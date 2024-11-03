Хто б не переміг у США, Путін навряд чи піде на переговори з Україною, - CNN

Нині ніщо не говорить про те, що кремлівський диктатор Володимир Путін готовий сісти за стіл переговорів з Україною, щоби припинити війну. А результати президентських виборів у США не вплинуть на рішення російського президента.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі CNN.

Очікується, що в разі обрання Камала Гарріс значною мірою продовжить політику адміністрації Байдена, яка підтримувала Україну, попри деякі розбіжності, такі як використання західної зброї для завдання ударів по об'єктах у глибині Росії.

Дональд Трамп, зайнявши кардинально іншу позицію, припустив, що припинить підтримку військових зусиль Києва, і заявив, що може врегулювати війну "за один день". Умови мирного плану, запропоновані його кандидатом у віцепрезиденти Джей Ді Венсом, вражаюче схожі на список бажань Путіна, зазначають у CNN.

Американська політика перебуває на роздоріжжі, але це не обов'язково призведе до перелому в мирних переговорах, кажуть аналітики. І це тому, що ніщо не вказує на те, що Росія готова сісти за стіл переговорів, незалежно від того, хто опиниться в Білому домі.

"Що Трамп думає, що він може зробити, які важелі впливу він має, наразі незрозуміло, але я не думаю, що це швидкий процес", - сказав Томас Грем, експерт з питань російської зовнішньої політики та почесний член Ради з міжнародних відносин.

Однак, на думку експертів, скорочення витрат США на допомогу цілком може призвести до змін на полі бою.

За будь-якого потенційного президента 'намагатиметься використати те, що він вважає політичною дисфункцією в США, а також "тріщини в західній єдності", каже Грем.

Ці "тріщини" можуть з'явитися, зокрема, через скорочення адміністрацією Трампа американської допомоги і зменшення ролі США в НАТО, а також через розкол Конгресу США. Фінансовий тиск на європейських союзників також відіграє певну роль, як і розколи в НАТО з проросійськими лідерами в таких країнах-членах, як Угорщина і Словаччина.

"За відсутності єдності Заходу, за відсутності чіткої демонстрації того, що Захід і Україна мають спільне бачення того, чого вони намагаються досягти у Путіна немає причин переглядати те, що він робить в Україні на цей час", - додав Грем.

Масштаби війни також занадто великі для простих переговорів між Москвою і Києвом, кажуть експерти. Вони стверджують, що це набагато ширший конфлікт між Росією і Заходом.

"Для Путіна Україна - це лише засіб для досягнення мети, а мета полягає в подальшому обмеженні впливу США в міжнародних справах", - сказав Джон Лаф, асоційований науковий співробітник Програми Росії та Євразії в лондонському аналітичному центрі Chatham House.

"Коли радники Трампа пояснять йому, що тут насправді відбувається, і той факт, що Китай відіграє ключову роль у підтримці здатності Росії продовжувати вести цю війну... він може раптом сильно відчути, що не дуже добре ставиться до Путіна", - сказав Лаф.

Він додав, що Пекін сприйме будь-які поступки "як ще одне свідчення слабкості США". А це суперечить жорсткій риториці Трампа щодо загрози з боку Китаю.

На його думку, незалежно від того, хто переможе у боротьбі за Білий дім, війна триватиме, "можливо, з меншою інтенсивністю, але ще довго".

"Адміністрація Гарріс, безумовно, не продасть українців, але вона дійсно перевірить їхню українську рішучість і те, чи готові вони продовжувати вести цю виснажливу війну", - каже аналітик.

Ось чому стратегія Путіна також спрямована на деморалізацію населення України. Оглядачі зазначають, що український народ, безумовно, виснажений, але також не виглядає готовим до абиякого врегулювання. Після масових вбивств цивільних осіб у Бучі та Маріуполі, жорстокого поводження з українськими в'язнями в російських тюрмах та насильницької депортації українських дітей російською державою українці знають жорстокі реалії російської окупації.

Зеленський, тим часом продовжує закликати до підтримки з боку обох сторін, однак наголошує, що якщо Трамп "просто хоче змусити Україну відмовитися від усього і таким чином досягти угоди з Росією, то це неможливо".

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