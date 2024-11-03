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Хто б не переміг у США, Путін навряд чи піде на переговори з Україною, - CNN

путінхуйло пресконференція брікс

Нині ніщо не говорить про те, що кремлівський диктатор Володимир Путін готовий сісти за стіл переговорів з Україною, щоби припинити війну. А результати президентських виборів у США не вплинуть на рішення російського президента.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі CNN.

Очікується, що в разі обрання Камала Гарріс значною мірою продовжить політику адміністрації Байдена, яка підтримувала Україну, попри деякі розбіжності, такі як використання західної зброї для завдання ударів по об'єктах у глибині Росії.

Дональд Трамп, зайнявши кардинально іншу позицію, припустив, що припинить підтримку військових зусиль Києва, і заявив, що може врегулювати війну "за один день". Умови мирного плану, запропоновані його кандидатом у віцепрезиденти Джей Ді Венсом, вражаюче схожі на список бажань Путіна, зазначають у CNN.

Американська політика перебуває на роздоріжжі, але це не обов'язково призведе до перелому в мирних переговорах, кажуть аналітики. І це тому, що ніщо не вказує на те, що Росія готова сісти за стіл переговорів, незалежно від того, хто опиниться в Білому домі.

"Що Трамп думає, що він може зробити, які важелі впливу він має, наразі незрозуміло, але я не думаю, що це швидкий процес", - сказав Томас Грем, експерт з питань російської зовнішньої політики та почесний член Ради з міжнародних відносин.

Однак, на думку експертів, скорочення витрат США на допомогу цілком може призвести до змін на полі бою.

За будь-якого потенційного президента 'намагатиметься використати те, що він вважає політичною дисфункцією в США, а також "тріщини в західній єдності", каже Грем.

Ці "тріщини" можуть з'явитися, зокрема, через скорочення адміністрацією Трампа американської допомоги і зменшення ролі США в НАТО, а також через розкол Конгресу США. Фінансовий тиск на європейських союзників також відіграє певну роль, як і розколи в НАТО з проросійськими лідерами в таких країнах-членах, як Угорщина і Словаччина.

"За відсутності єдності Заходу, за відсутності чіткої демонстрації того, що Захід і Україна мають спільне бачення того, чого вони намагаються досягти у Путіна немає причин переглядати те, що він робить в Україні на цей час", - додав Грем.

Масштаби війни також занадто великі для простих переговорів між Москвою і Києвом, кажуть експерти. Вони стверджують, що це набагато ширший конфлікт між Росією і Заходом.

"Для Путіна Україна - це лише засіб для досягнення мети, а мета полягає в подальшому обмеженні впливу США в міжнародних справах", - сказав Джон Лаф, асоційований науковий співробітник Програми Росії та Євразії в лондонському аналітичному центрі Chatham House.

"Коли радники Трампа пояснять йому, що тут насправді відбувається, і той факт, що Китай відіграє ключову роль у підтримці здатності Росії продовжувати вести цю війну... він може раптом сильно відчути, що не дуже добре ставиться до Путіна", - сказав Лаф.

Він додав, що Пекін сприйме будь-які поступки "як ще одне свідчення слабкості США". А це суперечить жорсткій риториці Трампа щодо загрози з боку Китаю.

На його думку, незалежно від того, хто переможе у боротьбі за Білий дім, війна триватиме, "можливо, з меншою інтенсивністю, але ще довго".

"Адміністрація Гарріс, безумовно, не продасть українців, але вона дійсно перевірить їхню українську рішучість і те, чи готові вони продовжувати вести цю виснажливу війну", - каже аналітик.

Ось чому стратегія Путіна також спрямована на деморалізацію населення України. Оглядачі зазначають, що український народ, безумовно, виснажений, але також не виглядає готовим до абиякого врегулювання. Після масових вбивств цивільних осіб у Бучі та Маріуполі, жорстокого поводження з українськими в'язнями в російських тюрмах та насильницької депортації українських дітей російською державою українці знають жорстокі реалії російської окупації.

Зеленський, тим часом продовжує закликати до підтримки з боку обох сторін, однак наголошує, що якщо Трамп "просто хоче змусити Україну відмовитися від усього і таким чином досягти угоди з Росією, то це неможливо".

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Автор: 

путін володимир (24219) США (23598) Трамп Дональд (6303) Гарріс Камала (127)


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Топ коментарі
+12
З якого дива иому ити на переговори? - він звірина але ж не дурнии
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03.11.2024 14:38 Відповісти
+9
Треба свої вибори проводити, поки зелені не сдали усю Україну.
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03.11.2024 14:58 Відповісти
+9
Дивлячись щоденно, головно останні тижні, звіти DeepState, взагалі не зрозуміло для чого путіну мають бути потрібні переговори, окрім щодо капітуляції України, в нього все добре... Зеленський сьогодні написав РФ застосувала за тиждень 900 кабів, хоча б один носій був знищений? ні, то як Україна має перемогти у такій війні?
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03.11.2024 14:59 Відповісти
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З якого дива иому ити на переговори? - він звірина але ж не дурнии
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03.11.2024 14:38 Відповісти
Так завдання президента і взагалі всієї влади США змусити путіна піти на переговори.
За нинішньої ситуації, коли росія захоплює територію України по-суті малою кров'ю, а влада США струшує повітря пустопорожніми заявами замість реальної допомоги - путіну звичайно переговори не потрібні, йому "йде масть".
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03.11.2024 14:44 Відповісти
У презика и власти США нет задания заставлять путьку. США не воюют ни с кацапстаном ни с кореей. Это задача пересидента Украины Писяграя заставить ***** пойти на переговоры. А перед харрис или трампом будут стоять совершенно другие вызовы.
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03.11.2024 20:15 Відповісти
Тоді США треба припинити пустопорожні балачки про "підтримку України" починаючи ще з Євромайдану, і сказати правду - що доля України їх не хвилює.
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03.11.2024 20:40 Відповісти
Пустопорожними их может называть только малограмотный придурок, военной помощи за три года передано на почти 100 миллиардов долларов.
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04.11.2024 00:20 Відповісти
Передано в кишені американських виробників зброї.
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04.11.2024 11:51 Відповісти
Дивна абсолютна маячня і нерозуміння СНН ситуації на третьому році війни.
Коли всі факти давно відомі і очевидні.
лілі-путні не вважає Україну державою - тому, звичайно, переговорів рівноправних держав НЕ БУДЕ ніколи.
далі - переговори з лілі-путіним в Україні заборонені законодавчо.
далі - лілі-путін висунув ультиматум для припинення військових дій - це здача чотирьох областей.
І нарешті - лілі-путін бажає вести переговори лише з Америкою без участі України - а саме - як її поділити з урахуванням своїх хотелок.
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03.11.2024 14:47 Відповісти
тут ще варто додати, що ліліпутін не тільки до нас має питання. до НАТО теж. він їх озвучив ще перед вторгненням в Україну, щоб НАТО забирало свої манатки на кордони 97-го року. і це на днях підтвердила коняка лавров, тобто про той ультиматум НАТО про манатки в кремлі точно не забули..
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03.11.2024 19:02 Відповісти
Я думаю що шамани йому пообіцяли, що він стане імператором всього світу.
Звичайно ж збрехали, але шизоїда ця обіцянка стала маніакальною.
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03.11.2024 19:17 Відповісти
В том то и дело что ***** хочет етих переговоров. Только не для того чтобы договориться а чтобы остановить Украине военную помощь. ***** уже понял западную бюрократию и знает что если военная помощь Запада Украине забуксует то снова ее раскачать будет не так уже и просто и не так быстро. Етого ***** хватит чтобы добить Украину во время процеса так называемых переговоров. Вспомните переговоры 2015 года когда уже во время переговоров когда Украина прекратила огонь, а рашисты продолжали стрелять и убивать войска ЗСУ. А потом вишенка на торте, когда ***** уже после подписания переговоров дал приказ захватить Дебальцево. И никто даже не возмущался особо ни в Украине ни на Западе. То же самое будет и в етот раз только в гораздо больших масштабах, не приведи Господи согласиться Украине на перемирие.
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03.11.2024 14:51 Відповісти
Перемовини бажає тільки Зеленський, щоб закріпити свою владу під час російський окупації.
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03.11.2024 15:47 Відповісти
Під час російської окупації він буде знов грати без штанів на роялі, а може і не буде бо музикальний палець ***** придавить кришкою...А от награбувати максимум і здриснути саме те..та щей оголосить себе головою уряду в екзилі і буде гроші клянчати
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03.11.2024 16:03 Відповісти
Він піде на переговори за будь-якого президента США.
За єдиної умови - закріплена в угоді між кацапами, США та Україною відмова України від курсу в НАТО і від нині окупованих кацапами територій.
Гарріс цього не пропонує, а Трамп - пропонує, але все формально залежить від згоди України - при Гарріс прийдеться погодитись в кінці 2025 - на початку 2026-го, бо збільшувати допомогу вона не збирається і у нас закінчаться солдати, а при Трампі прийдеться погодитись ще на початку 2025-го, бо Трамп поставить ультиматум - територіальні поступки і відмова від НАТО або припинення допомоги.
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03.11.2024 14:52 Відповісти
Тобто допомогу все одне припинять а перемога Трампа ще й збереже солдатам життя.
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03.11.2024 16:26 Відповісти
Ні, трамnізде, при Гарріс допомога була б така сама, може трошки збільшили б, але все одно недостатньо для "сильної позиції на перемовинах", про яку марив Байден.

Тобто Трамп відтермінує продовження війни аж роки на 4, , кацапи відновляться і нападуть знову, бо їм хочеться забрати все, що є/було переважно російськомовним - до речі, путінська шльондра Трамп .

Хіба що Трамп "збереже життя" тим, хто після скасування воєнного стану мігрує подалі від Східної Европи. Бо всім іншим доведеться воювати. Якщо дати агресору те, що він хоче - він захоче більше, доведено Гітлером.
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03.11.2024 18:15 Відповісти
Різниця між "при Гарріс прийдеться погодитись в кінці 2025 - на початку 2026-го" та "при Трампі прийдеться погодитись ще на початку 2025-го" тільки в часі?
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03.11.2024 18:51 Відповісти
все буде далеко не так, як ти тут розписав..
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03.11.2024 19:05 Відповісти
какой еще нахер "Гаррис"?
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03.11.2024 20:17 Відповісти
Яка гидота...
Ніби кал енота...
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03.11.2024 14:58 Відповісти
Треба свої вибори проводити, поки зелені не сдали усю Україну.
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03.11.2024 14:58 Відповісти
Кого обирати?
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03.11.2024 15:14 Відповісти
І президента в першу чергу, а потім і ВР.
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03.11.2024 15:45 Відповісти
У нас парламентсько-президентська республіка і для виборів в Верховну Раду прийдеться скасувати воєнний стан.
Отже, змінити можна лише президента, але не зелену більшість в Верховній Раді.
Нах*я витрачати кошти на такі вибори?

Конституція України
Стаття 83.
У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.
Стаття 157.
Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.
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03.11.2024 15:38 Відповісти
- Папа а можно было страну не просрать?
- Видите ли, Пётр вообще то можно было, но пришлось бы Конституцию нарушить.
- Папа, а где она сейчас, наша Конституция?
- А её кацапы отменили, когда пришли.
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03.11.2024 15:58 Відповісти
А Захід захоче мати справу з владою, яка із самого початку неконституційна?
Зараз хоча б Верховна Рада конституційна.
Якщо зможете це втюхати Заходу - нема питань. Тільки щось сумніваюсь, що той же Трамп як президент США це проковтне.

Я лише звертаю увагу "мудрого народу", що вибори президента залишають нас із зеленою більшістю у Верховній Раді, а вибори в Верховну Раду під час військового стану - неконституційні.
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03.11.2024 21:36 Відповісти
Для Запада показательные процессы 2-3 высоко поставленных коррупционера. Если увидят хоть какое движение по наведению порядка, и обещание через 2 года провести конституционные выборы.
Тут проблема в другом, проковтне ли это наш народ? Которому придется окунуться в войну по настоящему.
Это реальное перекрытие границ. Ужесточение закона о мобилизации. Понятное дело, половина полиции на фронт, клоунов и футболистов на трудовую повинность. Замораживание строек жилых домов, (Киев) и новых Эпицентров. 12- ти часовой рабочий день. Для всех (даже временно отстроенных депутатов) максимальная зарплата 30 тысяч, все что выше военными облигациями с погашением после окончания войны. Это основные тезисы. Иначе нечего затевать. У страны есть потенциал, есть ресурсы, есть деньги, есть кадры *********. В итоге выход на границы 14 года не обещается, и Донбасс не отстоим, уже поздно. Но заставить кацапов ******.....ся возможно.
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04.11.2024 03:51 Відповісти
Дивлячись щоденно, головно останні тижні, звіти DeepState, взагалі не зрозуміло для чого путіну мають бути потрібні переговори, окрім щодо капітуляції України, в нього все добре... Зеленський сьогодні написав РФ застосувала за тиждень 900 кабів, хоча б один носій був знищений? ні, то як Україна має перемогти у такій війні?
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03.11.2024 14:59 Відповісти
Найгірше те, що Пентагон, адміністрація Байдана інші партнери по НАТО, це бачать вже понад пів року і жодних дієвих рішень, як з цим боротись нам не пропонують, а міжчассі росіяни наші війська планомірно знищують, бо жодні укріплення не вистоять проти півторатонного каба.
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03.11.2024 15:11 Відповісти
Війну путін розпочав не заради переговорів. Можна вже це давно зрозуміти і не писати одне й теж, кожного разу.
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03.11.2024 15:00 Відповісти
ПРО ЩО ПЕРЕГОВОРИ?

- станьте нашою республікою! - ні

- зробіть російську всюди - ні

- віддайте нам ОФІЦІЙНО області - ні

а все інше їм НЕ ЦІКАВО. Ті хто кажуть про перемовини не думають що що можем віддати ми? - а нічого, бо їм треба мову, незалежність, території
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03.11.2024 15:01 Відповісти
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03.11.2024 18:38 Відповісти
*уйло піде на переговори лише у випадку прийняття його ультиматимумів. А це знищення України.
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03.11.2024 15:09 Відповісти
Пуйло накопичує ракети, щоб під час опалювального сезону виключити нашу енергетику. А нам треба накопичити безпілотніки, щоб вимкнути російські НПЗ. Якось так
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03.11.2024 15:11 Відповісти
Американці хоча б на приклад України звернули увагу, до чого приводить ситуація в країні, якщо до влади приходить шоумен. І не порівняти роль США в світі з роллю України, а американці хочуть вибрати старого діда- шоумена. Якби не довелось робити дострокові вибори, якщо Трамп переможе! А час іде...
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03.11.2024 15:17 Відповісти
то вы забыли, что этот шоумен уже был один раз президентом США. И как-то ничего страшного ни в Америке ни в мире не случилось. Бензин правда дешевле стал тогда. Ну и надо помнить, что шоумены бывают разные, был такой в 80х, что в одно лицо сцаный савецкий саюз на бутылку посадил.
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03.11.2024 20:21 Відповісти
Что и как может влиять на маньяка взаперти бункера , не имея ни малейших проблем, окруженному советниками идиотами . Большинство кацапов поддерживают войну в Украине, молятся, и восхищаются ним.
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03.11.2024 15:17 Відповісти
Ішак спить і бачить, щоб Трамп прийшов до влади та зробив те , про що говорить. Це дало би ішаку заявити, що ми мусимо погодитись на договорняк ( а вірніше капітуляцію), якого так би мовити не хоче ішак, але змушений. Таким чином, ішак в очах суспільства , хоче бути невинною овечкою, а вся відповідальність, як завжди, на партнерах. Чмо хоче вийте сухим і пухнастим, але так не вийде.
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03.11.2024 15:22 Відповісти
Типу при продовженні політики Обами-Байдена в лиці Гарріс ми не змушені будемо піти на переговори, чи думаєте така ситуація на передовій, роками ще буде тягнутись.
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03.11.2024 15:42 Відповісти
Американська політика перебуває на роздоріжжі, і не тільки американська , а й політика ЄС,І НАТО.Куйло весь західний світ поставив на роздоріжжя ,а сам цим користується,окуповуюючи Україну .чинячи геноцид українського народу....Це є диявольська метода ,котру 3,14дерація використовує віками,,,спочатку сіяти розбіжності між сусідами.після чого іх окуповувати.
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03.11.2024 15:22 Відповісти
Президент США Рузвельт в сентябре 1941 года сразу после звонка товаристча Сралина передал Краснопузым тысячи тонн Тушонки, медикаментов и всяко прочего оружия и снарядов...
Сейчас в штатах смена политических поколений Найдены Трампы уходят на Пенсию... Их время ушло по факту, включая и Плешивое ЧМО из питерской помойки Разбитых фонарей...был такой сериал на Мацковии👹👺🏴‍☠️🐓
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03.11.2024 15:29 Відповісти
Байдены,Трампы...Sorry
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03.11.2024 15:31 Відповісти
А як же тоді Зеленський та Єрмак ?
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03.11.2024 15:34 Відповісти
Ти за ціною чешського пива слідкуй. З цими персонажами ми самі раду дамо.
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03.11.2024 16:39 Відповісти
корито для поросят завжди знайдуть...
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03.11.2024 16:51 Відповісти
Навіщо йому йти на переговори поки США та ЄС торгують з ним як напряму де зняті санкції поставки титану, урану, енергоресурси в межах цінового діапазону, обхід санкцій через так званий тіньовий флот, де санкції вводять але ні одна компанія поки не отримала штрафи, через хаб Польща-Білорусь або через країни посередники Турція, Казахстан, Грузія. Так і через їх промплощадки Китай та Індію.
В рашу поставляється всі компоненти для озброєння а статки її олігархів ростуть.

Інший напрям який також б міг примусити рашу до переговорів, завдяки політиці чинної адміністраціюї з капельним поставкам озброєння , повністю провалений, зброї передають тільки для стримування наступу, про ніяке знекровлення раші наразі не йдеться.

З того що обітцяли та анонсували більшу частину не передали. Ті ж абрамси отримали тільки 30 шт. До прикладу переший міліон снарядів від ЄС не передали тому що виробники хотіли гарантій або дотацій для нових ліній, анонсовані німцями бронетранспортери також не передали, тому що штати не поставили компоненти.
Обітцяних Ф16 наразі немає, ті що є мабуть без ракет великої дальності та і 6 шт це капля в морі у порівнянні що у орків 100 су35, частина з яких була модифікована в 22-23 роках завдяки дирявим санкціям, нагадаю як французька компанія через Казахстан обслуговує електроніку орківських винищувачів.
Далекобійної зброї дають по каплі, як бачимо вже давно немає ударів по Криму а по окупованій території одиниці, вже не кажу про удари по раші, які заборонені через можливу ескалацію.
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03.11.2024 15:38 Відповісти
Газ и нефтепровод Дружба из Украины идут в Европу без проблем из Помойки кооператива Озеро, санкции,не смешите мой рюкзак ..
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03.11.2024 15:44 Відповісти
Добре..буду вивчати українську мову 💪🔱🔱🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦✌️✌️✌️🥇🥇🥇🕊️🕊️🕊️ СЛАВА Україні Слава ЗСУ Слава Ісусу Христу та Тризубу 🔱🔱🔱💪
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03.11.2024 15:50 Відповісти
CNN це контора демократів. Ніхто Путіна не буде запитувати, чи бажає він вести перемовини, чи ні. Так само як і Україну. У США достатньо влади, щоб змусити. Єдине що погано, що Трамп ображений на Україну. Але у цьому винні самі українці.
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03.11.2024 15:53 Відповісти
експерт з питань російської зовнішньої політики та почесний член... пипес, какой-то недоумок реально обеспечивает этим себе жизнь.
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03.11.2024 16:30 Відповісти
Він бачить слабкість антипутінської коаліції. Це розв*язує йому руки.
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03.11.2024 16:37 Відповісти
А з Україною перемовини він мабуть і не планував з самого початку. А вот з США 100% буде вести і мантру "нічого без України" на цей час всі дружно забудуть.
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03.11.2024 16:46 Відповісти
Звичайно пуйло не піде на переговори, але і Володя Потужний завів Україну туди, звідки вибратися дуже важко. І чомусь з кожним днем від діє на користь ворога, а не на користь України. Де наші ракети, де наші дрони, РЕБ та інше? Невже він не бачить, що в США вибори і до кінця січні 2025 року їм буде не до України? Я вже почав вірити в Оманські домовленності.
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03.11.2024 17:27 Відповісти
Українці вибрали війну в 19 р...довгу та страшну...ейфорія поржати скінчилася , але чи є можливість ,врятувати Україну та себе ? стане ясно, як 🤡 зеленське чмо, піде у відставку ....
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03.11.2024 18:57 Відповісти
А зачем резать курицу несущую золотые яйца?
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03.11.2024 19:10 Відповісти
как путька может пойти на переговоры с Украиной, даже если бы захотел, если в Украине принят закон о невозможности переговоров с кацапстаном? С кем он будет переговариваться, если Писяграй сказал, что говорить с ним не будет, с Ермаком, или с Порошенко? Каким боком сюда вообще трамп? Он может с ****** побалакать конечно, но вот о чем?
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03.11.2024 20:28 Відповісти
Піде на переговори. По перерозподілу світу, де Україна, як колонія, відходить під його вплив. Питання тільки, що проти цього виставлять США. Україні ніхто слова давати не буде - суб'єктність повністю втрачено, країна на штучному диханні від Заходу. Що вирішить Захід, підпише Україна. А буде брикатися - затягнуть мотузку на шиї так, що здохне і впаде під ноги кацапні. От і все.
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04.11.2024 02:21 Відповісти
 
 