Хто б не переміг у США, Путін навряд чи піде на переговори з Україною, - CNN
Нині ніщо не говорить про те, що кремлівський диктатор Володимир Путін готовий сісти за стіл переговорів з Україною, щоби припинити війну. А результати президентських виборів у США не вплинуть на рішення російського президента.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі CNN.
Очікується, що в разі обрання Камала Гарріс значною мірою продовжить політику адміністрації Байдена, яка підтримувала Україну, попри деякі розбіжності, такі як використання західної зброї для завдання ударів по об'єктах у глибині Росії.
Дональд Трамп, зайнявши кардинально іншу позицію, припустив, що припинить підтримку військових зусиль Києва, і заявив, що може врегулювати війну "за один день". Умови мирного плану, запропоновані його кандидатом у віцепрезиденти Джей Ді Венсом, вражаюче схожі на список бажань Путіна, зазначають у CNN.
Американська політика перебуває на роздоріжжі, але це не обов'язково призведе до перелому в мирних переговорах, кажуть аналітики. І це тому, що ніщо не вказує на те, що Росія готова сісти за стіл переговорів, незалежно від того, хто опиниться в Білому домі.
"Що Трамп думає, що він може зробити, які важелі впливу він має, наразі незрозуміло, але я не думаю, що це швидкий процес", - сказав Томас Грем, експерт з питань російської зовнішньої політики та почесний член Ради з міжнародних відносин.
Однак, на думку експертів, скорочення витрат США на допомогу цілком може призвести до змін на полі бою.
За будь-якого потенційного президента 'намагатиметься використати те, що він вважає політичною дисфункцією в США, а також "тріщини в західній єдності", каже Грем.
Ці "тріщини" можуть з'явитися, зокрема, через скорочення адміністрацією Трампа американської допомоги і зменшення ролі США в НАТО, а також через розкол Конгресу США. Фінансовий тиск на європейських союзників також відіграє певну роль, як і розколи в НАТО з проросійськими лідерами в таких країнах-членах, як Угорщина і Словаччина.
"За відсутності єдності Заходу, за відсутності чіткої демонстрації того, що Захід і Україна мають спільне бачення того, чого вони намагаються досягти у Путіна немає причин переглядати те, що він робить в Україні на цей час", - додав Грем.
Масштаби війни також занадто великі для простих переговорів між Москвою і Києвом, кажуть експерти. Вони стверджують, що це набагато ширший конфлікт між Росією і Заходом.
"Для Путіна Україна - це лише засіб для досягнення мети, а мета полягає в подальшому обмеженні впливу США в міжнародних справах", - сказав Джон Лаф, асоційований науковий співробітник Програми Росії та Євразії в лондонському аналітичному центрі Chatham House.
"Коли радники Трампа пояснять йому, що тут насправді відбувається, і той факт, що Китай відіграє ключову роль у підтримці здатності Росії продовжувати вести цю війну... він може раптом сильно відчути, що не дуже добре ставиться до Путіна", - сказав Лаф.
Він додав, що Пекін сприйме будь-які поступки "як ще одне свідчення слабкості США". А це суперечить жорсткій риториці Трампа щодо загрози з боку Китаю.
На його думку, незалежно від того, хто переможе у боротьбі за Білий дім, війна триватиме, "можливо, з меншою інтенсивністю, але ще довго".
"Адміністрація Гарріс, безумовно, не продасть українців, але вона дійсно перевірить їхню українську рішучість і те, чи готові вони продовжувати вести цю виснажливу війну", - каже аналітик.
Ось чому стратегія Путіна також спрямована на деморалізацію населення України. Оглядачі зазначають, що український народ, безумовно, виснажений, але також не виглядає готовим до абиякого врегулювання. Після масових вбивств цивільних осіб у Бучі та Маріуполі, жорстокого поводження з українськими в'язнями в російських тюрмах та насильницької депортації українських дітей російською державою українці знають жорстокі реалії російської окупації.
Зеленський, тим часом продовжує закликати до підтримки з боку обох сторін, однак наголошує, що якщо Трамп "просто хоче змусити Україну відмовитися від усього і таким чином досягти угоди з Росією, то це неможливо".
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За нинішньої ситуації, коли росія захоплює територію України по-суті малою кров'ю, а влада США струшує повітря пустопорожніми заявами замість реальної допомоги - путіну звичайно переговори не потрібні, йому "йде масть".
Коли всі факти давно відомі і очевидні.
лілі-путні не вважає Україну державою - тому, звичайно, переговорів рівноправних держав НЕ БУДЕ ніколи.
далі - переговори з лілі-путіним в Україні заборонені законодавчо.
далі - лілі-путін висунув ультиматум для припинення військових дій - це здача чотирьох областей.
І нарешті - лілі-путін бажає вести переговори лише з Америкою без участі України - а саме - як її поділити з урахуванням своїх хотелок.
Звичайно ж збрехали, але шизоїда ця обіцянка стала маніакальною.
За єдиної умови - закріплена в угоді між кацапами, США та Україною відмова України від курсу в НАТО і від нині окупованих кацапами територій.
Гарріс цього не пропонує, а Трамп - пропонує, але все формально залежить від згоди України - при Гарріс прийдеться погодитись в кінці 2025 - на початку 2026-го, бо збільшувати допомогу вона не збирається і у нас закінчаться солдати, а при Трампі прийдеться погодитись ще на початку 2025-го, бо Трамп поставить ультиматум - територіальні поступки і відмова від НАТО або припинення допомоги.
Тобто Трамп відтермінує продовження війни аж роки на 4, , кацапи відновляться і нападуть знову, бо їм хочеться забрати все, що є/було переважно російськомовним - до речі, путінська шльондра Трамп .
Хіба що Трамп "збереже життя" тим, хто після скасування воєнного стану мігрує подалі від Східної Европи. Бо всім іншим доведеться воювати. Якщо дати агресору те, що він хоче - він захоче більше, доведено Гітлером.
Ніби кал енота...
Отже, змінити можна лише президента, але не зелену більшість в Верховній Раді.
Нах*я витрачати кошти на такі вибори?
Конституція України
Стаття 83.
У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.
Стаття 157.
Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.
-
Видите ли, Пётрвообще то можно было, но пришлось бы Конституцию нарушить.
- Папа, а где она сейчас, наша Конституция?
- А её кацапы отменили, когда пришли.
Зараз хоча б Верховна Рада конституційна.
Якщо зможете це втюхати Заходу - нема питань. Тільки щось сумніваюсь, що той же Трамп як президент США це проковтне.
Я лише звертаю увагу "мудрого народу", що вибори президента залишають нас із зеленою більшістю у Верховній Раді, а вибори в Верховну Раду під час військового стану - неконституційні.
Тут проблема в другом, проковтне ли это наш народ? Которому придется окунуться в войну по настоящему.
Это реальное перекрытие границ. Ужесточение закона о мобилизации. Понятное дело, половина полиции на фронт, клоунов и футболистов на трудовую повинность. Замораживание строек жилых домов, (Киев) и новых Эпицентров. 12- ти часовой рабочий день. Для всех (даже временно отстроенных депутатов) максимальная зарплата 30 тысяч, все что выше военными облигациями с погашением после окончания войны. Это основные тезисы. Иначе нечего затевать. У страны есть потенциал, есть ресурсы, есть деньги, есть кадры *********. В итоге выход на границы 14 года не обещается, и Донбасс не отстоим, уже поздно. Но заставить кацапов ******.....ся возможно.
- станьте нашою республікою! - ні
- зробіть російську всюди - ні
- віддайте нам ОФІЦІЙНО області - ні
а все інше їм НЕ ЦІКАВО. Ті хто кажуть про перемовини не думають що що можем віддати ми? - а нічого, бо їм треба мову, незалежність, території
Сейчас в штатах смена политических поколений Найдены Трампы уходят на Пенсию... Их время ушло по факту, включая и Плешивое ЧМО из питерской помойки Разбитых фонарей...был такой сериал на Мацковии👹👺🏴☠️🐓
В рашу поставляється всі компоненти для озброєння а статки її олігархів ростуть.
Інший напрям який також б міг примусити рашу до переговорів, завдяки політиці чинної адміністраціюї з капельним поставкам озброєння , повністю провалений, зброї передають тільки для стримування наступу, про ніяке знекровлення раші наразі не йдеться.
З того що обітцяли та анонсували більшу частину не передали. Ті ж абрамси отримали тільки 30 шт. До прикладу переший міліон снарядів від ЄС не передали тому що виробники хотіли гарантій або дотацій для нових ліній, анонсовані німцями бронетранспортери також не передали, тому що штати не поставили компоненти.
Обітцяних Ф16 наразі немає, ті що є мабуть без ракет великої дальності та і 6 шт це капля в морі у порівнянні що у орків 100 су35, частина з яких була модифікована в 22-23 роках завдяки дирявим санкціям, нагадаю як французька компанія через Казахстан обслуговує електроніку орківських винищувачів.
Далекобійної зброї дають по каплі, як бачимо вже давно немає ударів по Криму а по окупованій території одиниці, вже не кажу про удари по раші, які заборонені через можливу ескалацію.