Кто бы ни победил в США, Путин вряд ли пойдет на переговоры с Украиной, - CNN
Сейчас ничто не говорит о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин готов сесть за стол переговоров с Украиной, чтобы прекратить войну. А результаты президентских выборов в США не повлияют на решение российского президента.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.
Ожидается, что в случае избрания Камала Харрис в значительной степени продолжит политику администрации Байдена, которая поддерживала Украину, несмотря на некоторые разногласия, такие как использование западного оружия для нанесения ударов по объектам в глубине России.
Дональд Трамп, заняв кардинально другую позицию, предположил, что прекратит поддержку военных усилий Киева, и заявил, что может урегулировать войну "за один день". Условия мирного плана, предложенные его кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом, поразительно похожи на список желаний Путина, отмечают в CNN.
Американская политика находится на распутье, но это не обязательно приведет к перелому в мирных переговорах, говорят аналитики. И это потому, что ничто не указывает на то, что Россия готова сесть за стол переговоров, независимо от того, кто окажется в Белом доме.
"Что Трамп думает, что он может сделать, какие рычаги влияния он имеет, пока непонятно, но я не думаю, что это быстрый процесс", - сказал Томас Грэм, эксперт по вопросам российской внешней политики и почетный член Совета по международным отношениям.
Однако, по мнению экспертов, сокращение расходов США на помощь вполне может привести к изменениям на поле боя.
При любом потенциальном президенте 'будет пытаться использовать то, что он считает политической дисфункцией в США, а также "трещины в западном единстве", говорит Грэм.
Эти "трещины" могут появиться, в частности, из-за сокращения администрацией Трампа американской помощи и уменьшения роли США в НАТО, а также из-за раскола Конгресса США. Финансовое давление на европейских союзников также играет определенную роль, как и расколы в НАТО с пророссийскими лидерами в таких странах-членах, как Венгрия и Словакия.
"При отсутствии единства Запада, при отсутствии четкой демонстрации того, что Запад и Украина имеют общее видение того, чего они пытаются достичь у Путина нет причин пересматривать то, что он делает в Украине в настоящее время", - добавил Грэм.
Масштабы войны также слишком велики для простых переговоров между Москвой и Киевом, говорят эксперты. Они утверждают, что это гораздо более широкий конфликт между Россией и Западом.
"Для Путина Украина - это лишь средство для достижения цели, а цель заключается в дальнейшем ограничении влияния США в международных делах", - сказал Джон Лаф, ассоциированный научный сотрудник Программы России и Евразии в лондонском аналитическом центре Chatham House.
"Когда советники Трампа объяснят ему, что здесь на самом деле происходит, и тот факт, что Китай играет ключевую роль в поддержке способности России продолжать вести эту войну... он может вдруг сильно почувствовать, что не очень хорошо относится к Путину", - сказал Лаф.
Он добавил, что Пекин воспримет любые уступки "как еще одно свидетельство слабости США". А это противоречит жесткой риторике Трампа относительно угрозы со стороны Китая.
По его мнению, независимо от того, кто победит в борьбе за Белый дом, война будет продолжаться, "возможно, с меньшей интенсивностью, но еще долго".
"Администрация Харрис, безусловно, не продаст украинцев, но она действительно проверит их украинскую решимость и то, готовы ли они продолжать вести эту изнурительную войну", - говорит аналитик.
Вот почему стратегия Путина также направлена на деморализацию населения Украины. Обозреватели отмечают, что украинский народ, безусловно, истощен, но также не выглядит готовым к какому-либо урегулированию. После массовых убийств гражданских лиц в Буче и Мариуполе, жестокого обращения с украинскими заключенными в российских тюрьмах и насильственной депортации украинских детей российским государством украинцы знают жестокие реалии российской оккупации.
Зеленский, тем временем продолжает призывать к поддержке со стороны обеих сторон, однако отмечает, что если Трамп "просто хочет заставить Украину отказаться от всего и таким образом достичь соглашения с Россией, то это невозможно".
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За нинішньої ситуації, коли росія захоплює територію України по-суті малою кров'ю, а влада США струшує повітря пустопорожніми заявами замість реальної допомоги - путіну звичайно переговори не потрібні, йому "йде масть".
Коли всі факти давно відомі і очевидні.
лілі-путні не вважає Україну державою - тому, звичайно, переговорів рівноправних держав НЕ БУДЕ ніколи.
далі - переговори з лілі-путіним в Україні заборонені законодавчо.
далі - лілі-путін висунув ультиматум для припинення військових дій - це здача чотирьох областей.
І нарешті - лілі-путін бажає вести переговори лише з Америкою без участі України - а саме - як її поділити з урахуванням своїх хотелок.
Звичайно ж збрехали, але шизоїда ця обіцянка стала маніакальною.
За єдиної умови - закріплена в угоді між кацапами, США та Україною відмова України від курсу в НАТО і від нині окупованих кацапами територій.
Гарріс цього не пропонує, а Трамп - пропонує, але все формально залежить від згоди України - при Гарріс прийдеться погодитись в кінці 2025 - на початку 2026-го, бо збільшувати допомогу вона не збирається і у нас закінчаться солдати, а при Трампі прийдеться погодитись ще на початку 2025-го, бо Трамп поставить ультиматум - територіальні поступки і відмова від НАТО або припинення допомоги.
Тобто Трамп відтермінує продовження війни аж роки на 4, , кацапи відновляться і нападуть знову, бо їм хочеться забрати все, що є/було переважно російськомовним - до речі, путінська шльондра Трамп .
Хіба що Трамп "збереже життя" тим, хто після скасування воєнного стану мігрує подалі від Східної Европи. Бо всім іншим доведеться воювати. Якщо дати агресору те, що він хоче - він захоче більше, доведено Гітлером.
Ніби кал енота...
Отже, змінити можна лише президента, але не зелену більшість в Верховній Раді.
Нах*я витрачати кошти на такі вибори?
Конституція України
Стаття 83.
У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.
Стаття 157.
Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.
-
Видите ли, Пётрвообще то можно было, но пришлось бы Конституцию нарушить.
- Папа, а где она сейчас, наша Конституция?
- А её кацапы отменили, когда пришли.
Зараз хоча б Верховна Рада конституційна.
Якщо зможете це втюхати Заходу - нема питань. Тільки щось сумніваюсь, що той же Трамп як президент США це проковтне.
Я лише звертаю увагу "мудрого народу", що вибори президента залишають нас із зеленою більшістю у Верховній Раді, а вибори в Верховну Раду під час військового стану - неконституційні.
Тут проблема в другом, проковтне ли это наш народ? Которому придется окунуться в войну по настоящему.
Это реальное перекрытие границ. Ужесточение закона о мобилизации. Понятное дело, половина полиции на фронт, клоунов и футболистов на трудовую повинность. Замораживание строек жилых домов, (Киев) и новых Эпицентров. 12- ти часовой рабочий день. Для всех (даже временно отстроенных депутатов) максимальная зарплата 30 тысяч, все что выше военными облигациями с погашением после окончания войны. Это основные тезисы. Иначе нечего затевать. У страны есть потенциал, есть ресурсы, есть деньги, есть кадры *********. В итоге выход на границы 14 года не обещается, и Донбасс не отстоим, уже поздно. Но заставить кацапов ******.....ся возможно.
- станьте нашою республікою! - ні
- зробіть російську всюди - ні
- віддайте нам ОФІЦІЙНО області - ні
а все інше їм НЕ ЦІКАВО. Ті хто кажуть про перемовини не думають що що можем віддати ми? - а нічого, бо їм треба мову, незалежність, території
Сейчас в штатах смена политических поколений Найдены Трампы уходят на Пенсию... Их время ушло по факту, включая и Плешивое ЧМО из питерской помойки Разбитых фонарей...был такой сериал на Мацковии👹👺🏴☠️🐓
В рашу поставляється всі компоненти для озброєння а статки її олігархів ростуть.
Інший напрям який також б міг примусити рашу до переговорів, завдяки політиці чинної адміністраціюї з капельним поставкам озброєння , повністю провалений, зброї передають тільки для стримування наступу, про ніяке знекровлення раші наразі не йдеться.
З того що обітцяли та анонсували більшу частину не передали. Ті ж абрамси отримали тільки 30 шт. До прикладу переший міліон снарядів від ЄС не передали тому що виробники хотіли гарантій або дотацій для нових ліній, анонсовані німцями бронетранспортери також не передали, тому що штати не поставили компоненти.
Обітцяних Ф16 наразі немає, ті що є мабуть без ракет великої дальності та і 6 шт це капля в морі у порівнянні що у орків 100 су35, частина з яких була модифікована в 22-23 роках завдяки дирявим санкціям, нагадаю як французька компанія через Казахстан обслуговує електроніку орківських винищувачів.
Далекобійної зброї дають по каплі, як бачимо вже давно немає ударів по Криму а по окупованій території одиниці, вже не кажу про удари по раші, які заборонені через можливу ескалацію.