РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7946 посетителей онлайн
Новости
7 549 57

Кто бы ни победил в США, Путин вряд ли пойдет на переговоры с Украиной, - CNN

путінхуйло пресконференція брікс

Сейчас ничто не говорит о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин готов сесть за стол переговоров с Украиной, чтобы прекратить войну. А результаты президентских выборов в США не повлияют на решение российского президента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.

Ожидается, что в случае избрания Камала Харрис в значительной степени продолжит политику администрации Байдена, которая поддерживала Украину, несмотря на некоторые разногласия, такие как использование западного оружия для нанесения ударов по объектам в глубине России.

Дональд Трамп, заняв кардинально другую позицию, предположил, что прекратит поддержку военных усилий Киева, и заявил, что может урегулировать войну "за один день". Условия мирного плана, предложенные его кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом, поразительно похожи на список желаний Путина, отмечают в CNN.

Американская политика находится на распутье, но это не обязательно приведет к перелому в мирных переговорах, говорят аналитики. И это потому, что ничто не указывает на то, что Россия готова сесть за стол переговоров, независимо от того, кто окажется в Белом доме.

"Что Трамп думает, что он может сделать, какие рычаги влияния он имеет, пока непонятно, но я не думаю, что это быстрый процесс", - сказал Томас Грэм, эксперт по вопросам российской внешней политики и почетный член Совета по международным отношениям.

Однако, по мнению экспертов, сокращение расходов США на помощь вполне может привести к изменениям на поле боя.

При любом потенциальном президенте 'будет пытаться использовать то, что он считает политической дисфункцией в США, а также "трещины в западном единстве", говорит Грэм.

Эти "трещины" могут появиться, в частности, из-за сокращения администрацией Трампа американской помощи и уменьшения роли США в НАТО, а также из-за раскола Конгресса США. Финансовое давление на европейских союзников также играет определенную роль, как и расколы в НАТО с пророссийскими лидерами в таких странах-членах, как Венгрия и Словакия.

"При отсутствии единства Запада, при отсутствии четкой демонстрации того, что Запад и Украина имеют общее видение того, чего они пытаются достичь у Путина нет причин пересматривать то, что он делает в Украине в настоящее время", - добавил Грэм.

Масштабы войны также слишком велики для простых переговоров между Москвой и Киевом, говорят эксперты. Они утверждают, что это гораздо более широкий конфликт между Россией и Западом.

"Для Путина Украина - это лишь средство для достижения цели, а цель заключается в дальнейшем ограничении влияния США в международных делах", - сказал Джон Лаф, ассоциированный научный сотрудник Программы России и Евразии в лондонском аналитическом центре Chatham House.

"Когда советники Трампа объяснят ему, что здесь на самом деле происходит, и тот факт, что Китай играет ключевую роль в поддержке способности России продолжать вести эту войну... он может вдруг сильно почувствовать, что не очень хорошо относится к Путину", - сказал Лаф.

Он добавил, что Пекин воспримет любые уступки "как еще одно свидетельство слабости США". А это противоречит жесткой риторике Трампа относительно угрозы со стороны Китая.

По его мнению, независимо от того, кто победит в борьбе за Белый дом, война будет продолжаться, "возможно, с меньшей интенсивностью, но еще долго".

"Администрация Харрис, безусловно, не продаст украинцев, но она действительно проверит их украинскую решимость и то, готовы ли они продолжать вести эту изнурительную войну", - говорит аналитик.

Вот почему стратегия Путина также направлена на деморализацию населения Украины. Обозреватели отмечают, что украинский народ, безусловно, истощен, но также не выглядит готовым к какому-либо урегулированию. После массовых убийств гражданских лиц в Буче и Мариуполе, жестокого обращения с украинскими заключенными в российских тюрьмах и насильственной депортации украинских детей российским государством украинцы знают жестокие реалии российской оккупации.

Зеленский, тем временем продолжает призывать к поддержке со стороны обеих сторон, однако отмечает, что если Трамп "просто хочет заставить Украину отказаться от всего и таким образом достичь соглашения с Россией, то это невозможно".

Также читайте: Вооруженные силы США и дальше будут поддерживать Украину, - Браун

Автор: 

путин владимир (31649) США (27316) Трамп Дональд (5839) Харрис Камала (122)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
З якого дива иому ити на переговори? - він звірина але ж не дурнии
показать весь комментарий
03.11.2024 14:38 Ответить
+9
Треба свої вибори проводити, поки зелені не сдали усю Україну.
показать весь комментарий
03.11.2024 14:58 Ответить
+9
Дивлячись щоденно, головно останні тижні, звіти DeepState, взагалі не зрозуміло для чого путіну мають бути потрібні переговори, окрім щодо капітуляції України, в нього все добре... Зеленський сьогодні написав РФ застосувала за тиждень 900 кабів, хоча б один носій був знищений? ні, то як Україна має перемогти у такій війні?
показать весь комментарий
03.11.2024 14:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З якого дива иому ити на переговори? - він звірина але ж не дурнии
показать весь комментарий
03.11.2024 14:38 Ответить
Так завдання президента і взагалі всієї влади США змусити путіна піти на переговори.
За нинішньої ситуації, коли росія захоплює територію України по-суті малою кров'ю, а влада США струшує повітря пустопорожніми заявами замість реальної допомоги - путіну звичайно переговори не потрібні, йому "йде масть".
показать весь комментарий
03.11.2024 14:44 Ответить
У презика и власти США нет задания заставлять путьку. США не воюют ни с кацапстаном ни с кореей. Это задача пересидента Украины Писяграя заставить ***** пойти на переговоры. А перед харрис или трампом будут стоять совершенно другие вызовы.
показать весь комментарий
03.11.2024 20:15 Ответить
Тоді США треба припинити пустопорожні балачки про "підтримку України" починаючи ще з Євромайдану, і сказати правду - що доля України їх не хвилює.
показать весь комментарий
03.11.2024 20:40 Ответить
Пустопорожними их может называть только малограмотный придурок, военной помощи за три года передано на почти 100 миллиардов долларов.
показать весь комментарий
04.11.2024 00:20 Ответить
Передано в кишені американських виробників зброї.
показать весь комментарий
04.11.2024 11:51 Ответить
Дивна абсолютна маячня і нерозуміння СНН ситуації на третьому році війни.
Коли всі факти давно відомі і очевидні.
лілі-путні не вважає Україну державою - тому, звичайно, переговорів рівноправних держав НЕ БУДЕ ніколи.
далі - переговори з лілі-путіним в Україні заборонені законодавчо.
далі - лілі-путін висунув ультиматум для припинення військових дій - це здача чотирьох областей.
І нарешті - лілі-путін бажає вести переговори лише з Америкою без участі України - а саме - як її поділити з урахуванням своїх хотелок.
показать весь комментарий
03.11.2024 14:47 Ответить
тут ще варто додати, що ліліпутін не тільки до нас має питання. до НАТО теж. він їх озвучив ще перед вторгненням в Україну, щоб НАТО забирало свої манатки на кордони 97-го року. і це на днях підтвердила коняка лавров, тобто про той ультиматум НАТО про манатки в кремлі точно не забули..
показать весь комментарий
03.11.2024 19:02 Ответить
Я думаю що шамани йому пообіцяли, що він стане імператором всього світу.
Звичайно ж збрехали, але шизоїда ця обіцянка стала маніакальною.
показать весь комментарий
03.11.2024 19:17 Ответить
В том то и дело что ***** хочет етих переговоров. Только не для того чтобы договориться а чтобы остановить Украине военную помощь. ***** уже понял западную бюрократию и знает что если военная помощь Запада Украине забуксует то снова ее раскачать будет не так уже и просто и не так быстро. Етого ***** хватит чтобы добить Украину во время процеса так называемых переговоров. Вспомните переговоры 2015 года когда уже во время переговоров когда Украина прекратила огонь, а рашисты продолжали стрелять и убивать войска ЗСУ. А потом вишенка на торте, когда ***** уже после подписания переговоров дал приказ захватить Дебальцево. И никто даже не возмущался особо ни в Украине ни на Западе. То же самое будет и в етот раз только в гораздо больших масштабах, не приведи Господи согласиться Украине на перемирие.
показать весь комментарий
03.11.2024 14:51 Ответить
Перемовини бажає тільки Зеленський, щоб закріпити свою владу під час російський окупації.
показать весь комментарий
03.11.2024 15:47 Ответить
Під час російської окупації він буде знов грати без штанів на роялі, а може і не буде бо музикальний палець ***** придавить кришкою...А от награбувати максимум і здриснути саме те..та щей оголосить себе головою уряду в екзилі і буде гроші клянчати
показать весь комментарий
03.11.2024 16:03 Ответить
Він піде на переговори за будь-якого президента США.
За єдиної умови - закріплена в угоді між кацапами, США та Україною відмова України від курсу в НАТО і від нині окупованих кацапами територій.
Гарріс цього не пропонує, а Трамп - пропонує, але все формально залежить від згоди України - при Гарріс прийдеться погодитись в кінці 2025 - на початку 2026-го, бо збільшувати допомогу вона не збирається і у нас закінчаться солдати, а при Трампі прийдеться погодитись ще на початку 2025-го, бо Трамп поставить ультиматум - територіальні поступки і відмова від НАТО або припинення допомоги.
показать весь комментарий
03.11.2024 14:52 Ответить
Тобто допомогу все одне припинять а перемога Трампа ще й збереже солдатам життя.
показать весь комментарий
03.11.2024 16:26 Ответить
Ні, трамnізде, при Гарріс допомога була б така сама, може трошки збільшили б, але все одно недостатньо для "сильної позиції на перемовинах", про яку марив Байден.

Тобто Трамп відтермінує продовження війни аж роки на 4, , кацапи відновляться і нападуть знову, бо їм хочеться забрати все, що є/було переважно російськомовним - до речі, путінська шльондра Трамп .

Хіба що Трамп "збереже життя" тим, хто після скасування воєнного стану мігрує подалі від Східної Европи. Бо всім іншим доведеться воювати. Якщо дати агресору те, що він хоче - він захоче більше, доведено Гітлером.
показать весь комментарий
03.11.2024 18:15 Ответить
Різниця між "при Гарріс прийдеться погодитись в кінці 2025 - на початку 2026-го" та "при Трампі прийдеться погодитись ще на початку 2025-го" тільки в часі?
показать весь комментарий
03.11.2024 18:51 Ответить
все буде далеко не так, як ти тут розписав..
показать весь комментарий
03.11.2024 19:05 Ответить
какой еще нахер "Гаррис"?
показать весь комментарий
03.11.2024 20:17 Ответить
Яка гидота...
Ніби кал енота...
показать весь комментарий
03.11.2024 14:58 Ответить
Треба свої вибори проводити, поки зелені не сдали усю Україну.
показать весь комментарий
03.11.2024 14:58 Ответить
Кого обирати?
показать весь комментарий
03.11.2024 15:14 Ответить
І президента в першу чергу, а потім і ВР.
показать весь комментарий
03.11.2024 15:45 Ответить
У нас парламентсько-президентська республіка і для виборів в Верховну Раду прийдеться скасувати воєнний стан.
Отже, змінити можна лише президента, але не зелену більшість в Верховній Раді.
Нах*я витрачати кошти на такі вибори?

Конституція України
Стаття 83.
У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.
Стаття 157.
Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.
показать весь комментарий
03.11.2024 15:38 Ответить
- Папа а можно было страну не просрать?
- Видите ли, Пётр вообще то можно было, но пришлось бы Конституцию нарушить.
- Папа, а где она сейчас, наша Конституция?
- А её кацапы отменили, когда пришли.
показать весь комментарий
03.11.2024 15:58 Ответить
А Захід захоче мати справу з владою, яка із самого початку неконституційна?
Зараз хоча б Верховна Рада конституційна.
Якщо зможете це втюхати Заходу - нема питань. Тільки щось сумніваюсь, що той же Трамп як президент США це проковтне.

Я лише звертаю увагу "мудрого народу", що вибори президента залишають нас із зеленою більшістю у Верховній Раді, а вибори в Верховну Раду під час військового стану - неконституційні.
показать весь комментарий
03.11.2024 21:36 Ответить
Для Запада показательные процессы 2-3 высоко поставленных коррупционера. Если увидят хоть какое движение по наведению порядка, и обещание через 2 года провести конституционные выборы.
Тут проблема в другом, проковтне ли это наш народ? Которому придется окунуться в войну по настоящему.
Это реальное перекрытие границ. Ужесточение закона о мобилизации. Понятное дело, половина полиции на фронт, клоунов и футболистов на трудовую повинность. Замораживание строек жилых домов, (Киев) и новых Эпицентров. 12- ти часовой рабочий день. Для всех (даже временно отстроенных депутатов) максимальная зарплата 30 тысяч, все что выше военными облигациями с погашением после окончания войны. Это основные тезисы. Иначе нечего затевать. У страны есть потенциал, есть ресурсы, есть деньги, есть кадры *********. В итоге выход на границы 14 года не обещается, и Донбасс не отстоим, уже поздно. Но заставить кацапов ******.....ся возможно.
показать весь комментарий
04.11.2024 03:51 Ответить
Дивлячись щоденно, головно останні тижні, звіти DeepState, взагалі не зрозуміло для чого путіну мають бути потрібні переговори, окрім щодо капітуляції України, в нього все добре... Зеленський сьогодні написав РФ застосувала за тиждень 900 кабів, хоча б один носій був знищений? ні, то як Україна має перемогти у такій війні?
показать весь комментарий
03.11.2024 14:59 Ответить
Найгірше те, що Пентагон, адміністрація Байдана інші партнери по НАТО, це бачать вже понад пів року і жодних дієвих рішень, як з цим боротись нам не пропонують, а міжчассі росіяни наші війська планомірно знищують, бо жодні укріплення не вистоять проти півторатонного каба.
показать весь комментарий
03.11.2024 15:11 Ответить
Війну путін розпочав не заради переговорів. Можна вже це давно зрозуміти і не писати одне й теж, кожного разу.
показать весь комментарий
03.11.2024 15:00 Ответить
ПРО ЩО ПЕРЕГОВОРИ?

- станьте нашою республікою! - ні

- зробіть російську всюди - ні

- віддайте нам ОФІЦІЙНО області - ні

а все інше їм НЕ ЦІКАВО. Ті хто кажуть про перемовини не думають що що можем віддати ми? - а нічого, бо їм треба мову, незалежність, території
показать весь комментарий
03.11.2024 15:01 Ответить
показать весь комментарий
03.11.2024 18:38 Ответить
*уйло піде на переговори лише у випадку прийняття його ультиматимумів. А це знищення України.
показать весь комментарий
03.11.2024 15:09 Ответить
Пуйло накопичує ракети, щоб під час опалювального сезону виключити нашу енергетику. А нам треба накопичити безпілотніки, щоб вимкнути російські НПЗ. Якось так
показать весь комментарий
03.11.2024 15:11 Ответить
Американці хоча б на приклад України звернули увагу, до чого приводить ситуація в країні, якщо до влади приходить шоумен. І не порівняти роль США в світі з роллю України, а американці хочуть вибрати старого діда- шоумена. Якби не довелось робити дострокові вибори, якщо Трамп переможе! А час іде...
показать весь комментарий
03.11.2024 15:17 Ответить
то вы забыли, что этот шоумен уже был один раз президентом США. И как-то ничего страшного ни в Америке ни в мире не случилось. Бензин правда дешевле стал тогда. Ну и надо помнить, что шоумены бывают разные, был такой в 80х, что в одно лицо сцаный савецкий саюз на бутылку посадил.
показать весь комментарий
03.11.2024 20:21 Ответить
Что и как может влиять на маньяка взаперти бункера , не имея ни малейших проблем, окруженному советниками идиотами . Большинство кацапов поддерживают войну в Украине, молятся, и восхищаются ним.
показать весь комментарий
03.11.2024 15:17 Ответить
Ішак спить і бачить, щоб Трамп прийшов до влади та зробив те , про що говорить. Це дало би ішаку заявити, що ми мусимо погодитись на договорняк ( а вірніше капітуляцію), якого так би мовити не хоче ішак, але змушений. Таким чином, ішак в очах суспільства , хоче бути невинною овечкою, а вся відповідальність, як завжди, на партнерах. Чмо хоче вийте сухим і пухнастим, але так не вийде.
показать весь комментарий
03.11.2024 15:22 Ответить
Типу при продовженні політики Обами-Байдена в лиці Гарріс ми не змушені будемо піти на переговори, чи думаєте така ситуація на передовій, роками ще буде тягнутись.
показать весь комментарий
03.11.2024 15:42 Ответить
Американська політика перебуває на роздоріжжі, і не тільки американська , а й політика ЄС,І НАТО.Куйло весь західний світ поставив на роздоріжжя ,а сам цим користується,окуповуюючи Україну .чинячи геноцид українського народу....Це є диявольська метода ,котру 3,14дерація використовує віками,,,спочатку сіяти розбіжності між сусідами.після чого іх окуповувати.
показать весь комментарий
03.11.2024 15:22 Ответить
Президент США Рузвельт в сентябре 1941 года сразу после звонка товаристча Сралина передал Краснопузым тысячи тонн Тушонки, медикаментов и всяко прочего оружия и снарядов...
Сейчас в штатах смена политических поколений Найдены Трампы уходят на Пенсию... Их время ушло по факту, включая и Плешивое ЧМО из питерской помойки Разбитых фонарей...был такой сериал на Мацковии👹👺🏴‍☠️🐓
показать весь комментарий
03.11.2024 15:29 Ответить
Байдены,Трампы...Sorry
показать весь комментарий
03.11.2024 15:31 Ответить
А як же тоді Зеленський та Єрмак ?
показать весь комментарий
03.11.2024 15:34 Ответить
Ти за ціною чешського пива слідкуй. З цими персонажами ми самі раду дамо.
показать весь комментарий
03.11.2024 16:39 Ответить
корито для поросят завжди знайдуть...
показать весь комментарий
03.11.2024 16:51 Ответить
Навіщо йому йти на переговори поки США та ЄС торгують з ним як напряму де зняті санкції поставки титану, урану, енергоресурси в межах цінового діапазону, обхід санкцій через так званий тіньовий флот, де санкції вводять але ні одна компанія поки не отримала штрафи, через хаб Польща-Білорусь або через країни посередники Турція, Казахстан, Грузія. Так і через їх промплощадки Китай та Індію.
В рашу поставляється всі компоненти для озброєння а статки її олігархів ростуть.

Інший напрям який також б міг примусити рашу до переговорів, завдяки політиці чинної адміністраціюї з капельним поставкам озброєння , повністю провалений, зброї передають тільки для стримування наступу, про ніяке знекровлення раші наразі не йдеться.

З того що обітцяли та анонсували більшу частину не передали. Ті ж абрамси отримали тільки 30 шт. До прикладу переший міліон снарядів від ЄС не передали тому що виробники хотіли гарантій або дотацій для нових ліній, анонсовані німцями бронетранспортери також не передали, тому що штати не поставили компоненти.
Обітцяних Ф16 наразі немає, ті що є мабуть без ракет великої дальності та і 6 шт це капля в морі у порівнянні що у орків 100 су35, частина з яких була модифікована в 22-23 роках завдяки дирявим санкціям, нагадаю як французька компанія через Казахстан обслуговує електроніку орківських винищувачів.
Далекобійної зброї дають по каплі, як бачимо вже давно немає ударів по Криму а по окупованій території одиниці, вже не кажу про удари по раші, які заборонені через можливу ескалацію.
показать весь комментарий
03.11.2024 15:38 Ответить
Газ и нефтепровод Дружба из Украины идут в Европу без проблем из Помойки кооператива Озеро, санкции,не смешите мой рюкзак ..
показать весь комментарий
03.11.2024 15:44 Ответить
Добре..буду вивчати українську мову 💪🔱🔱🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦✌️✌️✌️🥇🥇🥇🕊️🕊️🕊️ СЛАВА Україні Слава ЗСУ Слава Ісусу Христу та Тризубу 🔱🔱🔱💪
показать весь комментарий
03.11.2024 15:50 Ответить
CNN це контора демократів. Ніхто Путіна не буде запитувати, чи бажає він вести перемовини, чи ні. Так само як і Україну. У США достатньо влади, щоб змусити. Єдине що погано, що Трамп ображений на Україну. Але у цьому винні самі українці.
показать весь комментарий
03.11.2024 15:53 Ответить
експерт з питань російської зовнішньої політики та почесний член... пипес, какой-то недоумок реально обеспечивает этим себе жизнь.
показать весь комментарий
03.11.2024 16:30 Ответить
Він бачить слабкість антипутінської коаліції. Це розв*язує йому руки.
показать весь комментарий
03.11.2024 16:37 Ответить
А з Україною перемовини він мабуть і не планував з самого початку. А вот з США 100% буде вести і мантру "нічого без України" на цей час всі дружно забудуть.
показать весь комментарий
03.11.2024 16:46 Ответить
Звичайно пуйло не піде на переговори, але і Володя Потужний завів Україну туди, звідки вибратися дуже важко. І чомусь з кожним днем від діє на користь ворога, а не на користь України. Де наші ракети, де наші дрони, РЕБ та інше? Невже він не бачить, що в США вибори і до кінця січні 2025 року їм буде не до України? Я вже почав вірити в Оманські домовленності.
показать весь комментарий
03.11.2024 17:27 Ответить
Українці вибрали війну в 19 р...довгу та страшну...ейфорія поржати скінчилася , але чи є можливість ,врятувати Україну та себе ? стане ясно, як 🤡 зеленське чмо, піде у відставку ....
показать весь комментарий
03.11.2024 18:57 Ответить
А зачем резать курицу несущую золотые яйца?
показать весь комментарий
03.11.2024 19:10 Ответить
как путька может пойти на переговоры с Украиной, даже если бы захотел, если в Украине принят закон о невозможности переговоров с кацапстаном? С кем он будет переговариваться, если Писяграй сказал, что говорить с ним не будет, с Ермаком, или с Порошенко? Каким боком сюда вообще трамп? Он может с ****** побалакать конечно, но вот о чем?
показать весь комментарий
03.11.2024 20:28 Ответить
Піде на переговори. По перерозподілу світу, де Україна, як колонія, відходить під його вплив. Питання тільки, що проти цього виставлять США. Україні ніхто слова давати не буде - суб'єктність повністю втрачено, країна на штучному диханні від Заходу. Що вирішить Захід, підпише Україна. А буде брикатися - затягнуть мотузку на шиї так, що здохне і впаде під ноги кацапні. От і все.
показать весь комментарий
04.11.2024 02:21 Ответить
 
 