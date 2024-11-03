Кто бы ни победил в США, Путин вряд ли пойдет на переговоры с Украиной, - CNN

Сейчас ничто не говорит о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин готов сесть за стол переговоров с Украиной, чтобы прекратить войну. А результаты президентских выборов в США не повлияют на решение российского президента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.

Ожидается, что в случае избрания Камала Харрис в значительной степени продолжит политику администрации Байдена, которая поддерживала Украину, несмотря на некоторые разногласия, такие как использование западного оружия для нанесения ударов по объектам в глубине России.

Дональд Трамп, заняв кардинально другую позицию, предположил, что прекратит поддержку военных усилий Киева, и заявил, что может урегулировать войну "за один день". Условия мирного плана, предложенные его кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом, поразительно похожи на список желаний Путина, отмечают в CNN.

Американская политика находится на распутье, но это не обязательно приведет к перелому в мирных переговорах, говорят аналитики. И это потому, что ничто не указывает на то, что Россия готова сесть за стол переговоров, независимо от того, кто окажется в Белом доме.

"Что Трамп думает, что он может сделать, какие рычаги влияния он имеет, пока непонятно, но я не думаю, что это быстрый процесс", - сказал Томас Грэм, эксперт по вопросам российской внешней политики и почетный член Совета по международным отношениям.

Однако, по мнению экспертов, сокращение расходов США на помощь вполне может привести к изменениям на поле боя.

При любом потенциальном президенте 'будет пытаться использовать то, что он считает политической дисфункцией в США, а также "трещины в западном единстве", говорит Грэм.

Эти "трещины" могут появиться, в частности, из-за сокращения администрацией Трампа американской помощи и уменьшения роли США в НАТО, а также из-за раскола Конгресса США. Финансовое давление на европейских союзников также играет определенную роль, как и расколы в НАТО с пророссийскими лидерами в таких странах-членах, как Венгрия и Словакия.

"При отсутствии единства Запада, при отсутствии четкой демонстрации того, что Запад и Украина имеют общее видение того, чего они пытаются достичь у Путина нет причин пересматривать то, что он делает в Украине в настоящее время", - добавил Грэм.

Масштабы войны также слишком велики для простых переговоров между Москвой и Киевом, говорят эксперты. Они утверждают, что это гораздо более широкий конфликт между Россией и Западом.

"Для Путина Украина - это лишь средство для достижения цели, а цель заключается в дальнейшем ограничении влияния США в международных делах", - сказал Джон Лаф, ассоциированный научный сотрудник Программы России и Евразии в лондонском аналитическом центре Chatham House.

"Когда советники Трампа объяснят ему, что здесь на самом деле происходит, и тот факт, что Китай играет ключевую роль в поддержке способности России продолжать вести эту войну... он может вдруг сильно почувствовать, что не очень хорошо относится к Путину", - сказал Лаф.

Он добавил, что Пекин воспримет любые уступки "как еще одно свидетельство слабости США". А это противоречит жесткой риторике Трампа относительно угрозы со стороны Китая.

По его мнению, независимо от того, кто победит в борьбе за Белый дом, война будет продолжаться, "возможно, с меньшей интенсивностью, но еще долго".

"Администрация Харрис, безусловно, не продаст украинцев, но она действительно проверит их украинскую решимость и то, готовы ли они продолжать вести эту изнурительную войну", - говорит аналитик.

Вот почему стратегия Путина также направлена на деморализацию населения Украины. Обозреватели отмечают, что украинский народ, безусловно, истощен, но также не выглядит готовым к какому-либо урегулированию. После массовых убийств гражданских лиц в Буче и Мариуполе, жестокого обращения с украинскими заключенными в российских тюрьмах и насильственной депортации украинских детей российским государством украинцы знают жестокие реалии российской оккупации.

Зеленский, тем временем продолжает призывать к поддержке со стороны обеих сторон, однако отмечает, что если Трамп "просто хочет заставить Украину отказаться от всего и таким образом достичь соглашения с Россией, то это невозможно".

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