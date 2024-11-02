Вооруженные силы США и дальше будут поддерживать Украину, - Браун

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с Председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генералом Чарльзом Брауном.

Об этом Сырский сообщил в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"Проинформировал американского коллегу о ситуации на линии фронта, которая остается сложной. Враг не останавливает штурмовые действия на нескольких направлениях, используя преимущество в воздухе и средствах огневого поражения дальнего радиуса действия, а также имеет значительное преимущество в артиллерийских снарядах.

Также читайте: В настоящее время ВСУ сдерживают одно из мощнейших наступлений войск РФ с начала полномасштабного вторжения, - Сырский

Подробно обсудили насущные потребности Сил обороны Украины для сдерживания российских оккупантов и следующие этапы военной поддержки.

Поблагодарил генерала Чарльзу Брауну и Правительство США за очередной пакет военной помощи и за последовательную поддержку Украины.

Читайте также: Сырский и генерал Браун обсудили критические потребности ВСУ в вооружении, технике и боеприпасах

В свою очередь Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США заверил в полной поддержке Сил обороны Украины и продолжении практической помощи в нашей борьбе с российским агрессором", - рассказал Сырский.