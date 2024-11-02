Вооруженные силы США и дальше будут поддерживать Украину, - Браун
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с Председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генералом Чарльзом Брауном.
Об этом Сырский сообщил в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.
"Проинформировал американского коллегу о ситуации на линии фронта, которая остается сложной. Враг не останавливает штурмовые действия на нескольких направлениях, используя преимущество в воздухе и средствах огневого поражения дальнего радиуса действия, а также имеет значительное преимущество в артиллерийских снарядах.
Подробно обсудили насущные потребности Сил обороны Украины для сдерживания российских оккупантов и следующие этапы военной поддержки.
Поблагодарил генерала Чарльзу Брауну и Правительство США за очередной пакет военной помощи и за последовательную поддержку Украины.
В свою очередь Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США заверил в полной поддержке Сил обороны Украины и продолжении практической помощи в нашей борьбе с российским агрессором", - рассказал Сырский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
кацапи "поздоровляли" всю ніч і пів дня.
тепер американці...
авжеж, 1 000 днів війни як не як.
наступний "праздник" буде 2 000 днів чи одразу 10 000 днів ?
курви, підтримувати Україну "до кінця".
нашого кінця ? 👿
Якщо бути чесним, то саме США нам дуже допомогли. Звісно, могли б і більше, та й піврічну паузу ім. Майкла Джонсона ми всі теж пам'ятаємо. Але і надали нам дуже багато, за це таки дуже вдячні.
Я не намагаюсь оцінювати рівень "споживацькості" нашого суспільства (звикли жити комфортно, війни в Україні не було з кінця Другої Світової, розпад СРСР у нас пройшов мирно). Але черги у військкомати на початку цієї війни ми все-таки пам'ятаємо, тобто значна частина сусплісльтва готова воювати.