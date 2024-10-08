РУС
Сырский и генерал Браун обсудили критические потребности ВСУ в вооружении, технике и боеприпасах

Сирський та генерал Браун провели телефонну розмову про потреби ЗСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун обсудили ситуацию с безопасностью в Украине и подготовку к 25-му заседанию в формате "Рамштайн".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Сырский сообщил на своей Facebook-странице.

"В рамках развития диалога на стратегическом уровне провел очередной телефонный разговор с Председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генералом Чарльзом Брауном. Поблагодарил генерала Чарльза Брауна за мощную военную и политическую поддержку Украины со стороны США, а также за ряд совместно проведенных мероприятий в рамках развития возможностей Сил обороны Украины", - отметил главком.

Как отметил Сырский, он ознакомил Брауна с актуальной обстановкой безопасности в Украине и критическими потребностями Вооруженных Сил в вооружении, военной технике, боеприпасах.

Также стороны обсудили пути реализации военной составляющей Плана победы президента Украины и следующие шаги по выполнению совместных проектов.

Кроме того, Сырский отметил, что скоординировал с американским коллегой взгляды и подходы в рамках подготовки к 25-му заседанию в формате"Рамштайн", которое состоится на уровне глав государств-участников Контактной группы по вопросам обороны Украины.

"Получил заверения Председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США в полной поддержке Сил обороны Украины и продолжении практической помощи в нашей борьбе с российским агрессором", - добавил Главнокомандующий.

Поговорили? - допоможуть? - бо Зеля казав шо в тилу є 14 бригад без озброєння
показать весь комментарий
08.10.2024 08:57 Ответить
Мало. Вже хочуть розіслати поштою 300тис. повісток в місяць. Тобто до кінця року 900тис. Напевно знайшли озброєння. Вперед з лопатою і з піснею.
показать весь комментарий
08.10.2024 09:09 Ответить
Х......вже доповіли про зустріч ?
показать весь комментарий
08.10.2024 11:13 Ответить
 
 