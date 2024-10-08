УКР
Сирський та генерал Браун обговорили критичні потреби ЗСУ в озброєнні, техніці та боєприпасах

Сирський та генерал Браун провели телефонну розмову про потреби ЗСУ

​​Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун обговорили безпекову ситуацію в Україні та підготовку до 25-го засідання у форматі "Рамштайн".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сирський повідомив на своїй Facebook-сторінці.

"У рамках розвитку діалогу на стратегічному рівні провів чергову телефонну розмову з Головою Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США генералом Чарльзом Брауном. Подякував генералу Чарльзу Брауну за потужну воєнну та політичну підтримку України з боку США, а також за низку спільно проведених заходів у рамках розвитку спроможностей Сил оборони України", - зазначив головком. 

Як зазначив Сирський, він ознайомив Брауна із актуальною безпековою обстановкою в Україні та критичними потребами Збройних Сил в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах.

Також сторони обговорили шляхи реалізації воєнної складової Плану перемоги президента України та наступні кроки щодо виконання спільних проєктів.

Крім того, Сирський зауважив, що скоординував з американським колегою погляди та підходи у рамках підготовки до 25-го засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться на рівні глав держав-учасниць Контактної групи з питань оборони України.

"Отримав запевнення Голови Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США в цілковитій підтримці Сил оборони України та продовженні практичної допомоги в нашій боротьбі з російським агресором", - додав Головнокомандувач.

Поговорили? - допоможуть? - бо Зеля казав шо в тилу є 14 бригад без озброєння
показати весь коментар
08.10.2024 08:57 Відповісти
Мало. Вже хочуть розіслати поштою 300тис. повісток в місяць. Тобто до кінця року 900тис. Напевно знайшли озброєння. Вперед з лопатою і з піснею.
показати весь коментар
08.10.2024 09:09 Відповісти
Х......вже доповіли про зустріч ?
показати весь коментар
08.10.2024 11:13 Відповісти
 
 