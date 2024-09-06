США співпрацюватимуть з Україною щодо захисту Покровського напрямку, - Браун

США мають намір тісно співпрацювати з Україною, щоб допомогти ЗСУ обороняти місто Покровськ на Донеччині.

Про це на пресконференції після завершення засідання Контактної групи з оборони України заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Чарльз Браун, повідомляє Цензор.НЕТ.

Браун зазначив, що під час проведення операції в Курській області РФ українські сили повинні мати можливості обороняти й інші ділянки фронту, зокрема на Покровському напрямку.

Відповідаючи на запитання про те, чи не відволікає ЗСУ операція в Курській області від захисту на інших ділянках фронту, американський генерал сказав:

"Коли ви дивитеся на Покровськ, це район, у якому росіяни доклали своїх головних зусиль, але ми будемо дуже тісно співпрацювати з українцями, щоб допомогти захистити цей район, а також усі їхні території".

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Браун також наголосив на важливості того, щоб Сили оборони України могли продовжувати нарощувати бойову міць не лише на Донбасі, а й по всьому фронту.

Нагадаємо, що 6 вересня відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України. Під час засідання Остін заявив, що Україна поступово перебирає на себе ініціативу на полі бою.

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