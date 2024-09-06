США співпрацюватимуть з Україною щодо захисту Покровського напрямку, - Браун
США мають намір тісно співпрацювати з Україною, щоб допомогти ЗСУ обороняти місто Покровськ на Донеччині.
Про це на пресконференції після завершення засідання Контактної групи з оборони України заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Чарльз Браун, повідомляє Цензор.НЕТ.
Браун зазначив, що під час проведення операції в Курській області РФ українські сили повинні мати можливості обороняти й інші ділянки фронту, зокрема на Покровському напрямку.
Відповідаючи на запитання про те, чи не відволікає ЗСУ операція в Курській області від захисту на інших ділянках фронту, американський генерал сказав:
"Коли ви дивитеся на Покровськ, це район, у якому росіяни доклали своїх головних зусиль, але ми будемо дуже тісно співпрацювати з українцями, щоб допомогти захистити цей район, а також усі їхні території".
Браун також наголосив на важливості того, щоб Сили оборони України могли продовжувати нарощувати бойову міць не лише на Донбасі, а й по всьому фронту.
Нагадаємо, що 6 вересня відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України. Під час засідання Остін заявив, що Україна поступово перебирає на себе ініціативу на полі бою.
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фінальне запитання: як саме США співпрацюватимуть з Україною на Покровському напрямку?
a. Пришлють своїх солдатів
b. Виділять зброї на 6 мільярдів
c. Дадуть 200 млн на ппо
d. Передадуть ковток свіжого повітря з америки
додаткові опції: дзвінок остіну, 50/50 . голосування в залі недоступне (щоб не провокувати росіян)
Але "винь_да_полож" захоплення Донбасу до бісовського "свята " 7_ноябрю...
Раніше було пох на зеків і чмобіків, тепер у офіцєрья безліміт навіть на контрактників і техніку. А тепер дано добро не рахуватися і з втратами літаків. Прогризати оборону КАБами та піхотними хвилями ( + моторолери, багі, мт-лю, гольфкари, всі види техніки) - вся їхня тактика . Проти цього немає засобів "лоб в доб" - лише
потужназнищення в оптових кількостях шляхом оптового застосування хаймарсів, і касетних снарядів
Так хто ж їх дасть в достатній кількості...😢
"Бла-бла-бла". Джерело: