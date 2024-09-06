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Новини Війна
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США (20990) Покровськ (404) Чарльз Браун (28)

США співпрацюватимуть з Україною щодо захисту Покровського напрямку, - Браун

браун

США мають намір тісно співпрацювати з Україною, щоб допомогти ЗСУ обороняти місто Покровськ на Донеччині.

Про це на пресконференції після завершення засідання Контактної групи з оборони України заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Чарльз Браун, повідомляє Цензор.НЕТ.

Браун зазначив, що під час проведення операції в Курській області РФ українські сили повинні мати можливості обороняти й інші ділянки фронту, зокрема на Покровському напрямку.

Відповідаючи на запитання про те, чи не відволікає ЗСУ операція в Курській області від захисту на інших ділянках фронту, американський генерал сказав:

"Коли ви дивитеся на Покровськ, це район, у якому росіяни доклали своїх головних зусиль, але ми будемо дуже тісно співпрацювати з українцями, щоб допомогти захистити цей район, а також усі їхні території".

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Браун також наголосив на важливості того, щоб Сили оборони України могли продовжувати нарощувати бойову міць не лише на Донбасі, а й по всьому фронту.

Нагадаємо, що 6 вересня відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України. Під час засідання Остін заявив, що Україна поступово перебирає на себе ініціативу на полі бою.

Читайте також: Україні потрібна допомога у відновленні бойових сил і створенні нових, - Браун
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Топ коментарі
+13
Введуть санкції ще проти 3 фізичних осіб та 5 підприємств.
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06.09.2024 20:26
+10
гра "хто хоче стати мілліонером".

фінальне запитання: як саме США співпрацюватимуть з Україною на Покровському напрямку?

a. Пришлють своїх солдатів

b. Виділять зброї на 6 мільярдів

c. Дадуть 200 млн на ппо

d. Передадуть ковток свіжого повітря з америки

додаткові опції: дзвінок остіну, 50/50 . голосування в залі недоступне (щоб не провокувати росіян)
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06.09.2024 20:24
+6
**** там оборонять. США такими заявлениями позорится так же как и Параша. ***** своей непабедимай армией уже 3-й год берет мельницу и сарай на дамасе. Теперь еще и США со своим потенциалом будет нам помогать оборонять какой то райцентр, вместо того чтобы врезать рашистам так чтобы они без штанов драпали до китайской границы на свою истерическую родину
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06.09.2024 21:01
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Шось підкинуть?
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06.09.2024 20:16 Відповісти
мізки двббм трохи вправлять...
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06.09.2024 20:20 Відповісти
сто першу дівізію надішлють
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06.09.2024 20:35 Відповісти
гра "хто хоче стати мілліонером".

фінальне запитання: як саме США співпрацюватимуть з Україною на Покровському напрямку?

a. Пришлють своїх солдатів

b. Виділять зброї на 6 мільярдів

c. Дадуть 200 млн на ппо

d. Передадуть ковток свіжого повітря з америки

додаткові опції: дзвінок остіну, 50/50 . голосування в залі недоступне (щоб не провокувати росіян)
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06.09.2024 20:24 Відповісти
Введуть санкції ще проти 3 фізичних осіб та 5 підприємств.
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06.09.2024 20:26 Відповісти
🤣🤣
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06.09.2024 20:35 Відповісти
Незламно підбадьорюватимуть в команді підтримки. Остін буде капітаном та махатиме помпонами, поки Кірбі та Саліван складатимуть акробатичні фігури.
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06.09.2024 21:32 Відповісти
На тому напрямку в рази як не в десятки разів більше живої сили у цапів. Сайт "Лінія Оборони" пише що прутін дозволив не рахуватися навіть ❗♨️ з втратами літаків
Але "винь_да_полож" захоплення Донбасу до бісовського "свята " 7_ноябрю...
Раніше було пох на зеків і чмобіків, тепер у офіцєрья безліміт навіть на контрактників і техніку. А тепер дано добро не рахуватися і з втратами літаків. Прогризати оборону КАБами та піхотними хвилями ( + моторолери, багі, мт-лю, гольфкари, всі види техніки) - вся їхня тактика . Проти цього немає засобів "лоб в доб" - лише потужна знищення в оптових кількостях шляхом оптового застосування хаймарсів, і касетних снарядів
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06.09.2024 20:25 Відповісти
"шляхом оптового застосування хаймарсів, і касетних снарядів. "

Так хто ж їх дасть в достатній кількості...😢
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06.09.2024 20:29 Відповісти
Дядя Сэм дает ровно столько сколько нужно для продолжения мясорубки
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06.09.2024 20:36 Відповісти
Але Юрій Бутусов казав, на стримі, що засоби аеророзвідки показують, що там не більше 250-440 чоловік росіян на добу у штурмових групах. Немає незчислених колон. Ми програємо, бо немає якісних оборонних споруд, і немає якісного управління застосування людей. Паркетні генерали на напрямку, Льодовий і Гнатоі які ніколи не були у бойових бригадах- роблять злочинні дії.
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06.09.2024 21:19 Відповісти
Американські генерали навчилися потужно *******. Мабудь цю практику перейняли у своїх українських колег. Як кажуть "з ким поведешся, того і наберешся".
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06.09.2024 20:39 Відповісти
Відповідаючи на запитання про те, чи не відволікає ЗСУ операція в Курській області від захисту на інших ділянках фронту, американський генерал сказав:

"Бла-бла-бла". Джерело:
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06.09.2024 20:46 Відповісти
Що він ще міг сказати, коли відповідь очевидна. Звичайно не відволікає.
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06.09.2024 20:48 Відповісти
Не розумію...от саме ж час для адміністрації Байдена викинуть туза з рукава і надати протягом кількох тижнів "антидепресантів" на шість млрд. Ефект був би ...ммм...просто бомбезним.
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06.09.2024 20:47 Відповісти
Але лупити по території кацапії не дозволимо
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06.09.2024 20:51 Відповісти
Це добра новина. Має щось ЗСУ позитивне отримати
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06.09.2024 20:52 Відповісти
**** там оборонять. США такими заявлениями позорится так же как и Параша. ***** своей непабедимай армией уже 3-й год берет мельницу и сарай на дамасе. Теперь еще и США со своим потенциалом будет нам помогать оборонять какой то райцентр, вместо того чтобы врезать рашистам так чтобы они без штанов драпали до китайской границы на свою истерическую родину
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06.09.2024 21:01 Відповісти
 
 