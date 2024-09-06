Україні потрібна допомога у відновленні бойових сил і створенні нових, - Браун
Україні потрібна допомога у відновленні бойових сил і створенні нових у період між теперішнім часом і майбутньою весною.
Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Завдання, що стоїть перед нами (Контактною групою з оборони України - ред.), полягає в тому, що Україні потрібна допомога у відновленні бойових сил і створенні нових у період між сьогоднішнім днем і наступною весною. Необхідно розвивати нинішню динаміку, надаючи запчастини, обладнання та навчання для підтримки парку поставлених Україні систем озброєнь", - сказав Браун.
Крім цього, за словами Брауна, Контактна група має допомогти Україні створити власну промислову базу, а також шукати можливості для спільного виробництва і забезпечувати ключову підготовку з технічного обслуговування.
"Це дасть змогу створити потужний внутрішній виробничий і ремонтний потенціал. Наша постійна підтримка, у поєднанні з непохитною рішучістю України захищати себе, є сигналом для авторитарних режимів", - наголосив генерал.
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