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Новини Допомога Україні
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США (20990) Чарльз Браун (28) Рамштайн (90)

Україні потрібна допомога у відновленні бойових сил і створенні нових, - Браун

браун,чарльз

Україні потрібна допомога у відновленні бойових сил і створенні нових у період між теперішнім часом і майбутньою весною.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Завдання, що стоїть перед нами (Контактною групою з оборони України - ред.), полягає в тому, що Україні потрібна допомога у відновленні бойових сил і створенні нових у період між сьогоднішнім днем і наступною весною. Необхідно розвивати нинішню динаміку, надаючи запчастини, обладнання та навчання для підтримки парку поставлених Україні систем озброєнь", - сказав Браун.

Крім цього, за словами Брауна, Контактна група має допомогти Україні створити власну промислову базу, а також шукати можливості для спільного виробництва і забезпечувати ключову підготовку з технічного обслуговування.

"Це дасть змогу створити потужний внутрішній виробничий і ремонтний потенціал. Наша постійна підтримка, у поєднанні з непохитною рішучістю України захищати себе, є сигналом для авторитарних режимів", - наголосив генерал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Увагу "Рамштайну" сфокусовано на ППО та далекобійній зброї, - Умєров

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"Це дасть змогу створити потужний внутрішній виробничий і ремонтний потенціал. Наша постійна підтримка, у поєднанні з непохитною рішучістю України захищати себе, є сигналом для авторитарних режимів", - наголосив генерал. Джерело:

Яким сигналом? Для кого? Може для Ірану,чи москалів.Так москалі бомби і ракети скидують.Сигнал,це ураження москальських бомбольотів на аеродромах.
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06.09.2024 19:29 Відповісти
Це дійсно, так! Дякуємо за розуміння!
Пунктами «НЕЗЛАМНОСТІ», від служок із Зеленським та єрмаком, справу не вирішити! Оманщина, має своє прояви..
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06.09.2024 19:34 Відповісти
Американці перепробують всі неправильні варіанти підтримки України, щоб в кінці дійти до правильного варіанту підтримки.

Західні натовські стандарти: Довго, Дорого, Мало.
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06.09.2024 19:49 Відповісти
Ви впевнені, що вони таки дійдуть?
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06.09.2024 21:18 Відповісти
Цей чорний козел про зброю помовчує але дуже бажає послати на смерть 18 річних юнаків
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06.09.2024 20:05 Відповісти
Ага.Наратив саме такий.Вони хочуть,щоб люди стиралися.Але і наші гарячі голови цього хочуть.Думають,що так москаль втече.Москалі будуть молодих в полоні розстрілювати і в інтернет це виставляти,щоб деморалізувати суспільство.А цього,ці голови не розуміють.
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06.09.2024 21:19 Відповісти
армію клонів? давай! джедаї українські не робили таємне замовлення?
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06.09.2024 21:18 Відповісти
 
 