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Украине нужна помощь в восстановлении боевых сил и создании новых, - Браун

браун,чарльз

Украине нужна помощь в восстановлении боевых сил и создании новых в период между настоящим временем и будущей весной.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Задача, стоящая перед нами (Контактной группой по обороне Украины. - Ред.), заключается в том, что Украине нужна помощь в восстановлении боевых сил и создании новых в период между сегодняшним днем и следующей весной. Необходимо развивать нынешнюю динамику, предоставляя запчасти, оборудование и обучение для поддержки парка поставленных Украине систем вооружений", - сказал Браун.

Кроме этого, по словам Брауна, Контактная группа должна помочь Украине создать собственную промышленную базу, а также искать возможности для совместного производства и обеспечивать ключевую подготовку по техническому обслуживанию.

"Это позволит создать мощный внутренний производственный и ремонтный потенциал. Наша постоянная поддержка, в сочетании с непоколебимой решимостью Украины защищать себя, является сигналом для авторитарных режимов", - подчеркнул генерал.

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"Це дасть змогу створити потужний внутрішній виробничий і ремонтний потенціал. Наша постійна підтримка, у поєднанні з непохитною рішучістю України захищати себе, є сигналом для авторитарних режимів", - наголосив генерал. Джерело:

Яким сигналом? Для кого? Може для Ірану,чи москалів.Так москалі бомби і ракети скидують.Сигнал,це ураження москальських бомбольотів на аеродромах.
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06.09.2024 19:29 Ответить
Це дійсно, так! Дякуємо за розуміння!
Пунктами «НЕЗЛАМНОСТІ», від служок із Зеленським та єрмаком, справу не вирішити! Оманщина, має своє прояви..
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06.09.2024 19:34 Ответить
Американці перепробують всі неправильні варіанти підтримки України, щоб в кінці дійти до правильного варіанту підтримки.

Західні натовські стандарти: Довго, Дорого, Мало.
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06.09.2024 19:49 Ответить
Ви впевнені, що вони таки дійдуть?
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06.09.2024 21:18 Ответить
Цей чорний козел про зброю помовчує але дуже бажає послати на смерть 18 річних юнаків
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06.09.2024 20:05 Ответить
Ага.Наратив саме такий.Вони хочуть,щоб люди стиралися.Але і наші гарячі голови цього хочуть.Думають,що так москаль втече.Москалі будуть молодих в полоні розстрілювати і в інтернет це виставляти,щоб деморалізувати суспільство.А цього,ці голови не розуміють.
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06.09.2024 21:19 Ответить
армію клонів? давай! джедаї українські не робили таємне замовлення?
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06.09.2024 21:18 Ответить
 
 