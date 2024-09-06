656 1
Увагу "Рамштайну" сфокусовано на ППО та далекобійній зброї, - Умєров
Міністр оборони Рустем Умєров назвав цілі зустрічі у форматі "Рамштайн".
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Наш фокус:
1. Забезпечення України системами ППО та ракетами до них.
2. Боєприпаси та техніка для наших бригад.
3. Посилення далекобійних можливостей нашої країни. Зокрема, шляхом підтримки та фінансування української оборонної індустрії", - зазначив він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Pan Konotop d140478b
показати весь коментар06.09.2024 14:04 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...