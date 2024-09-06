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Умєров Рустем (467) Рамштайн (90)

Увагу "Рамштайну" сфокусовано на ППО та далекобійній зброї, - Умєров

Умєров про цілі 24 Рамштайну

Міністр оборони Рустем Умєров назвав цілі зустрічі у форматі "Рамштайн".

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Наш фокус:

1. Забезпечення України системами ППО та ракетами до них.
2. ⁠Боєприпаси та техніка для наших бригад.
3. ⁠Посилення далекобійних можливостей нашої країни. Зокрема, шляхом підтримки та фінансування української оборонної індустрії", - зазначив він.

Читайте: Ініціатива на полі бою поступово переходить до України, - Остін

Умєров назвав цілі Рамштайну

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Як може під час війни людина без освіти і військового досвіду керувати Міністерством Оборони? Хоча в Україні може, якщо Говнокомандувач дешевий клоун.
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06.09.2024 14:04 Відповісти
 
 