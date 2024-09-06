Увагу "Рамштайну" сфокусовано на ППО та далекобійній зброї, - Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров назвав цілі зустрічі у форматі "Рамштайн".

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Наш фокус:



1. Забезпечення України системами ППО та ракетами до них.

2. ⁠Боєприпаси та техніка для наших бригад.

3. ⁠Посилення далекобійних можливостей нашої країни. Зокрема, шляхом підтримки та фінансування української оборонної індустрії", - зазначив він.

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