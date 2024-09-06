Внимание "Рамштайна" сфокусировано на ПВО и дальнобойном оружии, - Умеров

Министр обороны Рустем Умеров назвал цели встречи в формате "Рамштайн".

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Наш фокус:



1. Обеспечение Украины системами ПВО и ракетами к ним.

2. Боеприпасы и техника для наших бригад.

3. Усиление дальнобойных возможностей нашей страны. В частности, путем поддержки и финансирования украинской оборонной индустрии", - отметил он.

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