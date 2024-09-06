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Внимание "Рамштайна" сфокусировано на ПВО и дальнобойном оружии, - Умеров
Министр обороны Рустем Умеров назвал цели встречи в формате "Рамштайн".
Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Наш фокус:
1. Обеспечение Украины системами ПВО и ракетами к ним.
2. Боеприпасы и техника для наших бригад.
3. Усиление дальнобойных возможностей нашей страны. В частности, путем поддержки и финансирования украинской оборонной индустрии", - отметил он.
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Pan Konotop d140478b
показать весь комментарий06.09.2024 14:04 Ответить Мне нравится 1
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