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Умеров Рустем (391) Рамштайн (82)

Внимание "Рамштайна" сфокусировано на ПВО и дальнобойном оружии, - Умеров

Умєров про цілі 24 Рамштайну

Министр обороны Рустем Умеров назвал цели встречи в формате "Рамштайн".

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Наш фокус:

1. Обеспечение Украины системами ПВО и ракетами к ним.
2. Боеприпасы и техника для наших бригад.
3. Усиление дальнобойных возможностей нашей страны. В частности, путем поддержки и финансирования украинской оборонной индустрии", - отметил он.

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Умєров назвав цілі Рамштайну
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Як може під час війни людина без освіти і військового досвіду керувати Міністерством Оборони? Хоча в Україні може, якщо Говнокомандувач дешевий клоун.
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06.09.2024 14:04 Ответить
 
 