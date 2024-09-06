США будут сотрудничать с Украиной по защите Покровского направления, - Браун
США намерены тесно сотрудничать с Украиной, чтобы помочь ВСУ оборонять город Покровск в Донецкой области.
Об этом на пресс-конференции после завершения заседания Контактной группы по обороне Украины заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Чарльз Браун, сообщает Цензор.НЕТ.
Браун отметил, что во время проведения операции в Курской области РФ украинские силы должны иметь возможности оборонять и другие участки фронта, в частности на Покровском направлении.
Отвечая на вопрос о том, не отвлекает ли ВСУ операция в Курской области от защиты на других участках фронта, американский генерал сказал:
"Когда вы смотрите на Покровск, это район, в котором россияне приложили свои главные усилия, но мы будем очень тесно сотрудничать с украинцами, чтобы помочь защитить этот район, а также все их территории".
Браун также отметил важность того, чтобы Силы обороны Украины могли продолжать наращивать боевую мощь не только на Донбассе, но и по всему фронту.
Напомним, что 6 сентября состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Во время заседания Остин заявил, что Украина постепенно перебирает на себя инициативу на поле боя.
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фінальне запитання: як саме США співпрацюватимуть з Україною на Покровському напрямку?
a. Пришлють своїх солдатів
b. Виділять зброї на 6 мільярдів
c. Дадуть 200 млн на ппо
d. Передадуть ковток свіжого повітря з америки
додаткові опції: дзвінок остіну, 50/50 . голосування в залі недоступне (щоб не провокувати росіян)
Але "винь_да_полож" захоплення Донбасу до бісовського "свята " 7_ноябрю...
Раніше було пох на зеків і чмобіків, тепер у офіцєрья безліміт навіть на контрактників і техніку. А тепер дано добро не рахуватися і з втратами літаків. Прогризати оборону КАБами та піхотними хвилями ( + моторолери, багі, мт-лю, гольфкари, всі види техніки) - вся їхня тактика . Проти цього немає засобів "лоб в доб" - лише
потужназнищення в оптових кількостях шляхом оптового застосування хаймарсів, і касетних снарядів
Так хто ж їх дасть в достатній кількості...😢
"Бла-бла-бла". Джерело: