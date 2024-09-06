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Новости Война
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США (24813) Покровск (375) Чарльз Браун (27)

США будут сотрудничать с Украиной по защите Покровского направления, - Браун

США співпрацюватимуть з Україною щодо захисту Покровського напрямку, - Браун

США намерены тесно сотрудничать с Украиной, чтобы помочь ВСУ оборонять город Покровск в Донецкой области.

Об этом на пресс-конференции после завершения заседания Контактной группы по обороне Украины заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Чарльз Браун, сообщает Цензор.НЕТ.

Браун отметил, что во время проведения операции в Курской области РФ украинские силы должны иметь возможности оборонять и другие участки фронта, в частности на Покровском направлении.

Отвечая на вопрос о том, не отвлекает ли ВСУ операция в Курской области от защиты на других участках фронта, американский генерал сказал:

"Когда вы смотрите на Покровск, это район, в котором россияне приложили свои главные усилия, но мы будем очень тесно сотрудничать с украинцами, чтобы помочь защитить этот район, а также все их территории".

Читайте также: Сырский и генерал Браун обсудили наиболее критические потребности Сил обороны в вооружении

Браун также отметил важность того, чтобы Силы обороны Украины могли продолжать наращивать боевую мощь не только на Донбассе, но и по всему фронту.

Напомним, что 6 сентября состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Во время заседания Остин заявил, что Украина постепенно перебирает на себя инициативу на поле боя.

Читайте также: Украине нужна помощь в восстановлении боевых сил и создании новых, - Браун
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Топ комментарии
+13
Введуть санкції ще проти 3 фізичних осіб та 5 підприємств.
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06.09.2024 20:26
+10
гра "хто хоче стати мілліонером".

фінальне запитання: як саме США співпрацюватимуть з Україною на Покровському напрямку?

a. Пришлють своїх солдатів

b. Виділять зброї на 6 мільярдів

c. Дадуть 200 млн на ппо

d. Передадуть ковток свіжого повітря з америки

додаткові опції: дзвінок остіну, 50/50 . голосування в залі недоступне (щоб не провокувати росіян)
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06.09.2024 20:24
+6
**** там оборонять. США такими заявлениями позорится так же как и Параша. ***** своей непабедимай армией уже 3-й год берет мельницу и сарай на дамасе. Теперь еще и США со своим потенциалом будет нам помогать оборонять какой то райцентр, вместо того чтобы врезать рашистам так чтобы они без штанов драпали до китайской границы на свою истерическую родину
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06.09.2024 21:01
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Шось підкинуть?
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06.09.2024 20:16 Ответить
мізки двббм трохи вправлять...
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06.09.2024 20:20 Ответить
сто першу дівізію надішлють
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06.09.2024 20:35 Ответить
гра "хто хоче стати мілліонером".

фінальне запитання: як саме США співпрацюватимуть з Україною на Покровському напрямку?

a. Пришлють своїх солдатів

b. Виділять зброї на 6 мільярдів

c. Дадуть 200 млн на ппо

d. Передадуть ковток свіжого повітря з америки

додаткові опції: дзвінок остіну, 50/50 . голосування в залі недоступне (щоб не провокувати росіян)
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06.09.2024 20:24 Ответить
Введуть санкції ще проти 3 фізичних осіб та 5 підприємств.
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06.09.2024 20:26 Ответить
🤣🤣
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06.09.2024 20:35 Ответить
Незламно підбадьорюватимуть в команді підтримки. Остін буде капітаном та махатиме помпонами, поки Кірбі та Саліван складатимуть акробатичні фігури.
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06.09.2024 21:32 Ответить
На тому напрямку в рази як не в десятки разів більше живої сили у цапів. Сайт "Лінія Оборони" пише що прутін дозволив не рахуватися навіть ❗♨️ з втратами літаків
Але "винь_да_полож" захоплення Донбасу до бісовського "свята " 7_ноябрю...
Раніше було пох на зеків і чмобіків, тепер у офіцєрья безліміт навіть на контрактників і техніку. А тепер дано добро не рахуватися і з втратами літаків. Прогризати оборону КАБами та піхотними хвилями ( + моторолери, багі, мт-лю, гольфкари, всі види техніки) - вся їхня тактика . Проти цього немає засобів "лоб в доб" - лише потужна знищення в оптових кількостях шляхом оптового застосування хаймарсів, і касетних снарядів
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06.09.2024 20:25 Ответить
"шляхом оптового застосування хаймарсів, і касетних снарядів. "

Так хто ж їх дасть в достатній кількості...😢
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06.09.2024 20:29 Ответить
Дядя Сэм дает ровно столько сколько нужно для продолжения мясорубки
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06.09.2024 20:36 Ответить
Але Юрій Бутусов казав, на стримі, що засоби аеророзвідки показують, що там не більше 250-440 чоловік росіян на добу у штурмових групах. Немає незчислених колон. Ми програємо, бо немає якісних оборонних споруд, і немає якісного управління застосування людей. Паркетні генерали на напрямку, Льодовий і Гнатоі які ніколи не були у бойових бригадах- роблять злочинні дії.
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06.09.2024 21:19 Ответить
Американські генерали навчилися потужно *******. Мабудь цю практику перейняли у своїх українських колег. Як кажуть "з ким поведешся, того і наберешся".
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06.09.2024 20:39 Ответить
Відповідаючи на запитання про те, чи не відволікає ЗСУ операція в Курській області від захисту на інших ділянках фронту, американський генерал сказав:

"Бла-бла-бла". Джерело:
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06.09.2024 20:46 Ответить
Що він ще міг сказати, коли відповідь очевидна. Звичайно не відволікає.
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06.09.2024 20:48 Ответить
Не розумію...от саме ж час для адміністрації Байдена викинуть туза з рукава і надати протягом кількох тижнів "антидепресантів" на шість млрд. Ефект був би ...ммм...просто бомбезним.
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06.09.2024 20:47 Ответить
Але лупити по території кацапії не дозволимо
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06.09.2024 20:51 Ответить
Це добра новина. Має щось ЗСУ позитивне отримати
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06.09.2024 20:52 Ответить
**** там оборонять. США такими заявлениями позорится так же как и Параша. ***** своей непабедимай армией уже 3-й год берет мельницу и сарай на дамасе. Теперь еще и США со своим потенциалом будет нам помогать оборонять какой то райцентр, вместо того чтобы врезать рашистам так чтобы они без штанов драпали до китайской границы на свою истерическую родину
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06.09.2024 21:01 Ответить
 
 