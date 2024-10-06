Сирський привітав бойових побратимів й посестер із Днем територіальної оборони України
6 жовтня в Україні святкують День територіальної оборони. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав бійців і бійчинь підрозділів ТрО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його сторінку у фейсбуці.
"Дорогі бойові побратими й посестри! Щиро вітаю вас із Днем територіальної оборони України!
На початку широкомасштабної збройної агресії рф проти України, люди - різні за віком, професією та досвідом, взяли до рук зброю. Фермери, вчителі, бізнесмени, актори, журналісти, будівельники, програмісти, науковці мужньо стали на захист України, поповнивши лави Сил територіальної оборони ЗСУ.
Підрозділи та частини ТрО з перших днів, не втрачаючи жодної хвилини, прийняли бій з російськими окупантами на околицях рідних для них Києва й Чернігова, Сум і Харкова, Херсона та десятків інших українських міст і сіл.
Згодом, тисячі українських захисників та захисниць у складі бригад та батальйонів тероборони з різних куточків нашої держави рушили на схід та південь - відбивати навалу підступного ворога.
Воїни ТрО неодноразово доводили та продовжують підтверджувати свою ефективність та майстерність безпосередньо у боях на найгарячіших напрямках фронту.
У пам’яті кожного українця назавжди закарбований подвиг солдатів, сержантів та офіцерів Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Вічна шана і слава усім донькам і синам нашої країни, які поклали свої життя у боротьбі за волю і незалежність Батьківщини…
Дорогі тероборонівці! Бажаю вам міцного здоров’я, наснаги, витримки, сили духу та незгасимої енергії! Переможемо!
Слава воїнам Сил територіальної оборони Збройних Сил України! Слава Україні!", - написав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Відродилася не в головах журналістів чи чиновників, а якраз безпосередньо в військахта добробатах.
«За роки війни в Україні з'явились тисячі людей, які шляхом самопожертви рятували один одного і країну від нищення та смерті. Феномен побратимства та посестринства присутній в Українській армії і базується на взаємній довірі між громадянами перед загрозою смерті та обов'язком захистити Батьківщину та свого ближнього».
https://youtu.be/gb2G_6L9sfw?si=wXrhdwJeSm69MCO0
ВУГЛЕДАР. Кинутих на смерть бійців Зеленському не забудуть ніколи // Юрій Бутусов
що проти призову 18-25????, щоб зберегти генофонд бо їм буде ...зда..
то в Україні 2млн тих кому 25-45
це мусара та другі силовики, чиновники, відставні, охорони владних срак, відмазані бронею, відкуплені "інваліди"
і чи не для ось цих здач території була ротація сирський-Залужний
чи не для здачі територій було звільнено 17 генералів???
Залужний знявби бригади та техніку з сходу щоб відправити в курску обл???
думаю, ні!!!
дай собі відповідь на ці та інші запитання, тоді роби висновки
бо особисто я бачу таку логіку влади...
закони про призов такі, щоб ніхто з влади всіх рівнів та їх оточення, та у кого є бабло, не воював,
знищення особового складу через призначення недосвідчених командирів
тотальна корупція, в тому числі й в ЗСУ!!!
зауважу що це всі кого призначив зе, або хто ляг під зе.
чи я помиляюсь???
поясни мені...
я маю на увазі конкретно тебе!
за що зняли Залужного!!!
1 він не дуже слухав команди зе,
не вивів танкову бригаду з Харкова і з Дудіним не дали його захопити.
він не ставив на посади тих кого казв поставити єрмак
тепер Дудін на нарах а Залужного посадити нема як, бо дуже потужна людина, тому відправили послом і зняли всіх його людей, 17 генералів.
2 контрнаступ провалився бо Залужного на...бали союзники.
сказали, в процесі забеспечать всім необхідним а дали 30% від обіцяного.
це відповідь на твоє зе наказавби та повів війська на міни
і якби у нас не було Валерія Федоровича, ми з тобою вже гнилиб, або служили *****, або втекли за кордон.