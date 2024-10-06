Сирський привітав бойових побратимів й посестер із Днем територіальної оборони України

6 жовтня в Україні святкують День територіальної оборони. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав бійців і бійчинь підрозділів ТрО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його сторінку у фейсбуці.

"Дорогі бойові побратими й посестри! Щиро вітаю вас із Днем територіальної оборони України!

На початку широкомасштабної збройної агресії рф проти України, люди - різні за віком, професією та досвідом, взяли до рук зброю. Фермери, вчителі, бізнесмени, актори, журналісти, будівельники, програмісти, науковці мужньо стали на захист України, поповнивши лави Сил територіальної оборони ЗСУ.

Підрозділи та частини ТрО з перших днів, не втрачаючи жодної хвилини, прийняли бій з російськими окупантами на околицях рідних для них Києва й Чернігова, Сум і Харкова, Херсона та десятків інших українських міст і сіл.

Згодом, тисячі українських захисників та захисниць у складі бригад та батальйонів тероборони з різних куточків нашої держави рушили на схід та південь - відбивати навалу підступного ворога.

Воїни ТрО неодноразово доводили та продовжують підтверджувати свою ефективність та майстерність безпосередньо у боях на найгарячіших напрямках фронту.

У пам’яті кожного українця назавжди закарбований подвиг солдатів, сержантів та офіцерів Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Вічна шана і слава усім донькам і синам нашої країни, які поклали свої життя у боротьбі за волю і незалежність Батьківщини…

Дорогі тероборонівці! Бажаю вам міцного здоров’я, наснаги, витримки, сили духу та незгасимої енергії! Переможемо!

Слава воїнам Сил територіальної оборони Збройних Сил України! Слава Україні!", - написав він.

