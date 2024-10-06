УКР
Новини
Сирський привітав бойових побратимів й посестер із Днем територіальної оборони України

привітання ТРО

6 жовтня в Україні святкують День територіальної оборони. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав бійців і бійчинь підрозділів ТрО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його сторінку у фейсбуці.

"Дорогі бойові побратими й посестри! Щиро вітаю вас із Днем територіальної оборони України!

На початку широкомасштабної збройної агресії рф проти України, люди - різні за віком, професією та досвідом, взяли до рук зброю. Фермери, вчителі, бізнесмени, актори, журналісти, будівельники, програмісти, науковці мужньо стали на захист України, поповнивши лави Сил територіальної оборони ЗСУ.

Підрозділи та частини ТрО з перших днів, не втрачаючи жодної хвилини, прийняли бій з російськими окупантами на околицях рідних для них Києва й Чернігова, Сум і Харкова, Херсона та десятків інших українських міст і сіл.

Згодом, тисячі українських захисників та захисниць у складі бригад та батальйонів тероборони з різних куточків нашої держави рушили на схід та південь - відбивати навалу підступного ворога.

Воїни ТрО неодноразово доводили та продовжують підтверджувати свою ефективність та майстерність безпосередньо у боях на найгарячіших напрямках фронту.

У пам’яті кожного українця назавжди закарбований подвиг солдатів, сержантів та офіцерів Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Вічна шана і слава усім донькам і синам нашої країни, які поклали свої життя у боротьбі за волю і незалежність Батьківщини…

Дорогі тероборонівці! Бажаю вам міцного здоров’я, наснаги, витримки, сили духу та незгасимої енергії! Переможемо!

Слава воїнам Сил територіальної оборони Збройних Сил України! Слава Україні!", - написав він.

Також дивіться: Сирський відвідав один із найгарячіших напрямків фронту: Ухвалено рішення про посилення оборони. ФОТОрепортаж

привітання (741) Сирський Олександр (724)
Що таке посестри...? Совок в дії!
06.10.2024 10:15
а що висловив генерал Залужний????
що проти призову 18-25????, щоб зберегти генофонд бо їм буде ...зда..
то в Україні 2млн тих кому 25-45
це мусара та другі силовики, чиновники, відставні, охорони владних срак, відмазані бронею, відкуплені "інваліди"
і чи не для ось цих здач території була ротація сирський-Залужний
чи не для здачі територій було звільнено 17 генералів???
Залужний знявби бригади та техніку з сходу щоб відправити в курску обл???
думаю, ні!!!
дай собі відповідь на ці та інші запитання, тоді роби висновки
бо особисто я бачу таку логіку влади...
закони про призов такі, щоб ніхто з влади всіх рівнів та їх оточення, та у кого є бабло, не воював,
знищення особового складу через призначення недосвідчених командирів
тотальна корупція, в тому числі й в ЗСУ!!!
зауважу що це всі кого призначив зе, або хто ляг під зе.
чи я помиляюсь???
поясни мені...
06.10.2024 10:43
Вйськовий експерт з фінської Black Bird Group, яка аналізує відеоматеріали та супутникові знімки з поля бою, Пасі Паройнен заявив, що після Курської наступальної операції Росія просунулася на Донбасі темпами, небаченими з 2022 року. За його словами, за останні два місяці вона захопила близько 270 квадратних миль, що приблизно втричі більше, ніж у червні та липні.
06.10.2024 10:51
Що таке посестри...? Совок в дії!
06.10.2024 10:15
Це слово немає до совеа ніякого відношення, бо в період російсько-української війни в українській армії та добровольчому руху відновилась стародавня християнська традиція побратимства («адельфопое́зіс»).
 Відродилася не в головах журналістів чи чиновників, а якраз безпосередньо в військахта добробатах.
«За роки війни в Україні з'явились тисячі людей, які шляхом самопожертви рятували один одного і країну від нищення та смерті. Феномен побратимства та посестринства присутній в Українській армії і базується на взаємній довірі між громадянами перед загрозою смерті та обов'язком захистити Батьківщину та свого ближнього».
06.10.2024 10:32
Калька с речи Сталина -братья и сестры, к вам обращаюсь я.
06.10.2024 11:09
В цьому відео хорстко поставлені питання про ціну рейтингової говорильні зєрмаків, сирських, буданових з екранів, обходячи бездарне управління, командування, що проводить до здачі територій та сметрі наших воїнів.
https://youtu.be/gb2G_6L9sfw?si=wXrhdwJeSm69MCO0
ВУГЛЕДАР. Кинутих на смерть бійців Зеленському не забудуть ніколи // Юрій Бутусов
06.10.2024 10:22
Забудуть через кілька тижнів як і все решту.
06.10.2024 12:15
На жаль, що так! Але так і буде.
06.10.2024 12:17
123 дуже рада привітанню
06.10.2024 10:22
👍
06.10.2024 11:45
"Посестри'...зелупенб любу річ до абсурду доводять.Підозрюю що спеціально.Особливо наглядно підкреслює знецінення усього дорогого українцям вишиванка-косоворотка
06.10.2024 10:23
У світлі останніх висловлювань Залужного, я радив би деяким придивитися до Сирського, ніж тиснути його бочкою з г@вном. А то залишитеся як у казці, самі біля розбитого корита.
06.10.2024 10:27
06.10.2024 10:43
У політично вмотивований контрнаступ жеж повів війська на міни. Чому б не зняв бригади заради Курської області? Зеленський наказав би - і все б той зняв.
06.10.2024 15:25
якби люди знали про що пишуть то такої муйні не писалиб.
я маю на увазі конкретно тебе!
за що зняли Залужного!!!
1 він не дуже слухав команди зе,
не вивів танкову бригаду з Харкова і з Дудіним не дали його захопити.
він не ставив на посади тих кого казв поставити єрмак
тепер Дудін на нарах а Залужного посадити нема як, бо дуже потужна людина, тому відправили послом і зняли всіх його людей, 17 генералів.
2 контрнаступ провалився бо Залужного на...бали союзники.
сказали, в процесі забеспечать всім необхідним а дали 30% від обіцяного.
це відповідь на твоє зе наказавби та повів війська на міни
і якби у нас не було Валерія Федоровича, ми з тобою вже гнилиб, або служили *****, або втекли за кордон.
06.10.2024 16:13
Особий уклін від проСирського 123-й бригаді ТРО ,яка порозбігалася по кущах під Вугледаром,а потім вилізла аж у Возгесенську...
06.10.2024 10:35
такі бригади,як 120 золотий фонд полководця Сира!
06.10.2024 10:53
Що там було з евакуацією у Вугледарі? Чому поранених залишили(як і в Авдіївці) на розстріл росіянам? Чому затягнули з евакуацією, Сирський?
06.10.2024 10:44
06.10.2024 10:51
 
 