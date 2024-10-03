УКР
Сирський відвідав один із найгарячіших напрямків фронту: Ухвалено рішення про посилення оборони. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади на одному з найгарячіших напрямків фронту.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Працюю на одному з найгарячіших напрямків фронту. Українські воїни продовжують хоробро стримувати російського агресора, завдаючи ворогу великих втрат", - йдеться в повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ нагородив воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

"Під час роботи в бригаді ухвалив низку рішень, спрямованих на посилення стійкості й ефективності нашої оборони. Пишаюсь героїзмом українських захисників і захисниць, які наближають нашу перемогу", - підсумував Сирський.

Також читайте: Зеленський: Кілька разів говорив сьогодні із Сирським. Передусім – щодо Донеччини

Сирський відвідав воїнів на передовій
25 окрема повітряно-десантна бригада (163) Сирський Олександр (712)
+11
Безуглу чому із собою не взяв. Вона швидко викладе в соц. мережах для ворога де і що недобудовано, де особистого складу не вистачає, де снарядів замало...
03.10.2024 11:53 Відповісти
+8
Нарешті! Яке миттєве рішення!
03.10.2024 11:44 Відповісти
+5
Все теж було перед втратою всіх абсолютно населених пунктів при його ...командуванні((може так і треба,але який результат((((
03.10.2024 12:43 Відповісти
Нарешті! Яке миттєве рішення!
03.10.2024 11:44 Відповісти
Безуглу чому із собою не взяв. Вона швидко викладе в соц. мережах для ворога де і що недобудовано, де особистого складу не вистачає, де снарядів замало...
03.10.2024 11:53 Відповісти
Фу.... зараз я спокійний
03.10.2024 11:54 Відповісти
Приїхав селфі робити!...
Війною керують не з передової!...
03.10.2024 12:54 Відповісти
Тільки завдяки тому, що безкутноє сказале, що він на дачі, йому прийшлося терміново з дачі звалити і на фронт швиденько поїхати. Безкутноє - у властелини голактеги!
03.10.2024 12:02 Відповісти
Геніально
03.10.2024 12:07 Відповісти
зелений ******** дозволив "атвлєчься" від курську...
03.10.2024 12:30 Відповісти
Невже здогадався
03.10.2024 12:34 Відповісти
в курськ до родичів завітав?
03.10.2024 12:37 Відповісти
25-та під Вугледаром воювала. І 72-га також
03.10.2024 12:53 Відповісти
Все теж було перед втратою всіх абсолютно населених пунктів при його ...командуванні((може так і треба,але який результат((((
03.10.2024 12:43 Відповісти
Ребята, вам на западло из рук этого упыря награды получать? Он ведь и вас сдаст как Запорожцев.
03.10.2024 12:45 Відповісти
Герої! Тримаються не завдяки, а всупереч...
03.10.2024 12:51 Відповісти
Тормоз
03.10.2024 13:06 Відповісти
Як вчасно. Але пізно, Вася, пити боржомі.
03.10.2024 13:24 Відповісти
Значить скоро на тій ділянці будуть у хлопців проблеми. Сирок доповість дєрьмаку, той кацапам- і січеславців почнуть давити.
03.10.2024 13:56 Відповісти
Головнокомандувач не повинен шастати по шанцях і бліндажах і вручати медальки. То робота його підлеглих. Командир (начальник) котрий виконує роботу своїх підлеглих - уже не начальник.
03.10.2024 15:25 Відповісти
 
 