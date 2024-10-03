Сирський відвідав один із найгарячіших напрямків фронту: Ухвалено рішення про посилення оборони. ФОТОрепортаж
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади на одному з найгарячіших напрямків фронту.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Працюю на одному з найгарячіших напрямків фронту. Українські воїни продовжують хоробро стримувати російського агресора, завдаючи ворогу великих втрат", - йдеться в повідомленні.
Головнокомандувач ЗСУ нагородив воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.
"Під час роботи в бригаді ухвалив низку рішень, спрямованих на посилення стійкості й ефективності нашої оборони. Пишаюсь героїзмом українських захисників і захисниць, які наближають нашу перемогу", - підсумував Сирський.
