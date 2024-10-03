РУС
Сырский посетил одно из самых горячих направлений фронта: Принято решение об усилении обороны. ФОТОРЕПОРТАЖ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил воинов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады на одном из самых горячих направлений фронта.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Работаю на одном из самых горячих направлений фронта. Украинские воины продолжают храбро сдерживать российского агрессора, нанося врагу большие потери", - говорится в сообщении.

Главнокомандующий ВСУ наградил воинов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

"Во время работы в бригаде принял ряд решений, направленных на усиление устойчивости и эффективности нашей обороны. Горжусь героизмом украинских защитников и защитниц, которые приближают нашу победу", - подытожил Сырский.

Сирський відвідав воїнів на передовій
Сирський відвідав воїнів на передовій
Сирський відвідав воїнів на передовій
Сирський відвідав воїнів на передовій
Сирський відвідав воїнів на передовій
Сирський відвідав воїнів на передовій
Сирський відвідав воїнів на передовій

25-я отдельная воздушно-десантная бригада Александр Сырский
+11
Безуглу чому із собою не взяв. Вона швидко викладе в соц. мережах для ворога де і що недобудовано, де особистого складу не вистачає, де снарядів замало...
03.10.2024 11:53
+8
Нарешті! Яке миттєве рішення!
03.10.2024 11:44
+5
Все теж було перед втратою всіх абсолютно населених пунктів при його ...командуванні((може так і треба,але який результат((((
03.10.2024 12:43
Нарешті! Яке миттєве рішення!
03.10.2024 11:44
Безуглу чому із собою не взяв. Вона швидко викладе в соц. мережах для ворога де і що недобудовано, де особистого складу не вистачає, де снарядів замало...
03.10.2024 11:53
Фу.... зараз я спокійний
03.10.2024 11:54
Приїхав селфі робити!...
Війною керують не з передової!...
03.10.2024 12:54
Тільки завдяки тому, що безкутноє сказале, що він на дачі, йому прийшлося терміново з дачі звалити і на фронт швиденько поїхати. Безкутноє - у властелини голактеги!
03.10.2024 12:02
Геніально
03.10.2024 12:07
зелений ******** дозволив "атвлєчься" від курську...
03.10.2024 12:30
Невже здогадався
03.10.2024 12:34
в курськ до родичів завітав?
03.10.2024 12:37
25-та під Вугледаром воювала. І 72-га також
03.10.2024 12:53
Все теж було перед втратою всіх абсолютно населених пунктів при його ...командуванні((може так і треба,але який результат(((((
03.10.2024 12:43
Ребята, вам на западло из рук этого упыря награды получать? Он ведь и вас сдаст как Запорожцев.
03.10.2024 12:45
Герої! Тримаються не завдяки, а всупереч...
03.10.2024 12:51
Тормоз
03.10.2024 13:06
Як вчасно. Але пізно, Вася, пити боржомі.
03.10.2024 13:24
Значить скоро на тій ділянці будуть у хлопців проблеми. Сирок доповість дєрьмаку, той кацапам- і січеславців почнуть давити.
03.10.2024 13:56
Головнокомандувач не повинен шастати по шанцях і бліндажах і вручати медальки. То робота його підлеглих. Командир (начальник) котрий виконує роботу своїх підлеглих - уже не начальник.
03.10.2024 15:25
 
 