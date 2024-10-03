Сырский посетил одно из самых горячих направлений фронта: Принято решение об усилении обороны. ФОТОРЕПОРТАЖ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил воинов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады на одном из самых горячих направлений фронта.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Работаю на одном из самых горячих направлений фронта. Украинские воины продолжают храбро сдерживать российского агрессора, нанося врагу большие потери", - говорится в сообщении.

Главнокомандующий ВСУ наградил воинов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

"Во время работы в бригаде принял ряд решений, направленных на усиление устойчивости и эффективности нашей обороны. Горжусь героизмом украинских защитников и защитниц, которые приближают нашу победу", - подытожил Сырский.

