Сырский посетил одно из самых горячих направлений фронта: Принято решение об усилении обороны. ФОТОРЕПОРТАЖ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил воинов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады на одном из самых горячих направлений фронта.
Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Работаю на одном из самых горячих направлений фронта. Украинские воины продолжают храбро сдерживать российского агрессора, нанося врагу большие потери", - говорится в сообщении.
Главнокомандующий ВСУ наградил воинов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.
"Во время работы в бригаде принял ряд решений, направленных на усиление устойчивости и эффективности нашей обороны. Горжусь героизмом украинских защитников и защитниц, которые приближают нашу победу", - подытожил Сырский.
