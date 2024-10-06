Сырский поздравил боевых побратимов и посестер с Днем территориальной обороны Украины
6 октября в Украине празднуют День территориальной обороны. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил бойцов и бойцов подразделений ТрО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его страницу в фейсбуке.
"Дорогие боевые побратимы и посестры! Искренне поздравляю вас с Днем территориальной обороны Украины!
В начале широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины, люди - разные по возрасту, профессии и опыту, взяли в руки оружие. Фермеры, учителя, бизнесмены, актеры, журналисты, строители, программисты, ученые мужественно стали на защиту Украины, пополнив ряды Сил территориальной обороны ВСУ.
Подразделения и части ТрО с первых дней, не теряя ни одной минуты, приняли бой с российскими оккупантами в окрестностях родных для них Киева и Чернигова, Сум и Харькова, Херсона и десятков других украинских городов и сел.
Впоследствии, тысячи украинских защитников и защитниц в составе бригад и батальонов теробороны из разных уголков нашего государства двинулись на восток и юг - отражать нашествие коварного врага.
Воины ТрО неоднократно доказывали и продолжают подтверждать свою эффективность и мастерство непосредственно в боях на самых горячих направлениях фронта.
В памяти каждого украинца навсегда запечатлен подвиг солдат, сержантов и офицеров Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Вечный почет и слава всем дочерям и сыновьям нашей страны, которые положили свои жизни в борьбе за свободу и независимость Родины...
Дорогие тероборновцы! Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения, выдержки, силы духа и неугасимой энергии! Мы победим!
Слава воинам Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины! Слава Украине!", - написал он.
Відродилася не в головах журналістів чи чиновників, а якраз безпосередньо в військахта добробатах.
«За роки війни в Україні з'явились тисячі людей, які шляхом самопожертви рятували один одного і країну від нищення та смерті. Феномен побратимства та посестринства присутній в Українській армії і базується на взаємній довірі між громадянами перед загрозою смерті та обов'язком захистити Батьківщину та свого ближнього».
ВУГЛЕДАР. Кинутих на смерть бійців Зеленському не забудуть ніколи // Юрій Бутусов
що проти призову 18-25????, щоб зберегти генофонд бо їм буде ...зда..
то в Україні 2млн тих кому 25-45
це мусара та другі силовики, чиновники, відставні, охорони владних срак, відмазані бронею, відкуплені "інваліди"
і чи не для ось цих здач території була ротація сирський-Залужний
чи не для здачі територій було звільнено 17 генералів???
Залужний знявби бригади та техніку з сходу щоб відправити в курску обл???
думаю, ні!!!
дай собі відповідь на ці та інші запитання, тоді роби висновки
бо особисто я бачу таку логіку влади...
закони про призов такі, щоб ніхто з влади всіх рівнів та їх оточення, та у кого є бабло, не воював,
знищення особового складу через призначення недосвідчених командирів
тотальна корупція, в тому числі й в ЗСУ!!!
зауважу що це всі кого призначив зе, або хто ляг під зе.
чи я помиляюсь???
поясни мені...
я маю на увазі конкретно тебе!
за що зняли Залужного!!!
1 він не дуже слухав команди зе,
не вивів танкову бригаду з Харкова і з Дудіним не дали його захопити.
він не ставив на посади тих кого казв поставити єрмак
тепер Дудін на нарах а Залужного посадити нема як, бо дуже потужна людина, тому відправили послом і зняли всіх його людей, 17 генералів.
2 контрнаступ провалився бо Залужного на...бали союзники.
сказали, в процесі забеспечать всім необхідним а дали 30% від обіцяного.
це відповідь на твоє зе наказавби та повів війська на міни
і якби у нас не було Валерія Федоровича, ми з тобою вже гнилиб, або служили *****, або втекли за кордон.