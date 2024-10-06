РУС
Сырский поздравил боевых побратимов и посестер с Днем территориальной обороны Украины

привітання ТРО

6 октября в Украине празднуют День территориальной обороны. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил бойцов и бойцов подразделений ТрО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его страницу в фейсбуке.

"Дорогие боевые побратимы и посестры! Искренне поздравляю вас с Днем территориальной обороны Украины!

В начале широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины, люди - разные по возрасту, профессии и опыту, взяли в руки оружие. Фермеры, учителя, бизнесмены, актеры, журналисты, строители, программисты, ученые мужественно стали на защиту Украины, пополнив ряды Сил территориальной обороны ВСУ.

Подразделения и части ТрО с первых дней, не теряя ни одной минуты, приняли бой с российскими оккупантами в окрестностях родных для них Киева и Чернигова, Сум и Харькова, Херсона и десятков других украинских городов и сел.

Впоследствии, тысячи украинских защитников и защитниц в составе бригад и батальонов теробороны из разных уголков нашего государства двинулись на восток и юг - отражать нашествие коварного врага.

Воины ТрО неоднократно доказывали и продолжают подтверждать свою эффективность и мастерство непосредственно в боях на самых горячих направлениях фронта.

В памяти каждого украинца навсегда запечатлен подвиг солдат, сержантов и офицеров Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Вечный почет и слава всем дочерям и сыновьям нашей страны, которые положили свои жизни в борьбе за свободу и независимость Родины...

Дорогие тероборновцы! Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения, выдержки, силы духа и неугасимой энергии! Мы победим!

Слава воинам Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины! Слава Украине!", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сырский: Борьба за нашу Независимость продолжается – на Покровском, Торецком, Харьковском и других направлениях, где наши воины ценой сверхусилий останавливают врага

поздравление (1068) Александр Сырский (697)
+8
Що таке посестри...? Совок в дії!
06.10.2024 10:15 Ответить
+7
а що висловив генерал Залужний????
що проти призову 18-25????, щоб зберегти генофонд бо їм буде ...зда..
то в Україні 2млн тих кому 25-45
це мусара та другі силовики, чиновники, відставні, охорони владних срак, відмазані бронею, відкуплені "інваліди"
і чи не для ось цих здач території була ротація сирський-Залужний
чи не для здачі територій було звільнено 17 генералів???
Залужний знявби бригади та техніку з сходу щоб відправити в курску обл???
думаю, ні!!!
дай собі відповідь на ці та інші запитання, тоді роби висновки
бо особисто я бачу таку логіку влади...
закони про призов такі, щоб ніхто з влади всіх рівнів та їх оточення, та у кого є бабло, не воював,
знищення особового складу через призначення недосвідчених командирів
тотальна корупція, в тому числі й в ЗСУ!!!
зауважу що це всі кого призначив зе, або хто ляг під зе.
чи я помиляюсь???
поясни мені...
06.10.2024 10:43 Ответить
+7
Вйськовий експерт з фінської Black Bird Group, яка аналізує відеоматеріали та супутникові знімки з поля бою, Пасі Паройнен заявив, що після Курської наступальної операції Росія просунулася на Донбасі темпами, небаченими з 2022 року. За його словами, за останні два місяці вона захопила близько 270 квадратних миль, що приблизно втричі більше, ніж у червні та липні.
06.10.2024 10:51 Ответить
Це слово немає до совеа ніякого відношення, бо в період російсько-української війни в українській армії та добровольчому руху відновилась стародавня християнська традиція побратимства («адельфопое́зіс»).
 Відродилася не в головах журналістів чи чиновників, а якраз безпосередньо в військахта добробатах.
«За роки війни в Україні з'явились тисячі людей, які шляхом самопожертви рятували один одного і країну від нищення та смерті. Феномен побратимства та посестринства присутній в Українській армії і базується на взаємній довірі між громадянами перед загрозою смерті та обов'язком захистити Батьківщину та свого ближнього».
06.10.2024 10:32 Ответить
Калька с речи Сталина -братья и сестры, к вам обращаюсь я.
06.10.2024 11:09 Ответить
В цьому відео хорстко поставлені питання про ціну рейтингової говорильні зєрмаків, сирських, буданових з екранів, обходячи бездарне управління, командування, що проводить до здачі територій та сметрі наших воїнів.
https://youtu.be/gb2G_6L9sfw?si=wXrhdwJeSm69MCO0
ВУГЛЕДАР. Кинутих на смерть бійців Зеленському не забудуть ніколи // Юрій Бутусов
06.10.2024 10:22 Ответить
Забудуть через кілька тижнів як і все решту.
06.10.2024 12:15 Ответить
На жаль, що так! Але так і буде.
06.10.2024 12:17 Ответить
123 дуже рада привітанню
показать весь комментарий
👍
06.10.2024 11:45 Ответить
"Посестри'...зелупенб любу річ до абсурду доводять.Підозрюю що спеціально.Особливо наглядно підкреслює знецінення усього дорогого українцям вишиванка-косоворотка
06.10.2024 10:23 Ответить
У світлі останніх висловлювань Залужного, я радив би деяким придивитися до Сирського, ніж тиснути його бочкою з г@вном. А то залишитеся як у казці, самі біля розбитого корита.
показать весь комментарий
У політично вмотивований контрнаступ жеж повів війська на міни. Чому б не зняв бригади заради Курської області? Зеленський наказав би - і все б той зняв.
показать весь комментарий
якби люди знали про що пишуть то такої муйні не писалиб.
я маю на увазі конкретно тебе!
за що зняли Залужного!!!
1 він не дуже слухав команди зе,
не вивів танкову бригаду з Харкова і з Дудіним не дали його захопити.
він не ставив на посади тих кого казв поставити єрмак
тепер Дудін на нарах а Залужного посадити нема як, бо дуже потужна людина, тому відправили послом і зняли всіх його людей, 17 генералів.
2 контрнаступ провалився бо Залужного на...бали союзники.
сказали, в процесі забеспечать всім необхідним а дали 30% від обіцяного.
це відповідь на твоє зе наказавби та повів війська на міни
і якби у нас не було Валерія Федоровича, ми з тобою вже гнилиб, або служили *****, або втекли за кордон.
06.10.2024 16:13 Ответить
Особий уклін від проСирського 123-й бригаді ТРО ,яка порозбігалася по кущах під Вугледаром,а потім вилізла аж у Возгесенську...
06.10.2024 10:35 Ответить
такі бригади,як 120 золотий фонд полководця Сира!
06.10.2024 10:53 Ответить
Що там було з евакуацією у Вугледарі? Чому поранених залишили(як і в Авдіївці) на розстріл росіянам? Чому затягнули з евакуацією, Сирський?
06.10.2024 10:44 Ответить
