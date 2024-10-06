Сырский поздравил боевых побратимов и посестер с Днем территориальной обороны Украины

6 октября в Украине празднуют День территориальной обороны. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил бойцов и бойцов подразделений ТрО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его страницу в фейсбуке.

"Дорогие боевые побратимы и посестры! Искренне поздравляю вас с Днем территориальной обороны Украины!

В начале широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины, люди - разные по возрасту, профессии и опыту, взяли в руки оружие. Фермеры, учителя, бизнесмены, актеры, журналисты, строители, программисты, ученые мужественно стали на защиту Украины, пополнив ряды Сил территориальной обороны ВСУ.

Подразделения и части ТрО с первых дней, не теряя ни одной минуты, приняли бой с российскими оккупантами в окрестностях родных для них Киева и Чернигова, Сум и Харькова, Херсона и десятков других украинских городов и сел.

Впоследствии, тысячи украинских защитников и защитниц в составе бригад и батальонов теробороны из разных уголков нашего государства двинулись на восток и юг - отражать нашествие коварного врага.

Воины ТрО неоднократно доказывали и продолжают подтверждать свою эффективность и мастерство непосредственно в боях на самых горячих направлениях фронта.

В памяти каждого украинца навсегда запечатлен подвиг солдат, сержантов и офицеров Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Вечный почет и слава всем дочерям и сыновьям нашей страны, которые положили свои жизни в борьбе за свободу и независимость Родины...

Дорогие тероборновцы! Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения, выдержки, силы духа и неугасимой энергии! Мы победим!

Слава воинам Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины! Слава Украине!", - написал он.

