Сырский: Борьба за нашу Независимость продолжается – на Покровском, Торецком, Харьковском и других направлениях, где наши воины ценой сверхусилий останавливают врага
В субботу, 24 августа, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил украинцев с Днем Независимости.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Telegram.
День Независимости Украины. Мы - Вооруженные Силы Украины, и мы боремся за нее каждый день, каждую секунду. Мы защищали нашу Независимость с первых дней войны - когда сжигали вражеские колонны, обороняли Киев, освобождали Харьковщину, поднимали наш флаг над Херсоном и островом Змеиный. Борьба за нашу Независимость продолжается - на Покровском, Торецком, Харьковском и других направлениях, где наши воины ценой сверхусилий останавливают и уничтожают врага", - подчеркнул Сырский.
Он отметил, что наша Независимость - в нашей крови, "которая течет в наших жилах, в крови, которую наши герои пролили за родную землю".
"Наша Независимость - в нашей ярости к врагу за его зверства в наших городах и селах, за слезы наших детей, за муки наших пленных в российских застенках. Наша Независимость - в мести за каждого побратима и посестру, которые упали с оружием в руках, до последнего вздоха защищая свою землю и свободу.
Наша Независимость - в словах украинского пророка Тараса Шевченко: "И на обновленной земле врага не будет, супостата...".
Эти слова каждый украинский солдат и матрос, сержант и офицер воплощает в жизнь ежесекундно, приближая нашу Победу.
Потому что наша Независимость - в нашей вере в Победу. Победу, которая освятит ее навеки.
С Днем Независимости! Слава Украине!" - резюмировал главнокомандующий ВСУ.
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