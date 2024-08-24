Сырский: Борьба за нашу Независимость продолжается – на Покровском, Торецком, Харьковском и других направлениях, где наши воины ценой сверхусилий останавливают врага

В субботу, 24 августа, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил украинцев с Днем Независимости.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Telegram.

День Независимости Украины. Мы - Вооруженные Силы Украины, и мы боремся за нее каждый день, каждую секунду. Мы защищали нашу Независимость с первых дней войны - когда сжигали вражеские колонны, обороняли Киев, освобождали Харьковщину, поднимали наш флаг над Херсоном и островом Змеиный. Борьба за нашу Независимость продолжается - на Покровском, Торецком, Харьковском и других направлениях, где наши воины ценой сверхусилий останавливают и уничтожают врага", - подчеркнул Сырский.

Он отметил, что наша Независимость - в нашей крови, "которая течет в наших жилах, в крови, которую наши герои пролили за родную землю".

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"Наша Независимость - в нашей ярости к врагу за его зверства в наших городах и селах, за слезы наших детей, за муки наших пленных в российских застенках. Наша Независимость - в мести за каждого побратима и посестру, которые упали с оружием в руках, до последнего вздоха защищая свою землю и свободу.

Наша Независимость - в словах украинского пророка Тараса Шевченко: "И на обновленной земле врага не будет, супостата...".

Эти слова каждый украинский солдат и матрос, сержант и офицер воплощает в жизнь ежесекундно, приближая нашу Победу.

Потому что наша Независимость - в нашей вере в Победу. Победу, которая освятит ее навеки.

С Днем Независимости! Слава Украине!" - резюмировал главнокомандующий ВСУ.

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