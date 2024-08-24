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Зеленский поздравил с Днем Независимости: "Кто хочет сеять на нашей земле зло, будет пожинать его плоды на своей территории". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем Независимости Украины.

Соответствующее поздравление глава государства обнародовал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Украинцы всегда возвращают долги. И тот, кто желал нашей стране беды, получит ее у себя дома. С процентами. Тот, кто хочет сеять на нашей земле зло, будет пожинать его плоды на своей территории. Это не пророчество, не злорадство, не слепая месть, это - закономерность. Справедливость. Бумеранг для зла. И его запуск начался неподалеку от места, где я записываю это обращение", - сказал президент.

Зеленский отметил, что это видео записано в Сумской области неподалеку от границы с РФ.

"Сумщина. Могрица. Река Псел. Несколько километров от нашей границы. Границы между Украиной и неволей, между жизнью и смертью. Границы между независимым европейским государством и террористической организацией номер один в мире", - пояснил он.

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Зеленский напомнил, что Россия начала вторжение в Украину 913 дней назад. Несмотря на это Украина продолжает существовать как независимое государство.

"Зато сегодня мы отмечаем 33-й День Независимости Украины. А то, что нес на нашу землю враг, теперь вернулось в его дом. И тот, кто хотел превратить наши земли в буферную зону, должен думать, чтобы его страна не стала буферной федерацией", - подчеркнул президент.

Он пообещал, что Россия будет отвечать за атаки по Украине, причиненные с ее территории.

"Наш враг будет знать, что такое возмездие по-украински. Достойное, симметричное, дальнобойное. Будет знать, что в каждую точку РФ, которая является источником опасности для жизни нашего государства и наших людей, рано или поздно прилетит украинский ответ", - подчеркнул глава государства.

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По его словам, Украина не уступит свои территории, несмотря на угрозы и давление Кремля.

"Не будет больной дед с Красной площади, который постоянно угрожает всем красной кнопкой, диктовать нам какие-то свои красные линии. Как жить, каким путем идти и какой выбор делать, будут для себя определять только Украина и украинцы. Потому что так работает независимость", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что Украине удалось удивить мир, начав успешную военную операцию в Курской области РФ. Зато российские власти продемонстрировали свою слабость и равнодушие к собственным гражданам.

"33 года назад Украина возродилась на картах мира, а сегодня Украина покоряет сердца мира. Вдохновляет смелостью. Служит примером, как не бояться Путина. И объединяет Землю вокруг своего, украинского мировоззрения: в XXI веке террористы должны покоиться в Гааге, а не на Валдае. И никто в мире больше не скажет: "Where is Ukraine?" Потому что на каждом континенте теперь говорят: "Ukraine must win". Это заряжает нашу независимость. Нашу Украину", - отметил глава государства.

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Зеленский поблагодарил всех украинцев и иностранцев, которые защищают независимость страны.

"Мы знаем, как выглядит независимость. Утром 24 февраля она была в наших взглядах. Сегодня независимость - в окопах на всех направлениях. Она в наших городах и селах: в каждом эпизоде, когда мы находим лучшее в себе, находим в себе Украину и боремся за нее. Независимость сегодня имеет уставшие глаза, которые видели все. Независимость улыбается, когда украинцам удается. Независимость - это тишина, когда мы теряем своих людей. Независимость - это клятва никогда не забыть павших героев. Независимость имеет привкус дыма и пыли на поле битвы и в гражданской жизни. Независимость спускается в хранилище во время тревоги, чтобы выстоять и подняться наверх снова и снова сказать врагу: ничего у вас не получится. Не сможете. Не победите. И будете за все отвечать", - резюмировал президент.

Автор: 

День Независимости (1196) Зеленский Владимир (20348) поздравление (1057)


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Топ комментарии
+28
Якби ти, ****, зник, то боло б найкраще привітання
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24.08.2024 09:36
+20
Ти ж самий перший ворог
І чому українцям забракло розуму обрати президентом порядну людину
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24.08.2024 09:45
+20
Дійсно, отак зібрався український народ перед загрозою , перед страшним лютим ворогом і вирішив, що мабуть клоун буде найкращим вибором. Ну а рештки, кого не доб'є він , оберуть у владу іншу срань, аби точно всі вимерли.
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24.08.2024 09:47
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Правила форума Совет форумчан
Якби ти, ****, зник, то боло б найкраще привітання
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24.08.2024 09:36 Ответить
Дійсно, отак зібрався український народ перед загрозою , перед страшним лютим ворогом і вирішив, що мабуть клоун буде найкращим вибором. Ну а рештки, кого не доб'є він , оберуть у владу іншу срань, аби точно всі вимерли.
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24.08.2024 09:47 Ответить
Ва фсьом вінаватый Парашэнка !!!
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24.08.2024 12:37 Ответить
Якась меншовартісна пропозиція, на межі самокастрації.
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24.08.2024 09:48 Ответить
Краще перейменувати просто в День України.
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24.08.2024 09:36 Ответить
Мочіть кацопердовських п.дорів!!!
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24.08.2024 09:36 Ответить
Державного Герба України не побачив...
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24.08.2024 09:39 Ответить
Ти ж самий перший ворог
І чому українцям забракло розуму обрати президентом порядну людину
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24.08.2024 09:45 Ответить
Та ЗЕ! порядний, але його рівень на рівні тих, що його обрали і в нього своя концепція України. От тільки яка, до цієї пори неясно, якщо взагалі вона існує.
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24.08.2024 11:00 Ответить
"Слугує прикладом"...

Потужно, кули...
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24.08.2024 09:48 Ответить
Менше пафосу, знищувач України з середини!
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24.08.2024 09:48 Ответить
Віслюк підтирається тим, для чого мав би бути гарантом. Естрадна лярва всіх по собі міряє.
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24.08.2024 09:53 Ответить
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24.08.2024 09:56 Ответить
Зате сьогодні святковий концерт 95кварталу буде!!! Записаний ще 10 числа..маю надію, що не по всім каналам. Або інет не впаде))
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24.08.2024 10:22 Ответить
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24.08.2024 09:58 Ответить
Проблема Зеленского в том что лихорадочно пытался (и пытается) угодить каждому высеру в соцсетях. Порошенко был политиком, а Зеленский так и остался шоуменом.
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24.08.2024 10:16 Ответить
та ні, він злочинець і узурпатор влади
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24.08.2024 10:17 Ответить
Він все це не від серця, просто як завжди "кварталіт", грає роль.
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24.08.2024 10:01 Ответить
навіть переграє
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24.08.2024 10:08 Ответить
грає роль кажете?, ну то таке, Кожен на цій землі, грає якусь свою роль, Хтось ще буде грати, а хтось вже відіграв назавжди, так і не зумівши її відіграти на біс, на жаль.
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24.08.2024 10:16 Ответить
грає роль кажете?, ну то таке, -яке "таке"?
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24.08.2024 10:32 Ответить
А краде "машинально", як Шура Балаганов.
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24.08.2024 10:32 Ответить
А яку саме територію називає "наша земля", єврей за національністю і кацап за ментальністю, Потужнимир Незламенський?
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24.08.2024 10:03 Ответить
він мріє сидіти на троні у москві замість хутіна
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24.08.2024 10:18 Ответить
Цікаво, хто ж цього зрадника навчив таким патріотичним висловлюванням?
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24.08.2024 10:07 Ответить
А на̀голосам в українських словах не навчили. Відіма, ні хватіла врємєні...
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24.08.2024 12:41 Ответить
Який суфлер при ОПі, така й "мова". А буратінка з дитинства розмовляє адєско-харьковскім діалєктом.
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24.08.2024 15:34 Ответить
То вулична фєня із падваротні, шо у Крівом Рогу̀
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24.08.2024 18:22 Ответить
Головний ухилянт навіть і не підозрює, що для свідомих українців війна почалася у 2014-му, а не 913 днів тому.
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24.08.2024 10:14 Ответить
Брехун, мародер, нтимайданівець прочитав з суфлера черговий витвір спічрайтера щось про нашу незалежність. А ти і твоя свора яким боком до неї? Вся твоя творчіть вказує на побудову і захист тут "русского мира"!!! Пам'ятаю "парад" на День Незалежності - паровоз совдепівщини, зайчики і мужик у платті баби співає російськомовні пісні, а ти попчишся по нашому прапору...
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24.08.2024 10:27 Ответить
Зеля, де мільйон безпілотників?! Коли почнемо бомбити москву?!
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24.08.2024 10:27 Ответить
Мразота!
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24.08.2024 10:34 Ответить
Так зеля , ти посіяв зло на нашій землі , а не твоїй , ти його і пожнеш , не сумнівайся .
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24.08.2024 10:42 Ответить
Знову встратий хромакєй! Навколо ранішні сутінки, а йому в ухо лупить ніби яскраве сонце!
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24.08.2024 10:57 Ответить
Хтось скаже цьому кловану, що він також ворог і теж буде пожинати своє зло. Падло!
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24.08.2024 11:33 Ответить
Армія, Мова, Віра, Незалежність для зеленої гнилі вже не залазе? підожди, гнида, залізе. 2,5 роки війни в Україні це повна провина цієї зеленої мерзоти.
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24.08.2024 11:34 Ответить
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24.08.2024 12:45 Ответить
".... А те, що ніс на нашу землю ворог, тепер вернулося в його дім...." Чому ж ніс? Він і зараз несе
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24.08.2024 11:35 Ответить
С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЦЫ! СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ЗСУ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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24.08.2024 11:45 Ответить
Героям слава!
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24.08.2024 16:07 Ответить
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24.08.2024 16:21 Ответить
Сильно.
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25.08.2024 03:37 Ответить
 
 