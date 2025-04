Зеленский поздравил с Днем Независимости: "Кто хочет сеять на нашей земле зло, будет пожинать его плоды на своей территории". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем Независимости Украины.

Соответствующее поздравление глава государства обнародовал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Украинцы всегда возвращают долги. И тот, кто желал нашей стране беды, получит ее у себя дома. С процентами. Тот, кто хочет сеять на нашей земле зло, будет пожинать его плоды на своей территории. Это не пророчество, не злорадство, не слепая месть, это - закономерность. Справедливость. Бумеранг для зла. И его запуск начался неподалеку от места, где я записываю это обращение", - сказал президент.

Зеленский отметил, что это видео записано в Сумской области неподалеку от границы с РФ.

"Сумщина. Могрица. Река Псел. Несколько километров от нашей границы. Границы между Украиной и неволей, между жизнью и смертью. Границы между независимым европейским государством и террористической организацией номер один в мире", - пояснил он.

Читайте: 64% украинцев считают День Независимости наиболее важным нерелигиозным праздником, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Зеленский напомнил, что Россия начала вторжение в Украину 913 дней назад. Несмотря на это Украина продолжает существовать как независимое государство.

"Зато сегодня мы отмечаем 33-й День Независимости Украины. А то, что нес на нашу землю враг, теперь вернулось в его дом. И тот, кто хотел превратить наши земли в буферную зону, должен думать, чтобы его страна не стала буферной федерацией", - подчеркнул президент.

Он пообещал, что Россия будет отвечать за атаки по Украине, причиненные с ее территории.

"Наш враг будет знать, что такое возмездие по-украински. Достойное, симметричное, дальнобойное. Будет знать, что в каждую точку РФ, которая является источником опасности для жизни нашего государства и наших людей, рано или поздно прилетит украинский ответ", - подчеркнул глава государства.

Читайте: На День Флага и День Независимости есть высокая вероятность обстрелов со стороны РФ, - Нацполиция

По его словам, Украина не уступит свои территории, несмотря на угрозы и давление Кремля.

"Не будет больной дед с Красной площади, который постоянно угрожает всем красной кнопкой, диктовать нам какие-то свои красные линии. Как жить, каким путем идти и какой выбор делать, будут для себя определять только Украина и украинцы. Потому что так работает независимость", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что Украине удалось удивить мир, начав успешную военную операцию в Курской области РФ. Зато российские власти продемонстрировали свою слабость и равнодушие к собственным гражданам.

"33 года назад Украина возродилась на картах мира, а сегодня Украина покоряет сердца мира. Вдохновляет смелостью. Служит примером, как не бояться Путина. И объединяет Землю вокруг своего, украинского мировоззрения: в XXI веке террористы должны покоиться в Гааге, а не на Валдае. И никто в мире больше не скажет: "Where is Ukraine?" Потому что на каждом континенте теперь говорят: "Ukraine must win". Это заряжает нашу независимость. Нашу Украину", - отметил глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден поговорил с Зеленским и объявил о новом пакете помощи Украине

Зеленский поблагодарил всех украинцев и иностранцев, которые защищают независимость страны.

"Мы знаем, как выглядит независимость. Утром 24 февраля она была в наших взглядах. Сегодня независимость - в окопах на всех направлениях. Она в наших городах и селах: в каждом эпизоде, когда мы находим лучшее в себе, находим в себе Украину и боремся за нее. Независимость сегодня имеет уставшие глаза, которые видели все. Независимость улыбается, когда украинцам удается. Независимость - это тишина, когда мы теряем своих людей. Независимость - это клятва никогда не забыть павших героев. Независимость имеет привкус дыма и пыли на поле битвы и в гражданской жизни. Независимость спускается в хранилище во время тревоги, чтобы выстоять и подняться наверх снова и снова сказать врагу: ничего у вас не получится. Не сможете. Не победите. И будете за все отвечать", - резюмировал президент.