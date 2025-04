Зеленський привітав із Днем Незалежності: "Хто хоче сіяти на нашій землі зло, пожинатиме його плоди на своїй території". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський привітав громадян із Днем Незалежності України.

Відповідне привітання глава держави оприлюднив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Українці завжди повертають борги. І той, хто зичив нашій країні лиха, отримає його у себе вдома. З відсотками. Той, хто хоче сіяти на нашій землі зло, пожинатиме його плоди на своїй території. Це не пророцтво, не злорадство, не сліпа помста, це — закономірність. Справедливість. Бумеранг для зла. І його запуск розпочався неподалік місця, де я записую це звернення", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що це відео записане у Сумській області неподалік від кордону з РФ.

"Сумщина. Могриця. Річка Псел. Кілька кілометрів від нашого кордону. Кордону між Україною та неволею, між життям і смертю. Кордону між незалежною європейською державою й терористичною організацією номер один у світі", - пояснив він.

Зеленський нагадав, що Росія розпочала вторгнення в Україну 913 днів тому. Попри це Україна продовжує існувати як незалежна держава.

"Натомість сьогодні ми відзначаємо 33-й День Незалежності України. А те, що ніс на нашу землю ворог, тепер вернулося в його дім. І той, хто хотів перетворити наші землі на буферну зону, має думати, аби його країна не стала буферною федерацією", — підкреслив президент.

Він пообіцяв, що Росія відповідатиме за атаки по Україні, заподіяні з її території.

"Наш ворог знатиме, що таке відплата по-українськи. Гідна, симетрична, далекобійна. Знатиме, що в кожну точку РФ, яка є джерелом небезпеки для життя нашої держави й наших людей, рано чи пізно прилетить українська відповідь", - наголосив глава держави.

За його словами, Україна не поступиться своїми територіями, попри погрози та тиск Кремля.

"Не буде хворий дід із Червоної площі, який постійно погрожує всім червоною кнопкою, диктувати нам якісь свої червоні лінії. Як жити, яким шляхом іти і який вибір робити, будуть для себе визначати лише Україна й українці. Бо так працює незалежність", - наголосив президент.

Зеленський додав, що Україні вдалося здивувати світ, розпочавши успішну військову операцію в Курській області РФ. Натомість російська влада продемонструвала свою слабкість та байдужість до власних громадян.

"33 роки тому Україна відродилася на картах світу, а сьогодні Україна підкорює серця світу. Надихає сміливістю. Слугує прикладом, як не боятись Путіна. І об’єднує Землю довкола свого, українського світогляду: у XXI столітті терористи мають спочивати у Гаазі, а не на Валдаї. І ніхто у світі більше не скаже: "Where is Ukraine?" Бо на кожному континенті тепер кажуть: "Ukraine must win". Це заряджає нашу незалежність. Нашу Україну", - зауважив глава держави.

Зеленський подякував усім українцям та іноземцям, які захищають незалежність країни.

"Ми знаємо, як виглядає незалежність. Вранці 24 лютого вона була в наших поглядах. Сьогодні незалежність — в окопах на всіх напрямках. Вона у наших містах і селах: у кожному епізоді, коли ми знаходимо найкраще в собі, знаходимо в собі Україну й боремося за неї. Незалежність сьогодні має втомлені очі, які бачили все. Незалежність усміхається, коли українцям вдається. Незалежність – це тиша, коли ми втрачаємо своїх людей. Незалежність – це клятва ніколи не забути полеглих героїв. Незалежність має присмак диму й пилу на полі битви та в цивільному житті. Незалежність спускається у сховище під час тривоги, аби вистояти й піднятись нагору знову і знову сказати ворогу: нічого у вас не вийде. Не зможете. Не переможете. І будете за все відповідати", - резюмував президент.