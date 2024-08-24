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Зеленський привітав із Днем Незалежності: "Хто хоче сіяти на нашій землі зло, пожинатиме його плоди на своїй території". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський привітав громадян із Днем Незалежності України.

Відповідне привітання глава держави оприлюднив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Українці завжди повертають борги. І той, хто зичив нашій країні лиха, отримає його у себе вдома. З відсотками. Той, хто хоче сіяти на нашій землі зло, пожинатиме його плоди на своїй території. Це не пророцтво, не злорадство, не сліпа помста, це — закономірність. Справедливість. Бумеранг для зла. І його запуск розпочався неподалік місця, де я записую це звернення", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що це відео записане у Сумській області неподалік від кордону з РФ.

"Сумщина. Могриця. Річка Псел. Кілька кілометрів від нашого кордону. Кордону між Україною та неволею, між життям і смертю. Кордону між незалежною європейською державою й терористичною організацією номер один у світі", - пояснив він.

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Зеленський нагадав, що Росія розпочала вторгнення в Україну 913 днів тому. Попри це Україна продовжує існувати як незалежна держава.

"Натомість сьогодні ми відзначаємо 33-й День Незалежності України. А те, що ніс на нашу землю ворог, тепер вернулося в його дім. І той, хто хотів перетворити наші землі на буферну зону, має думати, аби його країна не стала буферною федерацією", — підкреслив президент.

Він пообіцяв, що Росія відповідатиме за атаки по Україні, заподіяні з її території.

"Наш ворог знатиме, що таке відплата по-українськи. Гідна, симетрична, далекобійна. Знатиме, що в кожну точку РФ, яка є джерелом небезпеки для життя нашої держави й наших людей, рано чи пізно прилетить українська відповідь", - наголосив глава держави.

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За його словами, Україна не поступиться своїми територіями, попри погрози та тиск Кремля.

"Не буде хворий дід із Червоної площі, який постійно погрожує всім червоною кнопкою, диктувати нам якісь свої червоні лінії. Як жити, яким шляхом іти і який вибір робити, будуть для себе визначати лише Україна й українці. Бо так працює незалежність", - наголосив президент.

Зеленський додав, що Україні вдалося здивувати світ, розпочавши успішну військову операцію в Курській області РФ. Натомість російська влада продемонструвала свою слабкість та байдужість до власних громадян.

"33 роки тому Україна відродилася на картах світу, а сьогодні Україна підкорює серця світу. Надихає сміливістю. Слугує прикладом, як не боятись Путіна. І об’єднує Землю довкола свого, українського світогляду: у XXI столітті терористи мають спочивати у Гаазі, а не на Валдаї. І ніхто у світі більше не скаже: "Where is Ukraine?" Бо на кожному континенті тепер кажуть: "Ukraine must win". Це заряджає нашу незалежність. Нашу Україну", - зауважив глава держави.

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Зеленський подякував усім українцям та іноземцям, які захищають незалежність країни.

"Ми знаємо, як виглядає незалежність. Вранці 24 лютого вона була в наших поглядах. Сьогодні незалежність — в окопах на всіх напрямках. Вона у наших містах і селах: у кожному епізоді, коли ми знаходимо найкраще в собі, знаходимо в собі Україну й боремося за неї. Незалежність сьогодні має втомлені очі, які бачили все. Незалежність усміхається, коли українцям вдається. Незалежність – це тиша, коли ми втрачаємо своїх людей. Незалежність – це клятва ніколи не забути полеглих героїв. Незалежність має присмак диму й пилу на полі битви та в цивільному житті. Незалежність спускається у сховище під час тривоги, аби вистояти й піднятись нагору знову і знову сказати ворогу: нічого у вас не вийде. Не зможете. Не переможете. І будете за все відповідати", - резюмував президент.

Автор: 

День Незалежності (701) Зеленський Володимир (23815) привітання (730)


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Топ коментарі
+28
Якби ти, ****, зник, то боло б найкраще привітання
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24.08.2024 09:36
+20
Ти ж самий перший ворог
І чому українцям забракло розуму обрати президентом порядну людину
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24.08.2024 09:45
+20
Дійсно, отак зібрався український народ перед загрозою , перед страшним лютим ворогом і вирішив, що мабуть клоун буде найкращим вибором. Ну а рештки, кого не доб'є він , оберуть у владу іншу срань, аби точно всі вимерли.
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24.08.2024 09:47
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Якби ти, ****, зник, то боло б найкраще привітання
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24.08.2024 09:36 Відповісти
Дійсно, отак зібрався український народ перед загрозою , перед страшним лютим ворогом і вирішив, що мабуть клоун буде найкращим вибором. Ну а рештки, кого не доб'є він , оберуть у владу іншу срань, аби точно всі вимерли.
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24.08.2024 09:47 Відповісти
Ва фсьом вінаватый Парашэнка !!!
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24.08.2024 12:37 Відповісти
Якась меншовартісна пропозиція, на межі самокастрації.
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24.08.2024 09:48 Відповісти
Краще перейменувати просто в День України.
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24.08.2024 09:36 Відповісти
Мочіть кацопердовських п.дорів!!!
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24.08.2024 09:36 Відповісти
Державного Герба України не побачив...
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24.08.2024 09:39 Відповісти
Ти ж самий перший ворог
І чому українцям забракло розуму обрати президентом порядну людину
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24.08.2024 09:45 Відповісти
Та ЗЕ! порядний, але його рівень на рівні тих, що його обрали і в нього своя концепція України. От тільки яка, до цієї пори неясно, якщо взагалі вона існує.
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24.08.2024 11:00 Відповісти
"Слугує прикладом"...

Потужно, кули...
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24.08.2024 09:48 Відповісти
Менше пафосу, знищувач України з середини!
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24.08.2024 09:48 Відповісти
Віслюк підтирається тим, для чого мав би бути гарантом. Естрадна лярва всіх по собі міряє.
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24.08.2024 09:53 Відповісти
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24.08.2024 09:56 Відповісти
Зате сьогодні святковий концерт 95кварталу буде!!! Записаний ще 10 числа..маю надію, що не по всім каналам. Або інет не впаде))
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24.08.2024 10:22 Відповісти
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24.08.2024 09:58 Відповісти
Проблема Зеленского в том что лихорадочно пытался (и пытается) угодить каждому высеру в соцсетях. Порошенко был политиком, а Зеленский так и остался шоуменом.
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24.08.2024 10:16 Відповісти
та ні, він злочинець і узурпатор влади
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24.08.2024 10:17 Відповісти
Він все це не від серця, просто як завжди "кварталіт", грає роль.
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24.08.2024 10:01 Відповісти
навіть переграє
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24.08.2024 10:08 Відповісти
грає роль кажете?, ну то таке, Кожен на цій землі, грає якусь свою роль, Хтось ще буде грати, а хтось вже відіграв назавжди, так і не зумівши її відіграти на біс, на жаль.
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24.08.2024 10:16 Відповісти
грає роль кажете?, ну то таке, -яке "таке"?
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24.08.2024 10:32 Відповісти
А краде "машинально", як Шура Балаганов.
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24.08.2024 10:32 Відповісти
А яку саме територію називає "наша земля", єврей за національністю і кацап за ментальністю, Потужнимир Незламенський?
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24.08.2024 10:03 Відповісти
він мріє сидіти на троні у москві замість хутіна
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24.08.2024 10:18 Відповісти
Цікаво, хто ж цього зрадника навчив таким патріотичним висловлюванням?
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24.08.2024 10:07 Відповісти
А на̀голосам в українських словах не навчили. Відіма, ні хватіла врємєні...
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24.08.2024 12:41 Відповісти
Який суфлер при ОПі, така й "мова". А буратінка з дитинства розмовляє адєско-харьковскім діалєктом.
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24.08.2024 15:34 Відповісти
То вулична фєня із падваротні, шо у Крівом Рогу̀
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24.08.2024 18:22 Відповісти
Головний ухилянт навіть і не підозрює, що для свідомих українців війна почалася у 2014-му, а не 913 днів тому.
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24.08.2024 10:14 Відповісти
Брехун, мародер, нтимайданівець прочитав з суфлера черговий витвір спічрайтера щось про нашу незалежність. А ти і твоя свора яким боком до неї? Вся твоя творчіть вказує на побудову і захист тут "русского мира"!!! Пам'ятаю "парад" на День Незалежності - паровоз совдепівщини, зайчики і мужик у платті баби співає російськомовні пісні, а ти попчишся по нашому прапору...
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24.08.2024 10:27 Відповісти
Зеля, де мільйон безпілотників?! Коли почнемо бомбити москву?!
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24.08.2024 10:27 Відповісти
Мразота!
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24.08.2024 10:34 Відповісти
Так зеля , ти посіяв зло на нашій землі , а не твоїй , ти його і пожнеш , не сумнівайся .
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24.08.2024 10:42 Відповісти
Знову встратий хромакєй! Навколо ранішні сутінки, а йому в ухо лупить ніби яскраве сонце!
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24.08.2024 10:57 Відповісти
Хтось скаже цьому кловану, що він також ворог і теж буде пожинати своє зло. Падло!
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24.08.2024 11:33 Відповісти
Армія, Мова, Віра, Незалежність для зеленої гнилі вже не залазе? підожди, гнида, залізе. 2,5 роки війни в Україні це повна провина цієї зеленої мерзоти.
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24.08.2024 11:34 Відповісти
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24.08.2024 12:45 Відповісти
".... А те, що ніс на нашу землю ворог, тепер вернулося в його дім...." Чому ж ніс? Він і зараз несе
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24.08.2024 11:35 Відповісти
С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЦЫ! СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ЗСУ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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24.08.2024 11:45 Відповісти
Героям слава!
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24.08.2024 16:07 Відповісти
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24.08.2024 16:21 Відповісти
Сильно.
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25.08.2024 03:37 Відповісти
 
 