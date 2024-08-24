Сирський: Боротьба за нашу Незалежність триває - на Покровському, Торецькому, Харківському та інших напрямках, де наші воїни ціною надзусиль зупиняють ворога

У суботу, 24 серпня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українців із Днем Незалежності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Telegram.

День Незалежності України. Ми — Збройні Сили України, і ми боремося за неї кожен день, кожну секунду. Ми захищали нашу Незалежність з перших днів війни - коли спалювали ворожі колони, обороняли Київ, звільняли Харківщину, піднімали наш прапор над Херсоном та островом Зміїний. Боротьба за нашу Незалежність триває - на Покровському, Торецькому, Харківському та інших напрямках, де наші воїни ціною надзусиль зупиняють та знищують ворога", - наголосив Сирський.

Він зауважив, що наша Незалежність - у нашій крові, "що тече у наших жилах, в крові, яку наші герої пролили за рідну землю".

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"Наша Незалежність — у нашій люті до ворога за його звірства в наших містах і селах, за сльози наших дітей, за муки наших полонених у російських катівнях. Наша Незалежність — у помсті за кожного побратима і посестру, які впали із зброєю в руках, до останнього подиху захищаючи свою землю і свободу.

Наша Незалежність — у словах українського пророка Тараса Шевченка: "І на оновленій землі врага не буде, супостата…".

Ці слова кожен український солдат і матрос, сержант і офіцер втілює у життя щомиті, наближаючи нашу Перемогу.

Бо наша Незалежність — у нашій вірі в Перемогу. Перемогу, яка освятить її навіки.

З Днем Незалежності! Слава Україні!" - резюмував головнокомандувач ЗСУ.

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