УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6341 відвідувач онлайн
Новини Війна
1 038 4

Сирський: Боротьба за нашу Незалежність триває - на Покровському, Торецькому, Харківському та інших напрямках, де наші воїни ціною надзусиль зупиняють ворога

Сирський привітав українців із Днем Незалежності

У суботу, 24 серпня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українців із Днем Незалежності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Telegram.

День Незалежності України. Ми — Збройні Сили України, і ми боремося за неї кожен день, кожну секунду. Ми захищали нашу Незалежність з перших днів війни - коли спалювали ворожі колони, обороняли Київ, звільняли Харківщину, піднімали наш прапор над Херсоном та островом Зміїний. Боротьба за нашу Незалежність триває - на Покровському, Торецькому, Харківському та інших напрямках, де наші воїни ціною надзусиль зупиняють та знищують ворога", - наголосив Сирський.

Він зауважив, що наша Незалежність - у нашій крові, "що тече у наших жилах, в крові, яку наші герої пролили за рідну землю".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський відвідав прикордоння Сумщини та провів нараду з Сирським. ВIДЕО

"Наша Незалежність — у нашій люті до ворога за його звірства в наших містах і селах, за сльози наших дітей, за муки наших полонених у російських катівнях. Наша Незалежність — у помсті за кожного побратима і посестру, які впали із зброєю в руках, до останнього подиху захищаючи свою землю і свободу.

Наша Незалежність — у словах українського пророка Тараса Шевченка: "І на оновленій землі врага не буде, супостата…".

Ці слова кожен український солдат і матрос, сержант і офіцер втілює у життя щомиті, наближаючи нашу Перемогу.

Бо наша Незалежність — у нашій вірі в Перемогу. Перемогу, яка освятить її навіки.

З Днем Незалежності! Слава Україні!" - резюмував головнокомандувач ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав із Днем Незалежності: "Хто хоче сіяти на нашій землі зло, пожинатиме його плоди на своїй території". ВIДЕО

Автор: 

День Незалежності (701) привітання (730) Сирський Олександр (587)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Важко дивитися на танки в пшеницях,хлопців змучених, замурзаних і стомлених , ЗСУ, це Ви тримаєте Україну на своїх плечах. З Днем Незалежності України
показати весь коментар
24.08.2024 10:47 Відповісти
Не таланить нам з командувачами...
показати весь коментар
24.08.2024 11:35 Відповісти
Краще б мовчав!!!!
показати весь коментар
24.08.2024 11:50 Відповісти
Там де сирський там і поразки.
показати весь коментар
24.08.2024 14:32 Відповісти
 
 