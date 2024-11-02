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Новини
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Збройні сили США і надалі підтримуватимуть Україну, - Браун

Чарльз Браун

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з Головою Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США генералом Чарльзом Брауном.

Про це Сирський повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Поінформував американського колегу про ситуацію на лінії фронту, яка залишається складною. Ворог не припиняє штурмові дії на декількох напрямках, використовуючи перевагу в повітрі та засобах вогневого ураження дальнього радіусу дії, а також має значну перевагу в артилерійських снарядах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наразі ЗСУ стримують один із найпотужніших наступів військ РФ від початку повномасштабного вторгнення, - Сирський

Детально обговорили нагальні потреби Сил оборони України для стримування російських окупантів та наступні етапи військової підтримки.

Подякував генералу Чарльзу Брауну й Уряду США за черговий пакет військової допомоги та за послідовну підтримку України.

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У свою чергу Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США запевнив у повній підтримці Сил оборони України та продовженні практичної допомоги в нашій боротьбі з російським агресором", - розповів Сирський.

Олександр Сирський про розмову з Чарльзом Брауном

Автор: 

США (23598) Сирський Олександр (663) Браун Чарльз (30)


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Топ коментарі
+6
"Маэстро из Италии меня похлопал по плечу!" (с)
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02.11.2024 20:16 Відповісти
+6
*****, чим? занепокоянням? Чи стурбометром на річці Потомак?
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02.11.2024 20:38 Відповісти
+5
"П%%діти -- не корейців утилізовувати." (c)
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02.11.2024 20:31 Відповісти
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"Маэстро из Италии меня похлопал по плечу!" (с)
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02.11.2024 20:16 Відповісти
🐵 🤡
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02.11.2024 20:20 Відповісти
Дякуємо за добре слово але з сокири каші не звариш.
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02.11.2024 20:26 Відповісти
сьогодні просто празднік якийсь.
кацапи "поздоровляли" всю ніч і пів дня.
тепер американці...

авжеж, 1 000 днів війни як не як.
наступний "праздник" буде 2 000 днів чи одразу 10 000 днів ?

курви, підтримувати Україну "до кінця".
нашого кінця ? 👿
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02.11.2024 21:12 Відповісти
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02.11.2024 20:28 Відповісти
Щура тобі привіт якщо ти закінчив ХЮрІ, дуже знайоме прізвище, якщо не однофамілець.
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02.11.2024 20:58 Відповісти
"П%%діти -- не корейців утилізовувати." (c)
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02.11.2024 20:31 Відповісти
*****, чим? занепокоянням? Чи стурбометром на річці Потомак?
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02.11.2024 20:38 Відповісти
Затримка помічі нам коштувала декількох знищених місць!
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02.11.2024 20:52 Відповісти
Та куди вже більше.
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02.11.2024 20:57 Відповісти
Спасіба,кеп.
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02.11.2024 21:07 Відповісти
Захід не підтримує вступ України в НАТО, збивати ракети над Україною також не будуть. Якщо потрібно буде обирати війна з рф або забути про українців то вони забудуть..Така правда життя західних споживацьких суспільств і впевненість у своїй безпеці їм надає тільки ядерна зброя.
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02.11.2024 21:20 Відповісти
Але говорити підбадьорливі слова - не забуватимуть. Real politics.

Якщо бути чесним, то саме США нам дуже допомогли. Звісно, могли б і більше, та й піврічну паузу ім. Майкла Джонсона ми всі теж пам'ятаємо. Але і надали нам дуже багато, за це таки дуже вдячні.
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02.11.2024 21:28 Відповісти
ну так, відтягнули в часі, але фінал зрозумілий, наше суспільство таке саме споживацьке як і у них і ніхто воювати не має бажання, відмінність тільки одна наявність або відсутність я/з або парасольки НАТО підкріплене тим самим ядерним потенціалом держав гарантів.
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02.11.2024 21:35 Відповісти
Ну я не згоден, що ніхто у нас воювати не хоче. Черги у військкомати ми всі пам'ятаємо (щоправда, зараз черг немає, тільки ТЦК караули виставили).
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02.11.2024 21:39 Відповісти
тобто ви не згодні що у нас споживацьке суспільство як на заході? ви гадаєте українці зможуть бути як в'єтконгівці вести півстоліття війну до останнього? ми ж бачимо, що б мати "мир" потрібно мати таку зброю яка стримує ворога, якщо такого немає можна вимотати і вести війну десятки років з диктатурою та відловом м'яса на війну ,заплатити за це млн. життів на це наше суспільство готове?
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02.11.2024 21:50 Відповісти
В'єтнамці, афганці - таких прикладів достатньо. Не певен, що ми здатні вести багаторічну партизанську війну (як Афганістан проти СРСР та В'єтнам проти США)), але "українські націоналісти" після Другої Світової тримались у Карпатах десь до 1950-х чи навіть 1960-х.

Я не намагаюсь оцінювати рівень "споживацькості" нашого суспільства (звикли жити комфортно, війни в Україні не було з кінця Другої Світової, розпад СРСР у нас пройшов мирно). Але черги у військкомати на початку цієї війни ми все-таки пам'ятаємо, тобто значна частина сусплісльтва готова воювати.
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02.11.2024 22:11 Відповісти
насправді таких людей було мало, а наразі взагалі їх ресурс вичерпано,перепрошую за товтологію,відсутність людей для війни говорить про їх відсутність, щоб вести війну безкінця потрібно погодитися на любу ціну. З Заходом потрібно говорити чесно ви нас приймаєте в НАТО або повертаєте ядерну зброю для стримування.
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02.11.2024 22:25 Відповісти
Мушу погодитись (принаймні частково), але плюсувати - рука не піднімається. Сподіваюсь, що патріоти не усі загинули чи важко поранені (хоча вони дуже втомились, це відомо). Та й серед бусифікованих хоч якийсь відсоток здатний та та буде воювати.
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02.11.2024 22:44 Відповісти
Про всяк випадок, передбачаю питання - а чому я досі дома за комп'ютером, а не на фронті? Відповім: у свої 57 (на початок війни, зараз вже 60) та артритом з різними епітетами я буду лише тягарем, тож більше користі від мене буде у викладанні (я викладач КПІ).
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02.11.2024 22:47 Відповісти
А хто в курсі - кому підпорядковується Пентагон? Я до того, чи підпорядковується він Президенту (у стратегічних питаннях)?
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02.11.2024 21:25 Відповісти
хорошо что зе-обиженка таким людям не звонит, а то подводную лодку б требовал
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02.11.2024 22:09 Відповісти
Брехуни і ліцеміри, такапідтримка до заднього місця.
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03.11.2024 04:44 Відповісти
Як підтримуватимуть, такмсамо, як Ізраїль - в його нерівній боротьбі з дикунами в полоткецях на голові, цілими авіаносними групами? Все ж таки пртуга, не якась там карликова кацапія з мікробними союзниками по вісі зла...
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03.11.2024 07:23 Відповісти
 
 