Збройні сили США і надалі підтримуватимуть Україну, - Браун
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з Головою Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США генералом Чарльзом Брауном.
Про це Сирський повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Поінформував американського колегу про ситуацію на лінії фронту, яка залишається складною. Ворог не припиняє штурмові дії на декількох напрямках, використовуючи перевагу в повітрі та засобах вогневого ураження дальнього радіусу дії, а також має значну перевагу в артилерійських снарядах.
Детально обговорили нагальні потреби Сил оборони України для стримування російських окупантів та наступні етапи військової підтримки.
Подякував генералу Чарльзу Брауну й Уряду США за черговий пакет військової допомоги та за послідовну підтримку України.
У свою чергу Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США запевнив у повній підтримці Сил оборони України та продовженні практичної допомоги в нашій боротьбі з російським агресором", - розповів Сирський.
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кацапи "поздоровляли" всю ніч і пів дня.
тепер американці...
авжеж, 1 000 днів війни як не як.
наступний "праздник" буде 2 000 днів чи одразу 10 000 днів ?
курви, підтримувати Україну "до кінця".
нашого кінця ? 👿
Якщо бути чесним, то саме США нам дуже допомогли. Звісно, могли б і більше, та й піврічну паузу ім. Майкла Джонсона ми всі теж пам'ятаємо. Але і надали нам дуже багато, за це таки дуже вдячні.
Я не намагаюсь оцінювати рівень "споживацькості" нашого суспільства (звикли жити комфортно, війни в Україні не було з кінця Другої Світової, розпад СРСР у нас пройшов мирно). Але черги у військкомати на початку цієї війни ми все-таки пам'ятаємо, тобто значна частина сусплісльтва готова воювати.