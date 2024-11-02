Збройні сили США і надалі підтримуватимуть Україну, - Браун

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з Головою Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США генералом Чарльзом Брауном.

Про це Сирський повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Поінформував американського колегу про ситуацію на лінії фронту, яка залишається складною. Ворог не припиняє штурмові дії на декількох напрямках, використовуючи перевагу в повітрі та засобах вогневого ураження дальнього радіусу дії, а також має значну перевагу в артилерійських снарядах.

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Детально обговорили нагальні потреби Сил оборони України для стримування російських окупантів та наступні етапи військової підтримки.

Подякував генералу Чарльзу Брауну й Уряду США за черговий пакет військової допомоги та за послідовну підтримку України.

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У свою чергу Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США запевнив у повній підтримці Сил оборони України та продовженні практичної допомоги в нашій боротьбі з російським агресором", - розповів Сирський.