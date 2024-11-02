Наразі ЗСУ стримують один із найпотужніших наступів військ РФ від початку повномасштабного вторгнення, - Сирський

Ситуація на фронті продовжує залишатися складною. Активні бойові дії, які тривають на окремих напрямках вимагають постійного оновлення ресурсів українських підрозділів.

Про це повідомив у телеграм-каналі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі Збройні Сили України стримують один з найпотужніших наступів росіян від початку повномасштабного вторгнення.

Він також поінформував про розмову з делегацією Збройних Сил Чеської Республіки на чолі з начальником Генерального штабу генерал-лейтенантом Карелом Ржегкою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирський дав розпорядження перевести в піхоту не тільки медиків, а й авіатехніків, - Безугла. ДОКУМЕНТ

"Чехія є відданою союзницею України і стала ініціатором низки критично важливих ініціатив, серед яких варто відзначити коаліцію з розвитку спроможностей артилерії, бронетанкової техніки, а також авіаційної коаліції та коаліції інтегрованої системи ППО/ПРО.

На завершення розмови подякував генерал-лейтенанту Карелу Ржегці та, в його особі, уряду та народу Чеської Республіки за підтримку України та висловив сподівання на продовження практичної реалізації діючих ініціатив", - написав Сирський.