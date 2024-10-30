УКР
Сирський дав розпорядження перевести в піхоту не тільки медиків, а й авіатехніків, - Безугла. ДОКУМЕНТ

Нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла стверджує, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав розпорядження перевести у піхоту військових медиків та авіатехніків.

Про це вона написала у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Брехуни з Командування медичних сил ЗСУ на чолі з "придворним" генералом Казмірчуком переводять медиків у піхоту згідно з розпорядженням Сирського. Зверніть увагу: враховується придатність до служби без обмежень у піхоті, а НЕ РІВЕНЬ МЕДИЧНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ", - написала Безугла.

Також вона опублікувала документ, який вимагає у командирів військових частин "провести відбір, вивчення військовослужбовців, які за станом здоровʼя придатні до військової служби без обмежень для перемішення їх до бойових військових частин та в термін до 21.10.2024 скласти відомості відібраних військовослужбовців що сплановані для переміщення з підпорядкованих військових частин (підрозділів)".

Читайте: "Слуга народу" Безугла: Потрібно готувати кругову оборону Павлограду та Ізюму. Чим займається Сирський?

Документ посилається на наказ Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського "Про проведення невідкладних заходів комплектування бойових військових частин" та має на меті забезпечити якісне "доукомплектування підготовленим особовим складом, досягнення бойових спроможностей військових частин, які виконують завдання з відсічі збройної агресії російської федерації, військових частин, які формуються та відновлюють боєздатність, за рахунок призначення (переміщення) особсвого складу з небойових військових частин (підрозділів)".

Документ підписаний Командувачем Медичних сил ЗСУ генерал-майором медичної служби Анатолієм Казмірчуком.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Безугла вимагає від Сирського спростувати, що він на дачі, а від Баргилевича - що він затриманий на хабарі

Документ про переведення військових медиків у бойові частини

Пост Безуглої про розпорядження Сирського

Що передувало?

Раніше Безугла заявила, що Генштаб ЗСУ доручив перевести 1/5 медиків із військових госпіталів до піхотних бригад.

У Генштабі відповіли, що військових медиків не "переводять у піхоту" - вони і далі працюватимуть за своїм безпосереднім фахом.

Згодом нардепка назвала цю заяву неправдою.

Сирський Олександр (749) Безугла Мар’яна (316) Командування медичних сил (23) Казмірчук Анатолій (5)
А перевести депутатів в піхоту - Сирськии не дав наказу?
30.10.2024 22:40 Відповісти
Та ні, треба продовжувати їсти гівно з марафону. Де у нас все ідеально і кожен день по три населені пункти ніхто не захоплює з часів зміни Залужного на сирського, а через два три місяці будемо всі пить кохве в Криму.
30.10.2024 22:45 Відповісти
Сирський етнічний москаль він знищує українську Армію зсередини....
30.10.2024 22:48 Відповісти
Люди,граждане нашей страны уничтожают и армию и страну,отказываясь воевать, они автоматически сдают родную землю оккупантам. А потом, будут возмущаться, что оказались в России.
31.10.2024 14:29 Відповісти
Коли тебе шльондру зелену на передову відправлять.
31.10.2024 14:40 Відповісти
Щоб запліднити?
31.10.2024 16:26 Відповісти
