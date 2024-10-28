Заява Генштабу про переведення медиків на стабілізаційні пункти бригад - неправда, - Безугла
Нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що інформація Генерального штабу ЗСУ про переведення медиків на стабілізаційні пункти бригад не відповідає дійсності.
Про це вона написала у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Генштаб ЗСУ розпорядився перевести не лише 1/5 медиків, а й інших фахівців до піхотних бригад. По всіх тилових підрозділах надійшло "завдання 1/5", і готують "неугодних". Як ви пам’ятаєте, я вже писала, як ІТ-фахівців відбирали за принципом до літери "К" у списку. При цьому ніхто не збирається скорочувати "тепленькі" роздуті штаби та зупиняти створення нових "бригад-зомбі", аби перенаправити мобілізованих у вже діючі підрозділи", - стверджує Безугла.
За її словами, прямо зараз із військових госпіталів забирають як медиків, так і немедиків до різних бойових бригад. Якщо медику пощастить отримати посаду за фахом, він працюватиме медиком; якщо ж ні — піде у піхоту.
Вона також додала, що раніше були випадки "коли медики опинялися на посадах піхотинців, не кажучи вже про інших фахівців".
"Після моєї публікації Генштаб ЗСУ заявив, що медиків переводять на стабілізаційні пункти бригад і взагалі все чудово і все неправда. Брехуни! Мало того, виникає ще питання: навіть якщо всі потрапили б на стабпункти, то з якою метою? Рятує життя той медик, який є найбільш кваліфікованим і проходить регулярні ротації для підвищення свого рівня. Запхати медиків із госпіталів на стабілізаційні пункти в бригадах, щоб вони постійно перебували там і втратили можливість відточувати майстерність у госпіталях під час ротацій, — це такий план? А потім, коли генерали надішлють бригаді чергове бойове розпорядження "ані кроку назад", то анестезіолога можна послати і бойовим медиком, він же вже належить бригаді? Давайте будемо забивати цвяхи мікроскопом, чому б і ні?" - написала Безугла.
Раніше вона заявила, що Генштаб ЗСУ доручив перевести 1/5 медиків із військових госпіталів до піхотних бригад.
У Генштабі відповіли, що військових медиків не "переводять у піхоту" - вони і далі працюватимуть за своїм безпосереднім фахом.
Просто вум, честь і гідність нашої епохи!
ні мабуть то багато, дайте 1%, сказав "зєльйоний ПОЦ" і зібрав ще одну доріжку зі столу.
В дитинстві вірив що Хрюша і Степаша роз
По перше: А "верховний" типу не при ділах?
По друге: А америкоси тягли з допомогою більше як пів року теж винен Залужний?
І таких по третє-десяте можна запитати ще тисячу.
Той що запланував собі Чебуреки (чи що там) в Криму восени їсти -- "верховний"...
Головнокомандувач сказав дайте н-бригад для виконня... Знаєте, що йому дали?? сміття усіляки з вулиць
2. Забирають для розподілу куди завгодно.
3. Не чіпають тих, хто не мобілізований і є працівником шпиталів.
Отже, мар'яна тупенька знов якусь херню поре: вже діючих військовослужбовців командири надсилають кудись, куди вони вирішили. Не Мар'яну в окоп тягнуть, не на вулиці немобілізованих жінок "хапають". А діючих військовослужбовців.
Тепер вже командирам не можна діючим військовослужбовцям накази давати? Треба з мар'яною радитись - як командувати підрозділами?
тобто якщо якась двонога гнида скаже правду і опише реалії, то ви почнете ротяки розкривати лише через те, що воно гнидне, а не через те, що відбувається? капець, народ, щось не те у вас з світосприйняттям і місцем в цьому процесі правди і адекватності...
По друге, коли ви розкриваєте ротяку на її захист, то лише допомагаєте ворогу. Адже не бачите сумної правди, котру пишуть військові чи адекватні журналісти. Вас цікавить лише те, що запускає в маси Офіс, а не справжня картина подій.
Хамство, наглість, невихованість.... ясно зрозуміло що переді мною один з 73%, і авторитетом саме для вас є Безугла, Арестович, Боневтік, журнащлюхи з телемарафону......
Навіщо витрачати свій час на зелених зомбі? Все ж таки недаремно українці вигадали прислівя про горох, стіну і щось там про кидання одне в друге.....
Вимкніть Цензор, ввімкніть телемарафон, залишайтесь в звичному вам інформаційному просторі. Навіщо знущатись з себе та інших?
З власного досвіду я скажу так - у військовому строї також надзвичайно багато баранів і тупорогих невігласів. У мене в підрозділі були хлопці, вони були справжніми вояками, але надзвичайно примітивними особами - нічого не знали і їхня мова , то було два матюки і три вульгаризми до одного-двох нормальних слів, тому не розповідай мені про військових, я знаю всяких: і вишуканих інтелектуалів і тупориле бидло. Хоча на захист сталі всі.
І ще... не списуй все на ОП, не спрощуй проблему і не показуй її однобоко, бо це призводить до неадекватного розуміння її і неякісної, непрофесійної реакції.
І яка мені різниця, які там вояки в тебе в Німеччині, я ж в Україні. А, звісно, звісно, Старлінк біля дивану, тепер все ж просто пояснити.
Генштаб ЗСУ розпорядився перевести не лише 1/5 медиків, а й інших фахівців до піхотних бригад. По всіх тилових підрозділах надійшло "завдання 1/5", і готують "неугодних".... При цьому ніхто не збирається скорочувати "тепленькі" роздуті штаби та зупиняти створення нових "бригад-зомбі", аби перенаправити мобілізованих у вже діючі підрозділи
Спробую пояснити, хоча це і даремно. В юридичній практиці, є принцип "плоди отруйного дерева". Суть її в тому, що якщо дерево отруйне, то отруйними є усі його плоди. І не буває так, що на отруйному дереві виросли неотруйні плоди. В контексті цієї історії, і Безугла, вже наскільки приклала багато зусиль для паплюжіння ЗСУ, що виникає питання - чи потрібно безумовно вірити її словам? Поясню простіше - путлєр щось там базікав про корупцію в Україні. Це правда? Ми то знаємо, що так. Але чи потрібно відкривати рота, та з палаючими очами слухати його фашистські брехні? Потрібно аналізувати його слова, в пошуках там якоїсь істини? Це отруйне дерево панове.
Тому питання не стоїть в тому, що історія з медиками не правдива, питання в тому - а чи не краще почути це від когось.....хоч трохи нормального, а не...?
І вчергове для тих, хто хоче список нормальних, якщо ви не тільки народились і так і не визначились з такими людьми, то що ви робите тут, на Цензорі? А не вищите від захвату в коментарях Подоляка і Ко.
"Президентские выборы на Украине пройдут через шесть-девять месяцев", - говорит Николай Стефанчук, когда мы в узком кругу ужинаем в частном зале ресторана в городе Хмельницком. Николай Стефанчук - депутат партии "Слуга народа" Владимира Зеленского и брат влиятельного председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука - производит впечатление уверенного в своих словах человека.
"Но ведь согласно украинской конституции, для того, чтобы выборы могли состояться, сначала должен закончиться вооруженный конфликт", - напоминаю я.
"Вот именно", - кивает Стефанчук.
"На каких же условиях он закончится?"
"Россия отдает все территории, которые она захватила с 2014 года, включая весь Донбасс и Крым, и выплатит репарации", - отвечает депутат.
"Но не является ли такой сценарий несколько ... нереалистичным?"
"Абсолютно нет".
Эти слова авторитетного украинского политика настолько нас поразили, что после встречи мы отправляем ему СМС с вопросом, можно ли их цитировать. Ответ приходит немедленно: "Конечно".