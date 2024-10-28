Заява Генштабу про переведення медиків на стабілізаційні пункти бригад - неправда, - Безугла

Нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що інформація Генерального штабу ЗСУ про переведення медиків на стабілізаційні пункти бригад не відповідає дійсності.

Про це вона написала у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Генштаб ЗСУ розпорядився перевести не лише 1/5 медиків, а й інших фахівців до піхотних бригад. По всіх тилових підрозділах надійшло "завдання 1/5", і готують "неугодних". Як ви пам’ятаєте, я вже писала, як ІТ-фахівців відбирали за принципом до літери "К" у списку. При цьому ніхто не збирається скорочувати "тепленькі" роздуті штаби та зупиняти створення нових "бригад-зомбі", аби перенаправити мобілізованих у вже діючі підрозділи", - стверджує Безугла.

За її словами, прямо зараз із військових госпіталів забирають як медиків, так і немедиків до різних бойових бригад. Якщо медику пощастить отримати посаду за фахом, він працюватиме медиком; якщо ж ні — піде у піхоту.

Вона також додала, що раніше були випадки "коли медики опинялися на посадах піхотинців, не кажучи вже про інших фахівців".

Читайте: У Селидовому росіяни розстрілюють цивільних, місто практично захоплене, - "слуга народу" Безугла

"Після моєї публікації Генштаб ЗСУ заявив, що медиків переводять на стабілізаційні пункти бригад і взагалі все чудово і все неправда. Брехуни! Мало того, виникає ще питання: навіть якщо всі потрапили б на стабпункти, то з якою метою? Рятує життя той медик, який є найбільш кваліфікованим і проходить регулярні ротації для підвищення свого рівня. Запхати медиків із госпіталів на стабілізаційні пункти в бригадах, щоб вони постійно перебували там і втратили можливість відточувати майстерність у госпіталях під час ротацій, — це такий план? А потім, коли генерали надішлють бригаді чергове бойове розпорядження "ані кроку назад", то анестезіолога можна послати і бойовим медиком, він же вже належить бригаді? Давайте будемо забивати цвяхи мікроскопом, чому б і ні?" - написала Безугла.

Раніше вона заявила, що Генштаб ЗСУ доручив перевести 1/5 медиків із військових госпіталів до піхотних бригад.

У Генштабі відповіли, що військових медиків не "переводять у піхоту" - вони і далі працюватимуть за своїм безпосереднім фахом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Втрата людських життів та ключових позицій довкола Вугледару є наслідком публічних заяв Безуглої, - нардеп