Військових медиків не "переводять у піхоту" - вони і далі працюватимуть за фахом, - Генштаб
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення посилити фаховим медичним персоналом медичні служби, які надають медичну допомогу нашим пораненим воїнам у зоні бойових дій. Для цього буде задіяно медичний персонал із закладів охорони здоров'я (госпітальної ланки) Медичних сил ЗСУ.
Про це пише пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Стабілізаційні медичні пункти підрозділів, які перебувають у районах ведення бойових дій, будуть посилені фаховим медичним персоналом. З метою максимального збереження життя українських військовослужбовців Головнокомандувачем Збройних Сил України ухвалено рішення посилити фаховим медичним персоналом медичні служби, які надають медичну допомогу нашим пораненим воїнам у зоні бойових дій. Зокрема, стабілізаційні пункти військових частин і підрозділів. Для цього буде задіяно медичний персонал із закладів охорони здоров'я (госпітальної ланки) Медичних сил Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що посилення частин, які безпосередньо ведуть бойові дії, фаховим медичним персоналом відбувається за запитом командирів бойових військових частин.
"Військових медиків не "переводять у піхоту" - вони і далі працюватимуть за своїм безпосереднім фахом. Лікаря не можна вивчити за місяць, такий фахівець повинен мати відповідний рівень освіти й професійного досвіду. Оскільки бойові дії зараз характеризуються високою інтенсивністю, в бойових частинах є потреба у таких спеціалістах", - наголошують в Генштабі.
Та додають, що бойові бригади і надалі посилюватимуться фаховим медичним персоналом для збереження життя і здоровʼя наших захисників та захисниць.
Раніше нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що Генштаб ЗСУ доручив перевести 1/5 медиків із військових госпіталів до піхотних бригад.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ещё не хватало, чтобы медиков вообще на 0 перевели...
Кто-то кому-то киздит...
Но обнародывать это здесь не буду.
може якесь фахове обстеження нарешті.
хлопці потребуть якісної медичної домоги і чястіше за все яка вона буде на нулі і вирішує подальшу долю пораненого.
не тільки комбригі, не за них же мова...
2. звісно, ні один кум, сват та брат керівництва шпиталів, які сидять в шпиталях на вигаданих посадах, з-за чого у всіх шпиталях реально в рази роздуті адміністративні штати (так же, як і "роти охорони ТЦК", в яких служили такі як брат Вакарчука чи зашкварені судді) - нікуди не переводять.
3. переводять лікарів, медсестер, санітарок та неугодних.
роботи для медиків біля ЛБЗ хоч греблю гати.
насправді слова безмозглої ніяк не заперечує генштаб.
Але є маленьке але, забирають 20% персоналу з госпіталів у яких зараз багато роботи, а не з цивільних лікарень.. дурість.
он вчора, чи післявчора, накинулись на буряну за те що сказала що Селидово втрачено та кацапи там цивільних страчують... а потім довелось язики в сраку засунути, але то таке.
а взагалі люди з медичною освітою все таки краще справляться з транспортуванням та стабілізацією бійців, ніж самі бійці після пари тижнів "підготовки".