Військових медиків не "переводять у піхоту" - вони і далі працюватимуть за фахом, - Генштаб

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення посилити фаховим медичним персоналом медичні служби, які надають медичну допомогу нашим пораненим воїнам у зоні бойових дій. Для цього буде задіяно медичний персонал із закладів охорони здоров'я (госпітальної ланки) Медичних сил ЗСУ.

Про це пише пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Стабілізаційні медичні пункти підрозділів, які перебувають у районах ведення бойових дій, будуть посилені фаховим медичним персоналом. З метою максимального збереження життя українських військовослужбовців Головнокомандувачем Збройних Сил України ухвалено рішення посилити фаховим медичним персоналом медичні служби, які надають медичну допомогу нашим пораненим воїнам у зоні бойових дій. Зокрема, стабілізаційні пункти військових частин і підрозділів. Для цього буде задіяно медичний персонал із закладів охорони здоров'я (госпітальної ланки) Медичних сил Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що посилення частин, які безпосередньо ведуть бойові дії, фаховим медичним персоналом відбувається за запитом командирів бойових військових частин.

"Військових медиків не "переводять у піхоту" - вони і далі працюватимуть за своїм безпосереднім фахом. Лікаря не можна вивчити за місяць, такий фахівець повинен мати відповідний рівень освіти й професійного досвіду. Оскільки бойові дії зараз характеризуються високою інтенсивністю, в бойових частинах є потреба у таких спеціалістах", - наголошують в Генштабі.

Та додають, що бойові бригади і надалі посилюватимуться фаховим медичним персоналом для збереження життя і здоровʼя наших захисників та захисниць.

Раніше нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що Генштаб ЗСУ доручив перевести 1/5 медиків із військових госпіталів до піхотних бригад.

