Військових медиків не "переводять у піхоту" - вони і далі працюватимуть за фахом, - Генштаб

Військових медиків не переводять у піхоту

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення посилити фаховим медичним персоналом медичні служби, які надають медичну допомогу нашим пораненим воїнам у зоні бойових дій. Для цього буде задіяно медичний персонал із закладів охорони здоров'я (госпітальної ланки) Медичних сил ЗСУ.

Про це пише пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Стабілізаційні медичні пункти підрозділів, які перебувають у районах ведення бойових дій, будуть посилені фаховим медичним персоналом. З метою максимального збереження життя українських військовослужбовців Головнокомандувачем Збройних Сил України ухвалено рішення посилити фаховим медичним персоналом медичні служби, які надають медичну допомогу нашим пораненим воїнам у зоні бойових дій. Зокрема, стабілізаційні пункти військових частин і підрозділів. Для цього буде задіяно медичний персонал із закладів охорони здоров'я (госпітальної ланки) Медичних сил Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що посилення частин, які безпосередньо ведуть бойові дії, фаховим медичним персоналом відбувається за запитом командирів бойових військових частин.

Читайте: МОЗ планує реформувати роботу МСЕК

"Військових медиків не "переводять у піхоту" - вони і далі працюватимуть за своїм безпосереднім фахом. Лікаря не можна вивчити за місяць, такий фахівець повинен мати відповідний рівень освіти й професійного досвіду. Оскільки бойові дії зараз характеризуються високою інтенсивністю, в бойових частинах є потреба у таких спеціалістах", - наголошують в Генштабі.

Та додають, що бойові бригади і надалі посилюватимуться фаховим медичним персоналом для збереження життя і здоровʼя наших захисників та захисниць.

Раніше нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що Генштаб ЗСУ доручив перевести 1/5 медиків із військових госпіталів до піхотних бригад.

Також читайте: МОЗ затвердило перелік хвороб, за яких призначатиметься медичний канабіс

"Генштаб ЗСУ розпорядився перевести 1/5 медиків із військових госпіталів до піхотних бригад. І так у нас є проблеми з якістю та обсягом медичної допомоги в системі Командування медичних сил, та Головком вирішив створити колапс і там?", - написала Безугла. А тепер погугліть, що таке "СТАБІЛІЗАЦІЙНІ МЕДИЧНІ ПУНКТИ ПІДРОЗДІЛІВ, які перебувають в районі ведення бойових дій" Це що за підрозділи? А це пехотні підрозділи. Я не є прихильником безуглої, але тут вона права. Тим більше, що ці медичні стабілізаційні пункти знаходяться поруч з нулем. І завдання цих пунктів- стабілізувати стан пораненого для подальшої евакуації в медичний заклад. А що цих поранених чекає в госпіталях, з яких повбирали медперсонал?
28.10.2024 18:30 Відповісти
1. частину персоналу з шпиталів переводять в бригади.
2. звісно, ні один кум, сват та брат керівництва шпиталів, які сидять в шпиталях на вигаданих посадах, з-за чого у всіх шпиталях реально в рази роздуті адміністративні штати (так же, як і "роти охорони ТЦК", в яких служили такі як брат Вакарчука чи зашкварені судді) - нікуди не переводять.
3. переводять лікарів, медсестер, санітарок та неугодних.
28.10.2024 18:42 Відповісти
Переводять, ще й як.
28.10.2024 18:43 Відповісти
Безугла чула дзвін але не знає де він?
28.10.2024 18:17 Відповісти
Ну якщо в бригадах навіть із штабів беруть на бойові завдання і кухарів то чому б і не медиків? Я вже мовчу про дронщиків.
29.10.2024 05:19 Відповісти
Генштаб, что Вы несёте? Зачем Вы оправдываетесь перед тупой ФСБ-шной курицей?
Ещё не хватало, чтобы медиков вообще на 0 перевели...
28.10.2024 18:24 Відповісти
Переводять, ще й як.
28.10.2024 18:43 Відповісти
То же самое несёт и Безумна: Заява Генштабу про переведення медиків на стабілізаційні пункти бригад - неправда, - Безугла Джерело:
Кто-то кому-то киздит...
29.10.2024 10:55 Відповісти
Дронових айтішніків переводять. І нічіво...
28.10.2024 19:07 Відповісти
Я знаю из первых рук, по какому принципу иногда переводят.
Но обнародывать это здесь не буду.
29.10.2024 10:56 Відповісти
"Генштаб ЗСУ розпорядився перевести 1/5 медиків із військових госпіталів до піхотних бригад. І так у нас є проблеми з якістю та обсягом медичної допомоги в системі Командування медичних сил, та Головком вирішив створити колапс і там?", - написала Безугла. А тепер погугліть, що таке "СТАБІЛІЗАЦІЙНІ МЕДИЧНІ ПУНКТИ ПІДРОЗДІЛІВ, які перебувають в районі ведення бойових дій" Це що за підрозділи? А це пехотні підрозділи. Я не є прихильником безуглої, але тут вона права. Тим більше, що ці медичні стабілізаційні пункти знаходяться поруч з нулем. І завдання цих пунктів- стабілізувати стан пораненого для подальшої евакуації в медичний заклад. А що цих поранених чекає в госпіталях, з яких повбирали медперсонал?
28.10.2024 18:30 Відповісти
Вірю що таке можливо, того що КАБи чі інше бувають прилітають по цим пунктам, рідко але.
28.10.2024 19:04 Відповісти
По тиловим госпіталям і лікарням частіше прилітає, бо їх розташування всім відоме.
28.10.2024 19:20 Відповісти
Стабік - не знаходиться поряд з "нулем", вони хіба що "сотку" отримують . Пораненого вивозять на бронємашині в точку евакуації, а там перевантажують або на санітарний транспорт, або на медевак, який вже везе на стабік чи військово-польовий шпиталь.
28.10.2024 19:18 Відповісти
десь раз у 4 місяці у марьяни загострення з нападками на військових,
може якесь фахове обстеження нарешті.
хлопці потребуть якісної медичної домоги і чястіше за все яка вона буде на нулі і вирішує подальшу долю пораненого.
28.10.2024 18:30 Відповісти
Під Донецьком нас прикомандирували до однієї бригади, всіх медиків комбриг відразу ж перевів у стрільці. Його слова- ;Лєгко ранєний вийдєт сам, а тяжєло ваєвать уже нє будєт, только землю засирать;.
28.10.2024 18:48 Відповісти
ми всі знаємо, що в цьому світі існують і президенти довботятли,
не тільки комбригі, не за них же мова...
28.10.2024 18:57 Відповісти
А як цього га.дона фамілія?
28.10.2024 19:06 Відповісти
Не зрозуміло хіба, що розмова про 110 ОМБр в Авдіївці?
28.10.2024 19:51 Відповісти
"Безугла чула дзвін" з ОПи.
28.10.2024 18:36 Відповісти
1. частину персоналу з шпиталів переводять в бригади.
2. звісно, ні один кум, сват та брат керівництва шпиталів, які сидять в шпиталях на вигаданих посадах, з-за чого у всіх шпиталях реально в рази роздуті адміністративні штати (так же, як і "роти охорони ТЦК", в яких служили такі як брат Вакарчука чи зашкварені судді) - нікуди не переводять.
3. переводять лікарів, медсестер, санітарок та неугодних.
28.10.2024 18:42 Відповісти
Ну, медпункт батальйону з ротними медиками- всі з освітою в стрільці і на нуль- особисто через таке проходив.
28.10.2024 18:42 Відповісти
На МПБ лише двоє з освітою.
28.10.2024 19:23 Відповісти
защитники-правдолюбы безугло-безголовой предательницы, вы где? - беги, тут божью росу безуглая поливает в глаза
28.10.2024 18:53 Відповісти
безмозгла наче говорила що переводять у піхотні бригади, а не з госпіталю на нуль піхотинцем, хоча як пишуть тут медики з фронту, можуть і в піхоту кинути, але то таке.
роботи для медиків біля ЛБЗ хоч греблю гати.
28.10.2024 19:46 Відповісти
а кто ты такой, что б тебе верить
28.10.2024 19:48 Відповісти
ну якщо ти не вмієш читати і аналізувати новини, то це твої проблеми.
насправді слова безмозглої ніяк не заперечує генштаб.
Але є маленьке але, забирають 20% персоналу з госпіталів у яких зараз багато роботи, а не з цивільних лікарень.. дурість.
28.10.2024 19:54 Відповісти
кто платит тот и заказывает музыку. можно просто вбросить. можно наврать. можно утаить факты и сказать полу-ложь. можно с головы бред какой ляпать. анализировать новини? всё равно что безуглую или зеленского слушать, шума много + бесконечная ложь и чёрный пиар
28.10.2024 20:06 Відповісти
та ясно що безмозгла це собачий рот дЄрмаказелі, але іноді вона ******* і правильні речі, щоб брехня і маніпуляції виглядали правдоподібніше.
он вчора, чи післявчора, накинулись на буряну за те що сказала що Селидово втрачено та кацапи там цивільних страчують... а потім довелось язики в сраку засунути, але то таке.
28.10.2024 22:26 Відповісти
Для яких саме медиків? Для ЛОР-а? Для Психіатра? Нервопатолог? Стоматолог? Всі вони будуть стрільцем-санітаром. Впринципі нічого нового, в армії все так. Для тупих вояк немає ніякої різниці між вузьким спеціалістом і санітаром. Вони звикли мікроскопом цвяхи забивати. Просто тому що молотка зараз немає, а мікроскоп під рукой.
28.10.2024 21:59 Відповісти
Є таке, знайомий стоматолог рік працював на стабпунткті.
а взагалі люди з медичною освітою все таки краще справляться з транспортуванням та стабілізацією бійців, ніж самі бійці після пари тижнів "підготовки".
28.10.2024 22:23 Відповісти
Як попадеш в армію будеш перший про зраду кричати),більше за безуглу, вона каже очевидні речі які в армії всім відомі, іноді її заносить і розказує більше ніж треба.
29.10.2024 05:28 Відповісти
І отут постає велике питання кому вірити: шо безумна, шо командування сухопутних - звіздять)))
28.10.2024 18:54 Відповісти
Ще пів року назад чув що по стабпунктам буває прилітає каб, як ти думаєшь це правда? І там теж втрати є.
28.10.2024 19:11 Відповісти
Не тільки КАБ. Стабпункти є різного рівня. Бригадні сидять в зоні дії не лише кабів, а й під артою, трохи далі (де вже тільки авіація і ракети) - це наступний рівень еваку типу ЗМЗ, ЛСБ, там і так переважно є лікарі з мобільних шпиталів
29.10.2024 01:27 Відповісти
Яке ж намахалово, гидко і риготно, хоч би не брехали, так складно людям сказати правду? Якщо зсередини сказати то беруть всіх, головна умова - придатний без обмежень. А питати то ніхто не питає чи ти провізор, або ще якась не лікувальна спеціальність чи хірург який там справді може надати допомогу тому після батальйону резерву на розсуд командира і пофіг хто ти там був
28.10.2024 19:26 Відповісти
Для збереження життя солдата НЕОБХІДНО засобами захисту від дронів,артпідтримкою,заміною невігласів-командирів(переважна більшість таких).
28.10.2024 21:01 Відповісти
знакомый медик.40 лет.спец МРТ и КТ.6 лет учебы в универе и 2 интернатуры.высокий уровень специалиста.если отправят на 0-просто преступление
28.10.2024 21:46 Відповісти
Ха ха ха...) там вже давно перетнули межу з айтішниками, інженерами, дронщиками, люди які володіють секретною інформацією, що там якісь медики? Людей з критично чутливою інформацією відправляють на нуль...
29.10.2024 05:34 Відповісти
Я так розумію, що пана Бутусова фраєра намастились підловить по-прокурорськи, а він по їхній шкурі та їхнім салом...еее тьху - їхньою ж мар'яною. Та й з цією парламентаркинею, пригадую, в головреда рахунки не зведені ще з сєвєродонєцкої епопеї. Майстерно.
28.10.2024 21:58 Відповісти
 
 