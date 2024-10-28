Военных медиков не "переводят в пехоту" - они и дальше будут работать по специальности, - Генштаб

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение усилить профессиональным медицинским персоналом медицинские службы, которые оказывают медицинскую помощь нашим раненым воинам в зоне боевых действий. Для этого будет задействован медицинский персонал из учреждений здравоохранения (госпитального звена) Медицинских сил ВСУ.

Об этом пишет пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Стабилизационные медицинские пункты подразделений, находящихся в районах ведения боевых действий, будут усилены профессиональным медицинским персоналом. С целью максимального сохранения жизни украинских военнослужащих Главнокомандующим Вооруженных сил Украины принято решение усилить профессиональным медицинским персоналом медицинские службы, которые оказывают медицинскую помощь нашим раненым воинам в зоне боевых действий. В частности, стабилизационные пункты воинских частей и подразделений. Для этого будет задействован медицинский персонал из учреждений здравоохранения (госпитального звена) Медицинских сил Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что усиление частей, которые непосредственно ведут боевые действия, профессиональным медицинским персоналом происходит по запросу командиров боевых воинских частей.

"Военных медиков не "переводят в пехоту" - они и дальше будут работать по своей непосредственной специальности. Врача нельзя выучить за месяц, такой специалист должен иметь соответствующий уровень образования и профессионального опыта. Поскольку боевые действия сейчас характеризуются высокой интенсивностью, в боевых частях есть потребность в таких специалистах", - отмечают в Генштабе.

И добавляют, что боевые бригады и в дальнейшем будут усиливаться профессиональным медицинским персоналом для сохранения жизни и здоровья наших защитников и защитниц.

Ранее нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что Генштаб ВСУ поручил перевести 1/5 медиков из военных госпиталей в пехотные бригады.

