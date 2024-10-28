РУС
Военных медиков не "переводят в пехоту" - они и дальше будут работать по специальности, - Генштаб

Військових медиків не переводять у піхоту

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение усилить профессиональным медицинским персоналом медицинские службы, которые оказывают медицинскую помощь нашим раненым воинам в зоне боевых действий. Для этого будет задействован медицинский персонал из учреждений здравоохранения (госпитального звена) Медицинских сил ВСУ.

Об этом пишет пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Стабилизационные медицинские пункты подразделений, находящихся в районах ведения боевых действий, будут усилены профессиональным медицинским персоналом. С целью максимального сохранения жизни украинских военнослужащих Главнокомандующим Вооруженных сил Украины принято решение усилить профессиональным медицинским персоналом медицинские службы, которые оказывают медицинскую помощь нашим раненым воинам в зоне боевых действий. В частности, стабилизационные пункты воинских частей и подразделений. Для этого будет задействован медицинский персонал из учреждений здравоохранения (госпитального звена) Медицинских сил Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что усиление частей, которые непосредственно ведут боевые действия, профессиональным медицинским персоналом происходит по запросу командиров боевых воинских частей.

Читайте также: Минздрав планирует реформировать работу МСЭК

"Военных медиков не "переводят в пехоту" - они и дальше будут работать по своей непосредственной специальности. Врача нельзя выучить за месяц, такой специалист должен иметь соответствующий уровень образования и профессионального опыта. Поскольку боевые действия сейчас характеризуются высокой интенсивностью, в боевых частях есть потребность в таких специалистах", - отмечают в Генштабе.

И добавляют, что боевые бригады и в дальнейшем будут усиливаться профессиональным медицинским персоналом для сохранения жизни и здоровья наших защитников и защитниц.

Ранее нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что Генштаб ВСУ поручил перевести 1/5 медиков из военных госпиталей в пехотные бригады.

Читайте также: Гуманитарная организация "Врачи без границ" заявила о прекращении деятельности в РФ

Генштаб ВС (6978) медицина (2542)
+9
"Генштаб ЗСУ розпорядився перевести 1/5 медиків із військових госпіталів до піхотних бригад. І так у нас є проблеми з якістю та обсягом медичної допомоги в системі Командування медичних сил, та Головком вирішив створити колапс і там?", - написала Безугла. А тепер погугліть, що таке "СТАБІЛІЗАЦІЙНІ МЕДИЧНІ ПУНКТИ ПІДРОЗДІЛІВ, які перебувають в районі ведення бойових дій" Це що за підрозділи? А це пехотні підрозділи. Я не є прихильником безуглої, але тут вона права. Тим більше, що ці медичні стабілізаційні пункти знаходяться поруч з нулем. І завдання цих пунктів- стабілізувати стан пораненого для подальшої евакуації в медичний заклад. А що цих поранених чекає в госпіталях, з яких повбирали медперсонал?
28.10.2024 18:30 Ответить
+6
1. частину персоналу з шпиталів переводять в бригади.
2. звісно, ні один кум, сват та брат керівництва шпиталів, які сидять в шпиталях на вигаданих посадах, з-за чого у всіх шпиталях реально в рази роздуті адміністративні штати (так же, як і "роти охорони ТЦК", в яких служили такі як брат Вакарчука чи зашкварені судді) - нікуди не переводять.
3. переводять лікарів, медсестер, санітарок та неугодних.
28.10.2024 18:42 Ответить
+4
Переводять, ще й як.
28.10.2024 18:43 Ответить
Безугла чула дзвін але не знає де він?
28.10.2024 18:17 Ответить
Ну якщо в бригадах навіть із штабів беруть на бойові завдання і кухарів то чому б і не медиків? Я вже мовчу про дронщиків.
29.10.2024 05:19 Ответить
Генштаб, что Вы несёте? Зачем Вы оправдываетесь перед тупой ФСБ-шной курицей?
Ещё не хватало, чтобы медиков вообще на 0 перевели...
28.10.2024 18:24 Ответить
Переводять, ще й як.
28.10.2024 18:43 Ответить
То же самое несёт и Безумна: Заява Генштабу про переведення медиків на стабілізаційні пункти бригад - неправда, - Безугла Джерело:
Кто-то кому-то киздит...
29.10.2024 10:55 Ответить
Дронових айтішніків переводять. І нічіво...
28.10.2024 19:07 Ответить
Я знаю из первых рук, по какому принципу иногда переводят.
Но обнародывать это здесь не буду.
29.10.2024 10:56 Ответить
"Генштаб ЗСУ розпорядився перевести 1/5 медиків із військових госпіталів до піхотних бригад. І так у нас є проблеми з якістю та обсягом медичної допомоги в системі Командування медичних сил, та Головком вирішив створити колапс і там?", - написала Безугла. А тепер погугліть, що таке "СТАБІЛІЗАЦІЙНІ МЕДИЧНІ ПУНКТИ ПІДРОЗДІЛІВ, які перебувають в районі ведення бойових дій" Це що за підрозділи? А це пехотні підрозділи. Я не є прихильником безуглої, але тут вона права. Тим більше, що ці медичні стабілізаційні пункти знаходяться поруч з нулем. І завдання цих пунктів- стабілізувати стан пораненого для подальшої евакуації в медичний заклад. А що цих поранених чекає в госпіталях, з яких повбирали медперсонал?
28.10.2024 18:30 Ответить
Вірю що таке можливо, того що КАБи чі інше бувають прилітають по цим пунктам, рідко але.
28.10.2024 19:04 Ответить
По тиловим госпіталям і лікарням частіше прилітає, бо їх розташування всім відоме.
28.10.2024 19:20 Ответить
Стабік - не знаходиться поряд з "нулем", вони хіба що "сотку" отримують . Пораненого вивозять на бронємашині в точку евакуації, а там перевантажують або на санітарний транспорт, або на медевак, який вже везе на стабік чи військово-польовий шпиталь.
28.10.2024 19:18 Ответить
десь раз у 4 місяці у марьяни загострення з нападками на військових,
може якесь фахове обстеження нарешті.
хлопці потребуть якісної медичної домоги і чястіше за все яка вона буде на нулі і вирішує подальшу долю пораненого.
28.10.2024 18:30 Ответить
Під Донецьком нас прикомандирували до однієї бригади, всіх медиків комбриг відразу ж перевів у стрільці. Його слова- ;Лєгко ранєний вийдєт сам, а тяжєло ваєвать уже нє будєт, только землю засирать;.
28.10.2024 18:48 Ответить
ми всі знаємо, що в цьому світі існують і президенти довботятли,
не тільки комбригі, не за них же мова...
28.10.2024 18:57 Ответить
А як цього га.дона фамілія?
28.10.2024 19:06 Ответить
Не зрозуміло хіба, що розмова про 110 ОМБр в Авдіївці?
показать весь комментарий
28.10.2024 19:51 Ответить
"Безугла чула дзвін" з ОПи.
28.10.2024 18:36 Ответить
1. частину персоналу з шпиталів переводять в бригади.
2. звісно, ні один кум, сват та брат керівництва шпиталів, які сидять в шпиталях на вигаданих посадах, з-за чого у всіх шпиталях реально в рази роздуті адміністративні штати (так же, як і "роти охорони ТЦК", в яких служили такі як брат Вакарчука чи зашкварені судді) - нікуди не переводять.
3. переводять лікарів, медсестер, санітарок та неугодних.
28.10.2024 18:42 Ответить
Ну, медпункт батальйону з ротними медиками- всі з освітою в стрільці і на нуль- особисто через таке проходив.
28.10.2024 18:42 Ответить
На МПБ лише двоє з освітою.
показать весь комментарий
28.10.2024 19:23 Ответить
защитники-правдолюбы безугло-безголовой предательницы, вы где? - беги, тут божью росу безуглая поливает в глаза
28.10.2024 18:53 Ответить
безмозгла наче говорила що переводять у піхотні бригади, а не з госпіталю на нуль піхотинцем, хоча як пишуть тут медики з фронту, можуть і в піхоту кинути, але то таке.
роботи для медиків біля ЛБЗ хоч греблю гати.
28.10.2024 19:46 Ответить
а кто ты такой, что б тебе верить
28.10.2024 19:48 Ответить
ну якщо ти не вмієш читати і аналізувати новини, то це твої проблеми.
насправді слова безмозглої ніяк не заперечує генштаб.
Але є маленьке але, забирають 20% персоналу з госпіталів у яких зараз багато роботи, а не з цивільних лікарень.. дурість.
28.10.2024 19:54 Ответить
кто платит тот и заказывает музыку. можно просто вбросить. можно наврать. можно утаить факты и сказать полу-ложь. можно с головы бред какой ляпать. анализировать новини? всё равно что безуглую или зеленского слушать, шума много + бесконечная ложь и чёрный пиар
28.10.2024 20:06 Ответить
та ясно що безмозгла це собачий рот дЄрмаказелі, але іноді вона ******* і правильні речі, щоб брехня і маніпуляції виглядали правдоподібніше.
он вчора, чи післявчора, накинулись на буряну за те що сказала що Селидово втрачено та кацапи там цивільних страчують... а потім довелось язики в сраку засунути, але то таке.
28.10.2024 22:26 Ответить
Для яких саме медиків? Для ЛОР-а? Для Психіатра? Нервопатолог? Стоматолог? Всі вони будуть стрільцем-санітаром. Впринципі нічого нового, в армії все так. Для тупих вояк немає ніякої різниці між вузьким спеціалістом і санітаром. Вони звикли мікроскопом цвяхи забивати. Просто тому що молотка зараз немає, а мікроскоп під рукой.
показать весь комментарий
28.10.2024 21:59 Ответить
Є таке, знайомий стоматолог рік працював на стабпунткті.
а взагалі люди з медичною освітою все таки краще справляться з транспортуванням та стабілізацією бійців, ніж самі бійці після пари тижнів "підготовки".
28.10.2024 22:23 Ответить
Як попадеш в армію будеш перший про зраду кричати),більше за безуглу, вона каже очевидні речі які в армії всім відомі, іноді її заносить і розказує більше ніж треба.
29.10.2024 05:28 Ответить
І отут постає велике питання кому вірити: шо безумна, шо командування сухопутних - звіздять)))
показать весь комментарий
28.10.2024 18:54 Ответить
Ще пів року назад чув що по стабпунктам буває прилітає каб, як ти думаєшь це правда? І там теж втрати є.
28.10.2024 19:11 Ответить
Не тільки КАБ. Стабпункти є різного рівня. Бригадні сидять в зоні дії не лише кабів, а й під артою, трохи далі (де вже тільки авіація і ракети) - це наступний рівень еваку типу ЗМЗ, ЛСБ, там і так переважно є лікарі з мобільних шпиталів
29.10.2024 01:27 Ответить
Яке ж намахалово, гидко і риготно, хоч би не брехали, так складно людям сказати правду? Якщо зсередини сказати то беруть всіх, головна умова - придатний без обмежень. А питати то ніхто не питає чи ти провізор, або ще якась не лікувальна спеціальність чи хірург який там справді може надати допомогу тому після батальйону резерву на розсуд командира і пофіг хто ти там був
28.10.2024 19:26 Ответить
Для збереження життя солдата НЕОБХІДНО засобами захисту від дронів,артпідтримкою,заміною невігласів-командирів(переважна більшість таких).
28.10.2024 21:01 Ответить
знакомый медик.40 лет.спец МРТ и КТ.6 лет учебы в универе и 2 интернатуры.высокий уровень специалиста.если отправят на 0-просто преступление
28.10.2024 21:46 Ответить
Ха ха ха...) там вже давно перетнули межу з айтішниками, інженерами, дронщиками, люди які володіють секретною інформацією, що там якісь медики? Людей з критично чутливою інформацією відправляють на нуль...
29.10.2024 05:34 Ответить
Я так розумію, що пана Бутусова фраєра намастились підловить по-прокурорськи, а він по їхній шкурі та їхнім салом...еее тьху - їхньою ж мар'яною. Та й з цією парламентаркинею, пригадую, в головреда рахунки не зведені ще з сєвєродонєцкої епопеї. Майстерно.
28.10.2024 21:58 Ответить
 
 