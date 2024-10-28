Военных медиков не "переводят в пехоту" - они и дальше будут работать по специальности, - Генштаб
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение усилить профессиональным медицинским персоналом медицинские службы, которые оказывают медицинскую помощь нашим раненым воинам в зоне боевых действий. Для этого будет задействован медицинский персонал из учреждений здравоохранения (госпитального звена) Медицинских сил ВСУ.
Об этом пишет пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Стабилизационные медицинские пункты подразделений, находящихся в районах ведения боевых действий, будут усилены профессиональным медицинским персоналом. С целью максимального сохранения жизни украинских военнослужащих Главнокомандующим Вооруженных сил Украины принято решение усилить профессиональным медицинским персоналом медицинские службы, которые оказывают медицинскую помощь нашим раненым воинам в зоне боевых действий. В частности, стабилизационные пункты воинских частей и подразделений. Для этого будет задействован медицинский персонал из учреждений здравоохранения (госпитального звена) Медицинских сил Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что усиление частей, которые непосредственно ведут боевые действия, профессиональным медицинским персоналом происходит по запросу командиров боевых воинских частей.
"Военных медиков не "переводят в пехоту" - они и дальше будут работать по своей непосредственной специальности. Врача нельзя выучить за месяц, такой специалист должен иметь соответствующий уровень образования и профессионального опыта. Поскольку боевые действия сейчас характеризуются высокой интенсивностью, в боевых частях есть потребность в таких специалистах", - отмечают в Генштабе.
И добавляют, что боевые бригады и в дальнейшем будут усиливаться профессиональным медицинским персоналом для сохранения жизни и здоровья наших защитников и защитниц.
Ранее нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что Генштаб ВСУ поручил перевести 1/5 медиков из военных госпиталей в пехотные бригады.
Ещё не хватало, чтобы медиков вообще на 0 перевели...
Кто-то кому-то киздит...
Но обнародывать это здесь не буду.
може якесь фахове обстеження нарешті.
хлопці потребуть якісної медичної домоги і чястіше за все яка вона буде на нулі і вирішує подальшу долю пораненого.
не тільки комбригі, не за них же мова...
2. звісно, ні один кум, сват та брат керівництва шпиталів, які сидять в шпиталях на вигаданих посадах, з-за чого у всіх шпиталях реально в рази роздуті адміністративні штати (так же, як і "роти охорони ТЦК", в яких служили такі як брат Вакарчука чи зашкварені судді) - нікуди не переводять.
3. переводять лікарів, медсестер, санітарок та неугодних.
роботи для медиків біля ЛБЗ хоч греблю гати.
насправді слова безмозглої ніяк не заперечує генштаб.
Але є маленьке але, забирають 20% персоналу з госпіталів у яких зараз багато роботи, а не з цивільних лікарень.. дурість.
он вчора, чи післявчора, накинулись на буряну за те що сказала що Селидово втрачено та кацапи там цивільних страчують... а потім довелось язики в сраку засунути, але то таке.
а взагалі люди з медичною освітою все таки краще справляться з транспортуванням та стабілізацією бійців, ніж самі бійці після пари тижнів "підготовки".