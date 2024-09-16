Гуманитарная организация "Врачи без границ" заявила о прекращении деятельности в РФ

Гуманитарная медицинская организации "Врачи без границ" (MSF) о прекращении деятельности на территории России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз на сайте MSF.

"Через тридцать два года после начала работы в России "Врачи без границ" были вынуждены прекратить свою деятельность в этой стране", - отмечается в сообщении.

"Врачи без границ" рассказывают, что в августе Министерство юстиции РФ направило организации письмо с решением об исключении филиала некоммерческой ассоциации "Врачи без границ" (Нидерланды) в России из реестра филиалов и представительств иностранных неправительственных организаций.

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В MSF рассказывают, что организация работала в России с 1992 года, воплощая различные программы в Москве, Санкт-Петербурге, Белгороде, Ростове-на-Дону, Чечне, Дагестане, а также в Кемеровской, Архангельской и Ивановской областях.

"Врачи без границ" работают по всему миру, оказывая бесплатную гуманитарную и неотложную медицинскую помощь населению, пострадавшему от вооруженных конфликтов, голода, эпидемий, вынужденной миграции и стихийных бедствий в более чем семидесяти странах мира.

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