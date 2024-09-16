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Гуманітарна організація "Лікарі без кордонів" заявила про припинення діяльності в РФ

Лікарі без кордонів припиняють діяльність в Росії

Гуманітарна медична організації "Лікарі без кордонів" (MSF) про припинення діяльності на території Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресреліз на сайті MSF.

"Через тридцять два роки після початку роботи в Росії "Лікарі без кордонів" були змушені припинити свою діяльність у цій країні", – зазначається в повідомленні.

"Лікарі без кордонів" розповідають, що в серпні Міністерство юстиції РФ надіслало організації лист із рішенням про виключення філії некомерційної асоціації "Лікарі без кордонів" (Нідерланди) у Росії з реєстру філій та представництв іноземних неурядових організацій.

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У  MSF розповідають, що організація працювала у Росії із 1992 року, втілюючи різні програми у Москві, Санкт-Петербурзі, Бєлгороді, Ростові-на-Дону,Чечні, Дагестані, а також у Кемеровській Архангельській та Івановській областях.

"Лікарі без кордонів" працюють по всьому світу, надаючи безкоштовну гуманітарну та невідкладну медичну допомогу населенню, яке постраждало від збройних конфліктів, голоду, епідемій, вимушеної міграції та стихійних лих у понад сімдесяти країнах світу.

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Якщо хтось думає що у MSF прокинулась совість і вони припинили надавати безкоштовну мед допомогу російським загарбникам, то уважно прочитайте чому вони пішли"...
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16.09.2024 19:48 Відповісти
Тобто ці засранці попри фашистську війну сиділи там доти поки їх не турнули...
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16.09.2024 19:59 Відповісти
...надаючи безкоштовну медичну і гуманітарну допомогу . А до Чечні наприклад добирались безкоштовно на своїх двох , медикаменти також безкоштовно , харчувались свіжим кавказським повітрям ....
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16.09.2024 20:36 Відповісти
Взагалі цікаво. А що вони там робили? В раші страхова медицина, це не Африка, не південна Америка.
Лікували" мальчікаф в трусіках" ?
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16.09.2024 21:26 Відповісти
 
 