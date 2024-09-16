В прошлом году РФ сорвала идею создания гуманитарного коридора через Турцию для гражданских на ВОТ Украины, - посол Боднар

В прошлом году Россия, Турция и Украина работали над созданием гуманитарного коридора для гражданских украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях, однако Минобороны РФ сорвало эту инициативу.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ.

"В прошлом году прорабатывалась идея создания так называемого гуманитарного коридора, который бы позволил определенным категориям задержанных оккупантами украинских граждан вернуться домой через Турцию. К сожалению, российская сторона, которая сначала согласилась на это, потом по указанию Министерства обороны (России - ред.) отказалась от этой идеи", - рассказал Боднар.

По его словам, украинская и турецкая стороны продолжают работать в этом направлении.

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Кроме того, Украина работает с Министерством иностранных дел Турции и с соответствующими ведомствами по освобождению политических заложников.

"Это имеется в виду прежде всего крымских татар, которые были задержаны на территории оккупированного Крыма и сейчас находятся в российских тюрьмах", - добавил дипломат.

Ранее Боднар информировал, что Турция работает над созданием гуманитарного коридора для возвращения украинских пленных и гражданских из РФ и оккупированных территорий.

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