Турция опробовала собственную систему ПВО "Стальной купол". Она поступит на вооружение до конца года
Турция провела успешные испытания собственной системы противовоздушной обороны SIPER-2, которая получила название "Стальной купол".
Об этом сообщают глава директората оборонной промышленности Турции Халюк Гьоргюн, а также турецкие СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Разработкой этой системы занимались турецкие компании Aselsan, Roketsan и Tübitak SAGE.
Характеристики системы
Эта система противовоздушной обороны состоит из нескольких частей: зенитно-ракетного комплекса Sungur, системы ПВО дальнего радиуса действия SİPER и лазерной системы.
Турецкий "Стальной купол" также оснащен системой идентификации цели "свой - чужой" и может запускать ракеты одновременно с 8 пусковых установок, каждая из которых запускает по 6 ракет.
Когда система поступит на вооружение?
Ожидается, что такая система будет способна сбивать крылатые ракеты, истребители, ракеты класса "воздух - земля", беспилотники, а в дальнейшем - баллистические цели. Первая такая система должна поступить на вооружение турецкой армии до конца этого года.
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https://korrespondent.net/world/4716651-khusyty-vpervye-dostyhly-raketoi-tsentralnoi-chasty-yzraylia
Удар был нанесен якобы новой гиперзвуковой баллистической ракетой, преодолевшей 2040 км за 11,5 минут.
Есть мнение в сми израиля что ее намеренно пропустили дабы "в ответ" устроить ******** милый еврейский ад. Опять
Опять хеситы в оон жаловатся побегут )
У кого будет кевларовый ?