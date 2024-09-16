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ПВО (2494) Турция (3314)

Турция опробовала собственную систему ПВО "Стальной купол". Она поступит на вооружение до конца года

Туреччина ППО Сталевий купол

Турция провела успешные испытания собственной системы противовоздушной обороны SIPER-2, которая получила название "Стальной купол".

Об этом сообщают глава директората оборонной промышленности Турции Халюк Гьоргюн, а также турецкие СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Разработкой этой системы занимались турецкие компании Aselsan, Roketsan и Tübitak SAGE.

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Характеристики системы

Эта система противовоздушной обороны состоит из нескольких частей: зенитно-ракетного комплекса Sungur, системы ПВО дальнего радиуса действия SİPER и лазерной системы.

Турецкий "Стальной купол" также оснащен системой идентификации цели "свой - чужой" и может запускать ракеты одновременно с 8 пусковых установок, каждая из которых запускает по 6 ракет.

Когда система поступит на вооружение?

Ожидается, что такая система будет способна сбивать крылатые ракеты, истребители, ракеты класса "воздух - земля", беспилотники, а в дальнейшем - баллистические цели. Первая такая система должна поступить на вооружение турецкой армии до конца этого года.

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І що, вот наш найпотужніший розробив найпотужну ракету класу "асфальт-асфальт"
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16.09.2024 10:18 Ответить
Зєлє не кажіть, що можна зробити таке за пів року. Зєлє два з половиною роки війни не вистачило, щоб виробляти звичайні набої і снаряди, досі бігає по світах з протягнутою рукою
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16.09.2024 10:22 Ответить
https://korrespondent.net/world/4716651-khusyty-vpervye-dostyhly-raketoi-tsentralnoi-chasty-yzraylia Хуситы впервые достигли ракетой центральной части Израиля

https://korrespondent.net/world/4716651-khusyty-vpervye-dostyhly-raketoi-tsentralnoi-chasty-yzraylia

Удар был нанесен якобы новой гиперзвуковой баллистической ракетой, преодолевшей 2040 км за 11,5 минут.
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16.09.2024 10:29 Ответить
10 МахОв , путин дал
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16.09.2024 10:30 Ответить
И ее сбили одним перехватчиком. Осколки упали в чиста поле
Есть мнение в сми израиля что ее намеренно пропустили дабы "в ответ" устроить ******** милый еврейский ад. Опять
Опять хеситы в оон жаловатся побегут )
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16.09.2024 11:40 Ответить
Вообще конешно смешные у израиля враги. Аятолла ********, ******* и наСрала ))
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16.09.2024 11:42 Ответить
Если этот купол стальной то над Израилем - чугунный ?
У кого будет кевларовый ?
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16.09.2024 12:28 Ответить
 
 