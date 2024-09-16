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ППО (2929) Туреччина (3432)

Туреччина випробувала власну систему ППО "Сталевий купол". Вона надійде на озброєння до кінця року

Туреччина ППО Сталевий купол

Туреччина провела успішні випробування власної системи протиповітряної оборони SIPER-2, яка отримала назву "Сталевий купол".

Про це повідомляють голова директорату оборонної промисловості Туреччини Халюк Гьоргюн, а також турецькі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Розробкою цієї системи займалися турецькі компанії Aselsan, Roketsan та Tübitak SAGE.

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Характеристики системи

Ця система протиповітряної оборони складається з кількох частин: зенітно-ракетного комплексу Sungur, системи ППО дальнього радіуса дії SİPER і лазерної системи.

Турецький "Сталевий купол" також оснащений системою ідентифікації цілі "свій - чужий" та може запускати ракети одночасно з 8 пускових установок, кожна з яких запускає по 6 ракет.

Коли система надійде на озброєння?

Очікують, що така система буде здатна збивати крилаті ракети, винищувачі, ракети класу "повітря — земля", безпілотники, а надалі - балістичні цілі. Перша така система повинна надійти на озброєння турецької армії до кінця цього року.

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І що, вот наш найпотужніший розробив найпотужну ракету класу "асфальт-асфальт"
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16.09.2024 10:18 Відповісти
Зєлє не кажіть, що можна зробити таке за пів року. Зєлє два з половиною роки війни не вистачило, щоб виробляти звичайні набої і снаряди, досі бігає по світах з протягнутою рукою
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16.09.2024 10:22 Відповісти
https://korrespondent.net/world/4716651-khusyty-vpervye-dostyhly-raketoi-tsentralnoi-chasty-yzraylia Хуситы впервые достигли ракетой центральной части Израиля

https://korrespondent.net/world/4716651-khusyty-vpervye-dostyhly-raketoi-tsentralnoi-chasty-yzraylia

Удар был нанесен якобы новой гиперзвуковой баллистической ракетой, преодолевшей 2040 км за 11,5 минут.
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16.09.2024 10:29 Відповісти
10 МахОв , путин дал
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16.09.2024 10:30 Відповісти
И ее сбили одним перехватчиком. Осколки упали в чиста поле
Есть мнение в сми израиля что ее намеренно пропустили дабы "в ответ" устроить ******** милый еврейский ад. Опять
Опять хеситы в оон жаловатся побегут )
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16.09.2024 11:40 Відповісти
Вообще конешно смешные у израиля враги. Аятолла ********, ******* и наСрала ))
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16.09.2024 11:42 Відповісти
Если этот купол стальной то над Израилем - чугунный ?
У кого будет кевларовый ?
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16.09.2024 12:28 Відповісти
 
 