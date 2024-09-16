Туреччина випробувала власну систему ППО "Сталевий купол". Вона надійде на озброєння до кінця року

Туреччина провела успішні випробування власної системи протиповітряної оборони SIPER-2, яка отримала назву "Сталевий купол".

Про це повідомляють голова директорату оборонної промисловості Туреччини Халюк Гьоргюн, а також турецькі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Розробкою цієї системи займалися турецькі компанії Aselsan, Roketsan та Tübitak SAGE.

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Характеристики системи

Ця система протиповітряної оборони складається з кількох частин: зенітно-ракетного комплексу Sungur, системи ППО дальнього радіуса дії SİPER і лазерної системи.

Турецький "Сталевий купол" також оснащений системою ідентифікації цілі "свій - чужий" та може запускати ракети одночасно з 8 пускових установок, кожна з яких запускає по 6 ракет.

Коли система надійде на озброєння?

Очікують, що така система буде здатна збивати крилаті ракети, винищувачі, ракети класу "повітря — земля", безпілотники, а надалі - балістичні цілі. Перша така система повинна надійти на озброєння турецької армії до кінця цього року.

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