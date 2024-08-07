США требуют от Турции остановить незаконную передачу РФ технологий, пригрозили последствиями

Если Турция продолжит экспорт в Россию подсанкционной продукции, США будут принимать контрмеры.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении помощника министра торговли США Мэтью Аксельрода для издания Financial Times.

"Нам нужно, чтобы Турция остановила незаконную передачу технологий США России. Нам нужен прогресс в этом деле со стороны турецких властей и промышленности, и быстро, иначе у нас не будет выбора, кроме как заставить столкнуться с последствиями тех, кто обходит наши меры экспортного контроля", - говорится в заявлении.

Также напоминается, что Аксельрод недавно провел переговоры с турецкими официальными лицами в Стамбуле и Анкаре по этой проблеме.

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По данным FT, из-за торговых отношений Турции и России США ранее добавили 18 турецких компаний в особый список: американским фирмам требуется получение специальных лицензий для продажи ряда категорий товаров этим компаниям. Также американская администрация неоднократно вводила санкции против турецких компаний по обвинению в поддержке российского оборонно-промышленного комплекса.

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