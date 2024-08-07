США требуют от Турции остановить незаконную передачу РФ технологий, пригрозили последствиями
Если Турция продолжит экспорт в Россию подсанкционной продукции, США будут принимать контрмеры.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении помощника министра торговли США Мэтью Аксельрода для издания Financial Times.
"Нам нужно, чтобы Турция остановила незаконную передачу технологий США России. Нам нужен прогресс в этом деле со стороны турецких властей и промышленности, и быстро, иначе у нас не будет выбора, кроме как заставить столкнуться с последствиями тех, кто обходит наши меры экспортного контроля", - говорится в заявлении.
Также напоминается, что Аксельрод недавно провел переговоры с турецкими официальными лицами в Стамбуле и Анкаре по этой проблеме.
По данным FT, из-за торговых отношений Турции и России США ранее добавили 18 турецких компаний в особый список: американским фирмам требуется получение специальных лицензий для продажи ряда категорий товаров этим компаниям. Также американская администрация неоднократно вводила санкции против турецких компаний по обвинению в поддержке российского оборонно-промышленного комплекса.
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У нас на Січі то що не козак то справжній туарег. І верблюда водять і стінгером вправляються. Файні хлопці
Колись був вислів про останнє китайське попередження виник з тяганини за Тайвань з 50-60 років коли Китай постійно попереджав але нічого потім не робив...
так само вже можна примінити його зараз про останнє американське попередження