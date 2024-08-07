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Новости
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США требуют от Турции остановить незаконную передачу РФ технологий, пригрозили последствиями

Санкції США

Если Турция продолжит экспорт в Россию подсанкционной продукции, США будут принимать контрмеры.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении помощника министра торговли США Мэтью Аксельрода для издания Financial Times.

"Нам нужно, чтобы Турция остановила незаконную передачу технологий США России. Нам нужен прогресс в этом деле со стороны турецких властей и промышленности, и быстро, иначе у нас не будет выбора, кроме как заставить столкнуться с последствиями тех, кто обходит наши меры экспортного контроля", - говорится в заявлении.

Также напоминается, что Аксельрод недавно провел переговоры с турецкими официальными лицами в Стамбуле и Анкаре по этой проблеме.

Читайте также: США ввели санкции в отношении китайских компаний, помогающих Ирану с дронами и ракетами

По данным FT, из-за торговых отношений Турции и России США ранее добавили 18 турецких компаний в особый список: американским фирмам требуется получение специальных лицензий для продажи ряда категорий товаров этим компаниям. Также американская администрация неоднократно вводила санкции против турецких компаний по обвинению в поддержке российского оборонно-промышленного комплекса.

Также читайте: США оштрафовали турецкую авиакомпанию за чартерные рейсы в Россию

Автор: 

санкции (11257) США (26422) Турция (3371)


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Топ комментарии
+15
Хитродупіті турки. З усіх гребуть бабло. Не нажеруться.
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07.08.2024 12:14
+11
"Байракта" туда ж само.Не виключена його співпраця з рашистами у випуску ними БПЛА
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07.08.2024 11:59
+11
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07.08.2024 12:08
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ку
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07.08.2024 11:59 Ответить
Хитродупіті турки. З усіх гребуть бабло. Не нажеруться.
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07.08.2024 12:14 Ответить
"Байракта" туда ж само.Не виключена його співпраця з рашистами у випуску ними БПЛА
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07.08.2024 11:59 Ответить
Байрактар був ефективний поки орки не модифікували свої комплекси ППО... наразі це дорога іграшка за її вартість можна багато одноразових і ефективніших наробити
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07.08.2024 12:29 Ответить
крім дорогих і великих,мабуть є у турків й недююююже дорогі і не дююююже великі(((одноразові і ефективні)
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07.08.2024 15:32 Ответить
більш чим впевнений що є... тут будуть виробляти саме великі... 5 млн... то навіть якщо взяти 5 ракет Грім2... або декілька вільх... що в парі з беспілотником розвідником за 30 тис буде на порядок ефективніше...
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07.08.2024 15:51 Ответить
навряд, вони зробили собі хорошк рекламу в Азербайджані і в Україні, і щоб продавати їх по світу, то навряд чи з кацапами будуть ділитись технологіями. Їм вигідніше їх продаватиі під приводом, що кацапське певео їх не бере.
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07.08.2024 13:23 Ответить
не виключено ,що одні і тіж безпілотники збиратиме і рабсія і турки , (згідно турецьких розробок),а продаватимуть їх по ціломі світі із різьними назвами, ділячись наварами...
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07.08.2024 15:29 Ответить
Навіть страшно уявити, які пекельні санкції чекають на туреччину у разі вторгнення до Ізраїлю...
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07.08.2024 12:01 Ответить
Китаю пригрозили - турків насварили - та и день проишов
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07.08.2024 12:05 Ответить
Ваші пропозиції в такій ситуації, кого обирати: давнього та цінного партнера по НАТО із своїм баченням світу чи економічного монстра, створеного їхніми ж руками на противагу сирисири?
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07.08.2024 12:26 Ответить
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07.08.2024 12:08 Ответить
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07.08.2024 12:11 Ответить
Конашенков нарахував за час ОВО втрат з української сторони 3 млн бійців. Скоро все населення України буде знищене разом з батальйоном Монако.
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07.08.2024 12:16 Ответить
Та ні, Монаки там воюють в ролі мосаду, відловлюють тварюк по Європі...Щоправда гроші потім з ними ж і ділять
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07.08.2024 12:22 Ответить
Нічого неймовірного. Авіацію і ППО вони ж знищили... Три рази...
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07.08.2024 13:26 Ответить
Туарегі, вєстімо.

У нас на Січі то що не козак то справжній туарег. І верблюда водять і стінгером вправляються. Файні хлопці
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07.08.2024 14:58 Ответить
На ці наслідки без наслідків вже ніхто не реагує.
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07.08.2024 12:15 Ответить
прокинулись через 2,5 роки ! там ще Казахстан допомагає кацапам купувати підсанкційні товари .
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07.08.2024 12:23 Ответить
І Киргизстан і Армєнія і Грузія і Узбекістан і ОАЄ
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07.08.2024 16:34 Ответить
Це ринок...гідра капіталізму
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07.08.2024 12:23 Ответить
"Нет такого преступления", ну вы поняли, дальше по тексту.
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07.08.2024 12:28 Ответить
Только трындеть и способны.
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07.08.2024 12:27 Ответить
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07.08.2024 12:32 Ответить
Штати пригрозили при поточній адміністрації звучить як мем... всі країни продожують свою політику без якихось наслідків..

Колись був вислів про останнє китайське попередження виник з тяганини за Тайвань з 50-60 років коли Китай постійно попереджав але нічого потім не робив...

так само вже можна примінити його зараз про останнє американське попередження
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07.08.2024 12:32 Ответить
ви блд, тупі турки а не просто турки
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07.08.2024 13:15 Ответить
Турки не лише надають технології, а й постачають комплектуючі до новітніх китайських ударних дронів, що роблять нальоти на Україну. Це вже далеко не іранські мотопеди. Там ********** навігація, тепло, відео, інфрачервоне бачення, сопутникове дистанційне керування і передача координат по маршруту польоту. Навіть після падіння і на перший погляд свого знищення, передає данні де знаходиться і куди його далі везуть.
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07.08.2024 14:35 Ответить
 
 