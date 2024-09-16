Посол Боднар о роли Турции в освобождении пленных: Существует многоуровневый диалог

Турция при активном участии омбудсмена Шерефа Малкоча является посредником между Украиной и РФ в вопросе освобождения военнопленных или гражданских заложников.

Об этом рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Существует многоуровневый диалог

Как рассказал Боднар, в Министерстве иностранных дел (МИД) Турции создан департамент по вопросам медиации в вопросе полномасштабной войны в Украине.

В частности, существует многоуровневый диалог об освобождении пленных и заложников. Ключевым являются переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Турции Реджепом Эрдоганом, а также руководителей Офиса президента, Министерства обороны Украины и МИД с их турецкими коллегами.

Также свою роль играет назначение главой украинского МИД Андрея Сибиги, который с 2016 по 2021-й был послом Украины в Турции.

"Министр прекрасно понимает приоритеты стратегического партнерства между Украиной и Турцией, реалии турецкой политики и важность дальнейшего углубления нашего взаимодействия", - добавил Боднар.

В вопросе военнопленных Турция действует и на уровне омбудсмена. Как пример, в конце марта Украину посетил Малкович. Он встретился с семьями наших военнопленных, и посещал места содержания российских военнопленных.

"В июле Турцию посещали члены семей защитников Азовстали, которые также встречались с господином Малкочем. Он находится в диалоге с российской стороной, в ходе которого согласовываются сроки и условия его поездки в Россию для посещения наших военнопленных и решения вопросов их возвращения домой", - пояснил посол.

Ранее Боднар информировал, что Турция работает над созданием гуманитарного коридора для возвращения украинских пленных и гражданских из РФ и оккупированных территорий.