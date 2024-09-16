В ближайшем будущем не будет изменений в отношениях ЕС с Россией, - Боррель

ЕС не планирует менять формат отношений с Россией, пока в Украине будет продолжаться война.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил в интервью Euractiv.

Отвечая на вопрос о возможности перезагрузки отношений с РФ в случае заключения мирного соглашения, Боррель заявил: "Я не вижу мирного соглашения с путинской Россией в ближайшем будущем".

"В отдаленном будущем, в послевоенной среде, могут произойти определенные изменения в отношениях с Россией, но факт остается фактом: война, вероятно, будет продолжаться, и вряд ли в этих обстоятельствах будут вестись дела как обычно", - сказал Боррель.

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Главный дипломат ЕС также напомнил об ордерах на арест Путина и его близкого окружения, выданные Международным уголовным судом за серьезные военные преступления и преступления против человечества.

"Важно заставить Россию ответить за свои действия в Украине", - сказал он.

Ранее Боррель решительно осудил недавнюю передачу Ираном России баллистических ракет и пообещал ввести новые и существенные санкции.