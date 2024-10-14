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Минздрав планирует реформировать работу МСЭК

МОЗ планує реформувати роботу МСЕК

Министерство здравоохранения предлагает реформировать работу медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в законопроекте Минздрава.

Как отмечается, документ предусматривает, что оценку ежедневного функционирования будут проводить соответствующие экспертные комиссии, сформированные в кластерных и надкластерных медучреждениях.

В перечень их функций войдут:

  • установление группы инвалидности,
  • направление пациента на дополнительное обследование,
  • планирование и проведение повторного обследования.

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Также законопроект предусматривает, что медицинское заключение о временной нетрудоспособности формируется на весь период продолжительности состояния, которое привело к потере трудоспособности.

Стоит заметить, что разработанный законопроект вносит изменения в 27 законов и кодексов Украины. Особое внимание уделено цифровизации МСЭК при прохождении экспертизы. Обязательность использования Электронной системы здравоохранения для принятия решений - один из антикоррупционных предохранителей, убеждены в ведомстве.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав получил более 3 тысяч жалоб на работу медико-социальных экспертных комиссий.

Кроме того, 11 октября представители СБУ и глава Минздрава Виктор Ляшко провели встречу с председателями МСЭК. Отмечалось, в частности, что силовики будут еще более жестко реагировать на факты предоставления "липовых" инвалидностей для уклонения от мобилизации.

Автор: 

коррупция (8570) медицина (2525) Минздрав (4902)


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Топ комментарии
+8
прайс виросте ще більше, бо доведеться ділитися з комісіями.
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14.10.2024 18:45
+7
Ще одну годівничку зелень для себе зробит.
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14.10.2024 18:37
+7
Все, тепер платити за фейкову інвалідність будуть в три рази дорожче.
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14.10.2024 18:45
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Ще одну годівничку зелень для себе зробит.
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14.10.2024 18:37 Ответить
Через ЦНАП ще зроблять, як зробили отримання засобів реабілітації..
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14.10.2024 18:50 Ответить
МОЗ хоче забратти собі цей потік. Дерьмак сам охренєл від того, наскільки ми тут країна можливостей
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14.10.2024 18:43 Ответить
Саме так! Бо зі злочинами борються посиленням розслідуванням та резултатими ціх розслідувань, а це схоже на перерозподіл бабла
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14.10.2024 19:36 Ответить
Так медична реформа вже ж була. "Яких вам ще, бл...ь, реформ не вистачає?"

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14.10.2024 18:44 Ответить
прайс виросте ще більше, бо доведеться ділитися з комісіями.
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14.10.2024 18:45 Ответить
Все, тепер платити за фейкову інвалідність будуть в три рази дорожче.
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14.10.2024 18:45 Ответить
Бо буде втричі більше комісій, - крім звичайних, ще "кластерні" і "надкластерні".

експертні комісії, сформовані у кластерних та надкластерних медзакладах. Джерело:
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14.10.2024 18:49 Ответить
Тобто все реформування від зелених, це створити ще експертних комісій, з відповідно прогнозованим зростанням сум хабара.
Можу запропонувати єдину працюючу і просту реформу - 40 років ув'язнення з конфіскацією, для причетних в махінаціях. Розповсюдити це на поліцію, БЕБ, прокуратуру........................ і так аж до прибиральниць в органах держвлади. Не відразу, але через пару років країну буде не впізнати. Але навіщо нам дієві рішення? Нам потрібні все нові і нові схеми.
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14.10.2024 18:48 Ответить
О, то тепер їм доведеться ще з моз-ком ділитися.
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14.10.2024 18:52 Ответить
Якщо реформа медицини направлена тільки на скорочення витрат., то населення України скорочується навіть швидше за ці витрати
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14.10.2024 19:29 Ответить
Тепер збираються до реформувати пенсійну систему. Ніби то кількість пенсіонерів в Україні не скорочується і так максимальними темпами.
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14.10.2024 19:33 Ответить
Тепер інвваліди будуть здоровіші
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14.10.2024 19:34 Ответить
Розігнати та запровадити страхову медицину. Якось у всіх цивілізлованих країнах живуть без МСЕКІВ.
Уже в освіті результати ЗНО (НМТ) нівелювали, увівши непрозору систему грантів. І всі ковтнули.
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15.10.2024 00:28 Ответить
 
 