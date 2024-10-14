Минздрав планирует реформировать работу МСЭК

Министерство здравоохранения предлагает реформировать работу медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в законопроекте Минздрава.

Как отмечается, документ предусматривает, что оценку ежедневного функционирования будут проводить соответствующие экспертные комиссии, сформированные в кластерных и надкластерных медучреждениях.

В перечень их функций войдут:

установление группы инвалидности,

направление пациента на дополнительное обследование,

планирование и проведение повторного обследования.

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Также законопроект предусматривает, что медицинское заключение о временной нетрудоспособности формируется на весь период продолжительности состояния, которое привело к потере трудоспособности.

Стоит заметить, что разработанный законопроект вносит изменения в 27 законов и кодексов Украины. Особое внимание уделено цифровизации МСЭК при прохождении экспертизы. Обязательность использования Электронной системы здравоохранения для принятия решений - один из антикоррупционных предохранителей, убеждены в ведомстве.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав получил более 3 тысяч жалоб на работу медико-социальных экспертных комиссий.

Кроме того, 11 октября представители СБУ и глава Минздрава Виктор Ляшко провели встречу с председателями МСЭК. Отмечалось, в частности, что силовики будут еще более жестко реагировать на факты предоставления "липовых" инвалидностей для уклонения от мобилизации.