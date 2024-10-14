Минздрав планирует реформировать работу МСЭК
Министерство здравоохранения предлагает реформировать работу медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК).
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в законопроекте Минздрава.
Как отмечается, документ предусматривает, что оценку ежедневного функционирования будут проводить соответствующие экспертные комиссии, сформированные в кластерных и надкластерных медучреждениях.
В перечень их функций войдут:
- установление группы инвалидности,
- направление пациента на дополнительное обследование,
- планирование и проведение повторного обследования.
Также законопроект предусматривает, что медицинское заключение о временной нетрудоспособности формируется на весь период продолжительности состояния, которое привело к потере трудоспособности.
Стоит заметить, что разработанный законопроект вносит изменения в 27 законов и кодексов Украины. Особое внимание уделено цифровизации МСЭК при прохождении экспертизы. Обязательность использования Электронной системы здравоохранения для принятия решений - один из антикоррупционных предохранителей, убеждены в ведомстве.
Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав получил более 3 тысяч жалоб на работу медико-социальных экспертных комиссий.
Кроме того, 11 октября представители СБУ и глава Минздрава Виктор Ляшко провели встречу с председателями МСЭК. Отмечалось, в частности, что силовики будут еще более жестко реагировать на факты предоставления "липовых" инвалидностей для уклонения от мобилизации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
експертні комісії, сформовані у кластерних та надкластерних медзакладах. Джерело:
Можу запропонувати єдину працюючу і просту реформу - 40 років ув'язнення з конфіскацією, для причетних в махінаціях. Розповсюдити це на поліцію, БЕБ, прокуратуру........................ і так аж до прибиральниць в органах держвлади. Не відразу, але через пару років країну буде не впізнати. Але навіщо нам дієві рішення? Нам потрібні все нові і нові схеми.
Уже в освіті результати ЗНО (НМТ) нівелювали, увівши непрозору систему грантів. І всі ковтнули.