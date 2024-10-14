МОЗ планує реформувати роботу МСЕК

Міністерство охорони здоров'я пропонує реформувати роботу медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у законопроєкті МОЗ.

Як зазначається, документ передбачає, що оцінку щоденного функціонування проводитимуть відповідні експертні комісії, сформовані у кластерних та надкластерних медзакладах.

До переліку їхніх функцій увійдуть:

встановлення групи інвалідності,

направлення пацієнта на додаткове обстеження,

планування та проведення повторного обстеження.

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Також законопроєкт передбачає, що медичний висновок про тимчасову непрацездатність формується на весь період тривалості стану, що призвело до втрати працездатності.

Варто зауважити, що розроблений законопроєкт вносить зміни до 27 законів та кодексів України. Особливу увагу приділено цифровізації МСЕК під час проходження експертизи. Обов'язковість використання Електронної системи охорони здоров'я для прийняття рішень – один із антикорупційних запобіжників, переконані у відомстві.

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Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ отримало понад 3 тисячі скарг на роботу медико-соціальних експертних комісій.

Крім того, 11 жовтня представники СБУ та очільник МОЗ Віктор Ляшко провели зустріч з головами МСЕК. Зазначалося, зокрема, що силовики будуть ще більш жорстко реагувати на факти надання "липових" інвалідностей для ухилення від мобілізації.