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МОЗ планує реформувати роботу МСЕК

МОЗ планує реформувати роботу МСЕК

Міністерство охорони здоров'я пропонує реформувати роботу медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у законопроєкті МОЗ.

Як зазначається, документ передбачає, що оцінку щоденного функціонування проводитимуть відповідні експертні комісії, сформовані у кластерних та надкластерних медзакладах.

До переліку їхніх функцій увійдуть:

  • встановлення групи інвалідності,
  • направлення пацієнта на додаткове обстеження,
  • планування та проведення повторного обстеження.

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Також законопроєкт передбачає, що медичний висновок про тимчасову непрацездатність формується на весь період тривалості стану, що призвело до втрати працездатності.

Варто зауважити, що розроблений законопроєкт вносить зміни до 27 законів та кодексів України. Особливу увагу приділено цифровізації МСЕК під час проходження експертизи. Обов'язковість використання Електронної системи охорони здоров'я для прийняття рішень – один із антикорупційних запобіжників, переконані у відомстві.

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Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ отримало понад 3 тисячі скарг на роботу медико-соціальних експертних комісій.

Крім того, 11 жовтня представники СБУ та очільник МОЗ Віктор Ляшко провели зустріч з головами МСЕК. Зазначалося, зокрема, що силовики будуть ще більш жорстко реагувати на факти надання "липових" інвалідностей для ухилення від мобілізації.

Автор: 

корупція (4701) медицина (2135) МОЗ (5401)


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Топ коментарі
+8
прайс виросте ще більше, бо доведеться ділитися з комісіями.
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14.10.2024 18:45
+7
Ще одну годівничку зелень для себе зробит.
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14.10.2024 18:37
+7
Все, тепер платити за фейкову інвалідність будуть в три рази дорожче.
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14.10.2024 18:45
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Ще одну годівничку зелень для себе зробит.
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14.10.2024 18:37 Відповісти
Через ЦНАП ще зроблять, як зробили отримання засобів реабілітації..
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14.10.2024 18:50 Відповісти
МОЗ хоче забратти собі цей потік. Дерьмак сам охренєл від того, наскільки ми тут країна можливостей
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14.10.2024 18:43 Відповісти
Саме так! Бо зі злочинами борються посиленням розслідуванням та резултатими ціх розслідувань, а це схоже на перерозподіл бабла
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14.10.2024 19:36 Відповісти
Так медична реформа вже ж була. "Яких вам ще, бл...ь, реформ не вистачає?"

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14.10.2024 18:44 Відповісти
прайс виросте ще більше, бо доведеться ділитися з комісіями.
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14.10.2024 18:45 Відповісти
Все, тепер платити за фейкову інвалідність будуть в три рази дорожче.
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14.10.2024 18:45 Відповісти
Бо буде втричі більше комісій, - крім звичайних, ще "кластерні" і "надкластерні".

експертні комісії, сформовані у кластерних та надкластерних медзакладах. Джерело:
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14.10.2024 18:49 Відповісти
Тобто все реформування від зелених, це створити ще експертних комісій, з відповідно прогнозованим зростанням сум хабара.
Можу запропонувати єдину працюючу і просту реформу - 40 років ув'язнення з конфіскацією, для причетних в махінаціях. Розповсюдити це на поліцію, БЕБ, прокуратуру........................ і так аж до прибиральниць в органах держвлади. Не відразу, але через пару років країну буде не впізнати. Але навіщо нам дієві рішення? Нам потрібні все нові і нові схеми.
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14.10.2024 18:48 Відповісти
О, то тепер їм доведеться ще з моз-ком ділитися.
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14.10.2024 18:52 Відповісти
Якщо реформа медицини направлена тільки на скорочення витрат., то населення України скорочується навіть швидше за ці витрати
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14.10.2024 19:29 Відповісти
Тепер збираються до реформувати пенсійну систему. Ніби то кількість пенсіонерів в Україні не скорочується і так максимальними темпами.
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14.10.2024 19:33 Відповісти
Тепер інвваліди будуть здоровіші
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14.10.2024 19:34 Відповісти
Розігнати та запровадити страхову медицину. Якось у всіх цивілізлованих країнах живуть без МСЕКІВ.
Уже в освіті результати ЗНО (НМТ) нівелювали, увівши непрозору систему грантів. І всі ковтнули.
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15.10.2024 00:28 Відповісти
 
 