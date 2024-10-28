Заявление Генштаба о переводе медиков на стабилизационные пункты бригад – неправда, - Безуглая

Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что информация Генерального штаба ВСУ о переводе медиков на стабилизационные пункты бригад не соответствует действительности.

Об этом она написала в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Генштаб ВСУ распорядился перевести не только 1/5 медиков, но и других специалистов в пехотные бригады. По всем тыловым подразделениям поступило "задание 1/5", и готовят "неугодных". Как вы помните, я уже писала, как IТ-специалистов отбирали по принципу до буквы "К" в списке. При этом никто не собирается сокращать "тепленькие" раздутые штабы и останавливать создание новых "бригад-зомби", чтобы перенаправить мобилизованных в уже действующие подразделения", - утверждает Безуглая.

По ее словам, прямо сейчас из военных госпиталей забирают как медиков, так и немедиков в различные боевые бригады. Если медику повезет получить должность по специальности, он будет работать медиком; если же нет - пойдет в пехоту.

Она также добавила, что ранее были случаи "когда медики оказывались на должностях пехотинцев, не говоря уже о других специалистах".

"После моей публикации Генштаб ВСУ заявил, что медиков переводят на стабилизационные пункты бригад и вообще все прекрасно и все неправда. Лжецы! Мало того, возникает еще вопрос: даже если все попали бы на стабпункты, то с какой целью? Спасает жизнь тот медик, который является наиболее квалифицированным и проходит регулярные ротации для повышения своего уровня. Запихнуть медиков из госпиталей на стабилизационные пункты в бригадах, чтобы они постоянно находились там и потеряли возможность оттачивать мастерство в госпиталях во время ротаций, - это такой план? А потом, когда генералы пришлют бригаде очередное боевое распоряжение "ни шагу назад", то анестезиолога можно послать и боевым медиком, он же уже принадлежит бригаде? Давайте будем забивать гвозди микроскопом, почему бы и нет?" - написала Безуглая.

Ранее она заявила, что Генштаб ВСУ поручил перевести 1/5 медиков из военных госпиталей в пехотные бригады.

В Генштабе ответили, что военных медиков не "переводят в пехоту" - они и дальше будут работать по своей непосредственной специальности.

