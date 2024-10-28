Заявление Генштаба о переводе медиков на стабилизационные пункты бригад – неправда, - Безуглая
Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что информация Генерального штаба ВСУ о переводе медиков на стабилизационные пункты бригад не соответствует действительности.
Об этом она написала в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Генштаб ВСУ распорядился перевести не только 1/5 медиков, но и других специалистов в пехотные бригады. По всем тыловым подразделениям поступило "задание 1/5", и готовят "неугодных". Как вы помните, я уже писала, как IТ-специалистов отбирали по принципу до буквы "К" в списке. При этом никто не собирается сокращать "тепленькие" раздутые штабы и останавливать создание новых "бригад-зомби", чтобы перенаправить мобилизованных в уже действующие подразделения", - утверждает Безуглая.
По ее словам, прямо сейчас из военных госпиталей забирают как медиков, так и немедиков в различные боевые бригады. Если медику повезет получить должность по специальности, он будет работать медиком; если же нет - пойдет в пехоту.
Она также добавила, что ранее были случаи "когда медики оказывались на должностях пехотинцев, не говоря уже о других специалистах".
"После моей публикации Генштаб ВСУ заявил, что медиков переводят на стабилизационные пункты бригад и вообще все прекрасно и все неправда. Лжецы! Мало того, возникает еще вопрос: даже если все попали бы на стабпункты, то с какой целью? Спасает жизнь тот медик, который является наиболее квалифицированным и проходит регулярные ротации для повышения своего уровня. Запихнуть медиков из госпиталей на стабилизационные пункты в бригадах, чтобы они постоянно находились там и потеряли возможность оттачивать мастерство в госпиталях во время ротаций, - это такой план? А потом, когда генералы пришлют бригаде очередное боевое распоряжение "ни шагу назад", то анестезиолога можно послать и боевым медиком, он же уже принадлежит бригаде? Давайте будем забивать гвозди микроскопом, почему бы и нет?" - написала Безуглая.
Ранее она заявила, что Генштаб ВСУ поручил перевести 1/5 медиков из военных госпиталей в пехотные бригады.
В Генштабе ответили, что военных медиков не "переводят в пехоту" - они и дальше будут работать по своей непосредственной специальности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Просто вум, честь і гідність нашої епохи!
ні мабуть то багато, дайте 1%, сказав "зєльйоний ПОЦ" і зібрав ще одну доріжку зі столу.
В дитинстві вірив що Хрюша і Степаша роз
По перше: А "верховний" типу не при ділах?
По друге: А америкоси тягли з допомогою більше як пів року теж винен Залужний?
І таких по третє-десяте можна запитати ще тисячу.
Той що запланував собі Чебуреки (чи що там) в Криму восени їсти -- "верховний"...
Головнокомандувач сказав дайте н-бригад для виконня... Знаєте, що йому дали?? сміття усіляки з вулиць
2. Забирають для розподілу куди завгодно.
3. Не чіпають тих, хто не мобілізований і є працівником шпиталів.
Отже, мар'яна тупенька знов якусь херню поре: вже діючих військовослужбовців командири надсилають кудись, куди вони вирішили. Не Мар'яну в окоп тягнуть, не на вулиці немобілізованих жінок "хапають". А діючих військовослужбовців.
Тепер вже командирам не можна діючим військовослужбовцям накази давати? Треба з мар'яною радитись - як командувати підрозділами?
тобто якщо якась двонога гнида скаже правду і опише реалії, то ви почнете ротяки розкривати лише через те, що воно гнидне, а не через те, що відбувається? капець, народ, щось не те у вас з світосприйняттям і місцем в цьому процесі правди і адекватності...
По друге, коли ви розкриваєте ротяку на її захист, то лише допомагаєте ворогу. Адже не бачите сумної правди, котру пишуть військові чи адекватні журналісти. Вас цікавить лише те, що запускає в маси Офіс, а не справжня картина подій.
Хамство, наглість, невихованість.... ясно зрозуміло що переді мною один з 73%, і авторитетом саме для вас є Безугла, Арестович, Боневтік, журнащлюхи з телемарафону......
Навіщо витрачати свій час на зелених зомбі? Все ж таки недаремно українці вигадали прислівя про горох, стіну і щось там про кидання одне в друге.....
Вимкніть Цензор, ввімкніть телемарафон, залишайтесь в звичному вам інформаційному просторі. Навіщо знущатись з себе та інших?
З власного досвіду я скажу так - у військовому строї також надзвичайно багато баранів і тупорогих невігласів. У мене в підрозділі були хлопці, вони були справжніми вояками, але надзвичайно примітивними особами - нічого не знали і їхня мова , то було два матюки і три вульгаризми до одного-двох нормальних слів, тому не розповідай мені про військових, я знаю всяких: і вишуканих інтелектуалів і тупориле бидло. Хоча на захист сталі всі.
І ще... не списуй все на ОП, не спрощуй проблему і не показуй її однобоко, бо це призводить до неадекватного розуміння її і неякісної, непрофесійної реакції.
І яка мені різниця, які там вояки в тебе в Німеччині, я ж в Україні. А, звісно, звісно, Старлінк біля дивану, тепер все ж просто пояснити.
Генштаб ЗСУ розпорядився перевести не лише 1/5 медиків, а й інших фахівців до піхотних бригад. По всіх тилових підрозділах надійшло "завдання 1/5", і готують "неугодних".... При цьому ніхто не збирається скорочувати "тепленькі" роздуті штаби та зупиняти створення нових "бригад-зомбі", аби перенаправити мобілізованих у вже діючі підрозділи
?
Спробую пояснити, хоча це і даремно. В юридичній практиці, є принцип "плоди отруйного дерева". Суть її в тому, що якщо дерево отруйне, то отруйними є усі його плоди. І не буває так, що на отруйному дереві виросли неотруйні плоди. В контексті цієї історії, і Безугла, вже наскільки приклала багато зусиль для паплюжіння ЗСУ, що виникає питання - чи потрібно безумовно вірити її словам? Поясню простіше - путлєр щось там базікав про корупцію в Україні. Це правда? Ми то знаємо, що так. Але чи потрібно відкривати рота, та з палаючими очами слухати його фашистські брехні? Потрібно аналізувати його слова, в пошуках там якоїсь істини? Це отруйне дерево панове.
Тому питання не стоїть в тому, що історія з медиками не правдива, питання в тому - а чи не краще почути це від когось.....хоч трохи нормального, а не...?
І вчергове для тих, хто хоче список нормальних, якщо ви не тільки народились і так і не визначились з такими людьми, то що ви робите тут, на Цензорі? А не вищите від захвату в коментарях Подоляка і Ко.
"Президентские выборы на Украине пройдут через шесть-девять месяцев", - говорит Николай Стефанчук, когда мы в узком кругу ужинаем в частном зале ресторана в городе Хмельницком. Николай Стефанчук - депутат партии "Слуга народа" Владимира Зеленского и брат влиятельного председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука - производит впечатление уверенного в своих словах человека.
"Но ведь согласно украинской конституции, для того, чтобы выборы могли состояться, сначала должен закончиться вооруженный конфликт", - напоминаю я.
"Вот именно", - кивает Стефанчук.
"На каких же условиях он закончится?"
"Россия отдает все территории, которые она захватила с 2014 года, включая весь Донбасс и Крым, и выплатит репарации", - отвечает депутат.
"Но не является ли такой сценарий несколько ... нереалистичным?"
"Абсолютно нет".
Эти слова авторитетного украинского политика настолько нас поразили, что после встречи мы отправляем ему СМС с вопросом, можно ли их цитировать. Ответ приходит немедленно: "Конечно".