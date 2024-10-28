РУС
Заявление Генштаба о переводе медиков на стабилизационные пункты бригад – неправда, - Безуглая

Нардепка від Слуги народу Мар’яна Безугла

Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что информация Генерального штаба ВСУ о переводе медиков на стабилизационные пункты бригад не соответствует действительности.

Об этом она написала в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Генштаб ВСУ распорядился перевести не только 1/5 медиков, но и других специалистов в пехотные бригады. По всем тыловым подразделениям поступило "задание 1/5", и готовят "неугодных". Как вы помните, я уже писала, как IТ-специалистов отбирали по принципу до буквы "К" в списке. При этом никто не собирается сокращать "тепленькие" раздутые штабы и останавливать создание новых "бригад-зомби", чтобы перенаправить мобилизованных в уже действующие подразделения", - утверждает Безуглая.

По ее словам, прямо сейчас из военных госпиталей забирают как медиков, так и немедиков в различные боевые бригады. Если медику повезет получить должность по специальности, он будет работать медиком; если же нет - пойдет в пехоту.

Она также добавила, что ранее были случаи "когда медики оказывались на должностях пехотинцев, не говоря уже о других специалистах".

Смотрите также: В Селидово россияне расстреливают гражданских, город практически захвачен, - "слуга народа" Безуглая

"После моей публикации Генштаб ВСУ заявил, что медиков переводят на стабилизационные пункты бригад и вообще все прекрасно и все неправда. Лжецы! Мало того, возникает еще вопрос: даже если все попали бы на стабпункты, то с какой целью? Спасает жизнь тот медик, который является наиболее квалифицированным и проходит регулярные ротации для повышения своего уровня. Запихнуть медиков из госпиталей на стабилизационные пункты в бригадах, чтобы они постоянно находились там и потеряли возможность оттачивать мастерство в госпиталях во время ротаций, - это такой план? А потом, когда генералы пришлют бригаде очередное боевое распоряжение "ни шагу назад", то анестезиолога можно послать и боевым медиком, он же уже принадлежит бригаде? Давайте будем забивать гвозди микроскопом, почему бы и нет?" - написала Безуглая.

Ранее она заявила, что Генштаб ВСУ поручил перевести 1/5 медиков из военных госпиталей в пехотные бригады.

В Генштабе ответили, что военных медиков не "переводят в пехоту" - они и дальше будут работать по своей непосредственной специальности.

Читайте также: Потеря человеческих жизней и ключевых позиций вокруг Угледара является следствием публичных заявлений Безуглой, - нардеп

Генштаб ВС (6978) медицина (2542) Безуглая Марьяна (309)
+46
показать весь комментарий
28.10.2024 21:49 Ответить
+23
Вона говорила правду, у нас свобода слова. Не подобається, дивіться тупорилий марафон з Ждановим і Світаном, там вам розкажуть про перемоги і взяття Москви. Контрнаступ літа 2023 був провальний, командував ним Залужний, я не кажу,що винен тільки він, але і Наполеона з нього ліпити не варто.
показать весь комментарий
28.10.2024 22:14 Ответить
+17
Цензор занадто багато уваги приділяє цій курві.
показать весь комментарий
28.10.2024 21:51 Ответить
безкутноє - в перзиденти!
Просто вум, честь і гідність нашої епохи!
показать весь комментарий
28.10.2024 21:43 Ответить
🤮
показать весь комментарий
28.10.2024 22:51 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2024 21:44 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2024 21:49 Ответить
роздайте їм 10ту частину з того що не встигли розікрасти на фортефікаціях на Донбасі...,

ні мабуть то багато, дайте 1%, сказав "зєльйоний ПОЦ" і зібрав ще одну доріжку зі столу.
показать весь комментарий
29.10.2024 11:10 Ответить
Іі вже не зупинити - по феису можна сказати що тупорила
показать весь комментарий
28.10.2024 21:46 Ответить
Дайте БЕЗУМНІЙ спокій. Не цитуйте постійно.
показать весь комментарий
28.10.2024 21:47 Ответить
Мабуть дитинство важке було, з печі падала бідолашна.
показать весь комментарий
28.10.2024 21:51 Ответить
яка прикрість...безугла найзапекліший патріот з шобли..
показать весь комментарий
28.10.2024 21:51 Ответить
Цеи патріот завалив Залужного
показать весь комментарий
28.10.2024 21:55 Ответить
Типа, если бы "Безумная" молчала то его не снял бы? Сомневаюсь...
показать весь комментарий
28.10.2024 21:58 Ответить
Вона підливала масла в вогонь
показать весь комментарий
28.10.2024 22:01 Ответить
Вона говорила правду, у нас свобода слова. Не подобається, дивіться тупорилий марафон з Ждановим і Світаном, там вам розкажуть про перемоги і взяття Москви. Контрнаступ літа 2023 був провальний, командував ним Залужний, я не кажу,що винен тільки він, але і Наполеона з нього ліпити не варто.
показать весь комментарий
28.10.2024 22:14 Ответить
А тебе що у марафона і у безуглої один хазяїн із адміністрації боневтіка тебе не смущає.
показать весь комментарий
29.10.2024 00:12 Ответить
Для довбойопа це норма.
В дитинстві вірив що Хрюша і Степаша роз
показать весь комментарий
29.10.2024 01:20 Ответить
контрнаступ був провальним....звісно - на Залужного навели ракету по звінку мобільного,і на місяць главком вибув з строю.влада зробила все щоб контрнаступ був провальним - від постоянного вереску і здачі планів до замаху на вище керівництво ЗСУ.а ви - *********.
показать весь комментарий
29.10.2024 06:41 Ответить
"...Контрнаступ літа 2023 був провальний, командував ним Залужний..."
По перше: А "верховний" типу не при ділах?
По друге: А америкоси тягли з допомогою більше як пів року теж винен Залужний?
І таких по третє-десяте можна запитати ще тисячу.
показать весь комментарий
29.10.2024 09:13 Ответить
я вам скажу так -- дійсно він же був Головнокомандувачем. А завдання йому таке дав хто?
Той що запланував собі Чебуреки (чи що там) в Криму восени їсти -- "верховний"...
Головнокомандувач сказав дайте н-бригад для виконня... Знаєте, що йому дали?? сміття усіляки з вулиць
показать весь комментарий
29.10.2024 10:22 Ответить
Чим він гірший від Наполеона? ЗСУ встояли перед "другою армією світу". Залишався би на посаді Хомчак, який казав що йому не потрібні ракети до "Вільхи", бо й ті 120, що лежать на складах не використовуються, чи встояла б Україна? А що стосується 23-го року, то невідомі подробиці (сподіваюсь час прояснить ситуацію) як все планувалось, узгоджувалось із партнерами, ОП, наскільки самостійно міг діяти Залужний. З поставками зброї теж були проблеми. Тоді хоч була довіра до командування, а зараз її немає.
показать весь комментарий
29.10.2024 13:09 Ответить
І на чому ваші сумніви базуються. Факт лишається фактом - і мудрі військові люди про це знають.
показать весь комментарий
29.10.2024 10:19 Ответить
Цензор занадто багато уваги приділяє цій курві.
показать весь комментарий
28.10.2024 21:51 Ответить
просто показує як воно є
показать весь комментарий
28.10.2024 21:54 Ответить
За які "новини" заплачено, те й публікують. Це називається "редакційна політика"
показать весь комментарий
28.10.2024 22:29 Ответить
з такою пикою вона не може бути курвою за замовченням
показать весь комментарий
28.10.2024 23:10 Ответить
На .... публікувати цю .....??!! Сором для редакції!

показать весь комментарий
28.10.2024 21:52 Ответить
Заздріть мовчки
показать весь комментарий
28.10.2024 22:23 Ответить
А що має статися на фронті,щоб постало питання про зняття Сцирського?(Говорили про нього ,як про "м'ясника",але йому дали кредит довіри((Кредит безлімітний,я так розумію(
показать весь комментарий
28.10.2024 21:56 Ответить
Ну да - вон - вже міста і села переривають повністью - на вїзд-виїзд - не хватає мяса....
показать весь комментарий
29.10.2024 08:48 Ответить
Безугла, безугла, безугла... Вже нудить.. Звідки воно взагалі взялося???
показать весь комментарий
28.10.2024 21:56 Ответить
Зрадників треба піаріти, щоб в майбутньому за них проголосували. А нарід у нас простий
показать весь комментарий
28.10.2024 22:45 Ответить
З Оболоні... Хоча, з 3,14зди витягли, як і усіх. А може і з пробірки, бо таке якесь особливе, на франкенштейна схоже
показать весь комментарий
29.10.2024 00:24 Ответить
Відправте її повістки роздавати на вулицях
показать весь комментарий
28.10.2024 21:56 Ответить
1. Медиків (але в основному - санітарів, санітарок і інших, немедичних, працівників шпиталів) реально забирають.
2. Забирають для розподілу куди завгодно.
3. Не чіпають тих, хто не мобілізований і є працівником шпиталів.

Отже, мар'яна тупенька знов якусь херню поре: вже діючих військовослужбовців командири надсилають кудись, куди вони вирішили. Не Мар'яну в окоп тягнуть, не на вулиці немобілізованих жінок "хапають". А діючих військовослужбовців.

Тепер вже командирам не можна діючим військовослужбовцям накази давати? Треба з мар'яною радитись - як командувати підрозділами?
показать весь комментарий
28.10.2024 21:58 Ответить
Та господи, нехай уже Генштаб переведе Безумну офісну собачку на фронт. На нуль в окопи. Створити бойове формування з самих найкращих військових - Безуглої-стратега, Тищенка-воїна, Татарова-чеченовбивцю, Пікалова-нацтгвардійця, Арестовича-гранатометчика....... і в контрнаступ. Якраз встигнуть в грудні на каву в Ялті.
показать весь комментарий
28.10.2024 22:02 Ответить
тобто ні один з коментаторів не заперечив хибність практики, котру продовжує використовувати наш "видатний штабний голова", а вас лише непокоїть некошерний образ цієї ротатої?

тобто якщо якась двонога гнида скаже правду і опише реалії, то ви почнете ротяки розкривати лише через те, що воно гнидне, а не через те, що відбувається? капець, народ, щось не те у вас з світосприйняттям і місцем в цьому процесі правди і адекватності...
показать весь комментарий
28.10.2024 22:07 Ответить
По перше, ця гниль постійно мішає правду з брехнею, задля паплюження ЗСУ. Сидіти і вишукувати шматок правди в відрі з лайном? Дякую, бажання немає.
По друге, коли ви розкриваєте ротяку на її захист, то лише допомагаєте ворогу. Адже не бачите сумної правди, котру пишуть військові чи адекватні журналісти. Вас цікавить лише те, що запускає в маси Офіс, а не справжня картина подій.
показать весь комментарий
28.10.2024 22:15 Ответить
Прізвища військових та адекватних журналістів у студію!
показать весь комментарий
28.10.2024 22:37 Ответить
Можна звісно навести приклади, це не важко, але.... якщо на 978 день повномасштабної війни, ви так і не визначились, хто чесний та адекватний, а хто чиясь 100%-ва ручна собачка, то навряд наведення прізвищ має сенс. Якщо не змогли самі зрозуміти, хто є хто, то сумніваюсь що згадані мною люди, матимуть для вас якусь вагу.
показать весь комментарий
28.10.2024 22:46 Ответить
Угу....Зрозуміло....Пустопорожня балаболка,0 без палички вирішило пукнути з дивану але пустота народжує тільки пустоту. Вибачте,що прийняв вас за мислячю людину і витратив на вас час.
показать весь комментарий
28.10.2024 22:51 Ответить
Ну от і причина, чому я не бажаю наводити приклади.
Хамство, наглість, невихованість.... ясно зрозуміло що переді мною один з 73%, і авторитетом саме для вас є Безугла, Арестович, Боневтік, журнащлюхи з телемарафону......
Навіщо витрачати свій час на зелених зомбі? Все ж таки недаремно українці вигадали прислівя про горох, стіну і щось там про кидання одне в друге.....
Вимкніть Цензор, ввімкніть телемарафон, залишайтесь в звичному вам інформаційному просторі. Навіщо знущатись з себе та інших?
показать весь комментарий
28.10.2024 23:13 Ответить
А що мислячего ви написали. Просто 0. Пукнули в пустоту.
показать весь комментарий
29.10.2024 00:16 Ответить
Диванний сенсею,я задав чуваку просте питання :назви мислячих,чесних журналістів і військових,яких можна читати і довіряти їм. Балаболка у відповідь почала молоти нісентницю і жодного прізвища. Ви теж просто пукнули в порожнечу,пукнули щоб вважалося і ви ,0,приймаєте участь у дискусії...
показать весь комментарий
29.10.2024 17:17 Ответить
Я адекватний військовий. Прізвище журналіста Махно. Ха ха ха.
показать весь комментарий
29.10.2024 03:22 Ответить
то ти не закидай пусті слова, а підкажи нам, таким "неграмотним і недолугим" тих "правильних" журналістів, які говорять "тільки правду", а заодно і військових. А якщо ти не маєш бажання вишукувати правду у відрі лайна, то не берися тут коментувати. Тут лінивих розумом і нерозумних дописувачів, таких, як ти, і так забагато стало в останній час.

З власного досвіду я скажу так - у військовому строї також надзвичайно багато баранів і тупорогих невігласів. У мене в підрозділі були хлопці, вони були справжніми вояками, але надзвичайно примітивними особами - нічого не знали і їхня мова , то було два матюки і три вульгаризми до одного-двох нормальних слів, тому не розповідай мені про військових, я знаю всяких: і вишуканих інтелектуалів і тупориле бидло. Хоча на захист сталі всі.

І ще... не списуй все на ОП, не спрощуй проблему і не показуй її однобоко, бо це призводить до неадекватного розуміння її і неякісної, непрофесійної реакції.
показать весь комментарий
28.10.2024 23:09 Ответить
Я там трохи вище для одного ОПозобмі відповів, перечитай. В принципі частково там і для тебе.
І яка мені різниця, які там вояки в тебе в Німеччині, я ж в Україні. А, звісно, звісно, Старлінк біля дивану, тепер все ж просто пояснити.
показать весь комментарий
28.10.2024 23:15 Ответить
Цікаво а що краще для виживання чи ведення бойових дій два вульгаризми і три матюки чи інститут " благородних дєвіц"? І що в підсумку закінчення війни виявиться ефективнішим примітивізм чи якийсь там ускладнизм? Яка різниця яким способом вбивати кішку? Якщо ви бачили в живу скажімо " інтелектуала" тарасика чорновіла, і якійсь час побули поруч, то картина огидна скажу я вам. Так само неприємно як поруч і з не інтелектуалом. Шерлок Холмс також був неприємним гівнюком. Але результат від нього був. Ха ха ха.
показать весь комментарий
29.10.2024 03:37 Ответить
тут взагалі цікава публіка зібралася...у більшості з них світосприйняття на рівні диванного щура в глибокому,безпечному тилу...
показать весь комментарий
28.10.2024 22:39 Ответить
В чому хибність штабу? Дронів не вистачає. Арти не вистачає. Особового складу не вистачає. Всі цивільні не хочуть втрат полів, сел, міст. Тобто як діяти? Правильно. Медиків у піхоту. І не тільки медиків. І не тільки у піхоту. Бо ниття буде, що втратили ще якусь там фігню у полі. Було би нормально коли би оця мар'янка привезла би особисто сама десятки тисяч дронів, снарядів, реб і інше і сказали би генштабу що ось вам озброєння і цим ви маєте забезпечити враження ворога без залучення медиків у піхоту. Тоді ок. А насправді вона пішла проголосувати за збільшення видатків на утримання верховної ради і прокурорів. Оце її реальна діяльність. А просто там щось десь написати писульку про її бачення реальності це хєрня. Ха ха ха.
показать весь комментарий
29.10.2024 03:19 Ответить
ти своє ха-ха-ха засунь собі знаєш куди? Якщо медиків кидати в піхоту, то таких як ти треба запускати замість дронів. може буде толк, хоча не факт. Ти своїм коротким розумом хоча б спробував подумати, що медики потрібні (причому багато і різних) для того, щоб ту ж саму піхоту (як ти виразився) хтось міг банально перев'язати правильно для початку,а потім щоб зашили правильно чи витягли осколки і, на кінець, вилікувати. Таких фахівців треба вчити багато і довго - вони не з'являються за 3-6 місяців. а в штурмові можеш піти і ти.
показать весь комментарий
29.10.2024 16:05 Ответить
а що не кажіть, а це свідчить про повну безхребетність нашого генералітету: їх змушують виконувати будь-які забаганки зеленого виродка, як-от "курська офензива", з одного боку, а з іншого - вішають на них провину за всі провали, які мали б бути відповідальністю зеленого уйобиша, як-от мобілізація!! й наші генерали анічирк, просто покірно вислуховують усі "пред'яви" дупи єлдака... й, як підсумок, бидлу на маратоні все-одно пояснять, що у нашій поразці, уже неуникненній, на жаль, винні лише вони - совкові дуболоми у лампасах...
показать весь комментарий
28.10.2024 22:05 Ответить
Я також проти генералів дуболомів в лампасах. Я також не прихильник героїзму солдата. Особисто я би став в обороні по березі ріки Дніпро. Немає мобілізації. Ок. Немає озброєння. Ок. Немає фортифікацій. Ок . І не треба. Ріка Дніпро чудова природня перешкода. Можна грамотно організувати оборону і довгий час стримувати кацапів. Я також не розумію цих генералів нахріна оті посадки штурмувати, нахріна оті міста обороняти, села. Немає забезпечення, то за Дніпро. Того що є вистачить лише на це. А всі інші нехай далі підтримують грошима інвалідизацію прокурорів і суддей. Ха ха ха.
показать весь комментарий
29.10.2024 03:03 Ответить
А ще можна цвяхи забивати і парламентаркинею, нічого страшного. Та це не відміняє, очевидно, того, що вона наразі пише правду.
показать весь комментарий
28.10.2024 22:07 Ответить
Роз'*** їх там, Мар'яна!
показать весь комментарий
28.10.2024 22:07 Ответить
Треба закінчувати вже цей балаган.
показать весь комментарий
28.10.2024 22:08 Ответить
Можливо Безугла й дурнувата, але хто спростує те що вона каже?
показать весь комментарий
28.10.2024 22:25 Ответить
Бляха. Цензор: хай вона 100 права, але цитувати безуглу… ви вже взагалі кризу маєте?
показать весь комментарий
28.10.2024 22:25 Ответить
152 бригада а ну розкажіть медикам яких відправили в піхоту...ПІЗ"ДУНИ !!
показать весь комментарий
28.10.2024 22:28 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2024 22:33 Ответить
А крім того що Безугла дура, у коментаторів є шо сказати на це
Генштаб ЗСУ розпорядився перевести не лише 1/5 медиків, а й інших фахівців до піхотних бригад. По всіх тилових підрозділах надійшло "завдання 1/5", і готують "неугодних".... При цьому ніхто не збирається скорочувати "тепленькі" роздуті штаби та зупиняти створення нових "бригад-зомбі", аби перенаправити мобілізованих у вже діючі підрозділи
?
показать весь комментарий
28.10.2024 23:05 Ответить
Генерал Марченко сказав, що воювати нічим і нікому - фронт посипався. Слава... гєнєралісімусу хрипатому. А що там на курщині? Відбірні війська чекають оточення кацапами та собакоїдами? І у нас немає ні Ар'ї Старк, ні Фродо, які б нас врятували - казки скінчились І ота тисяча вже виглядає як похоронна, от тільки хто ховатиме?
показать весь комментарий
28.10.2024 23:34 Ответить
Украина объективно слабее. Ее спасает только невероятное упорство и жертвенность, которая была присуща только коммунистическим странам прошлого. Ни одна страна Запада не смогла бы такое выдержать, да и не пыталась бы.
показать весь комментарий
29.10.2024 00:39 Ответить
Слабше тільки в ваших головах. Ізраїль об'єктивно також слабше сотень мільйонів ісламістів. І що? Достатньо лише не красти і пустити ресурс на новітнє озброєння. Просто все для фронту. І не треба мобілізацій в таких кількостях. Ворога можливо знищувати дистанційно. Тобто щоб він навіть не доходив до піхоти. Що не зрозумілого? Не пенсія якоби інваліду, а дрон в голову кацапа. І все буде ок. Якщо вибираєте життя і далі з підвищеними вимогами до комфортів і збагачень, то готуйтеся і далі втрачати населені пункти. Не хочете воювати а шукаєте причини якогось не обгрунтованого брєда. То так і скажіть. Ха ха ха.
показать весь комментарий
29.10.2024 02:53 Ответить
Бачу в коментарях, традиційно набігли члени церкви "Правда від Безуглої" і щиро яряться, чому усі не аплодують їх богині.
Спробую пояснити, хоча це і даремно. В юридичній практиці, є принцип "плоди отруйного дерева". Суть її в тому, що якщо дерево отруйне, то отруйними є усі його плоди. І не буває так, що на отруйному дереві виросли неотруйні плоди. В контексті цієї історії, і Безугла, вже наскільки приклала багато зусиль для паплюжіння ЗСУ, що виникає питання - чи потрібно безумовно вірити її словам? Поясню простіше - путлєр щось там базікав про корупцію в Україні. Це правда? Ми то знаємо, що так. Але чи потрібно відкривати рота, та з палаючими очами слухати його фашистські брехні? Потрібно аналізувати його слова, в пошуках там якоїсь істини? Це отруйне дерево панове.
Тому питання не стоїть в тому, що історія з медиками не правдива, питання в тому - а чи не краще почути це від когось.....хоч трохи нормального, а не...?
І вчергове для тих, хто хоче список нормальних, якщо ви не тільки народились і так і не визначились з такими людьми, то що ви робите тут, на Цензорі? А не вищите від захвату в коментарях Подоляка і Ко.
показать весь комментарий
29.10.2024 00:12 Ответить
Мартин Вырвал Onet.pl.

"Президентские выборы на Украине пройдут через шесть-девять месяцев", - говорит Николай Стефанчук, когда мы в узком кругу ужинаем в частном зале ресторана в городе Хмельницком. Николай Стефанчук - депутат партии "Слуга народа" Владимира Зеленского и брат влиятельного председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука - производит впечатление уверенного в своих словах человека.

"Но ведь согласно украинской конституции, для того, чтобы выборы могли состояться, сначала должен закончиться вооруженный конфликт", - напоминаю я.

"Вот именно", - кивает Стефанчук.

"На каких же условиях он закончится?"

"Россия отдает все территории, которые она захватила с 2014 года, включая весь Донбасс и Крым, и выплатит репарации", - отвечает депутат.

"Но не является ли такой сценарий несколько ... нереалистичным?"

"Абсолютно нет".

Эти слова авторитетного украинского политика настолько нас поразили, что после встречи мы отправляем ему СМС с вопросом, можно ли их цитировать. Ответ приходит немедленно: "Конечно".
показать весь комментарий
29.10.2024 01:19 Ответить
Що ви там купите? Кава в Криму, ракет на 2-3 місяці, тепер 6-9 місяців
показать весь комментарий
29.10.2024 05:46 Ответить
Так , піде у піхоту. Так ,цвяхи мікроскопом. А як ти думала. Замість скорочення видатків на верховну раду, міністрів, прокурорів, суддів, мсеків і іншого гівна і збільшення за рахунок економії кількості безпілотників , будемо збільшувати піхоту. Хто роботу піхоти буде робити? Депутатів всіх рівнів також би було непогано скоротити не на 20 відсотків, а хоча б на 50. І до нас сюди без дронів. Ти би шукала 6 млн. ухилянтів, які не стали на жоден з обліків і зняла би із своїх колег утримання на користь закупівлі озброєння. Тоді не треба би було медика у піхоту. Ха ха ха.
показать весь комментарий
29.10.2024 02:41 Ответить
👉👌 🐸🐍
показать весь комментарий
29.10.2024 05:02 Ответить
Можно по різному відноситись до Безуглої але зараз вона каже правду
показать весь комментарий
29.10.2024 09:23 Ответить
Як буда дурою так єю і залишилась - за допомоги цієї торпеди оп намагається показати шо у всьому винні військові та розколоти, шо вже й так розколоте, український соціум - https://www.youtube.com/watch?v=doBPazereu4
показать весь комментарий
29.10.2024 10:22 Ответить
Безумна тварина, зачини помійку, сволото, дирочниця , тобі тризд
показать весь комментарий
29.10.2024 11:34 Ответить
Екзорциста!!!!!
показать весь комментарий
29.10.2024 11:48 Ответить
Нажаль факти доводять що вона дуже часто говорить правду. Коли вона говорила що F 16, якій нам дали, збитий нашим же ПВО і винен командувач повітряних сил Олещук, то я їй не повірив, але Президент України Володимир Зеленський увечері 30 серпня пояснив мотиви звільнення командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука після гибелі пилота, що треба берегти людей, я зрозумів що вона говорила правду...
показать весь комментарий
29.10.2024 11:53 Ответить
Але ж при цьому давайте говорити про всю картину. Всім і так зрозуміло що в штабах є проблеми з рішеннями і т.д. В Україні наприклад засуджено лише 1,5 відсотка корупціонерів. Тобто нікого. Сотні мільярдів виводяться з країни. Звісно будуть залучати медиків і інших. Чому? Тому що не закуплене озброєння. Чому не закуплене? Тому що кошти виведені з легального поля у тінь і закордон. В тіні находяться мільйони громадян яких немає на жодному з обліків. Штучно , і завдяки мар'янці у тому ж числі, навішані броні. Що вона особисто зробила щоб медики не пішли у частини? Оснастила технікою ти місця куди зараз мають іти ті медики.? Передала дрони? Реби? Зробила фортифікації? Снаряди підвезла.? Вона як депутат зобов'язана своєю діяльністю забезпечити виділення достатньої кількості коштів на контракти по виготовленню засобів враження. Немає засобів враження значить треба більше піхоти. Немає піхоти, то немає чого нити про відступи з населених пунктів. Генерал мусить приймати рішення. Щоб не здати якесь там село він вирішив нагнати туди більше піхоти. От і вся картина. А якби вона прийшла до того генерала і спитала з нього , що з якого ти дива забираєш медиків, я тобі вже виділила достатньо засобів на оборону. Якого хєра в тебе воюють люди а не дрони? То було б зовсім інша балачка. А так вона переймається лише суто своїм збагаченням за рахунок платників податків. Я не розумію, кому ще це не зрозуміло. Ха ха ха.
показать весь комментарий
29.10.2024 13:00 Ответить
Як каже знайомий офіцер з фронту "У доповідях командуванню всі брешуть а генерали роблять вигляд що вірять в ту брехню"
показать весь комментарий
29.10.2024 12:54 Ответить
Маю ідею для кореспондентів Цензору. Їдемо в лікарню на Павлова, 103, беремо інтерв'ю в усіх підряд. Це буде бомба!
показать весь комментарий
29.10.2024 13:12 Ответить
Це моя особиста думка: війну ми програли ще у вересні 2023 року. Зараз мова йде взагалі про існування України як держави. А Україну знищать не громадяни РФ, а знищать громадяни нашої держави своїми діями або бездіяльністю. Примітка: РФ мала бути написана маленькими буквами.
показать весь комментарий
30.10.2024 08:54 Ответить
 
 