Сырский распорядился перевести в пехоту не только медиков, но и авиатехников, - Безуглая. ДОКУМЕНТ
Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая утверждает, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал распоряжение перевести в пехоту военных медиков и авиатехников.
Об этом она написала в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Лжецы из Командования медицинских сил ВСУ во главе с "придворным" генералом Казмирчуком переводят медиков в пехоту согласно распоряжению Сырского. Обратите внимание: учитывается пригодность к службе без ограничений в пехоте, а НЕ УРОВЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ", - написала Безуглая.
Также она опубликовала документ, который требует у командиров воинских частей "провести отбор, изучение военнослужащих, которые по состоянию здоровья пригодны к военной службе без ограничений для перемещения их в боевые воинские части и в срок до 21.10.2024 составить ведомости отобранных военнослужащих, которые запланированы для перемещения из подчиненных воинских частей (подразделений)".
Документ ссылается на приказ Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского "О проведении неотложных мероприятий комплектования боевых воинских частей" и имеет целью обеспечить качественное "доукомплектование подготовленным личным составом, достижение боевых возможностей воинских частей, выполняющих задачи по отражению вооруженной агрессии Российской Федерации, воинских частей, которые формируются и восстанавливают боеспособность, за счет назначения (перемещения) личного состава из небоевых воинских частей (подразделений)".
Документ подписан Командующим Медицинских сил ВСУ генерал-майором медицинской службы Анатолием Казмирчуком.
Что предшествовало?
Ранее Безуглая заявила, что Генштаб ВСУ поручил перевести 1/5 медиков из военных госпиталей в пехотные бригады.
В Генштабе ответили, что военных медиков не "переводят в пехоту" - они и дальше будут работать по своей непосредственной специальности.
Впоследствии нардеп назвала это заявление неправдой.
