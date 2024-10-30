РУС
Сырский распорядился перевести в пехоту не только медиков, но и авиатехников, - Безуглая. ДОКУМЕНТ

Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая утверждает, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал распоряжение перевести в пехоту военных медиков и авиатехников.

Об этом она написала в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Лжецы из Командования медицинских сил ВСУ во главе с "придворным" генералом Казмирчуком переводят медиков в пехоту согласно распоряжению Сырского. Обратите внимание: учитывается пригодность к службе без ограничений в пехоте, а НЕ УРОВЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ", - написала Безуглая.

Также она опубликовала документ, который требует у командиров воинских частей "провести отбор, изучение военнослужащих, которые по состоянию здоровья пригодны к военной службе без ограничений для перемещения их в боевые воинские части и в срок до 21.10.2024 составить ведомости отобранных военнослужащих, которые запланированы для перемещения из подчиненных воинских частей (подразделений)".

Читайте также: "Слуга народа" Безуглая: Нужно готовить круговую оборону Павлограда и Изюма. Чем занимается Сырский?

Документ ссылается на приказ Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского "О проведении неотложных мероприятий комплектования боевых воинских частей" и имеет целью обеспечить качественное "доукомплектование подготовленным личным составом, достижение боевых возможностей воинских частей, выполняющих задачи по отражению вооруженной агрессии Российской Федерации, воинских частей, которые формируются и восстанавливают боеспособность, за счет назначения (перемещения) личного состава из небоевых воинских частей (подразделений)".

Документ подписан Командующим Медицинских сил ВСУ генерал-майором медицинской службы Анатолием Казмирчуком.

Читайте также: "Слуга народа" Безуглая требует от Сырского опровергнуть, что он на даче, а от Баргилевича – что он задержан на взятке

Документ про переведення військових медиків у бойові частини

Пост Безуглої про розпорядження Сирського

Что предшествовало?

Ранее Безуглая заявила, что Генштаб ВСУ поручил перевести 1/5 медиков из военных госпиталей в пехотные бригады.

В Генштабе ответили, что военных медиков не "переводят в пехоту" - они и дальше будут работать по своей непосредственной специальности.

Впоследствии нардеп назвала это заявление неправдой.

Александр Сырский (724) Безуглая Марьяна (309) Командование медицинских сил (22) Казмирчук Анатолий (5)
А перевести депутатів в піхоту - Сирськии не дав наказу?
30.10.2024 22:40 Ответить
Та ні, треба продовжувати їсти гівно з марафону. Де у нас все ідеально і кожен день по три населені пункти ніхто не захоплює з часів зміни Залужного на сирського, а через два три місяці будемо всі пить кохве в Криму.
30.10.2024 22:45 Ответить
Сирський етнічний москаль він знищує українську Армію зсередини....
30.10.2024 22:48 Ответить
Люди,граждане нашей страны уничтожают и армию и страну,отказываясь воевать, они автоматически сдают родную землю оккупантам. А потом, будут возмущаться, что оказались в России.
31.10.2024 14:29 Ответить
Коли тебе шльондру зелену на передову відправлять.
31.10.2024 14:40 Ответить
Щоб запліднити?
31.10.2024 16:26 Ответить
