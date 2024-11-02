В настоящее время ВСУ сдерживают одно из мощнейших наступлений войск РФ с начала полномасштабного вторжения, - Сырский

Ситуация на фронте продолжает оставаться сложной. Активные боевые действия, которые продолжаются на отдельных направлениях требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений.

Об этом сообщил в телеграм-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас Вооруженные Силы Украины сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения.

Он также проинформировал о разговоре с делегацией Вооруженных Сил Чешской Республики во главе с начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Карелом Ржегкой.

"Чехия является преданной союзницей Украины и стала инициатором ряда критически важных инициатив, среди которых стоит отметить коалицию по развитию возможностей артиллерии, бронетанковой техники, а также авиационной коалиции и коалиции интегрированной системы ПВО/ПРО.

В завершение разговора поблагодарил генерал-лейтенанта Карела Ржегке и, в его лице, правительство и народ Чешской Республики за поддержку Украины и выразил надежду на продолжение практической реализации действующих инициатив", - написал Сырский.