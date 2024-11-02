В настоящее время ВСУ сдерживают одно из мощнейших наступлений войск РФ с начала полномасштабного вторжения, - Сырский
Ситуация на фронте продолжает оставаться сложной. Активные боевые действия, которые продолжаются на отдельных направлениях требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений.
Об этом сообщил в телеграм-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас Вооруженные Силы Украины сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения.
Он также проинформировал о разговоре с делегацией Вооруженных Сил Чешской Республики во главе с начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Карелом Ржегкой.
"Чехия является преданной союзницей Украины и стала инициатором ряда критически важных инициатив, среди которых стоит отметить коалицию по развитию возможностей артиллерии, бронетанковой техники, а также авиационной коалиции и коалиции интегрированной системы ПВО/ПРО.
В завершение разговора поблагодарил генерал-лейтенанта Карела Ржегке и, в его лице, правительство и народ Чешской Республики за поддержку Украины и выразил надежду на продолжение практической реализации действующих инициатив", - написал Сырский.
Невже наші військові, наша Армія, остання наша надія і опора цього не розуміють???
Дешевше воювати українцями аніж будувати " лінію Манергейму". На то розуму не вистачає.
Може в цьому є і доля правди але зараз є ближні бої і підготовленому бійцеві набагато легше вижити в ньому чим новачку, до того як подивишся як окопи викопані у відео з передка, один прильот і підрозділу кінець, ніхто не вчить навіть як правильно організовувати оборону, всі вчаться в бою, оплачуючи це дорогою ціною.
Взагалі людей потрібно підводити до боїв.А не з учебки кидати сразу на нуль.У людей великі очі і не розуміння що робити.Втрати бригад страшні.
🔹6 квадроциклів;
🔹3 прально-душових комплекси;
🔹пересувна авторемонтна майстерня;
🔹300 FPV-дронів «Старк» 8";
🔹400 FPV-дронів «Вирій» 8";
🔹300 FPV-дронів «Вирій» 10";
🔹16 Mavic 3T;
🔹2 планери для комплексу «Н10 Poseidon»;
🔹32 комплекси купольного РЕБ «Шатро» 4Д на рамі;
🔹15 додаткових модулів до «Шатро» 3Д;
🔹15 детекторів дронів «Ванільний цукорок»;
🔹27 комплектів супутникової системи Starlink «Аdaptis»;
🔹15 ЕсоFlow;
🔹8 генераторів;
🔹132 пічки;
🔹456 шин для HMMWV, ЗІЛ, МАЗ, УРАЛ, КрАЗ;
🔹вантаж електроніки.
Цей чималий список - це замовлення, яке отримане від Сил ССО, десантників та морських піхотинців, інженерних та розвідувальних батальйонів. І це ще 37 000 000 грн, які інвестовано Фондом Порошенка і частково ГО "Справа Громад" у помсту ворогу та нашу Перемогу.
Бажаючим донатити в ГО "Справа Громад":
ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
ІНШІ БАНКИ - 5375 4115 0177 8331
"Для перевезення чергового вантажу зранку потрібно сплатити рахунки перевізникам на 215 000 гривень. Там лише коліс для вантажівок понад 400 штук...
А ми в повній... глибоко, бо всі кошти витратили на додатковий вантаж. Ситуація анекдотична та тупа, але й ще просто жахлива. Боги логістики, ага.
Не планував цього робити, але от тут ну ТРИНДЕЦЬ як потрібна термінова допомога.
ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
ІНШІ БАНКИ - 5375 4115 0177 8331
USDT (TRC20) THXQSYA2s1bKRBgqQaPjgHqW77834GmuDX
Всі реквізити: https://spgr.org.ua/uk/donate/ "
Сьогодні це добро пішло на фронт, Значить, люди задонатили і Бірюков заплатив.
Але: так "ж..." в нього не вперше, і не востаннє. Зі зрозумілих причин... Бабло у волонтерів ніколи зайвим не буває...
І що, стримали?
За 2 місяці кацапи захопили в 5.5 разів більше території, ніж за весь минулий рік…
То тобі є чим пишатись?!
Алёё... Сырский хватит брехни ...