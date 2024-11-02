РУС
Новости Война
В настоящее время ВСУ сдерживают одно из мощнейших наступлений войск РФ с начала полномасштабного вторжения, - Сырский

Олександр Сирський

Ситуация на фронте продолжает оставаться сложной. Активные боевые действия, которые продолжаются на отдельных направлениях требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений.

Об этом сообщил в телеграм-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас Вооруженные Силы Украины сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения.

Он также проинформировал о разговоре с делегацией Вооруженных Сил Чешской Республики во главе с начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Карелом Ржегкой.

Также читайте: Сырский распорядился перевести в пехоту не только медиков, но и авиатехников, - Безуглая. ДОКУМЕНТ

"Чехия является преданной союзницей Украины и стала инициатором ряда критически важных инициатив, среди которых стоит отметить коалицию по развитию возможностей артиллерии, бронетанковой техники, а также авиационной коалиции и коалиции интегрированной системы ПВО/ПРО.

В завершение разговора поблагодарил генерал-лейтенанта Карела Ржегке и, в его лице, правительство и народ Чешской Республики за поддержку Украины и выразил надежду на продолжение практической реализации действующих инициатив", - написал Сырский.

боевые действия (4929) Александр Сырский (732)
Потужно та незламно з прокурорами-інвалідами в авангарді
02.11.2024 11:34 Ответить
Витягуите вже тиловиків - в нас же мільионна армія - а на передку 300 тис
02.11.2024 11:32 Ответить
Хабарі давалися не для того щоб їх витягували на фронт.
02.11.2024 11:43 Ответить
Витягуите вже тиловиків - в нас же мільионна армія - а на передку 300 тис
02.11.2024 11:32 Ответить
Хабарі давалися не для того щоб їх витягували на фронт.
02.11.2024 11:43 Ответить
кацап,а що там на Курщині та Бєлгородчині?
02.11.2024 11:59 Ответить
Зрозуміло що на Курщині а на Бєлгородчині що?
02.11.2024 12:42 Ответить
я взагалі то до кацапа звертався,ти що кацап?
02.11.2024 13:21 Ответить
Та звертайся до кого хочеш, просто живу тут, недалеко кордон с Бєлгородчиною, який прикривають а орки Кабами розбили наші села в прикордонній смузі км на 10 мінімум. То що там на Бєлгородчині, може тобі видніше з заходу а то ми тут поряд і не знаємо?
02.11.2024 15:24 Ответить
Ух,ти який жук,в тебе все "розбили" а ти на Цензорі сидиш та скиглиш,потвора смердюча,повзи за своїм дружбаном-кацапом,ну ти розумієш куди,"дочь афіцера" дірява.
02.11.2024 16:47 Ответить
Приїдь сюди, подивись на це все, з людьми поспілкуйся, і потім , може, перестанеш ахінею писати.
02.11.2024 17:39 Ответить
куди-сюди,саме не знаєш де мешкаєш,ботяра обіссяна,тьху гидота.
02.11.2024 18:27 Ответить
Читати вмієш все а не тільки те що тобі хочеться? Вище читай, хоча тобі марно щось про реальність, живи в зелених казках від марафону.
02.11.2024 18:42 Ответить
мені твій марафон і нах...не потрібен, разом з тобою,ботяра заригана.
02.11.2024 19:14 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2024 12:18 Ответить
А ти будеш далі в клубі тусити?
02.11.2024 12:06 Ответить
Клуби . качалки . туса -- це все моє а зараз я в клубі під 70 р
02.11.2024 13:30 Ответить
Потужно та незламно з прокурорами-інвалідами в авангарді
02.11.2024 11:34 Ответить
Всі заможні люди стали інвалідами, або здриснули за кордон.
показать весь комментарий
Якби ж то так ,хитро@пі слуги протягують в ВР законопроект ,щоб той в кого високі доходи(зарплата) мали бронь , мов вони економічно "підтримують" . Ото ж і видно які зарплати в прокурорів та суддів та інших чиновників.
02.11.2024 11:47 Ответить
🙏
02.11.2024 11:34 Ответить
"Оновлення ресурсів". Що мається на увазі, в техніці чи в живій силі? Чи у всьому разом? А резерв про який говорив Зеленський, далі недоукомплектований?
показать весь комментарий
Сирський в своїй голові "стримує"
показать весь комментарий
Рішення про відставку Залужного було продиктоване прагненням "не допустити стагнації по лінії фронту, яка негативно впливає на суспільні настрої", зазначив Подоляк.
02.11.2024 12:03 Ответить
Не допустили
показать весь комментарий
https://suspilne.media/808253-budanov-za-pivtora-dva-misaci-nastup-rosian-pide-na-spad/
02.11.2024 11:41 Ответить
буданов это блогер-гадалка, другими словами баба базарная
02.11.2024 12:43 Ответить
Буданов: за півтора-два місяці наступ росіян піде на спад
показать весь комментарий
У соцопитуваннях прдоляка-єрмака-гундоса про політиків, яких підтримують українці Буданов набагато вище Порошенка. Хуцпа думає, що намалюють то і буде?
показать весь комментарий
Сосії вистачить максимум на місяць.тут він був трохи неправий.
показать весь комментарий
Публікація від 7 серпня. Два міяця скоро вже мине. Чекаємо і подивимося.
показать весь комментарий
Засырское чмо!!!!! Оно про посырает Украину!!!!! Пнх!!! Верните Залужного!!!
показать весь комментарий
При Зеленському ,який з Єрмаком розмінував Чонгар ,і відкрив всі шляхи для наступу на південь. Залужний ніяк не міг на це вплинути.
показать весь комментарий
Нечего разминировать - зеленский с дермаком их и НЕ минировали
показать весь комментарий
З вчорашніх повідомлень військових:
показать весь комментарий
Це остання хвиля дрисні,максимум місяць і вони здаються.
показать весь комментарий
Здуються
показать весь комментарий
Интересно,когда в бой вступят полицаи,прокуроры,подактивцы,таможенники и сын бакашки,когда корейцы и уззкие подойдут к Конча Заспе или уже под Луцком?
показать весь комментарий
під Монако точно "вступят")
показать весь комментарий
І тому боєздатні бригади бігають по полях курщини.
показать весь комментарий
Цей сирський зрадник, поставлений кодлом мерзотників тихо і підло угробити Українську Армію, здати території, міста і села і відкрити фронт по прямій команді з кремля і за згодою з Банкової.
Невже наші військові, наша Армія, остання наша надія і опора цього не розуміють???
02.11.2024 11:47 Ответить
Розуміють, але діють по своєму -йдуть в сзч. В сзч насправді йдуть не тільки ухилянти, но і патріоти, які на фронті з 2022 ,або навіть з 2014 року. Бо не можуть більше терпіти цей безлад, хаос, жополизство, і відношення до людей, як до скоту.
показать весь комментарий
Йдуть в СЗЧ, тому що їх цілеспрямовано знищують!
показать весь комментарий
Давно не вірив Гундосу Потужному, а зараз не вірю і Сирському. Він неоднократно брехав на угоду Боневтіку, але після того, коли він заявив, що зупинили наступ на Донбасі-більше йому не вірю. Приходиться правдиву інформацію шукати через декілька правдивих блогерів і експертів, до яких відношу Бутусова і карти діпстейт.
показать весь комментарий
А може пора грамотно застосовувати людей, і не кидати їх у лобову атаку з переважаючим по кількості ворогом, в посадку без оборонних споруд?? Бо на відміну від зброї- люди це невідновні втрати.
показать весь комментарий
"Вимагають оновлення укр підрозділів "
Дешевше воювати українцями аніж будувати " лінію Манергейму". На то розуму не вистачає.
показать весь комментарий
Цього не було в оманських домовленностях
показать весь комментарий
А син Баканова завершує зведення маєтку під Києвом на землі, купленій за втричі заниженою вартістю........ Джерело:
показать весь комментарий
Здається Сирський повинен увійти в історію разом з Зелею як "Потужні просірателі Донбасу"
показать весь комментарий
Ви принижуєте їх мету - сдачу України.
показать весь комментарий
"вбивці України"
показать весь комментарий
На покровсчькому напрямку в військах тотальний безлад.Йде відверто брехлива інформаця по позиціях.Кидають взагалі непідготовлені бригади.Навіть не бойові підрозділи які по закону не мають права бути в зоні бойових дій.Це вже кримінал для командування.Відсутність фортифікацій і ліній оборони.Оце все до чого призвела бусифікація всіх підряд і абсолютно для галочки БЗВП.Люди гинуть бригадами.За це потрібно судити Сирського ! Ми втрачаємо зараз тисячі людей яких можна було зберегти.Такого не було навіть під Бахмутом і Авдіївкою.
показать весь комментарий
Прі чьом тут zєлєнськай?
показать весь комментарий
БЗВП для галочки була і під Бахмутом, знав людей які вже пропали безвісті і яким в учебці казали вас там навчать, просто якщо послухати голову Харківського ОВА, то вони мислять що снаряду чи Кабу пох. хто буде на опорнику чи підготовлений військовий чи ні і тому не хочуть витрачати ресурси на підготовку.

Може в цьому є і доля правди але зараз є ближні бої і підготовленому бійцеві набагато легше вижити в ньому чим новачку, до того як подивишся як окопи викопані у відео з передка, один прильот і підрозділу кінець, ніхто не вчить навіть як правильно організовувати оборону, всі вчаться в бою, оплачуючи це дорогою ціною.
показать весь комментарий
Саме так.На тому напрямку викопати навіть окоп в 50 см це проблема.В більшості навіть нічим його викопати.Хіба що руками.Зараз почалася маштабна дронова війна.Виживання навіть в окопах мінімальне.Втрати неймовірні.Ми фактично помінялися місцями з орками про закиданя людьми.
Взагалі людей потрібно підводити до боїв.А не з учебки кидати сразу на нуль.У людей великі очі і не розуміння що робити.Втрати бригад страшні.
показать весь комментарий
одні стримують, а інші - пристосовуються або й непогано заробляють
показать весь комментарий
Брехуни на брехунах і брехунами поганяють.
показать весь комментарий
Нічого фатального не відбувається. Якщо не пощастить, будуть втрачені Донецька і Луганська області. Потім почнеться новий етап, нова боротьба.
показать весь комментарий
Да в'є..ть його добряче по голові, щоб його головнокомандуюча потужність отримала таки контузію з можливість пускати з рота лише піну.
показать весь комментарий
Сьогодні зранку https://t.me/PresidentPoroshenko/11128 Петро Порошенко з командою (ГО "Справа Громад") вирушив на фронт з великою передачею, яка закриває потреби 18 бригад. Отже, пішло в ЗСУ:
🔹6 квадроциклів;
🔹3 прально-душових комплекси;
🔹пересувна авторемонтна майстерня;
🔹300 FPV-дронів «Старк» 8";
🔹400 FPV-дронів «Вирій» 8";
🔹300 FPV-дронів «Вирій» 10";
🔹16 Mavic 3T;
🔹2 планери для комплексу «Н10 Poseidon»;
🔹32 комплекси купольного РЕБ «Шатро» 4Д на рамі;
🔹15 додаткових модулів до «Шатро» 3Д;
🔹15 детекторів дронів «Ванільний цукорок»;
🔹27 комплектів супутникової системи Starlink «Аdaptis»;
🔹15 ЕсоFlow;
🔹8 генераторів;
🔹132 пічки;
🔹456 шин для HMMWV, ЗІЛ, МАЗ, УРАЛ, КрАЗ;
🔹вантаж електроніки.
Цей чималий список - це замовлення, яке отримане від Сил ССО, десантників та морських піхотинців, інженерних та розвідувальних батальйонів. І це ще 37 000 000 грн, які інвестовано Фондом Порошенка і частково ГО "Справа Громад" у помсту ворогу та нашу Перемогу.
Бажаючим донатити в ГО "Справа Громад":
ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
ІНШІ БАНКИ - 5375 4115 0177 8331
показать весь комментарий
Ще позавчора https://t.me/budem_bambit/3966 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад" , бідкався, що нема бабла оплатити перевезення цього добра на фронт... Він писав:

"Для перевезення чергового вантажу зранку потрібно сплатити рахунки перевізникам на 215 000 гривень. Там лише коліс для вантажівок понад 400 штук...
А ми в повній... глибоко, бо всі кошти витратили на додатковий вантаж. Ситуація анекдотична та тупа, але й ще просто жахлива. Боги логістики, ага.

Не планував цього робити, але от тут ну ТРИНДЕЦЬ як потрібна термінова допомога.
ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
ІНШІ БАНКИ - 5375 4115 0177 8331
USDT (TRC20) THXQSYA2s1bKRBgqQaPjgHqW77834GmuDX
Всі реквізити: https://spgr.org.ua/uk/donate/ "

Сьогодні це добро пішло на фронт, Значить, люди задонатили і Бірюков заплатив.
Але: так "ж..." в нього не вперше, і не востаннє. Зі зрозумілих причин... Бабло у волонтерів ніколи зайвим не буває...
показать весь комментарий
У цього потужнього Сирського будь яка атака "найпотужніша за історію людства", а по суті злив тих хто залишився.
показать весь комментарий
Говнокомандувачів - на мило!
показать весь комментарий
ЗСУ стримує, кажете?
І що, стримали?
За 2 місяці кацапи захопили в 5.5 разів більше території, ніж за весь минулий рік…
То тобі є чим пишатись?!
показать весь комментарий
Чи скажеш «подякуйте, що не здали ще більше»?!
показать весь комментарий
Часто ложная информация идет наверх. С ложью в армии нужно бороться, - нардеп "Голоса", воин Костенко Источник:

Алёё... Сырский хватит брехни ...
показать весь комментарий
Жопорукому командуванню скільки поповнення не дай, завжди мало буде, а кацапу тільки дурень довірить командувати.
показать весь комментарий
молись Богу потужно, Саша, щоб дав розуму керувати
показать весь комментарий
