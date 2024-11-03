УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6416 відвідувачів онлайн
Новини
7 643 59

Європа готується до зміни відносин зі США у разі перемоги Трампа, - The Washington Post

Колишній президент США Дональд Трамп

Європейські чиновники розробляють стратегію щодо того, як уникнути торгівельної війни зі, як регулювати безпекову політику і як поводитися з Дональдом Трампом на дипломатичному рівні, якщо він виграє президентські вибори у США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.

Видання пише, що переживши одне президентство Трампа, європейські політики кажуть, що вони краще підготовлені до другого. Вони розробляють різні плани на випадок непередбачуваних ситуацій у сфері безпеки і торгівлі. Проте в деякому сенсі вони визнають, що Європа зараз менш пристосована до того, щоб мати справу з Трампом, ніж це було раніше, йдеться в матеріалі.

"Інтерв'ю з 15 керівниками, політиками, дипломатами і провідними аналітиками з п'яти європейських країн свідчать про те, що незалежно від того, хто переможе, регіон очікує майбутня перевірка реальності своєї залежності від Сполучених Штатів", - йдеться в матеріалі.

У WP нагадують, що кандидатка від демократів Камала Гарріс оголосила альянс НАТО "залізним". Але деякі високопоставлені європейські чиновники і дипломати вважають, що на посаді президента вона скоріше піде слідами президента Барака Обами, ніж президента Джо Байдена, і переключить увагу США на Східну Азію.

Читайте: Плани Трампа щодо припинення війни в Україні можуть бути неприйнятними для Путіна, - WP

"Незалежно від того, хто переможе на виборах в США, увага США в майбутньому буде все більше зосереджуватися на Індо-Тихоокеанському регіоні. Європейцям доведеться робити ще більше для своєї безпеки", – сказав у інтерв'ю The Washington Post речник Міністерства оборони Німеччини Міхаель Штемпфле.

Але в переважній більшості занепокоєння, висловлені європейськими чиновниками, зосереджені на Трампі. За словами дипломатів, оперативна група швидкого реагування в штаб-квартирі ЄС в першу чергу зосереджена на розробці стратегії його повернення.

Минулого разу, коли Трамп був на посаді, він запровадив тарифи на сталь і алюміній з Європейського Союзу. Але цього разу він заявляє, що піде далі. Він агітує за найбільш значне підвищення тарифів за останні майже сто років. Видання зазначає, що Німеччина, яка є частою мішенню Трампа, виглядає особливо вразливою.

Також читайте: У разі повернення Трампа до влади у США "Європа не зможе залишатися провоєнною", - Орбан

Також WP пише, що прихильність Трампа до України в її війні проти Росії є невизначеною. Щоб застрахуватися від можливого розвороту Білого дому щодо України, європейські чиновники наголосили на необхідності проштовхнути пакети допомоги до листопадових виборів. Нове командування НАТО також перебрало на себе частину обов'язків Пентагону щодо координації військової допомоги Києву.

Європейські країни також збільшують свої військові витрати до найвищого рівня з часів холодної війни.

Європейські чиновники визнають, що втрата підтримки США в галузі оборони завдасть нищівного удару. Війна в Україні чітко показала, наскільки важко європейцям буде вистояти самотужки і наскільки високими є ставки, пише видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Політика Гарріс щодо України може бути рішучішою, ніж в адміністрації Байдена, - аналітик Вітмор

Автор: 

США (23598) Євросоюз (13767) Трамп Дональд (6303)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Трамп нагадує мені Джозефа Патріка Кеннеді. Той теж виступав проти військової допомоги Британії і за хороші відносини з Гітлером, за ізоляціонізм і за вихід США з європейської політики.
Цей рудий придурок думає, що він може щось таке запропонувати путіну і путін одразу зупинить війну. А після того як путін пошле Трампа на хєра з переговорами, у нас є величезний шанс на третю світову
Для ідіотів: я писав не полДжона Фітцджеральда Кеннеді, а про його батька - американського олігарха мафіозі, такого Трампа сторічної давності
показати весь коментар
03.11.2024 22:07 Відповісти
+11
Як у тому анєхдоті: « спи, Абраша, нехай тепер Ізі голова болить».
З перемогою трампа не тільки нам буде хєрово, а і вся Європа буде в афує.
показати весь коментар
03.11.2024 22:08 Відповісти
+11
Але ж страшну ціну заплатив Кенеді старший. Його старший син загинув у повітряному бою над Атлантикою. Майбутній президент Кеннеді пішов на війну, бо у штабі у нього був роман з шпигункою і ледь не втопився, коли їх корабель потопили японці. А потім його вбив прорадянський Освальд. І брата його вбив араб пізніше.
показати весь коментар
03.11.2024 22:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всі запасаються парасольками, бо Трамп буде мочитися в обличчя!!
показати весь коментар
03.11.2024 22:04 Відповісти
Взагалі-то він мочиться зараз, а потім буде діяти нахабно і жорстко без реверансів.
показати весь коментар
03.11.2024 22:49 Відповісти
ХАРРИС НЕОЖИДАННО ОПЕРЕЖАЕТ ТРАМПА В АЙОВЕ- Последние дни кампании - Рашкин & Абрамсон
показати весь коментар
04.11.2024 02:48 Відповісти
Перемога Харріс = перемога Америки! Дай то Бог!
показати весь коментар
04.11.2024 10:11 Відповісти
Нічого, трампло знюхається з ****** і буде у них потужне співробітництво!
показати весь коментар
03.11.2024 22:06 Відповісти
Там же і аутист Маск допоможе чим зможе. Технології , космос, будиночок на Марсі.
показати весь коментар
03.11.2024 22:10 Відповісти
Трамп нагадує мені Джозефа Патріка Кеннеді. Той теж виступав проти військової допомоги Британії і за хороші відносини з Гітлером, за ізоляціонізм і за вихід США з європейської політики.
Цей рудий придурок думає, що він може щось таке запропонувати путіну і путін одразу зупинить війну. А після того як путін пошле Трампа на хєра з переговорами, у нас є величезний шанс на третю світову
Для ідіотів: я писав не полДжона Фітцджеральда Кеннеді, а про його батька - американського олігарха мафіозі, такого Трампа сторічної давності
показати весь коментар
03.11.2024 22:07 Відповісти
Але ж страшну ціну заплатив Кенеді старший. Його старший син загинув у повітряному бою над Атлантикою. Майбутній президент Кеннеді пішов на війну, бо у штабі у нього був роман з шпигункою і ледь не втопився, коли їх корабель потопили японці. А потім його вбив прорадянський Освальд. І брата його вбив араб пізніше.
показати весь коментар
03.11.2024 22:11 Відповісти
Судячи з того що розповідав один бос італійської мафії із своїх мемуарів в тюрьмі, то вони допомагали електорально прийти йому до президенства так як мали дружні стосунки з його батьком, агітували і т.д., а син потім всіх кинув та почав боротьбу з мафією і це багато кому сильно не подобалось.
показати весь коментар
03.11.2024 22:55 Відповісти
Освальд нікого не вбивав. Це давно всім відомо. Де ви літаєте у своєму невігластві?
показати весь коментар
03.11.2024 23:12 Відповісти
А чому тоді Освальда так швидко вбили?
показати весь коментар
03.11.2024 23:33 Відповісти
Спитайте спецслужб чому вони прибрали єдиного підозрюваного
показати весь коментар
04.11.2024 00:04 Відповісти
Конспірологія
показати весь коментар
04.11.2024 07:42 Відповісти
А наймолодший, Едвард відмовився від участі в президентських перегонах, але сенатором, тобто політиком був.Помер своєю смертю десь в 2005 році...
показати весь коментар
04.11.2024 07:00 Відповісти
Ну хоч йому пощастило.
показати весь коментар
04.11.2024 18:27 Відповісти
Для Европи мало що зміниться. Лише прийдеться більше витрачати на НАТО і власну обороноздатність.
Що стосується України - примус до територіальних поступок #уйлу і таким чином закінчення війни лише дозволить Европі повернутись до закупівлі дешевої нафти й газу у кацапів.
Лише Східній Европі буде неприємно від сусідства з віссю зла, яка перемогла імпотентний Захід, та хто ж їх питатиме?
показати весь коментар
03.11.2024 22:08 Відповісти
хм. після тих ядерних погроз пустити Лондон під воду, а Париж і Берлін перетворити в труху, ти справді вважаєш, що Європа буде купувати у кацапів енергоносії, щоб викормити ще більшого монстра? навряд чи...
показати весь коментар
03.11.2024 22:19 Відповісти
"https://forbes.ua/ru/news/es-zmenshiv-spozhivannya-rosiyskogo-gazu-yogo-chastka-u-importi-skorotilas-do-18-11092024-23562 Доля российского газа в импорте Евросоюза сократилась с 45% в 2021 году до 18% в июне 2024 года" - тобто ще кормлять

А потім "... щоб викормити ще більшого монстра? навряд чи..."
показати весь коментар
03.11.2024 23:30 Відповісти
та ясно, що ще кормлять. всякі Орбани і Фіци..
показати весь коментар
04.11.2024 12:58 Відповісти
Не тільки ядерних погроз, а і війни в Україні також! А війна- це не просто погрози.
показати весь коментар
04.11.2024 07:03 Відповісти
Члени Євросоюзу заздалегідь склали список заходів у відповідь на випадок, якщо Трамп значно збільшить мита на імпорт продукції з ЄС.

починається торгова війна
показати весь коментар
03.11.2024 22:24 Відповісти
Як у тому анєхдоті: « спи, Абраша, нехай тепер Ізі голова болить».
З перемогою трампа не тільки нам буде хєрово, а і вся Європа буде в афує.
показати весь коментар
03.11.2024 22:08 Відповісти
Та мабуть не тільки Європа, його засоси з пуйлом і сі навряд чи щось хороше принесуть самій Америці. І в тому, що він однозначно буде ліквідовувати демократичні засади і інституції (як наш недонапаліон) я навіть не сумніваюсь.
показати весь коментар
03.11.2024 22:44 Відповісти
BBC

B чому сумнівів немає, то це в здатності Трампa задіювати президентські повноваження для виконання двох головних передвиборчих обіцянок, які мають вирішальне значення для американської економіки і світу в цілому.

Перше - торгівельна війна з Китаєм і Європою. Трамп збирається ескалювати її. За його першої каденції в Білому домі він обклав усі китайські товари митом в 25% і підвищив ряд мит на європейські товари. Покарати Китай і ЄС не вийшло, тому що за все заплатили американські споживачі.

Тепер Трамп обіцяє піти далі та підвищити мито до 60%, а заодно обмежити ввезення в США машин та інших товарів, виготовлених на китайських фабриках у сусідній Мексиці, що поставить хрест на вільній торгівлі ще і в Північній Америці. Більше того, Трамп загрожує імпортними тарифами Європі, а також американським компаніям, які виводять виробництво за кордон, і країнам, які не бажають користуватися доларом у міжнародних розрахунках.

Bloomberg Economics підрахували, що мита Трампа потенційно завдадуть США економічної школи в розмірі 0,8-1,3% ВВП до кінця наступного президентського терміну в 2028 році. Це гігантські гроші: американський ВВП зараз складає майже 30 трильйонів доларів, а через 4 роки, згідно з прогнозами МВФ, перевищить 34 трильйони.
показати весь коментар
03.11.2024 22:13 Відповісти
"Чому дивуватися більше: тому, що Америка значно випередила інші розвинуті країни в економічному зростанні, уникнувши вищої інфляції, чи тому, що Байдена за це не хвалять?" - написав економіст Пол Кругман і додав графік зростання економік США і єврозони.

Десяток його американських колег із елітного клубу нобелівських лауреатів у відкритому листі підтримали Гарріс.

"У кожного з нас свої погляди на ту чи іншу економічну політику, але ми в цілому вважаємо, що економічна програма Гарріс дозволить покращити здоров'я нації, стійкість економіки, збільшить інвестиції та робочі місця. Вона набагато краще контрпродуктивної економічної програми Дональда Трампа", - йдеться в листі.
показати весь коментар
03.11.2024 22:15 Відповісти
Не пишіть дурниці якщо він реально почне нагинати Китай для нас це великий позитив як і для економіки штатів, та там буде тимчасовий кризис але почне повертатись виробництво.

А щодо нас це ослабить головного союзника орків у якого тільки прямий експорт в штати то 460 млрд. значна частина економіки.

Тільки от я сумніваюсь що він зможе піти проти китайського лоббі, може завершити як Кенеді. Максимум поверне то мито що було 25% та закриє очі на реекспорт з Мексики, Британії та ЄС.
показати весь коментар
03.11.2024 23:01 Відповісти
Ten Top Influential Economists Today
https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-economists-today#krugman Paul Krugman

https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-economists-today#stiglitz Joseph E. Stiglitz

https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-economists-today#piketty Thomas Piketty

https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-economists-today#duflo Esther Duflo

https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-economists-today#banerjee Abhijit Banerjee

https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-economists-today#sen Amartya Sen

https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-economists-today#sachs Jeffrey Sachs

https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-economists-today#zucman Gabriel Zucman

https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-economists-today#solow Robert Solow

https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-economists-today#akerlof George Akerlof
показати весь коментар
03.11.2024 23:16 Відповісти
Чому серед того списку немає ЗЕ
показати весь коментар
04.11.2024 11:17 Відповісти
Як обклав тоді митом кит. товари, так потім ці мита швидко послабив. Це виявився лише інструмент трампа для досягнення його політичних цілей, на той момент - тиску з Китаю на Пн.Корею. Мага пропаганда це подала ледь не як економічна війна трампа проти Китаю, так само як і міфічне зниження трампом світових цін на нафту😁
показати весь коментар
03.11.2024 23:19 Відповісти
Хрен його зна , як воно буде! Трамп непередбачуваний!
показати весь коментар
03.11.2024 22:14 Відповісти
Чим це він такий непередбачуваний?
Він в президенти тікає від тюрми - от від цього і треба починати, подивіться в історії як діяли ті, хто тримався за владу боячись відповідальності за свої "добрі справи".
показати весь коментар
03.11.2024 22:38 Відповісти
Тобто буквально подивитись на Зеленського
показати весь коментар
04.11.2024 09:28 Відповісти
Ну ще можна глянути на дату народження чергового зеленого сраколиза
показати весь коментар
04.11.2024 10:15 Відповісти
Йой, як страшно!
показати весь коментар
03.11.2024 22:18 Відповісти
Якщо трампакс переможе расєйські госдупівці на радощах шампанським позаливаються по самі брови
показати весь коментар
03.11.2024 22:32 Відповісти
Не Трамп переможе - а мільйони американців що за нього проголосували і підтримують його політику.
Це означатиме що американці хочуть торгової війни з Європою і дружбу з росією - а Трамп лише їх поводир.
показати весь коментар
03.11.2024 22:53 Відповісти
Перемога трампакса - каюк демократії в Америці і не тільки. Американці, ДУМАЙТЕ! Не голосуйте за кремлівську підстилку трампакса, бо буде біда. Подивіться на Україну і те чмо, що вибрали в 19 році українці.
показати весь коментар
03.11.2024 22:55 Відповісти
Трамп програє вибори. Переможе вже гарантовано Камала Харіс. Засудженим злочинцям і крім того рашистським агентам дорога у Білий дім закрита.
показати весь коментар
03.11.2024 23:22 Відповісти
Трамп нагадує Муссоліні , навіть манери такі ж . До речі згадала -батько Трампа був ку-клус -клановець . В 1927 році його арештували на мітінгу ку-клус клана в Квінсі . А Трамп ненавидить кольорових . Тут стаття--https://www.newsweek.com/was-donald-trump-father-kkk-1864382
показати весь коментар
03.11.2024 23:56 Відповісти
из вашей ссылки:

Vice's report states, none of the articles prove that Fred Trump was a member of the Klan and he could have been a bystander.

There is nothing in the original New York Times report that suggests he was and, as stated, Fred Trump was discharged after his arrest.

Journal of Urban History, which discussed Fred Trump's arrest in detail and the KKK's presence in Queens at the time, also notes that non-Klan observers were arrested too
показати весь коментар
04.11.2024 02:50 Відповісти


показати весь коментар
04.11.2024 09:06 Відповісти
як на мою думку він більше єльцина нагадує але це нічого не вирішує, а ось невже його прихильники вірять в те що він якось може впливати на *****? клоун, ентертейнер і людина яка свої статки заробила медійним бізнесом може впливати на гебіста-педофіла? камон еврібаді клоуни можуть лише розважати і аж ніяк не впливати на гебню, тим більше що він маріонетка з ниточками за які енергійно смикають корпорації яким вигідно його 2 срок
показати весь коментар
04.11.2024 11:04 Відповісти
Його виборці , це такі як наші 73 % в 2019 році .
показати весь коментар
04.11.2024 12:48 Відповісти
CNN
-
Трамп, який заявив у Пенсільванії в неділю, що шкодує про те, що залишив Білий дім у 2021 році, завершує кампанію 2024 року так, як він її розпочав - роздаючи мішанину з жорстокої, зневажливої риторики та неодноразових попереджень, що він не прийме поразки, якщо вона настане.
показати весь коментар
04.11.2024 00:22 Відповісти
А хто назвав прихильників Трампа сміттям? Хто назвав прихильників Трампа та його самого фашистами? Це не зневажлива риторика?
показати весь коментар
04.11.2024 10:19 Відповісти
Невже Байден чи Камала?
показати весь коментар
04.11.2024 10:49 Відповісти
та от ви дійсно сміття, якщо з України вболіваєте за трампа...
але пруф в студію, бо там від трампа такі історії, що в пенсильванії їдять домашній улюбленців...
показати весь коментар
04.11.2024 12:46 Відповісти
У Европы позиция иждивенца. Они хотят только то что выгодно им. Мы цивилизованные, красивые, белые, у нас эйфелевая башня, значит Америка должна заботиться о нас. Хотя без США они хвастливое и болтливое пустое место.
показати весь коментар
04.11.2024 01:52 Відповісти
На ілюстративному фото у цій статті-обличчя пацієнта якоїсь клініки, щоправда у костюмі.
показати весь коментар
04.11.2024 08:26 Відповісти
Победит Камала-- будете получать оружие по чайной ложке как последний год. Трамп -- возможно и ничего не получите, но если нефть упадет в цене до хотя бы 45-48 долларов, это будет гораздо лучше. И не факт что оружие не даст. Он как никак первым дал оружие, разбомбил кацапской аэродром в Сирии, отутюжил вагнеровскую пехоту и тд. Веселее будет однозначно с Трампом, это не куколд.
Я лично буду голосовать за третьего или четвертого кандидата, но ясный красный что для Америки Трамп это единственный вариант.
показати весь коментар
04.11.2024 08:29 Відповісти
Сховай рога , смердить кацапом .
показати весь коментар
04.11.2024 12:50 Відповісти
Що ж ви, цензори, злякалися і терміново видалили мій безневинний коментар? Це у вас така свобода слова? Трампа та його прихильників можна обзивати як завгодно, а європейських соціалістів кривдити не можна? Дивіться, лишився один день до виборів у США. Якщо переможе Трамп, я подивлюся з задоволенням, як ви будете на льоту перевзутися.
показати весь коментар
04.11.2024 10:24 Відповісти
ти хто і звідки, спершу розповіш, а потім тут розкидуй звинувачення на адресу громадян України
показати весь коментар
04.11.2024 12:48 Відповісти
Ухилян Юрій вирішив нас повчати )))
показати весь коментар
04.11.2024 12:49 Відповісти
і подумати не міг, що в Німеччині є "магівці"...
показати весь коментар
04.11.2024 12:49 Відповісти
Трамп! - Х@й, Камала!
показати весь коментар
04.11.2024 13:15 Відповісти
 
 