Європа готується до зміни відносин зі США у разі перемоги Трампа, - The Washington Post
Європейські чиновники розробляють стратегію щодо того, як уникнути торгівельної війни зі, як регулювати безпекову політику і як поводитися з Дональдом Трампом на дипломатичному рівні, якщо він виграє президентські вибори у США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.
Видання пише, що переживши одне президентство Трампа, європейські політики кажуть, що вони краще підготовлені до другого. Вони розробляють різні плани на випадок непередбачуваних ситуацій у сфері безпеки і торгівлі. Проте в деякому сенсі вони визнають, що Європа зараз менш пристосована до того, щоб мати справу з Трампом, ніж це було раніше, йдеться в матеріалі.
"Інтерв'ю з 15 керівниками, політиками, дипломатами і провідними аналітиками з п'яти європейських країн свідчать про те, що незалежно від того, хто переможе, регіон очікує майбутня перевірка реальності своєї залежності від Сполучених Штатів", - йдеться в матеріалі.
У WP нагадують, що кандидатка від демократів Камала Гарріс оголосила альянс НАТО "залізним". Але деякі високопоставлені європейські чиновники і дипломати вважають, що на посаді президента вона скоріше піде слідами президента Барака Обами, ніж президента Джо Байдена, і переключить увагу США на Східну Азію.
"Незалежно від того, хто переможе на виборах в США, увага США в майбутньому буде все більше зосереджуватися на Індо-Тихоокеанському регіоні. Європейцям доведеться робити ще більше для своєї безпеки", – сказав у інтерв'ю The Washington Post речник Міністерства оборони Німеччини Міхаель Штемпфле.
Але в переважній більшості занепокоєння, висловлені європейськими чиновниками, зосереджені на Трампі. За словами дипломатів, оперативна група швидкого реагування в штаб-квартирі ЄС в першу чергу зосереджена на розробці стратегії його повернення.
Минулого разу, коли Трамп був на посаді, він запровадив тарифи на сталь і алюміній з Європейського Союзу. Але цього разу він заявляє, що піде далі. Він агітує за найбільш значне підвищення тарифів за останні майже сто років. Видання зазначає, що Німеччина, яка є частою мішенню Трампа, виглядає особливо вразливою.
Також WP пише, що прихильність Трампа до України в її війні проти Росії є невизначеною. Щоб застрахуватися від можливого розвороту Білого дому щодо України, європейські чиновники наголосили на необхідності проштовхнути пакети допомоги до листопадових виборів. Нове командування НАТО також перебрало на себе частину обов'язків Пентагону щодо координації військової допомоги Києву.
Європейські країни також збільшують свої військові витрати до найвищого рівня з часів холодної війни.
Європейські чиновники визнають, що втрата підтримки США в галузі оборони завдасть нищівного удару. Війна в Україні чітко показала, наскільки важко європейцям буде вистояти самотужки і наскільки високими є ставки, пише видання.
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Цей рудий придурок думає, що він може щось таке запропонувати путіну і путін одразу зупинить війну. А після того як путін пошле Трампа на хєра з переговорами, у нас є величезний шанс на третю світову
Для ідіотів: я писав не полДжона Фітцджеральда Кеннеді, а про його батька - американського олігарха мафіозі, такого Трампа сторічної давності
Що стосується України - примус до територіальних поступок #уйлу і таким чином закінчення війни лише дозволить Европі повернутись до закупівлі дешевої нафти й газу у кацапів.
Лише Східній Европі буде неприємно від сусідства з віссю зла, яка перемогла імпотентний Захід, та хто ж їх питатиме?
А потім "... щоб викормити ще більшого монстра? навряд чи..."
починається торгова війна
З перемогою трампа не тільки нам буде хєрово, а і вся Європа буде в афує.
B чому сумнівів немає, то це в здатності Трампa задіювати президентські повноваження для виконання двох головних передвиборчих обіцянок, які мають вирішальне значення для американської економіки і світу в цілому.
Перше - торгівельна війна з Китаєм і Європою. Трамп збирається ескалювати її. За його першої каденції в Білому домі він обклав усі китайські товари митом в 25% і підвищив ряд мит на європейські товари. Покарати Китай і ЄС не вийшло, тому що за все заплатили американські споживачі.
Тепер Трамп обіцяє піти далі та підвищити мито до 60%, а заодно обмежити ввезення в США машин та інших товарів, виготовлених на китайських фабриках у сусідній Мексиці, що поставить хрест на вільній торгівлі ще і в Північній Америці. Більше того, Трамп загрожує імпортними тарифами Європі, а також американським компаніям, які виводять виробництво за кордон, і країнам, які не бажають користуватися доларом у міжнародних розрахунках.
Bloomberg Economics підрахували, що мита Трампа потенційно завдадуть США економічної школи в розмірі 0,8-1,3% ВВП до кінця наступного президентського терміну в 2028 році. Це гігантські гроші: американський ВВП зараз складає майже 30 трильйонів доларів, а через 4 роки, згідно з прогнозами МВФ, перевищить 34 трильйони.
Десяток його американських колег із елітного клубу нобелівських лауреатів у відкритому листі підтримали Гарріс.
"У кожного з нас свої погляди на ту чи іншу економічну політику, але ми в цілому вважаємо, що економічна програма Гарріс дозволить покращити здоров'я нації, стійкість економіки, збільшить інвестиції та робочі місця. Вона набагато краще контрпродуктивної економічної програми Дональда Трампа", - йдеться в листі.
А щодо нас це ослабить головного союзника орків у якого тільки прямий експорт в штати то 460 млрд. значна частина економіки.
Тільки от я сумніваюсь що він зможе піти проти китайського лоббі, може завершити як Кенеді. Максимум поверне то мито що було 25% та закриє очі на реекспорт з Мексики, Британії та ЄС.
https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-economists-today#krugman Paul Krugman
https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-economists-today#stiglitz Joseph E. Stiglitz
https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-economists-today#piketty Thomas Piketty
https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-economists-today#duflo Esther Duflo
https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-economists-today#banerjee Abhijit Banerjee
https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-economists-today#sen Amartya Sen
https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-economists-today#sachs Jeffrey Sachs
https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-economists-today#zucman Gabriel Zucman
https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-economists-today#solow Robert Solow
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Він в президенти тікає від тюрми - от від цього і треба починати, подивіться в історії як діяли ті, хто тримався за владу боячись відповідальності за свої "добрі справи".
Це означатиме що американці хочуть торгової війни з Європою і дружбу з росією - а Трамп лише їх поводир.
Vice's report states, none of the articles prove that Fred Trump was a member of the Klan and he could have been a bystander.
There is nothing in the original New York Times report that suggests he was and, as stated, Fred Trump was discharged after his arrest.
Journal of Urban History, which discussed Fred Trump's arrest in detail and the KKK's presence in Queens at the time, also notes that non-Klan observers were arrested too
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Трамп, який заявив у Пенсільванії в неділю, що шкодує про те, що залишив Білий дім у 2021 році, завершує кампанію 2024 року так, як він її розпочав - роздаючи мішанину з жорстокої, зневажливої риторики та неодноразових попереджень, що він не прийме поразки, якщо вона настане.
але пруф в студію, бо там від трампа такі історії, що в пенсильванії їдять домашній улюбленців...
Я лично буду голосовать за третьего или четвертого кандидата, но ясный красный что для Америки Трамп это единственный вариант.