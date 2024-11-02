РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8628 посетителей онлайн
Новости
7 006 69

Трамп не хочет, чтобы его обвинили в поражении Украины, - экс-спецпредставитель США Волкер

Курт Волкер

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп не хочет, чтобы при его возможной каденции Украина потерпела поражение и его сделали за это ответственным.

Такое мнение на Киевском форуме по безопасности высказал специальный представитель правительства США по переговорам по делам Украины (2017-2019) Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Когда речь идет о Трампе, вокруг него есть люди, которые мощно поддерживают Украину, и конечно, есть те, кто этого не делает. Но их мотивы обычно - личные. Что касается самого Трампа, он не хочет провала. Он не хочет, чтобы при его власти Украина потерпела поражение и чтобы его сделали за это ответственным", - высказался он.

Также читайте: Война в Украине связана с рядом других конфликтов в мире, если ее не остановить, то придется решать проблему глобальной войны, - Волкер

Волкер привел в пример войну в Афганистане, когда Трамп соглашался с действующим американским лидером Джо Байденом, что пребывание там войск США не является долгосрочными интересами Вашингтона.

"Однако он сам не вывел войска, понимая, что это потенциально может стать катастрофой. Он прямо заявлял, что этого не будет делать, и, как мы видели, вывод войск из Афганистана при Байдене произвел не очень хорошее впечатление. Поэтому здесь так же в отношении Украины: Трамп не хочет, чтобы она проиграла", - заявил бывший спецпредставитель американского правительства.

Читайте также: Трамп назвал "больными" людей, считающих его другом РФ: Это просто абсурд

Что касается Украины, 45-1 президент США также не желает ее поражения, отметил Волкер. Трамп часто обвиняет Байдена в слабости и убежден, что "Америка должна снова стать сильной". Волкер предполагает, что после выборов Трамп мог бы "позвонить Путину и потребовать отвода войск", хотя неизвестно, произойдет ли это.

Автор: 

Трамп Дональд (6703) Волкер Курт (637)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Чого тільки не скажеш щоб стати президентом.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:27 Ответить
+9
Але схоже що Трамп ще більше не хоче щоб його звинуватили в поразці московії.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:27 Ответить
+8
Судя по экзит-полам из пурпурных штатов краснеть трампону ни за что не придётся.
Разве что на киче после жаркой ночи с сильно загоревшими сокамерниками.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Судя по экзит-полам из пурпурных штатов краснеть трампону ни за что не придётся.
Разве что на киче после жаркой ночи с сильно загоревшими сокамерниками.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:16 Ответить
ага , я теж читав
показать весь комментарий
02.11.2024 19:18 Ответить
Перемога трампа буде поразкою України.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:26 Ответить
чого так? з чого ти це взяв? ти ж стверджуєш, що на федерації є партії миру, які проти війни. то якесь в тебе роді роздвоєння. )) ладно, то все лірика. а є рельність. от хто такий ти і хто такий Курт Волкер? Волкер - це досить фаховий дипломат, спеціальний представник США в Україні за часів каденції Пороха і Трампа. Він наближений до найвищих посадових кіл у Штатах, незалежно від партії хто сдить там в Білому домі. і головне. на це всіх тут присутніх прошу звернути увагу. Ще у минулому році наприкінці весни чи на початку літа під час свого візиту в Одесу, Волкер сказав, що Україні виділять черговий пакет допомоги у 60 лярдів. Тобто він це сказав на два місяці раніше, як Байден подав свій запит у Конгрес, щоб України виділили цей пакет допомоги. Тобто цей пан Волкер дуже багато чого знає. І він є великим прихильником і другом України.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:41 Ответить
за часів каденції Пороха і Трампа.

показать весь комментарий
02.11.2024 19:57 Ответить
і Волкер і Порошенко є фаховими дипломатами і політиками, зайвого на шкоду своїм державам і партіям не скажуть; навпаки до останнього будуть обстоювати своїх.

Інше питання, наскільки варто обстоювати...

ЗІ: Волкер, певно, розраховує на державну посаду в держдепі, якщо Трамп переможе.
показать весь комментарий
02.11.2024 20:07 Ответить
то дуже добре. для нас. бо чим більше таких, як Волкер у команді Трампа, то тим менше там буде тих ізоляціоністів маговців.
показать весь комментарий
02.11.2024 20:20 Ответить
само собою.
Хоча я розраховую на більше: на програш Трампа і відбудову республіканської партії на засадах, з якими йшли на вибори Рейган, Маккейн і Ніккі Хейлі.
показать весь комментарий
02.11.2024 20:54 Ответить
Що б там трамп не казав перед виборами, то все не варте виїденого яйця. Бо є одне, що не можуть розвіяти ніякі аргументи: прийшовши до влади трамп буде ламати демократію і створювати диктатуру і грунт для довічного правління. І не кажіть мені, що я не права, бо про це свідчить його непереборне бажання влізти в Овальний кабінет, щоб уникнути тюрми. Він буде зубами триматися за владу, якщо вдасться її отримати. Ця тварина угробить Америку.
показать весь комментарий
02.11.2024 21:49 Ответить
та ні. скажу. ви дійсно неправі.
показать весь комментарий
02.11.2024 21:52 Ответить
Поживемо, побачимо. Де аргументи вашої впевненості? Я свій аргумент привела. Він не закінчив ламати систему, бо був впевнений в своїй другій каденції. Зараз він буде діяти набагато жорсткіше.
показать весь комментарий
02.11.2024 22:04 Ответить
Якийсь рудий підор півроку блокував військову допомогу Україні а ти в цей час знаходився у звичному для себе летаргічному стані
показать весь комментарий
02.11.2024 20:08 Ответить
тут мова про Волкера. про те, що Волкер ще в травні-червні знав, що Україні мають виділити пакет у 60 лярдів. звідки він про це міг знати? коли Байден попросив цей пакет у Конгресу тільки в серпні-вересні, тобто на кілька місяців пізінше, ніж це озвучив Волкер.
показать весь комментарий
02.11.2024 20:35 Ответить
1.ти ж мене запитав з чого ти взяв (перемога трампа -поразка України) я тобі відповів
2.Це може свідчити й про те що пан Волкер розраховує на теплє місце в адміністрації трампа є ще пан Болтон теж великий друг України який розповів про справжню політику рудого хряка
показать весь комментарий
02.11.2024 20:57 Ответить
ну а я про що. відповідь Волкера куди авторитетніша, ніж твоя. Волкера говорив, що Україні виділять допомогу у 60 лярдів? говорив. про це він сказав ще у травні 23-го року. значить знав. а Байден про це сказав у серпні 23-го року. тобтр пізніше, ніж Волкер. значить, Волкер не збрехав. тобто йому вірити можна. а ти своєю заявою про те, що "перемога Трампа - це поразка України" то ти просто висловив свою думку. ось і все. різниця між твоєю заявою і заявою Волкера. Звичайно, що адекватна людина повірить заяві Волкера, ніж твоїй заяві.
показать весь комментарий
02.11.2024 21:57 Ответить
А тут сайт такий що всі висловлюють свої думки.
В Біблії сказано "По ділам їх пізнаєте їх"так от трамп тривалий блокував допомогу Україні що призвело до тяжких жертв для ЗСУ а ******* про те що він бомбив би маскву.....балачки для телепнів....щодо курта волкера -це може бути чергова передвиборча технологія.
показать весь комментарий
02.11.2024 22:09 Ответить
та ніхто і не забороняв тобі висловлювати думку. просто
показать весь комментарий
02.11.2024 22:39 Ответить
...просто тут питання в тому, що Волкеру повірять більше, ніж тобі.
показать весь комментарий
02.11.2024 22:40 Ответить
Я ж про це і пишу що використання волкера за три дні до виборів і є передвиборчою технологією.щодо іншого Бог дав кожній людині свободу вибору і я обома руками за, хочеш бути ідіотом- будь ним.
показать весь комментарий
02.11.2024 22:46 Ответить
а хто використав Волкера, коли він у минулому році в травні сказав, що Україні буде виділено пакет допомоги у 60 лярдів доларів?
показать весь комментарий
02.11.2024 22:58 Ответить
До чого тут травень?якщо ми вже у листопаді 2024 го.і ді Джей венс написав про заморозку війни на лінії фронту.
показать весь комментарий
02.11.2024 23:03 Ответить
до того, що Волкер не збрехав.
показать весь комментарий
02.11.2024 23:13 Ответить
не буде
показать весь комментарий
02.11.2024 20:41 Ответить
не факт
показать весь комментарий
03.11.2024 00:19 Ответить
пан Курт Волкер, безперечно, друг України,
але трамп вже призначив винних за свою поразку в Україні - ЗЄлю та Байдена.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:31 Ответить
Экзит-пол это такое. За базар не ответят. Это не является тайной. Посмотрите букмекерские ставки. Там народ своими деньгами рискует делая прогнозы.
Шансы на победу исходя из ставок:
Трамп - 62%
Харрис - 37%
показать весь комментарий
02.11.2024 20:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vszGgHIvvDs Машина для голосования
показать весь комментарий
02.11.2024 20:50 Ответить
Букмекерские ставки примерно то же, что и предсказания астрологов.
показать весь комментарий
02.11.2024 21:35 Ответить
А рыжие вообще краснеют? Я не расист, просто пришло в голову.
показать весь комментарий
02.11.2024 21:30 Ответить
За грязные ху#ловские деньги и рыжие краснеют.
показать весь комментарий
02.11.2024 21:34 Ответить
Колишній президент США Дональд Трамп в інтерв'ю The Wall Street Journal заявив, що погрожував очільнику Кремля Володимиру Путіну "вдарити по центру Москви".
показать весь комментарий
02.11.2024 19:17 Ответить
І якою була реакція путіна?
показать весь комментарий
02.11.2024 19:22 Ответить
Спитаємо інакше - а він про це знав?
показать весь комментарий
03.11.2024 08:03 Ответить
Путін знає ВСЕ, бо він ВЄСДЄссущій і ВЄСДЄсрущій!
показать весь комментарий
04.11.2024 10:05 Ответить
Чого тільки не скажеш щоб стати президентом.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:27 Ответить
Та якось погуй, хто там з вас кого в гімно суне, або схарчить.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:22 Ответить
Але схоже що Трамп ще більше не хоче щоб його звинуватили в поразці московії.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:27 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2024 19:28 Ответить
сьогодні у всіх праздник:
кацапи празднуют 1 000-ний день "взятія Кієва".
американці навпаки - тисячний день "нєвзятія Києва"

тільки українцям сумно
показать весь комментарий
02.11.2024 19:45 Ответить
тисячний день повномасштабного вторгнення буде 19 листопада. Сьогодні - 983-тій
показать весь комментарий
02.11.2024 20:20 Ответить
Українцям сумно, а мудрому наріду - 1000 гривень від слуг.
показать весь комментарий
02.11.2024 22:56 Ответить
Щоб Трампа не звинуватили у поразці України, Трампу достатньо заявити під присягою, що у поразці України винуватий Байден, тільк Байден і нікто крім Байдена.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:28 Ответить
Трампу брехати, як дурню з гори котитись, для нього присяга пусті слова, воно і в судах бреше, як шолудивий пес.
показать весь комментарий
02.11.2024 21:54 Ответить
DW

Пенсильванія - найголовніший штат, бо серед усіх "хитких" штатів дає найбільше голосів виборщиків (19), які обирають главу Білого дому. За лічені дні до виборів симпатії у Пенсильванії розділилися майже порівну: 49 на 49. У деяких опитуваннях Трамп випереджає Гарріс на один відсотковий пункт, або ще менше.

Долю виборів можуть визначити кілька десятків тисяч голосів, і це можуть бути голоси з українським акцентом. У Пенсильванії мешкає друга за чисельністю українська діаспора Америки - понад 100 тисяч. За кого проголосують вони?

Точну відповідь на ці питання не знає ніхто, такі опитування не проводяться. Публікації в американській пресі дають підстави припускати, що більшість українських американців у Пенсильванії проголосують за Гарріс, але Трамп теж може розраховувати на чималу підтримку.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:29 Ответить
Очікується, що сім штатів стануть ключовими для обрання наступного президента Сполучених Штатів: Арізона, Вісконсин, Північна Кароліна, Джорджія, Мічиган, Невада та Пенсільванія.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:36 Ответить
Цікаво в https://www.youtube.com/watch?v=vszGgHIvvDs якому це штаті
показать весь комментарий
02.11.2024 20:52 Ответить
Тим часом конгресвумен-республіканка українського походження від 5-го округу в штаті Індіана Вікторія Спарц перебуває на міцних позиціях та найімовірніше легко виграє свій третій термін у Конгресі, стверджують експерти.

показать весь комментарий
02.11.2024 23:17 Ответить
Больше на Виктора похож
показать весь комментарий
03.11.2024 12:53 Ответить
при Трампе Томагавки точно получим
показать весь комментарий
02.11.2024 19:29 Ответить
путін, перелогинься
показать весь комментарий
02.11.2024 19:36 Ответить
Коли йдеться про Трампа, навколо нього є люди, які потужно підтримують Україну
Коли з'являються новини, що хтось з республіканців підтримує збільшення військової підтримки - це постійно маленькі групи в кілька (до п'яти) республіканців.
Більшості по барабану, це стосується обох партій.
Україні потрібне збільшення допомоги, тому що залишення її на тому ж рівні - це продовження поразок на полі бою і потім капітуляція.

Він не хоче, щоб за його влади Україна зазнала поразки і щоб його зробили за це відповідальним
Маячня, він звинуватить в усьому Байдена. Волкер такий наївний або вважає інших наївними.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:33 Ответить
A great leader can never lose. His leadership can only lead to a succession of spectacular victories. Any defeat or setback is always somebody else's fault. Find someone easy to hate, mostly because of their physical attributes, and you can blame them forever for anything That goes wrong. People will like that - simple minds like it when things are made simple for them.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:36 Ответить
А Волкеру це навіщо? - за Трампа вписуватись
показать весь комментарий
02.11.2024 19:40 Ответить
він респ, може щось в адміністрації трампа капне
показать весь комментарий
02.11.2024 19:46 Ответить
Так - профукав / 2017 - 2019/
показать весь комментарий
02.11.2024 19:55 Ответить
А тепер пригадаймо висловлювання Трампа про цю війну:
-
-
-
-
-
-
-
Хто вважає, що Трамп збільшить допомогу Україні - хворий на голову. З іншого боку, з Гарріс Україна прийде до того ж результату, тільки не на початку 2025 року, а через рік. Бо збільшувати допомогу Гарріс також не буде. Зате Південну Корею і Тайвань готові захищати ядерною зброєю, падли.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:57 Ответить
https://youtu.be/xExg-Q5D-HI?t=5002 1+1 випустило сюжет , є згадка, що Обама пропонував віддати Крим
Та й Байден тепер у всьому звинувачує Обаму
показать весь комментарий
02.11.2024 21:02 Ответить
Як Гарріс може збільшити чи зменшити допомогу, якщо питання нового пакету допомоги взагалі навіть не обговорюється, його навіть не планують, не те щоб він дійшов до конгресу.
показать весь комментарий
03.11.2024 07:27 Ответить
Ага. Так Тампон назовет сдачу Украины победой и миром. Остальное доделают его многочисленные политтехнологи которые и армия интернет ботов которые сейчас заполнили весь интернет. Еще и нобелевскую премию мира себе потребует.
показать весь комментарий
02.11.2024 20:19 Ответить
А потім буде заява,а що таке поразка)))
показать весь комментарий
02.11.2024 20:28 Ответить
Єдине в чому я впевнений що Трамп таки хоче стати президентом.
показать весь комментарий
02.11.2024 20:31 Ответить
"Коли йдеться про Трампа, навколо нього є люди, які потужно підтримують Україну, ЦЕ ХТО ТАКІ.?Якщо навіть сам "трамбон" навіть не згадує.що для переговорів з куйлом .спочатку потрібно,щоб він вивів всіх своїх вбивць з території України???
показать весь комментарий
02.11.2024 20:44 Ответить
мабуть, в першу чергу ді джей венс - йому першому положено "підтримати" Україну

.
показать весь комментарий
02.11.2024 21:25 Ответить
Той ді джей хоча б не приховує свою позицію, висловлюється прямо.
показать весь комментарий
03.11.2024 08:10 Ответить
Та ладно. Під час тієї піврічної паузи М. Джонсону намагались звинуватити у тому, що українці мають своїми тілами замінювати нестачу зброї. Так це чмо відповіло щось на кшталт того, що вони (республіканці) не братимуть на себе відповідальність за помилки демократів.
показать весь комментарий
02.11.2024 21:32 Ответить
Якби республіканська партія була здоровою, то не підпустила би такого блазня
і банкрота до політики, як ледацюга Трамп,
який профукав 400 мільйонів батьківських грошей.
А тепер він хоче профукати всю Америку !
показать весь комментарий
03.11.2024 00:52 Ответить
 
 