Трамп не хочет, чтобы его обвинили в поражении Украины, - экс-спецпредставитель США Волкер
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп не хочет, чтобы при его возможной каденции Украина потерпела поражение и его сделали за это ответственным.
Такое мнение на Киевском форуме по безопасности высказал специальный представитель правительства США по переговорам по делам Украины (2017-2019) Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Когда речь идет о Трампе, вокруг него есть люди, которые мощно поддерживают Украину, и конечно, есть те, кто этого не делает. Но их мотивы обычно - личные. Что касается самого Трампа, он не хочет провала. Он не хочет, чтобы при его власти Украина потерпела поражение и чтобы его сделали за это ответственным", - высказался он.
Волкер привел в пример войну в Афганистане, когда Трамп соглашался с действующим американским лидером Джо Байденом, что пребывание там войск США не является долгосрочными интересами Вашингтона.
"Однако он сам не вывел войска, понимая, что это потенциально может стать катастрофой. Он прямо заявлял, что этого не будет делать, и, как мы видели, вывод войск из Афганистана при Байдене произвел не очень хорошее впечатление. Поэтому здесь так же в отношении Украины: Трамп не хочет, чтобы она проиграла", - заявил бывший спецпредставитель американского правительства.
Что касается Украины, 45-1 президент США также не желает ее поражения, отметил Волкер. Трамп часто обвиняет Байдена в слабости и убежден, что "Америка должна снова стать сильной". Волкер предполагает, что после выборов Трамп мог бы "позвонить Путину и потребовать отвода войск", хотя неизвестно, произойдет ли это.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Разве что на киче после жаркой ночи с сильно загоревшими сокамерниками.
Інше питання, наскільки варто обстоювати...
ЗІ: Волкер, певно, розраховує на державну посаду в держдепі, якщо Трамп переможе.
Хоча я розраховую на більше: на програш Трампа і відбудову республіканської партії на засадах, з якими йшли на вибори Рейган, Маккейн і Ніккі Хейлі.
2.Це може свідчити й про те що пан Волкер розраховує на теплє місце в адміністрації трампа є ще пан Болтон теж великий друг України який розповів про справжню політику рудого хряка
В Біблії сказано "По ділам їх пізнаєте їх"так от трамп тривалий блокував допомогу Україні що призвело до тяжких жертв для ЗСУ а ******* про те що він бомбив би маскву.....балачки для телепнів....щодо курта волкера -це може бути чергова передвиборча технологія.
але трамп вже призначив винних за свою поразку в Україні - ЗЄлю та Байдена.
Шансы на победу исходя из ставок:
Трамп - 62%
Харрис - 37%
кацапи празднуют 1 000-ний день "взятія Кієва".
американці навпаки - тисячний день "нєвзятія Києва"
тільки українцям сумно
Пенсильванія - найголовніший штат, бо серед усіх "хитких" штатів дає найбільше голосів виборщиків (19), які обирають главу Білого дому. За лічені дні до виборів симпатії у Пенсильванії розділилися майже порівну: 49 на 49. У деяких опитуваннях Трамп випереджає Гарріс на один відсотковий пункт, або ще менше.
Долю виборів можуть визначити кілька десятків тисяч голосів, і це можуть бути голоси з українським акцентом. У Пенсильванії мешкає друга за чисельністю українська діаспора Америки - понад 100 тисяч. За кого проголосують вони?
Точну відповідь на ці питання не знає ніхто, такі опитування не проводяться. Публікації в американській пресі дають підстави припускати, що більшість українських американців у Пенсильванії проголосують за Гарріс, але Трамп теж може розраховувати на чималу підтримку.
Коли з'являються новини, що хтось з республіканців підтримує збільшення військової підтримки - це постійно маленькі групи в кілька (до п'яти) республіканців.
Більшості по барабану, це стосується обох партій.
Україні потрібне збільшення допомоги, тому що залишення її на тому ж рівні - це продовження поразок на полі бою і потім капітуляція.
Він не хоче, щоб за його влади Україна зазнала поразки і щоб його зробили за це відповідальним
Маячня, він звинуватить в усьому Байдена. Волкер такий наївний або вважає інших наївними.
-
-
-
-
-
-
-
Хто вважає, що Трамп збільшить допомогу Україні - хворий на голову. З іншого боку, з Гарріс Україна прийде до того ж результату, тільки не на початку 2025 року, а через рік. Бо збільшувати допомогу Гарріс також не буде. Зате Південну Корею і Тайвань готові захищати ядерною зброєю, падли.
Та й Байден тепер у всьому звинувачує Обаму
.
і банкрота до політики, як ледацюга Трамп,
який профукав 400 мільйонів батьківських грошей.
А тепер він хоче профукати всю Америку !