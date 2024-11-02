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Трамп не хоче, щоб його звинуватили у поразці України, - ексспецпредставник США Волкер

Курт Волкер

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп не хоче, щоб за його можливої каденції Україна зазнала поразки і його зробили за це відповідальним.

Таку думку на Київському безпековому форумі висловив спеціальний представник уряду США з переговорів у справах України (2017-2019) Курт Волкер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Коли йдеться про Трампа, навколо нього є люди, які потужно підтримують Україну, і звісно, є ті, хто цього не робить. Але їхні мотиви зазвичай особисті. Що ж до самого Трампа, він не хоче провалу. Він не хоче, щоб за його влади Україна зазнала поразки і щоб його зробили за це відповідальним", – висловився він.

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Волкер навів за приклад війну в Афганістані, коли Трамп погоджувався з чинним американським лідером Джо Байденом, що перебування там військ США не є довгостроковими інтересами Вашингтона.

"Проте він сам не вивів війська, розуміючи, що це потенційно може стати катастрофою. Він прямо заявляв, що цього не робитиме, і, як ми бачили, виведення військ з Афганістану за Байдена справило не дуже гарне враження. Тому тут так само щодо України: Трамп не хоче, щоб вона програла", – заявив колишній спецпредставник американського уряду.

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Щодо України, 45-1 президент США також не бажає її поразки, зазначив Волкер. Трамп часто звинувачує Байдена у слабкості й переконаний, що "Америка має знову стати сильною". Волкер припускає, що після виборів Трамп міг би "подзвонити Путіну й вимагати відведення військ", хоча невідомо, чи станеться це.

Автор: 

Трамп Дональд (6303) Волкер Курт (616)


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Топ коментарі
+13
Чого тільки не скажеш щоб стати президентом.
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02.11.2024 19:27 Відповісти
+9
Але схоже що Трамп ще більше не хоче щоб його звинуватили в поразці московії.
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02.11.2024 19:27 Відповісти
+8
Судя по экзит-полам из пурпурных штатов краснеть трампону ни за что не придётся.
Разве что на киче после жаркой ночи с сильно загоревшими сокамерниками.
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02.11.2024 19:16 Відповісти
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Судя по экзит-полам из пурпурных штатов краснеть трампону ни за что не придётся.
Разве что на киче после жаркой ночи с сильно загоревшими сокамерниками.
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02.11.2024 19:16 Відповісти
ага , я теж читав
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02.11.2024 19:18 Відповісти
Перемога трампа буде поразкою України.
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02.11.2024 19:26 Відповісти
чого так? з чого ти це взяв? ти ж стверджуєш, що на федерації є партії миру, які проти війни. то якесь в тебе роді роздвоєння. )) ладно, то все лірика. а є рельність. от хто такий ти і хто такий Курт Волкер? Волкер - це досить фаховий дипломат, спеціальний представник США в Україні за часів каденції Пороха і Трампа. Він наближений до найвищих посадових кіл у Штатах, незалежно від партії хто сдить там в Білому домі. і головне. на це всіх тут присутніх прошу звернути увагу. Ще у минулому році наприкінці весни чи на початку літа під час свого візиту в Одесу, Волкер сказав, що Україні виділять черговий пакет допомоги у 60 лярдів. Тобто він це сказав на два місяці раніше, як Байден подав свій запит у Конгрес, щоб України виділили цей пакет допомоги. Тобто цей пан Волкер дуже багато чого знає. І він є великим прихильником і другом України.
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02.11.2024 19:41 Відповісти
за часів каденції Пороха і Трампа.

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02.11.2024 19:57 Відповісти
і Волкер і Порошенко є фаховими дипломатами і політиками, зайвого на шкоду своїм державам і партіям не скажуть; навпаки до останнього будуть обстоювати своїх.

Інше питання, наскільки варто обстоювати...

ЗІ: Волкер, певно, розраховує на державну посаду в держдепі, якщо Трамп переможе.
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02.11.2024 20:07 Відповісти
то дуже добре. для нас. бо чим більше таких, як Волкер у команді Трампа, то тим менше там буде тих ізоляціоністів маговців.
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02.11.2024 20:20 Відповісти
само собою.
Хоча я розраховую на більше: на програш Трампа і відбудову республіканської партії на засадах, з якими йшли на вибори Рейган, Маккейн і Ніккі Хейлі.
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02.11.2024 20:54 Відповісти
Що б там трамп не казав перед виборами, то все не варте виїденого яйця. Бо є одне, що не можуть розвіяти ніякі аргументи: прийшовши до влади трамп буде ламати демократію і створювати диктатуру і грунт для довічного правління. І не кажіть мені, що я не права, бо про це свідчить його непереборне бажання влізти в Овальний кабінет, щоб уникнути тюрми. Він буде зубами триматися за владу, якщо вдасться її отримати. Ця тварина угробить Америку.
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02.11.2024 21:49 Відповісти
та ні. скажу. ви дійсно неправі.
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02.11.2024 21:52 Відповісти
Поживемо, побачимо. Де аргументи вашої впевненості? Я свій аргумент привела. Він не закінчив ламати систему, бо був впевнений в своїй другій каденції. Зараз він буде діяти набагато жорсткіше.
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02.11.2024 22:04 Відповісти
Якийсь рудий підор півроку блокував військову допомогу Україні а ти в цей час знаходився у звичному для себе летаргічному стані
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02.11.2024 20:08 Відповісти
тут мова про Волкера. про те, що Волкер ще в травні-червні знав, що Україні мають виділити пакет у 60 лярдів. звідки він про це міг знати? коли Байден попросив цей пакет у Конгресу тільки в серпні-вересні, тобто на кілька місяців пізінше, ніж це озвучив Волкер.
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02.11.2024 20:35 Відповісти
1.ти ж мене запитав з чого ти взяв (перемога трампа -поразка України) я тобі відповів
2.Це може свідчити й про те що пан Волкер розраховує на теплє місце в адміністрації трампа є ще пан Болтон теж великий друг України який розповів про справжню політику рудого хряка
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02.11.2024 20:57 Відповісти
ну а я про що. відповідь Волкера куди авторитетніша, ніж твоя. Волкера говорив, що Україні виділять допомогу у 60 лярдів? говорив. про це він сказав ще у травні 23-го року. значить знав. а Байден про це сказав у серпні 23-го року. тобтр пізніше, ніж Волкер. значить, Волкер не збрехав. тобто йому вірити можна. а ти своєю заявою про те, що "перемога Трампа - це поразка України" то ти просто висловив свою думку. ось і все. різниця між твоєю заявою і заявою Волкера. Звичайно, що адекватна людина повірить заяві Волкера, ніж твоїй заяві.
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02.11.2024 21:57 Відповісти
А тут сайт такий що всі висловлюють свої думки.
В Біблії сказано "По ділам їх пізнаєте їх"так от трамп тривалий блокував допомогу Україні що призвело до тяжких жертв для ЗСУ а ******* про те що він бомбив би маскву.....балачки для телепнів....щодо курта волкера -це може бути чергова передвиборча технологія.
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02.11.2024 22:09 Відповісти
та ніхто і не забороняв тобі висловлювати думку. просто
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02.11.2024 22:39 Відповісти
...просто тут питання в тому, що Волкеру повірять більше, ніж тобі.
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02.11.2024 22:40 Відповісти
Я ж про це і пишу що використання волкера за три дні до виборів і є передвиборчою технологією.щодо іншого Бог дав кожній людині свободу вибору і я обома руками за, хочеш бути ідіотом- будь ним.
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02.11.2024 22:46 Відповісти
а хто використав Волкера, коли він у минулому році в травні сказав, що Україні буде виділено пакет допомоги у 60 лярдів доларів?
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02.11.2024 22:58 Відповісти
До чого тут травень?якщо ми вже у листопаді 2024 го.і ді Джей венс написав про заморозку війни на лінії фронту.
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02.11.2024 23:03 Відповісти
до того, що Волкер не збрехав.
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02.11.2024 23:13 Відповісти
не буде
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02.11.2024 20:41 Відповісти
не факт
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03.11.2024 00:19 Відповісти
пан Курт Волкер, безперечно, друг України,
але трамп вже призначив винних за свою поразку в Україні - ЗЄлю та Байдена.
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02.11.2024 19:31 Відповісти
Экзит-пол это такое. За базар не ответят. Это не является тайной. Посмотрите букмекерские ставки. Там народ своими деньгами рискует делая прогнозы.
Шансы на победу исходя из ставок:
Трамп - 62%
Харрис - 37%
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02.11.2024 20:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vszGgHIvvDs Машина для голосования
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02.11.2024 20:50 Відповісти
Букмекерские ставки примерно то же, что и предсказания астрологов.
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02.11.2024 21:35 Відповісти
А рыжие вообще краснеют? Я не расист, просто пришло в голову.
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02.11.2024 21:30 Відповісти
За грязные ху#ловские деньги и рыжие краснеют.
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02.11.2024 21:34 Відповісти
Колишній президент США Дональд Трамп в інтерв'ю The Wall Street Journal заявив, що погрожував очільнику Кремля Володимиру Путіну "вдарити по центру Москви".
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02.11.2024 19:17 Відповісти
І якою була реакція путіна?
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02.11.2024 19:22 Відповісти
Спитаємо інакше - а він про це знав?
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03.11.2024 08:03 Відповісти
Путін знає ВСЕ, бо він ВЄСДЄссущій і ВЄСДЄсрущій!
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04.11.2024 10:05 Відповісти
Чого тільки не скажеш щоб стати президентом.
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02.11.2024 19:27 Відповісти
Та якось погуй, хто там з вас кого в гімно суне, або схарчить.
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02.11.2024 19:22 Відповісти
Але схоже що Трамп ще більше не хоче щоб його звинуватили в поразці московії.
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02.11.2024 19:27 Відповісти
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02.11.2024 19:28 Відповісти
сьогодні у всіх праздник:
кацапи празднуют 1 000-ний день "взятія Кієва".
американці навпаки - тисячний день "нєвзятія Києва"

тільки українцям сумно
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02.11.2024 19:45 Відповісти
тисячний день повномасштабного вторгнення буде 19 листопада. Сьогодні - 983-тій
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02.11.2024 20:20 Відповісти
Українцям сумно, а мудрому наріду - 1000 гривень від слуг.
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02.11.2024 22:56 Відповісти
Щоб Трампа не звинуватили у поразці України, Трампу достатньо заявити під присягою, що у поразці України винуватий Байден, тільк Байден і нікто крім Байдена.
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02.11.2024 19:28 Відповісти
Трампу брехати, як дурню з гори котитись, для нього присяга пусті слова, воно і в судах бреше, як шолудивий пес.
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02.11.2024 21:54 Відповісти
DW

Пенсильванія - найголовніший штат, бо серед усіх "хитких" штатів дає найбільше голосів виборщиків (19), які обирають главу Білого дому. За лічені дні до виборів симпатії у Пенсильванії розділилися майже порівну: 49 на 49. У деяких опитуваннях Трамп випереджає Гарріс на один відсотковий пункт, або ще менше.

Долю виборів можуть визначити кілька десятків тисяч голосів, і це можуть бути голоси з українським акцентом. У Пенсильванії мешкає друга за чисельністю українська діаспора Америки - понад 100 тисяч. За кого проголосують вони?

Точну відповідь на ці питання не знає ніхто, такі опитування не проводяться. Публікації в американській пресі дають підстави припускати, що більшість українських американців у Пенсильванії проголосують за Гарріс, але Трамп теж може розраховувати на чималу підтримку.
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02.11.2024 19:29 Відповісти
Очікується, що сім штатів стануть ключовими для обрання наступного президента Сполучених Штатів: Арізона, Вісконсин, Північна Кароліна, Джорджія, Мічиган, Невада та Пенсільванія.
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02.11.2024 19:36 Відповісти
Цікаво в https://www.youtube.com/watch?v=vszGgHIvvDs якому це штаті
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02.11.2024 20:52 Відповісти
Тим часом конгресвумен-республіканка українського походження від 5-го округу в штаті Індіана Вікторія Спарц перебуває на міцних позиціях та найімовірніше легко виграє свій третій термін у Конгресі, стверджують експерти.

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02.11.2024 23:17 Відповісти
Больше на Виктора похож
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03.11.2024 12:53 Відповісти
при Трампе Томагавки точно получим
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02.11.2024 19:29 Відповісти
путін, перелогинься
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02.11.2024 19:36 Відповісти
Коли йдеться про Трампа, навколо нього є люди, які потужно підтримують Україну
Коли з'являються новини, що хтось з республіканців підтримує збільшення військової підтримки - це постійно маленькі групи в кілька (до п'яти) республіканців.
Більшості по барабану, це стосується обох партій.
Україні потрібне збільшення допомоги, тому що залишення її на тому ж рівні - це продовження поразок на полі бою і потім капітуляція.

Він не хоче, щоб за його влади Україна зазнала поразки і щоб його зробили за це відповідальним
Маячня, він звинуватить в усьому Байдена. Волкер такий наївний або вважає інших наївними.
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02.11.2024 19:33 Відповісти
A great leader can never lose. His leadership can only lead to a succession of spectacular victories. Any defeat or setback is always somebody else's fault. Find someone easy to hate, mostly because of their physical attributes, and you can blame them forever for anything That goes wrong. People will like that - simple minds like it when things are made simple for them.
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02.11.2024 19:36 Відповісти
А Волкеру це навіщо? - за Трампа вписуватись
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02.11.2024 19:40 Відповісти
він респ, може щось в адміністрації трампа капне
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02.11.2024 19:46 Відповісти
Так - профукав / 2017 - 2019/
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02.11.2024 19:55 Відповісти
А тепер пригадаймо висловлювання Трампа про цю війну:
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Хто вважає, що Трамп збільшить допомогу Україні - хворий на голову. З іншого боку, з Гарріс Україна прийде до того ж результату, тільки не на початку 2025 року, а через рік. Бо збільшувати допомогу Гарріс також не буде. Зате Південну Корею і Тайвань готові захищати ядерною зброєю, падли.
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02.11.2024 19:57 Відповісти
https://youtu.be/xExg-Q5D-HI?t=5002 1+1 випустило сюжет , є згадка, що Обама пропонував віддати Крим
Та й Байден тепер у всьому звинувачує Обаму
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02.11.2024 21:02 Відповісти
Як Гарріс може збільшити чи зменшити допомогу, якщо питання нового пакету допомоги взагалі навіть не обговорюється, його навіть не планують, не те щоб він дійшов до конгресу.
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03.11.2024 07:27 Відповісти
Ага. Так Тампон назовет сдачу Украины победой и миром. Остальное доделают его многочисленные политтехнологи которые и армия интернет ботов которые сейчас заполнили весь интернет. Еще и нобелевскую премию мира себе потребует.
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02.11.2024 20:19 Відповісти
А потім буде заява,а що таке поразка)))
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02.11.2024 20:28 Відповісти
Єдине в чому я впевнений що Трамп таки хоче стати президентом.
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02.11.2024 20:31 Відповісти
"Коли йдеться про Трампа, навколо нього є люди, які потужно підтримують Україну, ЦЕ ХТО ТАКІ.?Якщо навіть сам "трамбон" навіть не згадує.що для переговорів з куйлом .спочатку потрібно,щоб він вивів всіх своїх вбивць з території України???
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02.11.2024 20:44 Відповісти
мабуть, в першу чергу ді джей венс - йому першому положено "підтримати" Україну

.
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02.11.2024 21:25 Відповісти
Той ді джей хоча б не приховує свою позицію, висловлюється прямо.
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03.11.2024 08:10 Відповісти
Та ладно. Під час тієї піврічної паузи М. Джонсону намагались звинуватити у тому, що українці мають своїми тілами замінювати нестачу зброї. Так це чмо відповіло щось на кшталт того, що вони (республіканці) не братимуть на себе відповідальність за помилки демократів.
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02.11.2024 21:32 Відповісти
Якби республіканська партія була здоровою, то не підпустила би такого блазня
і банкрота до політики, як ледацюга Трамп,
який профукав 400 мільйонів батьківських грошей.
А тепер він хоче профукати всю Америку !
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03.11.2024 00:52 Відповісти
 
 