Трамп не хоче, щоб його звинуватили у поразці України, - ексспецпредставник США Волкер
Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп не хоче, щоб за його можливої каденції Україна зазнала поразки і його зробили за це відповідальним.
Таку думку на Київському безпековому форумі висловив спеціальний представник уряду США з переговорів у справах України (2017-2019) Курт Волкер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Коли йдеться про Трампа, навколо нього є люди, які потужно підтримують Україну, і звісно, є ті, хто цього не робить. Але їхні мотиви зазвичай особисті. Що ж до самого Трампа, він не хоче провалу. Він не хоче, щоб за його влади Україна зазнала поразки і щоб його зробили за це відповідальним", – висловився він.
Волкер навів за приклад війну в Афганістані, коли Трамп погоджувався з чинним американським лідером Джо Байденом, що перебування там військ США не є довгостроковими інтересами Вашингтона.
"Проте він сам не вивів війська, розуміючи, що це потенційно може стати катастрофою. Він прямо заявляв, що цього не робитиме, і, як ми бачили, виведення військ з Афганістану за Байдена справило не дуже гарне враження. Тому тут так само щодо України: Трамп не хоче, щоб вона програла", – заявив колишній спецпредставник американського уряду.
Щодо України, 45-1 президент США також не бажає її поразки, зазначив Волкер. Трамп часто звинувачує Байдена у слабкості й переконаний, що "Америка має знову стати сильною". Волкер припускає, що після виборів Трамп міг би "подзвонити Путіну й вимагати відведення військ", хоча невідомо, чи станеться це.
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Разве что на киче после жаркой ночи с сильно загоревшими сокамерниками.
Інше питання, наскільки варто обстоювати...
ЗІ: Волкер, певно, розраховує на державну посаду в держдепі, якщо Трамп переможе.
Хоча я розраховую на більше: на програш Трампа і відбудову республіканської партії на засадах, з якими йшли на вибори Рейган, Маккейн і Ніккі Хейлі.
2.Це може свідчити й про те що пан Волкер розраховує на теплє місце в адміністрації трампа є ще пан Болтон теж великий друг України який розповів про справжню політику рудого хряка
В Біблії сказано "По ділам їх пізнаєте їх"так от трамп тривалий блокував допомогу Україні що призвело до тяжких жертв для ЗСУ а ******* про те що він бомбив би маскву.....балачки для телепнів....щодо курта волкера -це може бути чергова передвиборча технологія.
але трамп вже призначив винних за свою поразку в Україні - ЗЄлю та Байдена.
Шансы на победу исходя из ставок:
Трамп - 62%
Харрис - 37%
кацапи празднуют 1 000-ний день "взятія Кієва".
американці навпаки - тисячний день "нєвзятія Києва"
тільки українцям сумно
Пенсильванія - найголовніший штат, бо серед усіх "хитких" штатів дає найбільше голосів виборщиків (19), які обирають главу Білого дому. За лічені дні до виборів симпатії у Пенсильванії розділилися майже порівну: 49 на 49. У деяких опитуваннях Трамп випереджає Гарріс на один відсотковий пункт, або ще менше.
Долю виборів можуть визначити кілька десятків тисяч голосів, і це можуть бути голоси з українським акцентом. У Пенсильванії мешкає друга за чисельністю українська діаспора Америки - понад 100 тисяч. За кого проголосують вони?
Точну відповідь на ці питання не знає ніхто, такі опитування не проводяться. Публікації в американській пресі дають підстави припускати, що більшість українських американців у Пенсильванії проголосують за Гарріс, але Трамп теж може розраховувати на чималу підтримку.
Коли з'являються новини, що хтось з республіканців підтримує збільшення військової підтримки - це постійно маленькі групи в кілька (до п'яти) республіканців.
Більшості по барабану, це стосується обох партій.
Україні потрібне збільшення допомоги, тому що залишення її на тому ж рівні - це продовження поразок на полі бою і потім капітуляція.
Він не хоче, щоб за його влади Україна зазнала поразки і щоб його зробили за це відповідальним
Маячня, він звинуватить в усьому Байдена. Волкер такий наївний або вважає інших наївними.
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Хто вважає, що Трамп збільшить допомогу Україні - хворий на голову. З іншого боку, з Гарріс Україна прийде до того ж результату, тільки не на початку 2025 року, а через рік. Бо збільшувати допомогу Гарріс також не буде. Зате Південну Корею і Тайвань готові захищати ядерною зброєю, падли.
Та й Байден тепер у всьому звинувачує Обаму
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і банкрота до політики, як ледацюга Трамп,
який профукав 400 мільйонів батьківських грошей.
А тепер він хоче профукати всю Америку !