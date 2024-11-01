Трамп у разі перемоги швидко проведе переговори щодо завершення війни в Україні, - Орбан
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан очікує, що кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп у разі перемоги на виборах у США наступного тижня негайно виступить з ініціативою щодо дипломатичного розв'язання російсько-української війни.
Про це він заявив під час свого візиту до Відня, його цитує dpa, повідомляє Цензор.НЕТ.
Таку заяву угорський прем’єр зробив після телефонної розмови з Трампом, під час якої він побажав йому удачі на виборах і "схрестив пальці" за це.
"Ми готуємося. Вони швидко сядуть із російським президентом і проведуть переговори", - сказав Орбан, маючи на увазі потенційну адміністрацію Трампа.
У Відні прем'єр Угорщини заявив, що метою можливих російсько-американських переговорів, буде унеможливлення впливу конфлікту на світову політику в майбутньому.
За словами Орбана, наразі переговори не можуть бути спрямовані на досягнення миру між Москвою і Києвом, а лише на припинення вогню.
Нагадаємо, раніше кандидат у президенти США Дональд Трамп окреслив план щодо завершення війни в Україні. У ньому Україна не вступає в НАТО, а на Путіна чиниться економічний тиск.
Але не все так буває як хтось хоче. Он сім днів пророкували у 2022 році. Тепер щось подібне. Є багато інших факторів крім бажань цих політиків.
у разі реремоги він їх подарує путіну та завершить війну