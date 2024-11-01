УКР
Трамп у разі перемоги швидко проведе переговори щодо завершення війни в Україні, - Орбан

Орбан прокоментував дипломатичну ініціативу Трампа щодо України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан очікує, що кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп у разі перемоги на виборах у США наступного тижня негайно виступить з ініціативою щодо дипломатичного розв'язання російсько-української війни. 

Про це він заявив під час свого візиту до Відня, його цитує dpa, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таку заяву угорський прем’єр зробив після телефонної розмови з Трампом, під час якої він побажав йому удачі на виборах і "схрестив пальці" за це.

"Ми готуємося. Вони швидко сядуть із російським президентом і проведуть переговори", - сказав Орбан, маючи на увазі потенційну адміністрацію Трампа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд Грузії не дозволив їй перетворитися на "другу Україну", - Орбан

У Відні прем'єр Угорщини заявив, що метою можливих російсько-американських переговорів, буде унеможливлення впливу конфлікту на світову політику в майбутньому.

За словами Орбана, наразі переговори не можуть бути спрямовані на досягнення миру між Москвою і Києвом, а лише на припинення вогню.

Нагадаємо, раніше кандидат у президенти США Дональд Трамп окреслив план щодо завершення війни в Україні. У ньому Україна не вступає в НАТО, а на Путіна чиниться економічний тиск.

Також читайте: Я не чув, щоб Трамп планував припинити підтримку України, - Зеленський

Автор: 

Угорщина (2487) США (24380) Трамп Дональд (7223) Орбан Віктор (636) переговори з Росією (1447)
+15
Вітя-здохни.
показати весь коментар
01.11.2024 10:00 Відповісти
+11
Трамп уже УНИЗИЛ Америку самолично сьездил к Кимченыну(впевые в истории Президент США приехал с северокорейский концлагерь)-самому худшему диктатору на тот момент. ******:лидер самойсильной демократической страны-ездил на поклон к корейскому диктатору прямо к нему в ДОМ-и НИХРЕНА НИРЧЕМ НЕ ДОГОВОРИЛСЯ. Корейцы как и Орки они такие шаги воспринимают как слаь=бость и продолжают наглеть еш=ще болье. Трамп тем самым опусил США ниже пинтуса. Зотя-бы встретились на нейтральной Территории-в Монголии например. Но нет нужно было ползти на коленях к Киму. Чем-то на Зеленского похоже. и результат такой-же. Гопник понимает только удар в нос
показати весь коментар
01.11.2024 10:02 Відповісти
+9
Камала має перемогти, лише для того, щоб США мінімум 4 років, пригадували Орбану його агітацію за Трампа, та те що він регулярно літає до нього на зустрічі, ігноруючи в ході візитів Білий Дім. От тоді, до речі, можливо і ЄС затягне зашморг на шиї цієї гниди.
показати весь коментар
01.11.2024 10:04 Відповісти
Орбан багато у чому відповідальний за відношення Трампа до України.

Але не все так буває як хтось хоче. Он сім днів пророкували у 2022 році. Тепер щось подібне. Є багато інших факторів крім бажань цих політиків.
показати весь коментар
01.11.2024 10:41 Відповісти
Ну з Кімом Трамп уже проводив переговори - результат був нульовий.
показати весь коментар
01.11.2024 10:41 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2024 10:59 Відповісти
Прискорена здача наших територій, це під вибори тремпеля
у разі реремоги він їх подарує путіну та завершить війну
показати весь коментар
01.11.2024 11:00 Відповісти
О як, а на фронті хлопці кажуть, що через десятикратне переважання кацапів в силах і засобах, а воно он як, з проперженого дивана завжди видніше...
показати весь коментар
01.11.2024 11:14 Відповісти
Не судіть чужі дивани по своїх
показати весь коментар
01.11.2024 11:35 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2024 11:07 Відповісти
Нє, Трамп коли переможе то буде обмінюватися технологіями з ******. Маск віддасть плєшивому контроль над супутниками і ***** забуде про ту Україну, бо вона вже стане рузкай губернєй.
показати весь коментар
01.11.2024 11:09 Відповісти
НАТО была создана 12 странами Европы и Северной Америки 4 апреля 1949 года.
показати весь коментар
01.11.2024 11:24 Відповісти
Колись Угорщина вже "клопоталась" про Україну, коли розстріляла Карпатську Січ у 1938-9го. Мабуть хоче ще української кровушки
показати весь коментар
01.11.2024 11:46 Відповісти
Мутрий українский наріт, выбравший 2 раза Кучму, Януковича и Зеленского, теперь выбирает Камалу. Ну ОК, в дурдоме всё стабильно...
показати весь коментар
01.11.2024 12:14 Відповісти
так-так, ти зараз де-факто агітуєш за компашку Орбан-Трамп+Хуйло+Іванішвілі
показати весь коментар
01.11.2024 12:36 Відповісти
От так проаналізувавши політику ЄС ,то такі да ,їм хочеться шоб Україна була колонією московії...а ім хліб і надра українські на халяву ,за лояльність до кремля ...ой весело наголосували за 🤡 дебіли % , своє віддали по приколу ...не шкодуїте ?...
показати весь коментар
01.11.2024 12:38 Відповісти
Кто против ТРАМПА - тот предатель Украины. Только ТРАМП спасет Украину !
показати весь коментар
01.11.2024 12:57 Відповісти
Може не варто лізти в американські справи?
показати весь коментар
01.11.2024 15:39 Відповісти
С тех пор как политики узнали про эффект окна овертона так с тех пор его и не закрывают используя эффект на полную катушку не думая о последствиях абсолютно.
показати весь коментар
01.11.2024 13:17 Відповісти
