Трамп у разі перемоги швидко проведе переговори щодо завершення війни в Україні, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан очікує, що кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп у разі перемоги на виборах у США наступного тижня негайно виступить з ініціативою щодо дипломатичного розв'язання російсько-української війни.

Про це він заявив під час свого візиту до Відня, його цитує dpa, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таку заяву угорський прем’єр зробив після телефонної розмови з Трампом, під час якої він побажав йому удачі на виборах і "схрестив пальці" за це.

"Ми готуємося. Вони швидко сядуть із російським президентом і проведуть переговори", - сказав Орбан, маючи на увазі потенційну адміністрацію Трампа.

У Відні прем'єр Угорщини заявив, що метою можливих російсько-американських переговорів, буде унеможливлення впливу конфлікту на світову політику в майбутньому.

За словами Орбана, наразі переговори не можуть бути спрямовані на досягнення миру між Москвою і Києвом, а лише на припинення вогню.

Нагадаємо, раніше кандидат у президенти США Дональд Трамп окреслив план щодо завершення війни в Україні. У ньому Україна не вступає в НАТО, а на Путіна чиниться економічний тиск.

