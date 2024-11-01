РУС
Трамп, в случае победы, быстро проведет переговоры относительно завершения войны в Украине, - Орбан

Орбан прокоментував дипломатичну ініціативу Трампа щодо України

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ожидает, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах в США на следующей неделе немедленно выступит с инициативой о дипломатическом решении российско-украинской войны.

Об этом он заявил во время своего визита в Вену, его цитирует dpa, сообщает Цензор.НЕТ.

Такое заявление венгерский премьер сделал после телефонного разговора с Трампом, во время которого он пожелал ему удачи на выборах и "скрестил пальцы" за это.

"Мы готовимся. Они быстро сядут с российским президентом и проведут переговоры", - сказал Орбан, имея в виду потенциальную администрацию Трампа.

Также читайте: План Трампа предусматривает заморозку войны, экономическое давление на Путина и невступление Украины в НАТО, - FT

В Вене премьер Венгрии заявил, что целью возможных российско-американских переговоров, будет предотвращение влияния конфликта на мировую политику в будущем.

По словам Орбана, сейчас переговоры не могут быть направлены на достижение мира между Москвой и Киевом, а лишь на прекращение огня.

Напомним, ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп очертил план по завершению войны в Украине. В нем Украина не вступает в НАТО, а на Путина оказывается экономическое давление.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС хочет усилить санкции против РФ, опасаясь возвращения Трампа, - Reuters

Венгрия (2138) США (27973) Трамп Дональд (6703) Орбан Виктор (543)
Вітя-здохни.
01.11.2024 10:00
Трамп уже УНИЗИЛ Америку самолично сьездил к Кимченыну(впевые в истории Президент США приехал с северокорейский концлагерь)-самому худшему диктатору на тот момент. ******:лидер самойсильной демократической страны-ездил на поклон к корейскому диктатору прямо к нему в ДОМ-и НИХРЕНА НИРЧЕМ НЕ ДОГОВОРИЛСЯ. Корейцы как и Орки они такие шаги воспринимают как слаь=бость и продолжают наглеть еш=ще болье. Трамп тем самым опусил США ниже пинтуса. Зотя-бы встретились на нейтральной Территории-в Монголии например. Но нет нужно было ползти на коленях к Киму. Чем-то на Зеленского похоже. и результат такой-же. Гопник понимает только удар в нос
01.11.2024 10:02
Камала має перемогти, лише для того, щоб США мінімум 4 років, пригадували Орбану його агітацію за Трампа, та те що він регулярно літає до нього на зустрічі, ігноруючи в ході візитів Білий Дім. От тоді, до речі, можливо і ЄС затягне зашморг на шиї цієї гниди.
01.11.2024 10:04
Орбан багато у чому відповідальний за відношення Трампа до України.

Але не все так буває як хтось хоче. Он сім днів пророкували у 2022 році. Тепер щось подібне. Є багато інших факторів крім бажань цих політиків.
01.11.2024 10:41
Ну з Кімом Трамп уже проводив переговори - результат був нульовий.
01.11.2024 10:41
01.11.2024 10:59
Прискорена здача наших територій, це під вибори тремпеля
у разі реремоги він їх подарує путіну та завершить війну
01.11.2024 11:00
О як, а на фронті хлопці кажуть, що через десятикратне переважання кацапів в силах і засобах, а воно он як, з проперженого дивана завжди видніше...
01.11.2024 11:14
Не судіть чужі дивани по своїх
01.11.2024 11:35
01.11.2024 11:07
Нє, Трамп коли переможе то буде обмінюватися технологіями з ******. Маск віддасть плєшивому контроль над супутниками і ***** забуде про ту Україну, бо вона вже стане рузкай губернєй.
01.11.2024 11:09
НАТО была создана 12 странами Европы и Северной Америки 4 апреля 1949 года.
01.11.2024 11:24
Колись Угорщина вже "клопоталась" про Україну, коли розстріляла Карпатську Січ у 1938-9го. Мабуть хоче ще української кровушки
01.11.2024 11:46
Мутрий українский наріт, выбравший 2 раза Кучму, Януковича и Зеленского, теперь выбирает Камалу. Ну ОК, в дурдоме всё стабильно...
01.11.2024 12:14
так-так, ти зараз де-факто агітуєш за компашку Орбан-Трамп+Хуйло+Іванішвілі
01.11.2024 12:36
От так проаналізувавши політику ЄС ,то такі да ,їм хочеться шоб Україна була колонією московії...а ім хліб і надра українські на халяву ,за лояльність до кремля ...ой весело наголосували за 🤡 дебіли % , своє віддали по приколу ...не шкодуїте ?...
01.11.2024 12:38
Кто против ТРАМПА - тот предатель Украины. Только ТРАМП спасет Украину !
01.11.2024 12:57
Може не варто лізти в американські справи?
01.11.2024 15:39
С тех пор как политики узнали про эффект окна овертона так с тех пор его и не закрывают используя эффект на полную катушку не думая о последствиях абсолютно.
01.11.2024 13:17
