Трамп, в случае победы, быстро проведет переговоры относительно завершения войны в Украине, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ожидает, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах в США на следующей неделе немедленно выступит с инициативой о дипломатическом решении российско-украинской войны.
Об этом он заявил во время своего визита в Вену, его цитирует dpa, сообщает Цензор.НЕТ.
Такое заявление венгерский премьер сделал после телефонного разговора с Трампом, во время которого он пожелал ему удачи на выборах и "скрестил пальцы" за это.
"Мы готовимся. Они быстро сядут с российским президентом и проведут переговоры", - сказал Орбан, имея в виду потенциальную администрацию Трампа.
В Вене премьер Венгрии заявил, что целью возможных российско-американских переговоров, будет предотвращение влияния конфликта на мировую политику в будущем.
По словам Орбана, сейчас переговоры не могут быть направлены на достижение мира между Москвой и Киевом, а лишь на прекращение огня.
Напомним, ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп очертил план по завершению войны в Украине. В нем Украина не вступает в НАТО, а на Путина оказывается экономическое давление.
Але не все так буває як хтось хоче. Он сім днів пророкували у 2022 році. Тепер щось подібне. Є багато інших факторів крім бажань цих політиків.
у разі реремоги він їх подарує путіну та завершить війну