ЕС хочет усилить санкции против РФ, опасаясь возвращения Трампа, - Reuters

Дипломаты ЕС готовятся изменить режим санкций против России, поскольку возможное возвращение Дональда Трампа не президентский пост в США может подорвать усилия Запада по изоляции Москвы.

Об этом пишет издание Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники заявили, что переговоры между официальными лицами и представителями ЕС сосредоточены на нескольких инициативах по обеспечению того, чтобы европейские санкции оставались в силе дольше, укрепляя их путем более жесткого соблюдения, даже если Вашингтон изменит курс.

Возможные шаги включают положения о "всеобъемлющем контроле" для выявления и остановки подозрительных поставок товаров, предназначенных для России, а также более широкие ограничения на поставки нефти.

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Они рассказали, что сейчас идут также дискуссии об изменении требования о том, чтобы заморозка активов российского центробанка, крупнейшая западная санкция в отношении Москвы, продолжалась европейскими столицами каждые шесть месяцев.

"Любое смягчение со стороны Вашингтона поставило бы Европу в затруднительное положение, поскольку именно Соединенные Штаты, имея широкие полномочия наказывать за нарушение санкций во всем мире, главным образом обеспечивают соблюдение правил", - говорится в материале.

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Сейчас ЕС пытается найти собственные средства для усиления контроля и ужесточения ограничений в отношении России.

"Если президентство Трампа отменит санкции США в отношении России, европейцам придется действовать гораздо решительнее в плане принудительных мер", - сказал Том Китинг из аналитического центра Королевского института оборонных исследований.

Во время президентства Трампа США аннулировали международное соглашение с Ираном по его ядерной программе и в одностороннем порядке возобновили санкции, что одновременно поставило Европу в затруднительное положение.

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