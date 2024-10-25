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Новости Санкции против России
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ЕС хочет усилить санкции против РФ, опасаясь возвращения Трампа, - Reuters

ЄС хоче посилити санкції проти РФ, побоюючись повернення Трампа

Дипломаты ЕС готовятся изменить режим санкций против России, поскольку возможное возвращение Дональда Трампа не президентский пост в США может подорвать усилия Запада по изоляции Москвы.

Об этом пишет издание Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники заявили, что переговоры между официальными лицами и представителями ЕС сосредоточены на нескольких инициативах по обеспечению того, чтобы европейские санкции оставались в силе дольше, укрепляя их путем более жесткого соблюдения, даже если Вашингтон изменит курс.

Возможные шаги включают положения о "всеобъемлющем контроле" для выявления и остановки подозрительных поставок товаров, предназначенных для России, а также более широкие ограничения на поставки нефти.

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Они рассказали, что сейчас идут также дискуссии об изменении требования о том, чтобы заморозка активов российского центробанка, крупнейшая западная санкция в отношении Москвы, продолжалась европейскими столицами каждые шесть месяцев.

"Любое смягчение со стороны Вашингтона поставило бы Европу в затруднительное положение, поскольку именно Соединенные Штаты, имея широкие полномочия наказывать за нарушение санкций во всем мире, главным образом обеспечивают соблюдение правил", - говорится в материале.

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Сейчас ЕС пытается найти собственные средства для усиления контроля и ужесточения ограничений в отношении России.

"Если президентство Трампа отменит санкции США в отношении России, европейцам придется действовать гораздо решительнее в плане принудительных мер", - сказал Том Китинг из аналитического центра Королевского института оборонных исследований.

Во время президентства Трампа США аннулировали международное соглашение с Ираном по его ядерной программе и в одностороннем порядке возобновили санкции, что одновременно поставило Европу в затруднительное положение.

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Автор: 

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А Орбан з Фіцо дозволять це зробити?
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25.10.2024 11:05 Ответить
звісно, ні.
але, попіздіти треба.
ну, типу, ми ж старались.
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25.10.2024 11:09 Ответить
Трамп дасть піз.......................д.........ліну цьому гнилому ЄС.
Давно пора халявщиків з ЄС поставити на місце!
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25.10.2024 11:14 Ответить
тобто трумп поставить "на місце" ЄС, але не рашку, ні китай, ні іран, ні кндр, так?
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25.10.2024 11:50 Ответить
Альо.Трумп,как ты его называешь вел санкции против сп 2 и заставил ес сделать тоже самое хотя германия ой как недовольна была этим а что сделал Байден с этими санкциями когда пришел к власти напомнить тебе. Захотел отменить их ради сохранения трансатлантического единства(эту фразу байдена я запомнил надолго) в угоду Германии и раше но в итоге не вышло и сп 2 таки заморозили
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25.10.2024 12:11 Ответить
з одного боку так, ці надпотужні санкції трумпа мали на меті зупинити будівництво північного потоку, але чомусь (як завжди) до цього не призвели. що, насправді, не відміняє скотства німеччини щодо потоку.
але я ж пишу саме про те, що трумп залюбки буде бити горщики з європою на радість пуйлу, але навіть пукнути боїться в бік останнього.
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25.10.2024 13:23 Ответить
трумп ввів санкції на потоки вже тоді, коли неможливо було вже припинити їх добудову.
А от з-за Байдена санкції на ті потоки були накладені куди дієвіші: вони взагалі перестали працювати і трильйони газпукових баксів виявилися викинутими в трубу.
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25.10.2024 13:28 Ответить
чергові потужні санкції
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25.10.2024 11:22 Ответить
 
 