ЕС хочет усилить санкции против РФ, опасаясь возвращения Трампа, - Reuters
Дипломаты ЕС готовятся изменить режим санкций против России, поскольку возможное возвращение Дональда Трампа не президентский пост в США может подорвать усилия Запада по изоляции Москвы.
Об этом пишет издание Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Собеседники заявили, что переговоры между официальными лицами и представителями ЕС сосредоточены на нескольких инициативах по обеспечению того, чтобы европейские санкции оставались в силе дольше, укрепляя их путем более жесткого соблюдения, даже если Вашингтон изменит курс.
Возможные шаги включают положения о "всеобъемлющем контроле" для выявления и остановки подозрительных поставок товаров, предназначенных для России, а также более широкие ограничения на поставки нефти.
Они рассказали, что сейчас идут также дискуссии об изменении требования о том, чтобы заморозка активов российского центробанка, крупнейшая западная санкция в отношении Москвы, продолжалась европейскими столицами каждые шесть месяцев.
"Любое смягчение со стороны Вашингтона поставило бы Европу в затруднительное положение, поскольку именно Соединенные Штаты, имея широкие полномочия наказывать за нарушение санкций во всем мире, главным образом обеспечивают соблюдение правил", - говорится в материале.
Сейчас ЕС пытается найти собственные средства для усиления контроля и ужесточения ограничений в отношении России.
"Если президентство Трампа отменит санкции США в отношении России, европейцам придется действовать гораздо решительнее в плане принудительных мер", - сказал Том Китинг из аналитического центра Королевского института оборонных исследований.
Во время президентства Трампа США аннулировали международное соглашение с Ираном по его ядерной программе и в одностороннем порядке возобновили санкции, что одновременно поставило Европу в затруднительное положение.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
але, попіздіти треба.
ну, типу, ми ж старались.
Давно пора халявщиків з ЄС поставити на місце!
але я ж пишу саме про те, що трумп залюбки буде бити горщики з європою на радість пуйлу, але навіть пукнути боїться в бік останнього.
А от з-за Байдена санкції на ті потоки були накладені куди дієвіші: вони взагалі перестали працювати і трильйони газпукових баксів виявилися викинутими в трубу.