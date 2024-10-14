Евросоюзу предстоит усилить борьбу с обходом санкций со стороны РФ, - Боррель
Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель заявляет о необходимости усиления в сфере борьбы с обходом санкций, уже примененных ЕС к России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы видим прогресс в борьбе с обходом санкций, но, безусловно, нужно гораздо больше. Мы слишком часто видим, как электронные элементы западных марок продолжают использоваться в российской оружейной технике. Когда вы осуществляете вскрытие российского оружия, вы обнаруживаете электронные компоненты западных марок. Поэтому нам нужно продолжать бороться с обходом санкций, и это начинается дома. Это начинается дома, а не только в стране, где обход происходит путем реэкспорта.
Мы должны усилить должную осмотрительность со стороны компаний, экспортирующих критически важные компоненты в третьи страны. Нам нужно больше санкций против российского теневого флота. Российские возможности по экспорту углеводородов также продлевают войну, а количество судов в этом теневом флоте, которые позволяют России продолжать экспортировать нефть, не попадая под ограничения, увеличивается. Поэтому мы просим предложения по усилению санкций против этих судов", - отметил Боррель.
Боррель также констатировал, что экспорт украинского зерна "снова находится под военной угрозой России". "И мы не можем позволить Путину поставить под угрозу мировую продовольственную безопасность или добиться успеха в своих попытках превратить зиму в оружие. Я несколько раз говорил, что он планирует погрузить Украину в темноту и холод, и для этого он атакует именно энергетическую инфраструктуру. В прошлом году он потерпел неудачу в этом направлении, и он должен потерпеть неудачу снова", - добавил высокий представитель ЕС.
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