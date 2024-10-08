ЕС утвердил новый механизм санкций против гибридных угроз со стороны РФ
Во вторник, 8 октября, Совет Евросоюза принял новый режим санкций против дестабилизирующих действий России за рубежом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.
Как отмечается, новые ограничительные меры нацелены на борьбу с гибридными угрозами, включая вмешательство в избирательные процессы, саботаж критически важной инфраструктуры, распространение дезинформации и кибератаки.
Также в список угроз входят манипуляции с миграционными потоками и другие дестабилизирующие действия, которые усилились в последнее время на территории Европы.
"Это решение, принятое по предложению Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, является частью ответа ЕС на продолжающуюся кампанию гибридной деятельности России, которая в последнее время усилилась благодаря новым операциям на европейской территории", - говорится в сообщении.
Новый механизм позволит ЕС нацеливаться на физических и юридических лиц, причастных к действиям и политике российского правительства, которые "подрывают фундаментальные ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран".
Эти ограничения включают замораживание активов и запрет на сотрудничество с гражданами и компаниями ЕС. Кроме того, физическим лицам из списка будет запрещен въезд на территорию Евросоюза.
