ЄС затвердив новий механізм санкцій проти гібридних загроз з боку РФ
У вівторок, 8 жовтня, Рада Євросоюзу ухвалила новий режим санкцій проти дестабілізуючих дій Росії за кордоном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради ЄС.
Як зазначається, нові обмежувальні заходи націлені на боротьбу з гібридними загрозами, включно з втручанням у виборчі процеси, саботажем критично важливої інфраструктури, поширенням дезінформації та кібератаками.
Також до списку загроз входять маніпуляції з міграційними потоками та інші дестабілізуючі дії, які посилилися останнім часом на території Європи.
"Це рішення, ухвалене за пропозицією Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, є частиною відповіді ЄС на триваючу кампанію гібридної діяльності Росії, яка останнім часом посилилася завдяки новим операціям на європейській території", - йдеться у повідомленні.
Новий механізм дозволить ЄС націлюватись на фізичних та юридичних осіб, причетних до дій та політики російського уряду, які "підривають фундаментальні цінності ЄС та його держав-членів, їхню безпеку, незалежність та цілісність, а також цінності міжнародних організацій та третіх країн".
Ці обмеження включають заморожування активів і заборону на співпрацю з громадянами та компаніями ЄС. Крім того, фізичним особам зі списку буде заборонено в'їзд на територію Євросоюзу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Санкції насиільки гібридні, що навіть без мила в ж...у пуйлу влазять але навіть там жодної шкрли не чинять, хіба що стул в валізу трошки пом'якшують💩