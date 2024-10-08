УКР
458 1

ЄС затвердив новий механізм санкцій проти гібридних загроз з боку РФ

Рада ЄС затвердила новий режим санкцій проти РФ

У вівторок, 8 жовтня, Рада Євросоюзу ухвалила новий режим санкцій проти дестабілізуючих дій Росії за кордоном. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Як зазначається, нові обмежувальні заходи націлені на боротьбу з гібридними загрозами, включно з втручанням у виборчі процеси, саботажем критично важливої інфраструктури, поширенням дезінформації та кібератаками.

Також до списку загроз входять маніпуляції з міграційними потоками та інші дестабілізуючі дії, які посилилися останнім часом на території Європи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Грузії виявили сотні спроб обійти міжнародні санкції 

"Це рішення, ухвалене за пропозицією Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, є частиною відповіді ЄС на триваючу кампанію гібридної діяльності Росії, яка останнім часом посилилася завдяки новим операціям на європейській території", - йдеться у повідомленні.

Новий механізм дозволить ЄС націлюватись на фізичних та юридичних осіб, причетних до дій та політики російського уряду, які "підривають фундаментальні цінності ЄС та його держав-членів, їхню безпеку, незалежність та цілісність, а також цінності міжнародних організацій та третіх країн".

Ці обмеження включають заморожування активів і заборону на співпрацю з громадянами та компаніями ЄС. Крім того, фізичним особам зі списку буде заборонено в'їзд на територію Євросоюзу.

Читайте також: Росія, щоб обійти санкції, переплачує вдвічі за західні чипи для своїх ракет, - Bloomberg

 

росія (67333) санкції (12589) Євросоюз (14018)
Коментувати
Сортувати:
Вже не має сил читати це.
Санкції насиільки гібридні, що навіть без мила в ж...у пуйлу влазять але навіть там жодної шкрли не чинять, хіба що стул в валізу трошки пом'якшують💩
показати весь коментар
08.10.2024 14:49 Відповісти
 
 