ЄС затвердив новий механізм санкцій проти гібридних загроз з боку РФ

У вівторок, 8 жовтня, Рада Євросоюзу ухвалила новий режим санкцій проти дестабілізуючих дій Росії за кордоном.

Як зазначається, нові обмежувальні заходи націлені на боротьбу з гібридними загрозами, включно з втручанням у виборчі процеси, саботажем критично важливої інфраструктури, поширенням дезінформації та кібератаками.

Також до списку загроз входять маніпуляції з міграційними потоками та інші дестабілізуючі дії, які посилилися останнім часом на території Європи.

"Це рішення, ухвалене за пропозицією Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, є частиною відповіді ЄС на триваючу кампанію гібридної діяльності Росії, яка останнім часом посилилася завдяки новим операціям на європейській території", - йдеться у повідомленні.

Новий механізм дозволить ЄС націлюватись на фізичних та юридичних осіб, причетних до дій та політики російського уряду, які "підривають фундаментальні цінності ЄС та його держав-членів, їхню безпеку, незалежність та цілісність, а також цінності міжнародних організацій та третіх країн".

Ці обмеження включають заморожування активів і заборону на співпрацю з громадянами та компаніями ЄС. Крім того, фізичним особам зі списку буде заборонено в'їзд на територію Євросоюзу.

