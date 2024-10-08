У Грузії виявили сотні спроб обійти міжнародні санкції
На кордоні Грузії цього року зафіксували 318 спроб обходу міжнародних санкцій.
Як пише Interpressnews, про це повідомили в Службі доходів Міністерства фінансів Грузії, передає "Європейська правда".
За їхніми даними, минулого року було зафіксовано 852 випадки спроб обходу санкцій.
У відомств наголосили, що в разі виникнення зазначених фактів товар відправляли назад.
Це не стосується випадків, коли під час спроби обійти санкції також виникала кримінальна відповідальність, і справу передавали до відповідної слідчої служби для подальших дій, додали у відомстві.
Раніше британські журналісти розкрили схему переправлення люксових авто в Росію через Грузію в обхід санкцій.
Як повідомлялося, у Росії почали збирати підробні автомобілі французької Citroën в обхід санкцій
