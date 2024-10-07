При действующей власти Грузия никогда не станет членом Евросоюза, - посол ЕС Герчинский

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SOVA.

Дипломат считает предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС своим самым большим успехом в дипломатической карьере.

"Но что произошло после того, как вы получили статус кандидата? Большинство населения, оппозиционные партии хотят вступить в Европейский союз, но правительство отчуждает людей от членства в нем. Члены грузинского правительства далеки от ценностей Европейского союза", - сказал Герчинский.

Посол надеется, что после октябрьских парламентских выборов Грузия вернется "к пути в ЕС, который был приостановлен на данном этапе".

"К сожалению, я должен сказать вам, что при нынешней правящей партии Грузия никогда не станет членом Европейского союза", - отметил дипломат.

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Напомним, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" использовала изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов для своей предвыборной кампании.

Ряд плакатов и видеоролик, где кадрам бомбардировок противопоставляются фонтаны и новые автобусы в грузинских городах, представили сегодня. Так, избирателям предлагают "выбрать мир" и сказать "нет войне".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили резко осудила эту рекламную кампанию.

