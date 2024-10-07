РУС
При действующей власти Грузия никогда не станет членом Евросоюза, - посол ЕС Герчинский

Грузія не стане членом ЄС за чинної влади: що сказав посол Герчинський

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SOVA.

Дипломат считает предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС своим самым большим успехом в дипломатической карьере.

"Но что произошло после того, как вы получили статус кандидата? Большинство населения, оппозиционные партии хотят вступить в Европейский союз, но правительство отчуждает людей от членства в нем. Члены грузинского правительства далеки от ценностей Европейского союза", - сказал Герчинский.

Посол надеется, что после октябрьских парламентских выборов Грузия вернется "к пути в ЕС, который был приостановлен на данном этапе".

"К сожалению, я должен сказать вам, что при нынешней правящей партии Грузия никогда не станет членом Европейского союза", - отметил дипломат.

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Напомним, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" использовала изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов для своей предвыборной кампании.

Ряд плакатов и видеоролик, где кадрам бомбардировок противопоставляются фонтаны и новые автобусы в грузинских городах, представили сегодня. Так, избирателям предлагают "выбрать мир" и сказать "нет войне".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили резко осудила эту рекламную кампанию.

Топ комментарии
+5
все залежить від виборців.
07.10.2024 13:50 Ответить
07.10.2024 13:50 Ответить
+5
Не стане членом Євросоюзу, буде дупою Параши.
07.10.2024 13:54 Ответить
07.10.2024 13:54 Ответить
+5
Так само і в нас. Тільки про це не говорять вголос. Поки що)))
07.10.2024 13:55 Ответить
07.10.2024 13:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
все залежить від виборців.
07.10.2024 13:50 Ответить
07.10.2024 13:50 Ответить
виборці не бачать позитивного ефекту від співпраці з ЄС.

Вино так і так не купують, а більше і не згадаю чого там є
07.10.2024 14:42 Ответить
07.10.2024 14:42 Ответить
Не стане членом Євросоюзу, буде дупою Параши.
07.10.2024 13:54 Ответить
07.10.2024 13:54 Ответить
Так само і в нас. Тільки про це не говорять вголос. Поки що)))
07.10.2024 13:55 Ответить
07.10.2024 13:55 Ответить
tak. kak tilki strelba zakinchitsa - jak naišvidše treba meņati zeļebobikov.
07.10.2024 14:04 Ответить
07.10.2024 14:04 Ответить
Завжди нібито не підходить влада або щось інше. У Грузії проєвропейська революцію була аж 2003-м. 20 років тому. Може грузини втомилися чекати?
07.10.2024 14:09 Ответить
07.10.2024 14:09 Ответить
po povodu UA - zeļebobiki zahvatili vse - ce gibridna totaļitarna vlada u vas šas.

po povodu gruzin - ce ih sprava vtomiļisa či ņi. u ņih šče je šans na vyborah 26.10. pobačimo.
07.10.2024 14:31 Ответить
07.10.2024 14:31 Ответить
У 2007-му ***** завербував/купив/залякав Європу, у 2008-му Україну та Грузію бортанули в НАТО, а опісля почалися усі проблеми. Якби у європейців були яйця, то можна було б уникнути усіх цих жертв - достатньо було підтримати як слід тодішню владу як в Грузії, так і в Україні, щоб не допустити реваншу прокацапського гівна.
07.10.2024 14:50 Ответить
07.10.2024 14:50 Ответить
Може і так. Але ЄС точно не винен в тому що Україна двічі вибирала Януковича і двічі скидала. Мабуть в історії такого ніколи не було.
07.10.2024 15:01 Ответить
07.10.2024 15:01 Ответить
a šče cja vlada hodila s plakatami NATO - ņi ...tak šo ņetreba viņiti ņikovo krim sebe .
07.10.2024 15:05 Ответить
07.10.2024 15:05 Ответить
voobše to ņi EU ņi NATO ņedolžno objazkovo priņimati vseh kto tudi hoče - tomu ņetreba svaļivati vidpovidaļnost na ņih.
07.10.2024 15:04 Ответить
07.10.2024 15:04 Ответить
То хто ж ім доктор?
07.10.2024 13:57 Ответить
07.10.2024 13:57 Ответить
А Україна? Які перспективи при нинішній владі??
07.10.2024 14:19 Ответить
07.10.2024 14:19 Ответить
Перспективи помножені на нуль,завдяки інфантільним виборцям.
07.10.2024 15:20 Ответить
07.10.2024 15:20 Ответить
Вона не так щоб і хотіла насправді. Зараз за допомогою рф,вона стане вітриною в ареолі впливу московитів,зараз вже туди йдуть чималі фінансові потоки,які більш ніж позитивно впливають на добробут в фінансовому плані громадян Грузії. І пукен буде всім вихвалятися казавши-"ви хочете як в Сакартвело чи як в Україні" !?? Звичайно бананові тай не тільки республіки будуть вибирати приклад Грузії.
07.10.2024 16:07 Ответить
07.10.2024 16:07 Ответить
Те саме,за чинної зе-влади.
07.10.2024 17:51 Ответить
07.10.2024 17:51 Ответить
 
 