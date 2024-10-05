В Грузии оппозиционным телеканалам грозит штраф за отказ крутить предвыборную агитацию руководящей партии с кадрами разрушений в Украине

Три оппозиционных телеканала в Грузии заявили, что им грозят крупные штрафы за отказ транслировать скандальную предвыборную агитацию правящей партии "Грузинская мечта". Речь идет о кадрах с украинскими городами, которые подверглись разрушениям в результате российских обстрелов.

Об этом сообщает издание "Новости.Грузия", информирует Цензор.НЕТ.

С вышеупомянутым заявлением выступили телеканалы Formula, Mtavari и TV Pirveli.

В совместном заявлении телеканалы утверждают, что партия "Грузинская мечта" хотела разместить у них свою предвыборную рекламу, в которой превращенные в руины украинские города изображены рядом с мирными городами Грузии.

"Контролируемая Иванишвили (экс-премьер-министр Грузии, почетный председатель "Грузинской мечты, - ред.) власть ставит нас перед дилеммой: либо мы даем в эфир эти видеоролики, либо на нас наложат огромные штрафы, угрожающие нашей деятельности", - говорится в совместном заявлении телеканалов.

Грузинские оппозиционные телеканалы отметили, что оценивают рекламу партии власти как "российскую пропаганду и издевательство над украинским народом".

Издание отмечает, что согласно грузинскому законодательству, за месяц до выборов телеканалы обязаны предоставлять бесплатное рекламное время всем партиям, которые представлены в парламенте.

Напомним, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" использовала изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов для своей предвыборной кампании.

Ряд плакатов и видеоролик, где кадрам бомбардировок противопоставляются фонтаны и новые автобусы в грузинских городах, представили сегодня. Так, избирателям предлагают "выбрать мир" и сказать "нет войне".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили резко осудила эту рекламную кампанию.

