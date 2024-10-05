РУС
В Грузии оппозиционным телеканалам грозит штраф за отказ крутить предвыборную агитацию руководящей партии с кадрами разрушений в Украине

У Грузії опозиційним телеканалам загрожує штраф за відмову крутити передвиборчу агітацію керівної партії з кадрами руйнувань в Україні

Три оппозиционных телеканала в Грузии заявили, что им грозят крупные штрафы за отказ транслировать скандальную предвыборную агитацию правящей партии "Грузинская мечта". Речь идет о кадрах с украинскими городами, которые подверглись разрушениям в результате российских обстрелов.

Об этом сообщает издание "Новости.Грузия", информирует Цензор.НЕТ.

С вышеупомянутым заявлением выступили телеканалы Formula, Mtavari и TV Pirveli.

В совместном заявлении телеканалы утверждают, что партия "Грузинская мечта" хотела разместить у них свою предвыборную рекламу, в которой превращенные в руины украинские города изображены рядом с мирными городами Грузии.

"Контролируемая Иванишвили (экс-премьер-министр Грузии, почетный председатель "Грузинской мечты, - ред.) власть ставит нас перед дилеммой: либо мы даем в эфир эти видеоролики, либо на нас наложат огромные штрафы, угрожающие нашей деятельности", - говорится в совместном заявлении телеканалов.

Грузинские оппозиционные телеканалы отметили, что оценивают рекламу партии власти как "российскую пропаганду и издевательство над украинским народом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правящая партия Грузии готова "примириться" с РФ: В Госдуме заявили, что войска не будут выводить

Издание отмечает, что согласно грузинскому законодательству, за месяц до выборов телеканалы обязаны предоставлять бесплатное рекламное время всем партиям, которые представлены в парламенте.

Напомним, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" использовала изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов для своей предвыборной кампании.

Ряд плакатов и видеоролик, где кадрам бомбардировок противопоставляются фонтаны и новые автобусы в грузинских городах, представили сегодня. Так, избирателям предлагают "выбрать мир" и сказать "нет войне".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили резко осудила эту рекламную кампанию.

Читайте также: Премьер Грузии Кобахидзе не собирается прекращать использовать фото уничтоженных украинских городов в предвыборной агитации

выборы (24775) Грузия (4514) телевидение (900)
+20
Вот такая вот грузинская мечта. Только не понимаю, зачем грузинской или скорее путинской мечте кадры разрушенных домов с Украины. Им что разрушенных домов абхазии мало?
05.10.2024 20:38 Ответить
+18
Тю! Тільки штраф? От недоумки! Подивіться на Україну! Тут взагалі викинули опозиційні канали з загального ефірного цифрового мовлення (Т2) без пояснення, рішення суду чи будь-якого обґрунтування. Зате "єдиний марафєт" буде існувати до скону цієї влади - бо вони "до виборів не готуються"
05.10.2024 20:33 Ответить
+12
Грузинська мрія зробила свій народ разом, як і наші слуги урода.
05.10.2024 21:09 Ответить
05.10.2024 20:33 Ответить
А хто те Т2 дивиться? По кабельним в Дніпрі всі опозиційні канали присутні.
05.10.2024 21:52 Ответить
Питання не в кабелях чи Т2 , питання у нахабності влади!!))
05.10.2024 21:58 Ответить
Баби і діди, які на вибори підуть.
06.10.2024 10:03 Ответить
Схоже грузини хочуть бути Грузінской рєспублікой рф
05.10.2024 20:35 Ответить
05.10.2024 20:38 Ответить
Тобто Сухум зруйнован не "дружнім вогнем" московитів ??))
показать весь комментарий
Вірним шляхом йдете!
Тільки не в Європу а в Азіопу.
05.10.2024 20:38 Ответить
Та, чомусь, вся керівна наволоч повзе на ПМЖ в Європу а не в Китай.
05.10.2024 21:20 Ответить
До Китаю недорозвинутим ближче.
05.10.2024 21:56 Ответить
Ваша кремлівська методичка нікому не потрібна
05.10.2024 22:38 Ответить
05.10.2024 21:09 Ответить
А от де наші юристи? Це ж пряме порушення авторських прав! І це не мільйони, це мільярди $!
05.10.2024 21:09 Ответить
05.10.2024 21:21 Ответить
Гарне фото. Нехай ця партія використовує ці фото .
Бо наши міста це наслідок 2008 року, коли захід мовчки проковтнув окупацію частини Грузії.
05.10.2024 21:27 Ответить
О!!!

У Грузії свій Телемарафон накльовується.

Отака у довбойобів демократія виходить, коли "какая разніца".
05.10.2024 21:55 Ответить
 
 